US-Kongressabgeordneter enthüllt brisante Details nach Einsicht in ungeschwärzte Epstein-Akten

Der US-Kongressabgeordnete Thomas Massie hat Einsicht in ungeschwärzte Akten im Fall Jeffrey Epstein erhalten – und spricht von äußerst verstörenden Erkenntnissen. Nach Massies Angaben wurden zentrale Dokumente mehrfach geschwärzt, offenbar mit dem Ziel, entscheidende Informationen sowohl dem Kongress als auch der Öffentlichkeit vorzuenthalten.

In einem Interview mit CNN erklärte Massie, dass einige Epstein-Unterlagen zunächst mit schwarzer Tinte geschwärzt und anschließend ein weiteres Mal mit weißer Tinte überdeckt worden seien. Selbst wenn die schwarze Schwärzung entfernt werde, blieben entscheidende Passagen dadurch weiterhin unlesbar. Gerade in diesen Dokumenten, so Massie, nennen Opfer und Zeugen ausdrücklich die Namen von Personen, die sie schwerer Straftaten beschuldigen – darunter sexuellen Missbrauch und Menschenhandel.

Diese zusätzlichen Schwärzungsebenen verhindern nach Massies Darstellung, dass sichtbar wird, welche einflussreichen Personen von Opfern und Zeugen konkret benannt werden. Dadurch werde nicht nur die Wahrheitsfindung massiv behindert, sondern auch die parlamentarische Kontrolle in erheblichem Maße untergraben.

Massie berichtet weiter, dass das US-Justizministerium (Department of Justice, DOJ) überraschend damit begonnen habe, einzelne Dokumente zumindest teilweise freizugeben. Diese Offenlegungen führten zu drei zentralen Enthüllungen, die das offizielle Narrativ rund um den Epstein-Fall ins Wanken bringen.

Erstens zeigt ein FBI-Dokument aus dem Jahr 2019, dass zwei Personen ausdrücklich als „Mitverschwörer“ im Zusammenhang mit Kindersexhandel bezeichnet werden. Einer dieser Namen ist Leslie Wexner, Milliardär sowie ehemaliger Geschäftspartner und Förderer Epsteins. Diese Information ist besonders brisant, da FBI-Direktor Kash Patel zuvor unter Eid vor dem Kongress erklärt hatte, die FBI habe keinerlei Beweise für weitere Sexhändler neben Epstein selbst. Das nun freigegebene Dokument scheint dieser Aussage direkt zu widersprechen und wirft die Frage auf, was der FBI seit Jahren bekannt war, jedoch nicht öffentlich gemacht wurde.

Ein zweites Dokument enthält eine Liste mehrerer Männer, die möglicherweise in strafbare Handlungen verwickelt waren. Das DOJ hatte diese Namen ursprünglich vollständig geschwärzt und dies damit begründet, dass das Dokument auch personenbezogene Daten von Opfern enthalte. Massie hält dagegen, dass das Gesetz ausschließlich den Schutz der Opferinformationen vorschreibt, nicht jedoch die Geheimhaltung der Namen mutmaßlicher Täter. Durch eine getrennte Schwärzung der Opferdaten hätten die übrigen Namen problemlos veröffentlicht werden können. Dass das DOJ diese Argumentation nun offenbar akzeptiert, wertet Massie als implizites Eingeständnis einer ungerechtfertigten Geheimhaltungspraxis.

Die dritte Enthüllung betrifft ein berüchtigtes Foltervideo, das sich im Besitz von Jeffrey Epstein befand. Jahrelang war unklar, wer dieses Video an Epstein geschickt hatte. Massie konnte anhand einer ungeschwärzten E-Mail aus den Akten mithilfe einer umgekehrten Suche feststellen, dass der Absender Sultan Ahmed Bin Sulayem war – ein einflussreicher Geschäftsmann und Manager aus Dubai.

Rep. Thomas Massie reveals the person Jeffrey Epstein emailed about the torture video has been identified as Sultan Ahmed Bin Sulayem a frequent attendee of the World Economic Forum



He is the CEO of DP World, one of world's largest logistics companies, HQ in Dubai.



He is the CEO of DP World, one of world's largest logistics companies, HQ in Dubai.

Über den konkreten Fall hinaus sieht Massie in diesen Vorgängen ein strukturelles Problem innerhalb des US-Justizapparats. Sowohl das DOJ als auch das FBI hätten über Jahre hinweg zentrale Informationen zurückgehalten – nicht zum Schutz der Opfer, sondern um mächtige und gut vernetzte Personen zu schützen. Dadurch hätten sowohl der Kongress als auch die Öffentlichkeit ein unvollständiges und irreführendes Bild vom tatsächlichen Ausmaß und Netzwerk hinter der Epstein-Affäre erhalten.

Massie betont, dass seine bisherigen Erkenntnisse lediglich den Anfang darstellen. Um den Opfern gerecht zu werden und das Vertrauen in den Rechtsstaat wiederherzustellen, sei vollständige Transparenz unerlässlich. Die entscheidende Frage laute nun, wie viele Informationen weiterhin verborgen gehalten werden – und aus welchem Grund.