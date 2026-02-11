Von Riley Waggaman (alias „Edward Slavsquat“)

Zeit für eine weitere Lektion von der SMO.

Lektion 1 lautete: „Es gibt keine ‚Sicherheitsgarantien‘ für die Bauern, insbesondere wenn ihre Sicherheit das gottgegebene Recht von Gazprom beeinträchtigt, Russlands natürliche Ressourcen zu Schnäppchenpreisen an jeden zu verkaufen, der sie haben will.“

Weniger als 24 Stunden, nachdem ich diese sehr wichtige militärische Sonderlektion veröffentlicht hatte, berichteten russische Staatsmedien (auf Russisch und Englisch), dass Gazprom im Januar über die NATO-Staaten Türkei Rekordmengen an Erdgas an die Europäische Union „geliefert“ habe:

Die türkischen Medien waren von dieser beeindruckenden Leistung ebenfalls begeistert.

Der Kreml hat sich gegenüber der NATO stets selbstlos und freundlich gezeigt, und wo bleibt die Dankbarkeit? Russland verkauft weiterhin seine natürlichen Ressourcen an die NATO, obwohl diese sich „auf einen Konflikt mit Russland vorbereitet“ (Quelle: Russisches Außenministerium am 30. Januar 2026).

Stellen Sie sich vor, eine solche Schlagzeile würde 2026 veröffentlicht, nachdem vier Jahre lang NATO-Waffen auf die Russen niederprasselten. Und doch sind wir genau an diesem Punkt angelangt. Quelle: tass.ru

Vier Jahre lang hat Gazprom treu Gas an die NATO geliefert, zuerst über die SATANISCHE NAZI-Ukraine und dann über den NATO-Staat Türkei – obwohl NATO-Waffen dazu benutzt werden, Russen zu vernichten – und so dankt es die NATO Gazprom! Wie unhöflich.

Zusammenfassend:

Dezember 2021: Moskau behauptet, die NATO bereite einen Angriff auf Russland vor, und fordert Sicherheitsgarantien. Februar 2022: Wladimir Putin verkündet den Beginn der SMO. Er verspricht, dass Moskau „sofort reagieren“ werde, sollte es zu Versuchen von außen kommen, die Operation zu stören, und warnt, dass jeder Staat, der sich in die Ukraine einmische, „mit Konsequenzen rechnen muss, wie Sie sie in Ihrer gesamten Geschichte noch nie gesehen haben“. Die NATO überschwemmt die Ukraine mit Waffen und Geld. … Vier Jahre vergehen. Hunderttausende Slawen werden ohne jeden Grund abgeschlachtet und verstümmelt. Moskau behauptet, die NATO bereite einen Angriff auf Russland vor, und fordert Sicherheitsgarantien. Moskau verkauft Rekordmengen an Erdgas an die NATO.

Deshalb ist Russlands „Schneckentaktik” im Donbass so genial. Die NATO muss in ihre Schranken gewiesen werden – glaubt sie etwa, dass eine lächerliche Steigerung der russischen Gasimporte um 10 % akzeptabel ist? Die SMO muss so lange fortgesetzt werden, bis die NATO verspricht, die russischen Gasimporte um 15 % zu steigern. Gazprom verlangt Sicherheitsgarantien!

Was die Sicherheit der Menschen im Donbass angeht – angeblich der eigentliche Zweck der SMO –, nun, die müssen sich einfach gedulden. Zugegeben, es ist schwer, geduldig zu sein, wenn man kein Wasser hat, aber sie werden schon zurechtkommen.

Januar 2025 (Quelle: regnum.ru)

August 2025 (Quelle: lenta.ru)