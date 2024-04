Kein Sieg für Israel in Rafah. Nur mehr Tod und Zerstörung

Gideon Levy

Die Rechten wollen mehr, mehr, mehr. Das wollen auch viele Israelis, die sich nicht als rechts bezeichnen. All die Toten, Behinderten, Vertriebenen und Hungernden im Gazastreifen sind noch nicht genug. Sie wollen mehr.

Vor dem Haus des Chefs der rechten Regierung in der Jerusalemer Gaza-Straße (hebräisch: Azza) findet am Donnerstagabend eine Kundgebung der Rechten statt: “Wir fordern den Sieg! Rafah jetzt!”

Eine katastrophale Stadt der Zuflucht, in die Israel mehr als eine Million verwaiste, trauernde, hungrige, behinderte und mittellose Menschen gestopft hat, ist zum Ziel geworden, um alle Wünsche zu befriedigen; die Hälfte reicht nicht aus. Es gibt keinen Sieg ohne Rafah.

Im Sechs-Tage-Krieg haben wir gesungen: “Wir sind an Rafah vorbei / wie du es wolltest, Tal!”, um Generalmajor Israel Tal zu gefallen, in einem Höhepunkt des Personenkults um unsere Generäle. Jetzt versuchen wir, die Göttin des Sieges zu besänftigen. Peace Now, von dem außer den Erinnerungen wenig übrig geblieben ist, wurde 1978 gegründet. Im Jahr 2024 wurde Rafah Now gegründet.

1984 gründete Israel die Siedlung Rafah Yam, die auf besetztem Land am Ufer des Mittelmeers in Gaza Bio-Kirschtomaten anbaute. Jetzt will Israel den “Rafah-Damm [auf Hebräisch: Blut]”. Vielleicht wird auch Rafah Yam wiederaufgebaut.

Diese Abfolge von Assoziationen ist verrückt. Die Geschichte der israelischen Kriege in einer Nussschale, von der Eroberung von Rafah bis zur Eroberung von Rafah, durch Siedlungen und Friedensbewegungen und all die Torheiten und Übel, die auf dem Weg gesät wurden.

Am Vorabend der möglichen Eroberung von Rafah fordert das eine Lager Rafah und das andere Lager die Freilassung der Geiseln. Niemand sagt Nein zur Eroberung von Rafah. Kein Reservist droht damit, seinen Dienst in Rafah zu verweigern, wenn Israel die Stadt einnimmt. Angesichts der Gier nach Blut und Rache gibt es kein gegnerisches Lager. Nur gegen Benjamin Netanjahu, den Hauptschuldigen, aber nicht den einzigen, gibt es ein entschlossenes Lager.

Es gibt keine Opposition gegen den Krieg, wie wir seit dem Tag, an dem er begann, gesagt haben. Auch nicht nach sechs Monaten. Der Ruf “Nein zu Rafah” ist nur aus Washington zu hören, nicht aus der Kaplanstraße. Der Ruf “Nein zu Rafah” ist selbst aus Washington noch nicht laut genug. Er ist noch nicht mit konkreten Drohungen verbunden. Nur Washington kann Rafah jetzt noch retten, und Rafah muss gerettet werden. Die Einwohner und Flüchtlinge haben schon genug gelitten.

Es ist schwer zu sagen, was Netanjahu durch den Kopf geht, wenn er sagt, dass ein Termin für Rafah bereits feststeht. Geht es ihm nur darum, seinen Koalitionspartnern entgegenzukommen? Glaubt er wirklich, dass der Sieg errungen wird, wenn wir nur Rafah erobern? Und wenn er “nein” zu den Amerikanern sagt, was meint er dann? “Nicht jetzt”? Meint er das wirklich? Vielleicht ist sein “Nein” einladender als ein “Ja”? Ohne Rafah ist der Krieg vorbei. Mit Rafah hat der Krieg seinen Höhepunkt noch nicht erreicht.

Tausende werden am Donnerstagabend auf der Azza Street im Herzen Jerusalems stehen und die Invasion Rafahs fordern. Was genau geht ihnen dabei durch den Kopf? Was glauben sie zu erreichen, außer der vollen Befriedigung ihres Blutrausches? Hat jemand von ihnen die Bilder aus Rafah gesehen? Und wenn ja, hat es sie interessiert?

Der norwegische Rundfunk berichtete diese Woche über einen älteren Gefangenen aus Gaza, der aus einem der von Israel errichteten Gefangenenlager entlassen wurde, nachdem ihm die rechte Hand und das linke Bein amputiert worden waren, vermutlich als Folge der Schäden, die durch die lange Zeit in den Fesseln verursacht wurden. Den Leuten in der Azza Street wird das egal sein. Der Rest der Israelis, die nicht Haaretz lesen, weiß nicht, was im Gefangenenlager Sde Teiman geschieht. Die meisten von ihnen wollen es auch gar nicht wissen.

Es wird in diesem Krieg keinen Sieg geben; das wussten wir von Anfang an. Vielleicht geschieht ein Wunder und es gibt keine Invasion des Gazastreifens. Aber die Gier nach Rafah ist entsetzlich. Ist es nur Blutrünstigkeit? Hass auf die Palästinenser und der Wunsch, den 7. Oktober zu rächen?

Oder sind es vielleicht auch die Grundstücke, die wieder winken, wie 1967? Die Menschen, die am Donnerstagabend in der Azza Street stehen und die Zerstörung der größten Zufluchtsstadt der Welt fordern werden – nachdem wir alles nördlich davon zerstört haben – sind böse Menschen. Sie sind auch wahnhaft: im Shaboura-Flüchtlingslager in Rafah ist kein Sieg zu erwarten.