Kein Weg an Hormuz vorbei: Warum die Pipeline-Alternativen in Westasien nicht ausreichen

Von Hussein Askary

Das Bestreben, den Hormuz-Kanal zu umgehen, führt wieder zum gleichen Problem zurück: Jede alternative Route ist weiterhin von Kriegen, konkurrierenden Engpässen oder politischen Konflikten abhängig.

„Die einzige Alternative zur Straße von Hormus ist die Straße von Hormus.“

Diese unverblümte Einschätzung, die ein irakischer Experte kürzlich in einem Interview äußerte, bringt die zentrale Schwäche des Bestrebens auf den Punkt, alte Pipeline-Projekte wiederzubeleben und neue in ganz Westasien voranzutreiben. Seit der Iran die Straße von Hormus faktisch gesperrt hat, nachdem Israel und die USA im Februar 2026 ihren zweiten Krieg gegen das Land begonnen hatten, wird die Region mit Vorschlägen für alternative Ölexportrouten überschwemmt.

Washington hat diese Pläne gefördert, während mehrere Regierungen stillgelegte oder unvollendete Pipelines als strategische Lösungen präsentiert haben. Doch je genauer man sich die geografischen Gegebenheiten, die Märkte, die Kosten, die Kapazitäten und die Sicherheit ansieht, desto deutlicher wird, dass die meisten dieser Projekte Hormuz nicht ersetzen können.

Selbst wenn das Öl die Meerenge umgeht, steht es immer noch vor dem konkurrierenden Engpass Bab al-Mandab, wo die mit der Ansarallah verbündeten Streitkräfte eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt und saudische Tanker angegriffen haben.

Diese kostspieligen Umwege bleiben anfällig, solange sich die Sicherheitslage im Persischen Golf selbst nicht verbessert. Solange der Krieg gegen den Iran andauert und keine inklusive regionale Sicherheitsarchitektur etabliert ist, können iranische und jemenitische Raketen und Drohnen die Pipelines und Verladeterminals erreichen, die eigens zu ihrer Umgehung errichtet wurden.

Asien wird weiterhin über Hormuz versorgt

Der erste Grund liegt auf der Hand. Die Straße von Hormuz ist der natürliche Abfluss des Energiesystems des Golfs. Im Jahr 2024 flossen durchschnittlich etwa 20 Millionen Barrel pro Tag (bpd) Öl durch die Meerenge, was etwa einem Fünftel des weltweiten Verbrauchs an Erdölprodukten entspricht. Die Internationale Energieagentur (IEA) bezeichnet sie als einen der weltweit wichtigsten Öl-Transitengpässe.

Der größte Teil dieses Öls fließt nicht in Richtung Westen. Etwa 80 Prozent des durch die Straße von Hormus transportierten Öls sind für Asien bestimmt, wobei China, Indien, Japan, Südkorea und andere asiatische Volkswirtschaften die Hauptabnehmer sind. Bei Flüssigerdgas (LNG) ist dieses Muster noch deutlicher zu erkennen.

Die US-Energieinformationsbehörde schätzte, dass im Jahr 2024 83 Prozent des über die Straße von Hormuz transportierten LNG von Exporteuren am Persischen Golf zu asiatischen Märkten gelangten, insbesondere nach China, Indien und Südkorea.

Diese Marktrealität ist von Bedeutung, da viele vorgeschlagene Alternativen das Öl von seinen Hauptabnehmern wegleiten. Pipelines zum Mittelmeer, zum Roten Meer oder in die Levante mögen auf einer Karte sinnvoll erscheinen, doch oft führen sie dazu, dass das Rohöl aus dem Golf weiter von Asien entfernt wird, anstatt näher an den asiatischen Märkten zu sein.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist es ineffizient, eine mehrere Milliarden Dollar teure Infrastruktur zu errichten, um Öl nach Westen zu transportieren, nur um es dann auf dem Seeweg wieder in Richtung der asiatischen Märkte umzuleiten. Solange die Straße von Hormuz offen ist, bleibt die direkte Route kostengünstiger und schneller. Sollte sie durch einen Krieg gesperrt werden, liegt das eigentliche Problem nicht im Mangel an Pipelines, sondern im Zusammenbruch der regionalen Sicherheit.

