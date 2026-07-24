Mission zum Regimewechsel vereitelt: Jemens Ansarallah deckt Spionagenetzwerk von Saudi-Arabien, Mossad und CIA auf, das darauf abzielte, die Führung zu enthaupten

Von Robert Inlakesh und Ahmed Abdulkareem

Neu durchgesickerte Dokumente enthüllen, dass während die jemenitischen Streitkräfte während des Völkermords im Gazastreifen ihre Militäraktion und die Blockade des Roten Meeres gegen Israel eskalierten, sich gleichzeitig ein geheimes Geheimdienstbündnis und ein „ausgeklügeltes Spionagenetzwerk“ zwischen dem saudischen Geheimdienst, dem israelischen Mossad und der CIA in Riad gebildet wurden, um durch politische Attentate, die Zerschlagung der Ansarallah von innen heraus, den Überlauf von Militärangehörigen und die Beschaffung von Informationen über karitative Hilfsorganisationen einen Regimewechsel in Sanaa herbeizuführen.

Kürzlich aufgedeckte Dokumente, kombiniert mit Geständnissen mutmaßlicher Mitglieder eines weitverzweigten Spionagenetzwerks im Jemen, enthüllen eine Agenda, die weit über die Beschaffung von Informationen zum Aufbau einer Zieledatei im Land hinausgeht. Jemenitische Behörden geben an, dass der Plan stattdessen darin bestand, die hochrangige politische und militärische Führung des Landes zu ermorden und gleichzeitig die derzeitige Regierungsstruktur der Ansarallah zu zerschlagen. Sie argumentieren, dass an deren Stelle eine von Saudi-Arabien kontrollierte Führung vorbereitet wurde, die den Jemen von seiner Unterstützung der palästinensischen Sache abbringen sollte.

Nach Angaben jemenitischer Ermittler ähnelte die Operation Geheimdienstkampagnen, die zuvor gegen die Hisbollah im Libanon durchgeführt worden waren, sowie solchen, die darauf abzielten, „Decapitation Strikes“ gegen hochrangige iranische Amtsträger zu ermöglichen. Zu den mutmaßlichen Zielen gehörten der Ansar-Allah-Führer Abdulmalik al-Houthi, Präsident Mahdi al-Mashat, der Verteidigungsminister, der Stabschef, Mitglieder des Politbüros von Ansar Allah sowie zahlreiche hochrangige Militärkommandeure. Im Zentrum des mutmaßlichen politischen Machtwechsels stand der ehemalige General des Militärgeheimdienstes Ali Al-Sayani, der laut jemenitischen Beamten im Ausland darauf vorbereitet wurde, eine Riad-treue Regierung nach dem Putsch zu führen.

Geheimer Einsatzraum aufgedeckt

Gegen Ende des vergangenen Jahres gaben die Sicherheitskräfte in Sanaa bekannt, dass sie ein „ausgeklügeltes Spionagenetzwerk“ zerschlagen hätten. Was sie später jedoch aufdeckten, war eine Reihe von Netzwerken, die mit gemeinsamen Einsatzzentralen verbunden waren – besetzt mit Mitarbeitern des saudischen Geheimdienstes, der CIA und des Mossad –, die von Riad aus operiert hatten.

Jemenitische Beamte teilten mit, dass das Netzwerk aus mehreren voneinander abgeschotteten Geheimdienstzellen bestand, die über die Provinzen Sanaa, Sa’dah und Hodeidah des Landes verteilt waren. Jede Zelle soll unabhängig operiert haben, während sie gleichzeitig mit einer zentralen Kommandozentrale verbunden blieb, die jenseits der Grenze im benachbarten Saudi-Arabien angesiedelt war.

Die jemenitischen Behörden behaupteten, die Agenten seien damit beauftragt gewesen, Informationen über hochrangige Regierungsbeamte, Führer der Ansar Allah, Militärkommandanten sowie Sicherheitspersonal zu sammeln. Die Zellen wurden außerdem angewiesen, Regierungshauptquartiere zu kartieren, die Bewegungen von Beamten zu überwachen und kritische militärische Infrastruktur zu identifizieren, darunter Waffenproduktionsstätten sowie Standorte von ballistischen Raketen und Drohnenabschussrampen.

Im Gespräch mit MintPress News beschrieb Nasr al-Din Amer, ein hochrangiger Vertreter von Ansar Allah und stellvertretender Leiter der Medienbehörde der Bewegung, was er als Versuch bezeichnete, die gesamte Führungsstruktur des Jemen zu zerschlagen.

