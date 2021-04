Kein Platz mehr! Japan will nun radioaktives Wasser aus Fukushima ins Meer leiten

Die japanische Fischereivereinigung spricht sich weiterhin gegen die Idee aus, das im Kernkraftwerk Fukushima angesammeltes radioaktives Wasser in den Ozean zu leiten. Hochrangige Regierungsbeamte signalisieren aber schon vorab, dass der umstrittene Plan wahrscheinlich in die Tat umgesetzt wird.

Der japanische Premierminister Yoshihide Suga traf sich am Mittwoch mit dem Chef der Nationalen Vereinigung der Fischereigenossenschaften, Hiroshi Kishi, und diskutierte die Optionen für die Entsorgung des radioaktiven Wassers – von der Regierung als „behandelt“ bezeichnet -, das sich in Lagertanks rund um das Kernkraftwerk angesammelt hat.

Das Treffen war anscheinend nicht fruchtbar, denn der Chef der Fischereigewerkschaft sagte hinterher, dass Fischereigruppen weiterhin gegen die Verklappung von verseuchtem Wasser in den Ozean sind, was über viele Jahre hinweg geschehen soll. Obwohl der Plan noch nicht unterzeichnet wurde, wird er weithin als die einzige wirkliche Option angesehen.

„Die Entsorgung von … aufbereitetem Wasser ist unvermeidlich und Experten empfehlen, dass die Einleitung ins Meer die realistischste Methode ist, die umgesetzt werden kann. Handelsminister Hiroshi Kajiyama sagte, dass die Regierung ihre Entscheidung über das Fukushima-Wasser nicht mehr aufschieben kann.

„Was mit dem aufbereiteten ALPS-Wasser geschehen soll, ist eine Aufgabe, die die Regierung nicht länger aufschieben kann, ohne eine Politik festzulegen“, sagte Kajiyama. ALPS bezieht sich auf das „Advanced Liquid Processing System“, mit dem das verseuchte Wasser vor der Lagerung „behandelt“ wird.

Das Kernkraftwerk Fukushima erlitt 2011 nach einem großen Erdbeben und Tsunami eine Kernschmelze. In den letzten Jahren hat die Anlage einen großen Vorrat an kontaminierter Flüssigkeit angesammelt, zu der Kühlwasser sowie täglich in die Anlage eindringendes Grundwasser und Regen gehören.

Derzeit ruhen rund 1,2 Millionen Tonnen radioaktives Wasser in Lagertanks auf dem Gelände. Es wird erwartet, dass den Betreibern der Anlage im Jahr 2022 der Speicherplatz für das Wasser ausgeht.

Die Pläne, das verseuchte Wasser in den Ozean zu leiten, wurden wiederholt von Umweltgruppen kritisiert, die argumentierten, dass dies eine noch nie dagewesene ökologische Katastrophe verursachen könnte. Im vergangenen Oktober, beschuldigte Greenpeace Tokio der Verdrehung der Wahrheit durch die Beschreibung des Wassers als „behandelt“ und behauptet die Flüssigkeit enthält, „gefährliche Mengen an Kohlenstoff-14“, die das „Potenzial haben, die menschliche DNA zu beschädigen.“

Ende März suchte Japan Hilfe bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) und bat die UN-Atomaufsichtsbehörde um eine Sicherheitsüberprüfung seiner Pläne. Damals sagte Kajiyama, es sei „zunehmend wichtig, Bedenken und Reputationsängste über die Sicherheit des Wassers zu zerstreuen, die sowohl im Inland als auch von unseren Nachbarländern geäußert wurden.“

Die IAEA wiederum signalisierte, dass sie bereit sei, die Pläne der Regierung zum Umgang mit dem Fukushima-Wasser zu unterstützen und drückte ihr Vertrauen aus, dass Tokio genug Entschlossenheit und technologische Kapazitäten habe, um die Entsorgung ordnungsgemäß durchzuführen.