Kein Waffenstillstand mit dem Kernland

Tom Luongo

Wir alle, die sogenannten geopolitischen Analysten, stehen in der Schuld von Halford John Mackinder. Sein 1904 veröffentlichtes Werk „The Geographical Pivot of History“ ist die Grundlage für fast alle strategischen Überlegungen in den heutigen politischen Gremien, Think Tanks und Militärakademien des Westens.

Wir alle kennen die ersten drei Regeln von Mackinder:

Wer Osteuropa beherrscht, beherrscht das Kernland

Wer das Kernland beherrscht, beherrscht die Weltinsel

Wer die Weltinsel beherrscht, beherrscht die Welt

Aufgrund der Dominanz von Mackinders Ideen und der zu ihrer Unterstützung errichteten Politik war die Welt endlosen Konflikten um seine Vorstellung von der „Weltinsel“, die im Grunde Eurasien ist, ausgesetzt.

Und deshalb kann es für den Westen keine Niederlage in der Ukraine geben. Für die Mackinderisten an der Spitze der Machtstrukturen in London, Washington D.C. und Brüssel bedeutet der Verlust der Ukraine den Verlust der gesamten Welt, denn sie haben diese sehr veraltete Sicht der Weltgeografie.

Der Mackinderismus ist in der heutigen Welt eine Tautologie, die darauf hinausläuft: Wir müssen das Kernland kontrollieren, weil wir das Kernland nicht verlieren können.

In diesem einzigartigen Bestreben, das Kernland zu gewinnen, hat sich der Westen selbst in den Ruin getrieben – wirtschaftlich, moralisch und vor allem spirituell. Dies hat zu einer politischen Krise geführt, die an der Mitte der westlichen Gesellschaft nagt.

Alastair Crookes neuester Artikel fasst die Situation perfekt zusammen: „The EU Is Over-Invested in the Ukrainian War-Project“. Hier auf Deutsch zu finden.

Aber es ist nicht nur die EU, die dies getan hat. Auch das Vereinigte Königreich hat es getan. Ebenso die USA.

Die Kosten-Nutzen-Analyse der Fortsetzung des Ukraine-Projekts hat den Kipppunkt erreicht. Das Problem ist nun, dass zu viele Machthaber, wie die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, immer noch glauben, dass sie in einem Konflikt, der zunehmend im geopolitischen Schlamm des Donbass festzustecken scheint, Handlungsspielraum haben.

After meeting in Hiroshima, the city of peace, we are moving forward together.



We agreed that:



Security in Europe and Asia is indivisible and UN principles must be upheld;



Climate action will be stepped up;



Partnerships should be win-win.



The @G7 is more united than ever. pic.twitter.com/UJ96Jf6OMg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 21, 2023

Die Optik des G7-Treffens könnte nicht deutlicher sein. Das Treffen in Hiroshima, der Stadt, die das ultimative Symbol des westlichen Wahnsinns ist, war ein deutliches Zeichen dafür. Wir sind in unserer Selbstgerechtigkeit vereint, und wenn Ihnen das nicht gefällt, denken Sie daran, was mit Japan geschehen ist.

Wir werden den Planeten zerstören, um ihn zu retten. Unteilbare europäische/asiatische Sicherheit ist ein Euphemismus für einen globalen Krieg.

Kein noch so großes Scheitern scheint diese Leute abzuschrecken. Denn Scheitern ist einfach keine Option.

Das Problem ist jedoch, dass ihre Kurzsichtigkeit vorhersehbar ist.

Schlechter Code

Wenn man alle seine Leitprinzipien auf drei Zeilen Code reduziert, wird es strategisch gesehen ziemlich einfach, diesen Code zu überwinden. Es spielt keine Rolle, ob Mackinder recht hatte oder nicht. Das hatte er nicht. Was zählt, ist, dass die politischen Entscheidungsträger glauben, dass er recht hatte.

Wir haben alle zu viele Worte damit verbracht, das zu erklären. Es ist ganz einfach.

Wenn man weiß, dass der Gegner alles, was er hat, in einen Konflikt wirft, dann ist die Strategie ganz einfach: Man zerstört alles, was er in den Konflikt wirft, bis er kein Geld, keine Männer und kein Material mehr hat, dass er einsetzen kann.

Und genau das hat Russland getan.

Es ist genau das, was ich zu Beginn des Krieges erwartet habe (hier, hier und hier), wenn ein schneller Sieg über die Ukraine ausbleibt; sie setzen ihren Zermürbungskrieg auf allen Schauplätzen gegen den Westen fort, bis sie entweder 1) um Frieden bitten oder 2) unter dem Gewicht ihrer eigenen Hybris zusammenbrechen.

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson (wer sonst?) hat jede frühzeitige Verhandlungslösung zwischen Russland und der Ukraine abgelehnt.