„Es gab einen groß angelegten Plan, der auf die Führungsstrukturen in den Bereichen Zivilverwaltung, Militär, Sicherheit und sogar Medien abzielte. Die zerschlagenen Zellen waren Teil einer Geheimdienstoperation, die auf offensive und defensive Fähigkeiten abzielte und darauf aus war, das Regime in Sanaa vollständig zu stürzen.“

Amer argumentierte, dass die Kampagne nicht nur darauf abzielte, die Führung des Jemen zu beseitigen, sondern auch dessen Fähigkeit zur Fortsetzung militärischer Operationen zu unterbinden.

„Das Ziel war es auch, uns daran zu hindern, den Gazastreifen zu unterstützen, und die Durchfahrt israelischer Schiffe im Roten Meer zu sichern, aber nichts davon wurde erreicht, da unsere Operationen nicht eingestellt wurden, das Regime in Sanaa nicht gestürzt wurde und der Jemen viel stärker geworden ist.“

Einsetzung eines Marionettenregimes

Die jemenitische Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass die gemeinsame Operationszentrale der USA, Israels und Saudi-Arabiens ehemalige jemenitische Militäroffiziere rekrutiert hatte, darunter Generalmajor Ali Ahmed Al-Sayani sowie Farouk Ali Rajih und den ehemaligen Brigadegeneral der Luftwaffe Abdullah Al-Haifi.

Rajih wurde von Ansarallah festgenommen und später zusammen mit 16 weiteren Aktivisten zum Tode verurteilt. Im Rahmen seines Geständnisses hatte er behauptet, ein saudischer Geheimdienstoffizier, bekannt als Abu Khalid, habe ihm persönlich mitgeteilt, dass hochrangige saudische Beamte General Al-Sayani im Ausland treffen wollten, da der Jemen „am Rande eines großen Wandels“ stehe, der von mehreren ausländischen Regierungen unterstützt werde.

Aufgrund von Al-Sayanis Beziehungen zu anderen ehemaligen Militärführern galt er als ideale Persönlichkeit, um einen politischen Übergang zu leiten – vorausgesetzt, der Plan des gemeinsamen US-israelisch-saudischen Operationszentrums für einen Regimewechsel würde nach Plan verlaufen.

Rajih behauptete später:

„Das Treffen fand tatsächlich in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt, und es wurden Vorkehrungen für einen Militärputsch im Jemen getroffen. Zu diesem Zweck wurden Militäreinheiten gebildet und mit hochmoderner Kommunikationsausrüstung sowie großen Geldsummen ausgestattet.“

Amer teilte MintPress mit, dass dieselbe gemeinsame Einsatzzentrale eine zentrale Rolle bei der Ermordung des jemenitischen Premierministers Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi gespielt habe, der am 28. August 2025 bei einer Reihe israelischer Luftangriffe getötet wurde. Bei diesen Angriffen kamen zudem neun Kabinettsminister und der Generalstabschef des Landes ums Leben.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass diese Zellen eine wesentliche Rolle bei der Operation gegen die Regierung gespielt haben. Ermittlungen, Beweise und Dokumente im Besitz der Sicherheitsbehörden belegen dies.“

Beamte in Sanaa behaupten, die groß angelegte Operation sei letztendlich aufgrund der Wachsamkeit ihrer eigenen Sicherheitsdienste gescheitert, denen es gelungen sei, das Netzwerk aufzudecken, bevor dessen Ziele umgesetzt werden konnten. Die Behörden räumen zwar ein, dass bei einigen israelischen Angriffen hochrangige Funktionäre erfolgreich getötet wurden, bezeichnen diese Angriffe jedoch als vereinzelte Erfolge und nicht als Beweis für eine effektive Geheimdienstkampagne. Ihre Darstellung wird durch die Tatsache untermauert, dass die einzigen erfolgreichen Attentate an öffentlich bekannten Orten stattfanden und nicht an hochsensiblen und streng gesicherten Standorten.

Amer seinerseits bezeichnete die gesamte Operation als Fehlschlag.

„Wir haben in den vergangenen Jahren Fachwissen im Bereich Sicherheit aufgebaut und befinden uns in einem Geheimdienstwettstreit mit den weltweit fortschrittlichsten Sicherheitsbehörden.“

Enthaupung der militärischen Führung

Während sich ein Zweig des Spionagenetzwerks auf politische Führer konzentrierte, konzentrierte sich laut jemenitischen Behörden ein anderer auf das militärische Kommando des Landes, als der Jemen seine Operationen zur Unterstützung des Gazastreifens intensivierte.