Alte Routen, ungelöste Konflikte

Die älteren Pipeline-Optionen veranschaulichen dies. Die Kirkuk–Baniyas-Pipeline transportierte einst irakisches Öl durch Syrien bis zum Mittelmeer. Sie wurde Anfang der 1950er Jahre gebaut und hatte zu ihrer Zeit einen echten strategischen Wert, ist jedoch seit ihrer Beschädigung während der von den USA angeführten Invasion im Irak 2003 weitgehend außer Betrieb. Washington unterstützt nun Bemühungen zur Wiederbelebung dieser Route, wobei US-Unternehmen voraussichtlich eine Rolle spielen werden. Doch das Projekt erfordert noch umfangreiche Sanierungsarbeiten und jahrelange Anstrengungen, bevor es nennenswerte Exportkapazitäten bereitstellen kann.

Schätzungen für eine vollständige Wiederherstellung und den Ausbau auf rund 700.000 Barrel pro Tag belaufen sich auf bis zu 8 Milliarden US-Dollar. Die Pipeline kann keine Lösung für eine unmittelbare Krise in der Straße von Hormus bieten, und sollte der Frieden in der Region vor ihrer Fertigstellung wiederhergestellt werden, schwächt sich die wirtschaftliche Rechtfertigung für ihre Wiederbelebung erheblich ab.

Die Irak-Türkei-Pipeline steht vor einem anderen, aber ebenso schwerwiegenden Problem: der Politik. Die Trasse durch die Region Kurdistan zum türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan wurde wiederholt durch Streitigkeiten zwischen Bagdad, der Regionalregierung Kurdistans (KRG), Ankara und internationalen Ölkonzernen unterbrochen.

Ein Schiedsspruch aus dem Jahr 2023 gegen die Türkei wegen unerlaubter kurdischer Exporte führte zu einer zweieinhalbjährigen Stilllegung. Im September 2025 wurden die Lieferungen wieder aufgenommen, und die Exporte laufen seitdem weiter, doch die Route hängt nach wie vor von fragilen Vereinbarungen über Verträge, Zahlungen, föderale Zuständigkeiten und die Aufteilung der Einnahmen ab.

Aufgrund ihrer begrenzten Durchsatzkapazität und ihrer politischen Anfälligkeit kann sie nicht als struktureller Ersatz für eine Seeverbindung dienen, über die normalerweise ein großer Teil des weltweit auf dem Seeweg transportierten Öls befördert wird.

Die als IPSA bekannte irakische Pipeline in Saudi-Arabien ist ein weiteres Beispiel für strategische Nostalgie. Sie wurde in den 1980er Jahren während des Iran-Irak-Kriegs gebaut und sollte irakisches Rohöl aus der Region Basra zum Roten Meer transportieren.

Nach der irakischen Invasion in Kuwait im Jahr 1990 wurde der Betrieb eingestellt, und Saudi-Arabien enteignete die Pipeline im Jahr 2001. Eine Wiederinbetriebnahme der Leitung würde daher eine politische Einigung zwischen Saudi-Arabien und dem Irak über Eigentumsverhältnisse und Kontrolle sowie eine umfassende technische Begutachtung nach jahrzehntelangem Stillstand erfordern. Mit anderen Worten: Die IPSA ist keine verfügbare Alternative; sie ist ein diplomatisches und technisches Problem, das als Lösung getarnt ist.

Die geplante Pipeline von Basra nach Akaba ist noch umstrittener. Ihr angegebener Zweck besteht darin, irakisches Öl aus dem Süden des Irak unter Umgehung der Straße von Hormuz zum jordanischen Rotmeerhafen Akaba zu transportieren. Doch im Irak selbst stößt sie aufgrund der prognostizierten Kosten, der ungewissen Finanzierung und des fragwürdigen strategischen Werts auf heftigen Widerstand.

Da ein Großteil des irakischen Rohöls an asiatische Abnehmer verkauft wird, würde der Transport nach Westen nach Aqaba die Entfernung und Komplexität erhöhen, anstatt das grundlegende Marktproblem zu lösen. Die Pipeline würde zudem die irakischen Exporte näher an eine weitere Zone der Instabilität heranführen, darunter den israelischen Einflussbereich und das Sicherheitsumfeld im weiteren Raum des Roten Meeres.

