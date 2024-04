Der Iran bei den Vereinten Nationen zu den Angriffen auf Israel – USA und seine Vasallen werden bei der Sondersitzung bloßgestellt!

Israeli und USA werden bei der Sondersitzung bloßgestellt!

Iran hat wiederholt vor den Folgen der böswilligen Aktivitäten des Regimes für den regionalen und internationalen Frieden und die Sicherheit gewarnt. Iran hat maximale Zurückhaltung geübt. Jetzt ist es an der Zeit, dass das Besatzungsregime die volle Verantwortung für die Folgen trägt.

Seit mehr als sechs Monaten haben die USA, Großbritannien und Frankreich, insbesondere die Vereinigten Staaten, Israel von jeglicher Verantwortung für das Massaker im Gazastreifen freigesprochen, während sie das inhärente Recht Irans auf Selbstverteidigung gegen den bewaffneten israelischen Angriff auf unsere diplomatischen Einrichtungen bestritten haben. Gleichzeitig haben sie auf schändliche Weise das israelische Massaker und den Völkermord am wehrlosen palästinensischen Volk unter dem Vorwand der Selbstverteidigung gerechtfertigt.

🇮🇷 Iran at the UN: "Iran has warned time and again about the consequences of the malicious activities of the regime on regional and international peace and security. Iran has exercised maximum restraint. Now it is time for the occupying regime to bear full responsibility for its… pic.twitter.com/dUrOzxeuFN