Zu den Hauptzielen dieser Zelle gehörten die Raketentruppen, Drohneneinheiten, die Seestreitkräfte, der Verteidigungsminister, der Generalstabschef sowie die für die jemenitischen Raketen- und Drohneneinsätze verantwortlichen Kommandeure.

Im Rahmen der Ermittlungen in Sanaa wurde aufgedeckt, dass die Gemeinsame Einsatzzentrale einen Mann namens Oberst Ali Muthanna Nasser rekrutiert hatte, den ehemaligen Leiter der Abteilung für Militärsicherheit innerhalb des jemenitischen Militärgeheimdienstes.

Das US-israelisch-saudische Projekt übertrug diesem Informanten daraufhin die Aufgabe, Verteidigungsminister Generalmajor Mohammed Nasser Al-Atifi und Generalstabschef Generalleutnant Mohammed Abdelkarim Al-Ghamari zu überwachen. Die Behörden behaupten, Nasser habe detaillierte Informationen geliefert, darunter die Orte von Treffen der Militärführung, Einsatzpläne, Truppenbewegungen sowie Kopien vertraulicher Berichte, die innerhalb der Abteilung für Militärsicherheit zirkulierten. Diese Informationen erwiesen sich später als unverzichtbar für die Unterstützung einer umfassenderen Angriffskampagne.

Nur sechs Tage nach Inkrafttreten eines brüchigen, von den USA unterstützten Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen wurde Al-Ghamari bei einem israelischen Angriff ermordet. Kurz darauf übernahm Israel öffentlich die Verantwortung für das Attentat, wobei Verteidigungsminister Israel Katz verkündete, Al-Ghamari sei „eliminiert“ worden.

Die Tötung erfolgte Monate nach einem weiteren israelischen Angriff, bei dem Premierminister Ahmed al-Rahawi zusammen mit mehreren Kabinettsministern während einer offiziellen Regierungssitzung in Sanaa getötet wurde. Jemenitische Ermittler argumentieren, dass beide Angriffe durch eine ausgeklügelte Geheimdienstoperation ermöglicht wurden, an der mehrere spezialisierte Zellen gleichzeitig beteiligt waren.

MintPress wurde mitgeteilt, dass die Zelle eine vorläufige Überwachung des Regierungssitzes im Stadtteil Haddah in Sanaa durchführte. Eine zweite Zelle soll versteckte Überwachungskameras in Betonblöcken installiert haben, die in der Nähe des Eingangs der Anlage positioniert waren, während in der Umgebung versteckte Abhörgeräte angebracht wurden, um die Aktivitäten innerhalb des Geländes zu erfassen. Sobald die Informationen verifiziert waren, so die Ermittler, wurden die Erkenntnisse an die Einsatzzentrale übermittelt. Die Behörden behaupten ferner, dass ein weiteres Team unmittelbar nach dem Angriff in der Nähe des Ziels mit Fahrzeugen in Stellung blieb, die für Live-Aufzeichnungen ausgerüstet waren, um sowohl den Angriff als auch dessen Folgen zu dokumentieren.

Eine vierte Zelle soll Berichten zufolge die Bewegungen hochrangiger Beamter vor und während der Operation verfolgt haben, um den optimalen Zeitpunkt für den Angriff zu bestimmen. Insgesamt beschreiben Quellen der Ansarallah die Operation als weit mehr als eine herkömmliche Maßnahme zur Informationsbeschaffung. Stattdessen argumentieren sie, dass es sich um eine koordinierte Kampagne handelte, die darauf abzielte, Echtzeit-Zielinformationen für israelische Luftangriffe zu liefern und gleichzeitig die zivile und militärische Führung des Jemen zu zerschlagen.

Humanitäre Organisationen als Deckmantel

Eine der schockierendsten Enthüllungen der Geheimdienstoperation war der mutmaßliche Einsatz von Organisationen, die vorgaben, humanitäre und entwicklungspolitische Arbeit zu leisten. Nach Angaben mehrerer Sicherheitsbeamter führten mehrere in internationale und regionale Organisationen eingeschleuste Agenten angeblich Spionagemissionen durch, während sie sich als Helfer oder Entwicklungsexperten ausgaben.

