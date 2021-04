Washington missversteht Russland – Das Risiko trägt die Welt

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

„Die Fragen für Andrei Martyanov, The Saker, an für Putin und die russische Regierung sind also: Wie lange funktioniert es, die andere Wange hinzuhalten? Hält man die andere Wange so lange hin, dass man dem Gegner erlaubt, seinen Vorteil in einer Konfrontation zu neutralisieren? Hält man die andere Wange so lange hin, dass man die Unterstützung der Bevölkerung für sein Versagen bei der Verteidigung der Ehre des Landes verliert? Halten Sie die andere Wange so lange hin, dass Sie schließlich zum Krieg oder zur Unterwerfung gezwungen werden? Hält man die andere Wange so lange hin, dass das Ergebnis ein Atomkrieg ist?

„Ich denke, dass Martyanov und The Saker meine Frage als berechtigt ansehen. Beide betonen in ihren sehr informativen Schriften, dass die Hofhistoriker die Kriege im Interesse der Sieger falsch darstellen. Lassen Sie uns einen Moment darüber nachdenken. Sowohl Napoleon als auch Hitler standen auf dem Höhepunkt, ihre Erfolge waren durch keine militärische Niederlage gemindert. Dann marschierten sie in Russland ein und sie wurden vollkommen zerstört. Warum taten sie das? Sie taten es, weil ihr Erfolg ihnen eine massive Arroganz und den Glauben an ihren „Exzeptionalismus“ verliehen hatte, das gefährliche Wort, das den Glauben Washingtons an seine Hegemonie zusammenfasst.

„Die zionistischen Neokonservativen, die in Washington regieren, sind zu demselben Fehler fähig, den Napoleon und Hitler gemacht haben. Sie glauben an „das Ende der Geschichte“, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion bedeutet, dass die Geschichte Amerika als das Modell für die Zukunft ausgewählt hat. Ihre Hybris übertrifft sogar die von Napoleon und Hitler.

„Wenn man mit solch einer verblendeten und ideologischen Kraft konfrontiert wird, funktioniert es dann, die andere Wange hinzuhalten oder ermutigt es zu mehr Provokation?

„Das ist die Frage, die sich der russischen Regierung stellt.“

Andrej Martjanow antwortete am 4. September 2018: Er argumentierte, dass Washington sich bewusst ist, dass seine militärische Macht begrenzt ist und keine nukleare Vernichtung riskieren wird.

Am 5. April 2021 hat der Saker mit meinem Punkt zugestimmt: „Russland kann und wird sich nicht weiter zurückziehen, es wird nicht kleinlaut erklären, dass der Donbass oder die Krim dem Nazi-Regime in Kiew gehören. Russland ist bereit, fähig und willens, die US/NATO-Kräfte zu bekämpfen, wenn es nötig ist, auch durch den Einsatz taktischer und sogar strategischer Atomwaffen.“

So wie ich kommt der Saker zu dem Schluss, dass Washingtons Hochmut bedeutet, dass „die größte Gefahr jetzt ist, dass die Politiker des Westens nicht nur Putin, sondern ganz Russland falsch einschätzen.“

Martyanov glaubt, dass Washingtons Garantie an die Ukraine ein Sturm im Wasserglas ist, da Washington nicht riskieren wird, sich militärisch mit Russland anzulegen.

Ich frage mich, ob Martyanov Washington zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Wenn Washington die Situation richtig einschätzen würde, hätte dann der US-Verteidigungsminister der Ukraine eine Garantie gegen eine russische Intervention gegeben, wenn die Ukraine, die nun von Washington besser bewaffnet ist, ihren Angriff auf den Donbass erneuert? Washington will einen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, und der Zweck der Garantie ist es, einen Konflikt zu erzeugen.

Martyanov mag Recht haben, dass die Ukraine zu misstrauisch ist, um der Garantie zu vertrauen, und dass Washington nicht hinter ihr stehen würde. Aber eine Eskalation kann eine Eigendynamik entwickeln. Die öffentlich gemachte Garantie könnte dazu führen, dass extreme Elemente den ukrainischen Präsidenten zu waghalsigen Aktionen drängen. Neokons und liberale Interventionisten könnten darauf bestehen, dass Washingtons Wort und Ruf auf dem Spiel stehen, und verlangen, dass Biden der Ukraine zu Hilfe kommt. Ich stimme Martyanov zu, dass es ein Krieg wäre, der auf dummem Unsinn beruht, aber diese Dinge passieren.

Ich werfe nur Fragen auf. Saker und Martyanov sind in diesen Angelegenheiten besser informiert als ich. Trotzdem denke ich, dass das Risiko hoch ist, dass das amerikanische Volk sehr bedauern wird, dass es dem Militär-/Sicherheitskomplex erlaubt hat, die dummen Demokraten zu benutzen, um Präsident Trump von der Normalisierung der Beziehungen zu Russland abzuhalten.