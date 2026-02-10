Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Neue Videos am Dienstag

Zeitnah, unabhängig und direkt: Die aktuellsten Videos warten auf euch!

Verschafft euch einen fundierten Überblick zum Start in den Tag. Ob internationale Ereignisse, kultureller Wandel oder politische Analysen – wir fassen zusammen, was wirklich zählt. Keine Nebengeräusche, keine Schönfärberei – nur Inhalte mit Wirkung. Klickt euch rein, bleibt kritisch und diskutiert mit, denn Wissen wächst im Dialog.

Venezuela-Experte Dr. Rainer Rothfuß: Das Drama um Venezuela

KRALL enttarnt neue BLACKROCK-AFFÄRE von MERZ! – JETZT geht es ihm an den KRAGEN!

Was dir die Medien nicht über die EPSTEIN Akten erzählen (Really Graceful – Deutsch)

David Icke enthüllt: Epsteins Satanskult ist nur ein kleines Teil des Puzzles (Redacted – DE)

TURBOKREBS: STUDIEN BELEGEN HYPOTHESE

Merz’ Mega-Schuldenplan: Die größte Umverteilung der Geschichte | Dr. Markus Krall

MASSIE GEWÄHRT EPSTEIN-OPFERN ZUFLUCHT IM SENAT

OH NEIN! Wir hatten Recht mit Fort Huachuca – Ep. 291 (Candace Owens – Deutsch)

Warum rechte Politik Deutschland nicht retten kann | Wolfgang M. Schmitt

Ist das ihr ernst? | Es geht viral und die Kritik nimmt überhand!

Wolff gnadenlos ehrlich! AfD & Merz ZITTERN

Claude „CRASHT” den Markt! Opus 4.6, GPT-5.3, Kling 3.0, ElevenLabs Interview & weitere KI-News

Etwas Seltsames passiert mit unserer DNA (Really Graceful – 2019 – Deutsch)

Wie Epstein vom Mossad, der CIA und dem MI6 benutzt wurde – John Kiriakou, ehemaliger Whistleblower

Tom Lausen: Enquete-Kommission, AfD & KI – Wer kontrolliert die Zukunft?