Einer der prominentesten Fälle betrifft eine Person namens Bashir Ali Mahdi, der am 20. März 2025 festgenommen wurde. Die Behörden in Sanaa werfen Mahdi vor, über die von ihm geleitete „Qudrah-Organisation für nachhaltige Entwicklung“ Geheimdienstoperationen unter dem Deckmantel humanitärer Projekte durchgeführt zu haben.

Mahdi soll gestanden haben, dass er in Äthiopien von Rebecca Cataldi, der leitenden Programmdirektorin des International Center for Religion & Diplomacy (ICRD), rekrutiert wurde. Sicherheitsbeamte behaupten ferner, dass Matt Selinsky, der Direktor des Nahost-Programms bei „Partners Worldwide“, zu denjenigen gehörte, die vom gemeinsamen Einsatzraum aus Teile der umfassenderen Geheimdienstoperation leiteten.

Laut jemenitischen Regierungsquellen reichten Mahdis Aufgaben über das bloße Sammeln von Informationen hinaus. Er soll weitere Agenten rekrutiert und gleichzeitig Initiativen organisiert haben, die darauf abzielten, durch die Ausnutzung sich verschlechternder wirtschaftlicher Bedingungen – wie steigende Lebensmittelpreise, steigende Mieten und die Notlage vertriebener Zivilisten – öffentliche Ablehnung gegenüber Ansarallah zu schüren.

Mahdi beschrieb diese Bemühungen während des Verhörs wie folgt:

„Wir haben daran gearbeitet, die öffentliche Meinung gegen Ansar Allah aufzuhetzen, indem wir Nachbarschaftsräte gebildet und in einigen davon dreißig Teilnehmer unter dem Vorwand der ‚Stärkung des sozialen Zusammenhalts‘ geschult haben, sowie durch das Programm ‚Voice of Youth for Youth‘ in Zusammenarbeit mit der deutschen Organisation GIZ und der Europäischen Union.“

Er behauptete außerdem, dass die Vorbereitungen für den angeblichen Putsch bei Treffen in Kairo besprochen worden seien.

„Bei einem Treffen in Kairo erzählte mir Rebecca, dass sie im Begriff seien, eine groß angelegte militärische und wirtschaftliche Operation im Jemen zu starten, weshalb die nachrichtendienstliche Überwachung und die Informationsbeschaffung über Ansar Allah und die Streitkräfte verstärkt werden müssten. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits etwa 70 Operationen durchgeführt.“

Mahdi beschrieb anschließend, was laut den Ermittlern das standardmäßige Verfahren des Netzwerks zur Zielauswahl war. „Zunächst sammeln wir vorläufige Informationen. In der zweiten Phase wird die Genauigkeit dieser Ziele mithilfe hochauflösender Überwachungs-, Beobachtungs- und Bildgebungsgeräte überprüft und verifiziert, die ein anderes Team in der Nähe der Ziele platziert. Anschließend werden die Koordinaten an die gemeinsame Einsatzzentrale übermittelt.“

Ein weiterer mutmaßlicher Aktivist, Khaled Qassem Abdullah, soll für die Internationale Organisation für Migration gearbeitet haben, bevor er 2024 rekrutiert wurde. Den jemenitischen Ermittlern zufolge überwachte Abdullah 23 Wohnhäuser hochrangiger Regierungsbeamter im Stadtteil al-Haddah in Sanaa.

Ihnen zufolge gab er zu, an mehreren dieser Orte Überwachungsgeräte installiert zu haben. „Ich habe erfolgreich hochmoderne Kameras und Abhörgeräte in sieben Häusern und Hauptquartieren installiert. Ich hatte eine Spionagekamera in einem Betonblock neben dem Haus in der Iran-Straße in Hadda platziert. Dieses Haus wurde in jener Nacht von einem israelischen Luftangriff getroffen.“

Den Ermittlern liegen Überwachungsaufnahmen vor, die auch von MintPress News eingesehen wurden und die angeblich zeigen, wie Abdullah einen Betonblock mit einer darin versteckten Kamera neben einem Wohnhaus in der Teheran-Straße in al-Haddah platziert, bevor er in einem Toyota RAV4 davonfährt. Die jemenitischen Behörden geben an, Abdullah habe später die Echtheit des Filmmaterials bestätigt.