Um es mit Crooke zu sagen: Die Investition des Westens in die Ukraine war einfach zu groß, um sie so einfach aufzugeben. In dem Glauben, dass das ultimative Sanktionspaket Putin stürzen und Russland destabilisieren würde, setzten sowohl Davos als auch die Anglo-Neocons zu sehr auf diesen Erfolg. Wie mein Vater über Profisportler zu sagen pflegte: „Er verbringt zu viel Zeit damit, seine Zeitungsausschnitte zu lesen…“

Zwei sehr etablierte anglo-amerikanische Medien im Vereinigten Königreich (in denen die Botschaften des US-Establishments häufig auftauchen) haben endlich – und bitter – zugegeben: „Die Sanktionen gegen Russland sind gescheitert“. Der Telegraph beklagt: Sie „sind ein Witz“; „Russland hätte schon längst kollabieren müssen“.

Erinnern sie sich nicht an ihr Scheitern 2014/15, als dieses ganze Projekt Ukraine-Krieg begann? Sie stürzten Viktor Janukowitsch von der Macht und Russland nahm ihnen die Krim weg. Ihr „Schock und Schrecken“ bestand dann darin, einen epischen Wutanfall auszulösen, der den Ölpreis von 125 Dollar auf 25 Dollar pro Barrel abstürzen ließ.

Dies war der erste Fall der „Rubel-zu-Trümmer-Kampagne“. Sie hat damals nicht funktioniert. Vielmehr hat sie Russland und die Welt auf den Weg gebracht, auf dem sie sich heute befinden. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen 2014 und heute, nicht nur vor Ort, sondern auch auf den Finanzmärkten und in der Politik des restlichen Osteuropas – The Heartland.

Die Sanktionen sind zwar ein Witz, aber sie werden nur noch mehr als Vorwand dienen, um Dritte, wie Ungarn, davon abzuhalten, sich dem Plan zu widersetzen.

Pech für sie, dass kein noch so gutes Zureden der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock Ungarns Entscheidung, weitere EU-Hilfe für die Ukraine zu blockieren, ändern konnte. Wie es scheint, ist das Kernland zunehmend unzufrieden mit der Komintern.

Scheitern ist keine Option, es ist einfach unvermeidlich

Aber das scheint nie eine Rolle zu spielen. Kein einziges Scheitern hat diese Menschen jemals dazu veranlasst, etwas zu hinterfragen. Andererseits ist Selbstreflexion keine dominante Charaktereigenschaft, wenn man sich nicht selbst im Spiegel sehen kann.

Die Ukraine war schon immer die Apotheose der neokonservativen/neoliberalen Weltordnung. Wie Crooke hervorhebt, stehen sie vor einer sehr unangenehmen Wahl:

Der Krieg wird auf diese Weise als eine binäre Wahl projiziert: „Den Krieg beenden“ versus „Den Krieg gewinnen“. Europa schwankt – es steht am Scheideweg; zögerlich geht es den einen Weg, um dann umzukehren und unentschlossen ein paar vorsichtige Schritte in die andere Richtung zu machen. Die EU will die Ukrainer für den Einsatz von F-16 ausbilden, ziert sich aber, die Flugzeuge zu liefern. Das hat den Beigeschmack einer Alibiveranstaltung, aber Alibiveranstaltungen sind oft der Vater des Scheiterns einer Mission.

Das ist in der Tat so. Aufgrund der Engstirnigkeit der Machthaber im Westen – ihrer Voreingenommenheit, ihres Rassismus und ihrer Arroganz – werden sie in der Ukraine nicht aufhören, bis sie durch die Umstände dazu gezwungen werden.

Diese Umstände werden wahrscheinlich durch das umgestaltete russische Militär diktiert werden, das nun so konfiguriert ist, dass es einen längeren und andersgearteten Krieg führen kann als den, der im Februar 2022 begonnen hat.

Jeden Tag sehen wir Anzeichen dafür, dass Russlands militärisch-industrielle Kapazitäten rapide zunehmen, während die EU dahinsiecht. Die USA versuchen, die in der ZIRP- und Greenspan-Ära verloren gegangene Onshore-Fertigung wiederherzustellen, aber das ist ein langsamer und schmerzhafter Prozess, zumal in der Bilanz kein Platz mehr für Defizitausgaben ist, um die Dinge zu beschleunigen.

„Biden“ und seine fröhliche Bande von Vandalen in D.C. sind mehr als glücklich, den Ort gründlicher niederzubrennen als die Briten im Krieg von 1812, wenn sie ihren Willen zu unbegrenzter Besteuerung und Ausgaben nicht durchsetzen können.

So, da wären wir also. Bakhmut ist gefallen. Die ukrainische Gegenoffensive ist nicht existent. Wenn überhaupt, wurde sie bereits von Putin und Prigozhin absorbiert. Zelenskyy wird nun F-16-Kampfflugzeuge zum Angriff auf die Krim schicken und dies als moralische Rechtfertigung für eine offizielle Beteiligung der NATO nach dem unvermeidlichen Gegenangriff Russlands nutzen.

