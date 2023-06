Verglichen mit den Munchkins sind die G7 eine veritable Zwergenclownshow

von Larry Johnson

Die G7 mit den kleinen Menschen (Zwergen und Liliputanern) zu vergleichen, die als Munchkins im Zauberer von Oz dargestellt wurden, ist eine Beleidigung für diese physisch kleinen Menschen,.die in Sachen Charakter und Integrität gigantisch waren. Die Führer der G7 sind eine Schande für die Menschheit.

Diese kleinen Menschen im Zauberer von Oz sind beispielhaft für Talent und Menschlichkeit. Jene seelenlosen Bastarde, die sich übers Wochenende in Hiroshima versammelten, sind die Antithese zu den Munchkins – physisch größer als die Munchkins (außer Selenski und Rishi Sunak), aber völlig ohne Moral und die Gravitas von Staatskunst. Was für eine Clownshow!

Ursula von der Leyens schrille Bemerkungen, die Konfrontation mit China zu verschärfen, verdeutlichen die Wahnvorstellungen:

„Es ist wichtig, dass wir echte Alternativen zu Chinas Initiative „One Belt, One Road“ anbieten. Und hier ist unsere gemeinsame Initiative für Infrastrukturinvestitionen außerhalb Europas, außerhalb der G7. Wir sprechen von einem 600-Milliarden-Euro-Paket, das die EU zusammen mit den USA und anderen Ländern für gezielte Infrastrukturinvestitionen im globalen Süden auf den Weg bringt. Wir werden große Schritte machen müssen“.

Anstatt zu versuchen, mit Öl die Wogen zu glätten, ist die G7-Bande darauf aus, dieses Öl in Brand zu setzen. Ihr Treffen in Hiroshima, dem Ort des ersten Einsatzes einer Atombombe, war reich an Ironie. Ungeachtet ihrer hohlen und feindseligen Rhetorik vom Sieg über Russland weigerten sie sich, die Tatsache zu akzeptieren, dass die von ihnen ausgebildete, finanzierte und ausgerüstete ukrainische Armee in Bakhmut von einer viel kleineren Truppe angeblicher krimineller Wehrpflichtiger – dem Dreckigen Dutzend mal 3000 – entscheidend geschlagen wurde. In Wirklichkeit war die Wagner-Gruppe nicht allein für den Sieg über die von der NATO unterstützten Truppen verantwortlich. Wagner erhielt reichlich Unterstützung von Russlands regulären Truppen, die unablässig Artillerie- und Luftangriffe flogen.

Die geistige Umnachtung der Staats- und Regierungschefs der G-7 wurde in einer Rede von Eliot Cohen, einem fanatischen Neokonservativen, vor der Strategic Ark Conference des Polish Institute of International Affairs am 17. Mai 2023 deutlich. Cohen sagte:

„Die Russen müssen zu dem Schluss kommen, dass die Ukraine – in ihren Augen früher ein Pseudostaat mit „Vettern“ oder „kleinen Brüdern“ – für immer verloren ist. Das bedeutet einen raschen Beitritt zur EU und zur NATO, aber auch ein starkes westliches Engagement für den wirtschaftlichen Wiederaufbau der Ukraine und, was am wichtigsten ist, für die kommenden Jahre ihre Bewaffnung bis an die Zähne.

Das Geplänkel der Regierung, der Ukraine unsere im Überfluss vorhandenen F-16 zu geben, ist töricht und kurzsichtig. Diese Jets werden vielleicht in zwei Monaten auf dem Schlachtfeld keinen Unterschied machen, aber das Wissen, dass mehrere hundert von ihnen für die nächsten fünf Jahre in der Pipeline sind, hätte eine tiefe symbolische Bedeutung. Wir sollten darüber sprechen, wie wir die ukrainischen Streitkräfte, die größte, kampferprobteste und in mancher Hinsicht entschlossenste Armee des Westens, wiederaufbauen wollen.

Der Westen braucht eine aggressive Informationskampagne, um die Realität der russischen Niederlage zu verdeutlichen. Die Russen müssen daran erinnert werden, dass ihre schwächelnde Wirtschaft nur ein Zehntel so groß ist wie die der EU, dass sie nicht in der Lage sind, einen modernen Panzer zu bauen und einzusetzen, dass ihr neuester Hochleistungsjet, die Su-57, den F-35 der vier kleinen nordischen Staaten zahlenmäßig unterlegen sein wird, dass ihre Generäle überaltert und inkompetent sind, dass ihrem Oberkommando das Leben ihrer Männer gleichgültig ist, dass ihre Ausrüstung der der Ukraine unterlegen ist und dass ihre Logistik durch Bestechung und Korruption verrottet ist.“

Das ist purer Irrsinn. Cohen und die übrigen G7 Staats- und Regierungschefs müssen erst noch begreifen, dass die „überalterten und inkompetenten“ Russen ihnen gerade in Bakhmut in den Arsch getreten haben und dass die so genannte „überlegene“ Technologie der NATO durch die militärisch-industrielle Wirtschaft eines „schwächelnden“ Russlands dezimiert wird. Es wäre tragisch, wenn Cohen diesen Unsinn erzählen würde, während er in einer Zwangsjacke in einer psychiatrischen Anstalt festgeschnallt ist. Wir könnten hoffen, dass eine Kombination aus Drogen und medizinischer Behandlung ihn von seiner Psychose befreien könnte. Aber er ist nicht in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht. Stattdessen wird er als kluger Experte akzeptiert, der eine praktikable Vision für die westliche Politik gegenüber Russland entwirft.

Das bedeutet, dass der Westen die Ukraine weiterhin als schlaffen Rammbock benutzen wird, der vergeblich versucht, Russland zu zerschlagen und dabei Zehntausende von ukrainischen Militärangehörigen abschlachtet. Russland seinerseits scheint zu erkennen, dass die Führer des Westens von einem Wahn befallen sind, dem nur durch die Zerstörung der Armeen und der Ausrüstung begegnet werden kann, die der Westen gegen Russland einsetzt.

Während Cohen und die G7 weiterhin dem fatalen Fehler erliegen, so zu tun, als sei Russland eine knarzende Autokratie am Rande des Zusammenbruchs, knüpfen Wladimir Putin und sein nationales Sicherheitsteam weiterhin neue Verbindungen zu den bevölkerungsreichsten Nationen der Welt und sind damit beschäftigt, neue Wirtschaftssysteme zu errichten, die das auf der Vorherrschaft des US-Dollars basierende westliche Hegemonialsystem umgehen werden. Die Fixierung des Westens auf die Zerschlagung Russlands schließt jeden gangbaren Weg für eine Verhandlungslösung und die Wiederherstellung normaler diplomatischer Zustände aus. Dies ist ein Kampf auf Leben und Tod, auf den der Westen nicht vorbereitet ist. Russland und China scheinen nun zu erkennen, dass man dem Westen nicht mehr trauen kann, und haben sich auf den Weg gemacht, sich zu verteidigen und den Westen die Konsequenzen tragen zu lassen.