Eine Umgehungsroute, bei der lediglich ein Sicherheitsrisiko gegen ein anderes ausgetauscht wird, ist keine Lösung. Aufgrund des starken finanziellen Drucks ist der Irak zudem kaum in der Lage, ein derart kostspieliges Projekt zu finanzieren, während internationale Investoren es ohne starke politische und sicherheitspolitische Garantien wahrscheinlich nicht unterstützen werden.

Umgehungsrouten in Raketenreichweite

Die bestehenden Umgehungsrouten in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind glaubwürdiger, aber dennoch begrenzt. Die Ost-West-Pipeline Saudi-Arabiens, auch „Petroline“ genannt, transportiert Rohöl aus der östlichen Ölregion nach Yanbu am Roten Meer. Die Abu-Dhabi-Rohölpipeline der Vereinigten Arabischen Emirate befördert Öl von Habshan nach Fujairah am Golf von Oman.

Diese Systeme verringern die Abhängigkeit Saudi-Arabiens und der VAE von der Straße von Hormuz und sind zu wichtigen nationalen Vermögenswerten für die Energiesicherheit geworden. Doch sie können die Meerenge für die Region als Ganzes nicht ersetzen. Sie bieten Kuwait, Katar, Bahrain, dem Iran oder den meisten irakischen Exporten kaum Vorteile und lösen nicht das LNG-Problem, insbesondere nicht Katars Abhängigkeit von der Straße von Hormuz.

Die IEA schätzt, dass nur 3,5 bis 5,5 Millionen Barrel pro Tag an freier Pipelinekapazität zur Umgehung der Meerenge zur Verfügung stehen. Weder Yanbu noch Fujairah sind vor Angriffen gefeit; regionale Konflikte haben bereits die Verwundbarkeit von Häfen, Tankern und der Energieinfrastruktur aufgezeigt.

Die Krisenpipelines können das Problem nicht lösen

Deshalb ist die Debatte um alternative Pipelines irreführend. Sie behandelt die Sperrung der Straße von Hormuz als logistisches Rätsel, obwohl es sich in erster Linie um eine politische und sicherheitspolitische Krise handelt. Solange der Persische Golf militarisiert und instabil bleibt, kann kein Pipelinenetz die Exporte vollständig schützen.

Pipelines durchqueren anfälliges Gebiet, sind von politischen Vereinbarungen abhängig und münden in Häfen, die ebenfalls bedroht werden können. Sollte sich die Sicherheitslage am Golf jedoch verbessern, wird die Straße von Hormuz mit ziemlicher Sicherheit wieder geöffnet werden, da dies sowohl den Interessen der Produzenten als auch der asiatischen Verbraucher dient.

Sobald dies geschieht, wird die wirtschaftliche Rechtfertigung für viele alternative Pipelines schwinden. Warum sollte man Dutzende Milliarden Dollar ausgeben, um eine natürliche Route mit unübertroffener Kapazität und direktem Zugang zu den Hauptabnehmern zu duplizieren?

Die ehrlichere Schlussfolgerung lautet, dass alternative Pipelines zwar für einzelne Staaten eine begrenzte Widerstandsfähigkeit bieten mögen, aber keinen strategischen Ersatz für die Straße von Hormuz darstellen. Sie sind kostspielig, langsam, politisch anfällig, geografisch ineffizient und in manchen Fällen bereits vor Baubeginn veraltet.

Die Antwort auf die Krise ist eine Sicherheitsvereinbarung, die den Persischen Golf offen hält, Angriffe auf die Schifffahrt verhindert und den normalen Handel durch die Meerenge wiederherstellt.

Im Rahmen einer solchen Vereinbarung würden Öl und LNG weiterhin hauptsächlich über die direkteste und wirtschaftlichste Route nach Asien fließen. Hormuz wird unverzichtbar bleiben, während die großangelegten Pipeline-Alternativen nichts anderes sind als teure Versicherungen gegen eine Krise, die nur durch Diplomatie und regionalen Frieden gelöst werden kann.