Dann wird die Luft am Morgen dick nach Thermobomben riechen.

Aber unabhängig davon wird es im Kernland keinen Waffenstillstand geben. Russland wird nicht klein beigeben. China wird sie bis zum Ende unterstützen, ebenso wie die OPEC+ und der Rest Zentralasiens. Aber sie werden nicht einen Zentimeter weiter eskalieren, als sie müssen. Dem Westen zu erlauben, weiterhin zu glauben, dass er gewinnen kann, ist die ultimative Form, einen überlegenen Gegner zu zermalmen.

Mack-Ender’s Game

Und auch wenn die Ukraine zu einem jahrzehntelangen Fleischwolf wird, aus dem kein klarer Sieger hervorgeht, wird sie dem Rest Asiens jeden Tag als Warnung dienen, dass es kein Zurück mehr gibt und dass ihre Zukunft besser bei ihren Nachbarn aufgehoben ist, als sich bestechen zu lassen, um auf der Gehaltsliste des Westens als Vizekönig zu bleiben.

Deshalb ist der Kampf um die Kontrolle über Pakistan eigentlich wichtiger als die Ukraine. Denn Pakistan ist der Ost-West-Korridor, der die Weltinsel zusammenhält. Während die Ukraine der Schlüssel zur Zerschlagung Russlands ist, um die Nord-Süd-Achse zu zerstören.

Die Tragödie von Imran Khan in Pakistan ist eines dieser Nebenthemen, das eigentlich wichtiger ist als das Hauptthema, die Ukraine. Die beispiellose Intervention des pakistanischen Militärs, das stets auf der Seite der westlichen Mächte stand, ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Mackinderismus in Zentralasien lebendig ist.

In Pakistan bahnt sich eindeutig ein Bürgerkrieg an, da die Zivilregierung versucht, dem Militär und seinen globalistischen Befehlsgebern die tatsächliche Kontrolle über das Land zu entreißen. Khans Unterstützung ist nicht das Ergebnis seiner brillanten Führungsqualitäten. Wie Donald Trump ist er eine unvollkommene Figur, die von allen Seiten von Verrätern bedrängt wird, die ihn unterminieren.

Er wurde durch die schlimmste Art von Hinterzimmergeschäften verdrängt, und zwar von der Art und Weise, die italienische Staatsmänner beobachten und sagen: „Verdammt! Bravo.“

Aber wie auch bei Trump verstehen die Menschen implizit, dass er einer von ihnen ist. Er ist auf ihrer Seite, trotz seiner Fehler. Während wir also die dilettantischsten Schlagzeilen und „Analysen“ der Geschehnisse in Pakistan von unseren verlogenen Medien zu sehen bekommen, geht das pakistanische Volk millionenfach auf die Straße, um Khan zu seinem Champion zu machen.

Er muss nicht mehr tun, als zu überleben und an die Macht zurückzukehren, um in Pakistan den Sieg davonzutragen.

Während der Westen verzweifelt darum kämpft, die Niederlage des Kernlandes abzuwenden, ist es klar, dass der Rest der Weltinsel Pläne schmiedet, sie hinter sich zu lassen. Eines Tages gibt es einfach zu viele Menschen und zu viel Druck, um die Welt in eine Richtung zu treiben, in die sie nicht gehen will.

Und dann wird sich alles ändern, buchstäblich über Nacht. Bis dahin wird es einen weiteren Tag geben, eine weitere Eskalation, einen weiteren sinnlosen politischen Messerkampf und Tausende Mensch, die unnötig sterben.

Als er dieses Papier 1904 veröffentlichte, hat Mackinder lediglich das britische imperiale Denken in eine leicht verdauliche These für Schwachköpfe gefasst.

Heute werden wir von diesen Schwachköpfen in dem Glauben gelassen, dass unser Leben davon abhängt, in der Zentralukraine für die „Freiheit“ zu kämpfen.

Das Buch wurde geschrieben, als die Macht des britischen Imperiums zu schwinden begann. Der Erste Weltkrieg würde dem Ganzen die Krone aufsetzen.

Es spiegelte die wachsende Angst wider, die durch die Rebellion an den Rändern des Reiches aufkam. Wenn wir zum Beispiel Südafrika nicht halten können (Burenkrieg), sollten wir wenigstens sicherstellen, dass niemand die Weltinsel kontrolliert, während wir uns zurückziehen.

Deshalb hat uns Sykes-Picot einen Nahen Osten mit Stammeskonflikten hinterlassen. Israel hat die Dinge dort nur noch schlimmer gemacht. Pakistan wurde als Gegenpol zu Indien geschaffen, und die Ukraine wurde so von der UdSSR abgespalten, dass wir genau da stehen, wo wir heute sind.

All das, weil einige imperialistisch gesinnte Europäer es nicht über sich bringen können, die Welt mit braunen Menschen zu teilen.