„Die Aktion fand am 21. Dezember 2024 statt. Die Operation war Teil der zweiten Phase der Zielüberprüfung. Später wurde das Haus ins Visier genommen.“

In einem Kommentar zu den Festnahmen argumentierte Nasr al-Din Amer gegenüber MintPress, dass ausländische Geheimdienste Teile der im Jemen tätigen internationalen humanitären Gemeinschaft erfolgreich unterwandert hätten. Er wies ferner darauf hin, dass einige Reaktionen internationaler Organisationen im Anschluss an die Festnahmen einer genaueren Prüfung bedürften.

„Das Eifer einiger UN-Beamter, die mutmaßlichen israelischen Spione zu verteidigen, wirft Fragen über die Rolle dieser Führungskräfte auf, die Spionage decken und sie in eine verantwortliche Position bringen.“

Internationale Organisationen haben unterdessen ihrerseits Anschuldigungen gegen Ansarallah erhoben und behauptet, diese behindere humanitäre Einsätze im Norden des Jemen; zudem haben sie gegen die Inhaftierung mehrerer Hilfskräfte protestiert. Die Behörden in Sanaa weisen diese Kritik zurück und betonen, dass zwar viele Organisationen legitime humanitäre Arbeit leisten, andere jedoch versäumt hätten, ausländische Geheimdienste daran zu hindern, ihre Mitarbeiter und Einsätze für Spionagezwecke auszunutzen.

Ein ausgeklügeltes Geheimdienstnetzwerk

Das Spionagenetzwerk im Jemen stützte sich auf viele der gleichen Taktiken, die bereits bei Geheimdienstoperationen gegen die Hisbollah im Libanon und gegen Funktionäre der IRGC im Iran zum Einsatz kamen: eine Kombination aus internationaler Geheimdienstzusammenarbeit, fortschrittlicher Überwachungstechnologie, umfangreicher Rekrutierung vor Ort und sorgfältig zeitlich abgestimmten Militärschlägen unter Einsatz von KI-Technologie, Satellitenbildern und menschlichen Beobachtern.

Obwohl die Operation ein hohes Maß an technologischer Raffinesse zeigte, gelang es den jemenitischen Geheimdiensten letztendlich, die umfassendere Kampagne zu zerschlagen, bevor ihre strategischen Ziele erreicht werden konnten.

Nasr al-Din Amer argumentierte, dass das Netzwerk, das internationale Organisationen als operative Tarnung ausnutzt, reale Konsequenzen habe. Die im Zusammenhang mit den Spionagezellen Festgenommenen besaßen hochentwickelte Überwachungsausrüstung, darunter versteckte Kameras, Abhörgeräte, GPS-Ortungssysteme, verschlüsselte Kommunikationsmittel und Live-Streaming-Technologie, die für verdeckte Geheimdienstarbeit konzipiert war.

Die Behörden behaupten ferner, dass viele Agenten ins Ausland gebracht wurden und dort in Saudi-Arabien eine spezielle Ausbildung durch amerikanische, israelische und saudische Geheimdienstmitarbeiter erhielten, bevor sie wieder in den Jemen entsandt wurden.

Einer der Beschuldigten, Magdi Mohamed Hussein, soll ein Fahrzeug gesteuert haben, das mit fortschrittlicher Live-Streaming-Technologie ausgestattet war, auf die die gemeinsame Einsatzzentrale per Fernzugriff zugreifen konnte. Dieses Fahrzeug wurde eingesetzt, um Parkplätze in der Nähe von zivilen und staatlichen Einrichtungen zu überwachen und dabei Fahrzeuge zu identifizieren, die mit den ins Visier genommenen Beamten in Verbindung standen. Berichten zufolge wurde das Fahrzeug mehrfach in der Nähe von erwarteten Angriffszielen positioniert, um Luftangriffe automatisch aufzuzeichnen und Opfer, Rettungskräfte, Krankenwagen sowie die Folgen der Angriffe in Echtzeit zu dokumentieren.

Ein weiterer Verdächtiger, Sinan Abdulaziz Ali, schilderte während seiner Haft, wie er nach eigenen Angaben rekrutiert und ausgebildet worden sei.

„Meine Aufenthaltsgenehmigung in Saudi-Arabien wurde unter der Bedingung verlängert, dass ich für die gemeinsame Einsatzzentrale arbeite. In Riad wurde ich abwechselnd von den saudischen Offizieren Abdullah und Saad sowie den amerikanischen Offizieren John und Michael ausgebildet. Ich wurde in den Bereichen Aufklärung, Überwachung und Berichterstellung geschult. Mir wurden eine Kamera in Form einer Fernbedienung sowie ein Camry zur Verfügung gestellt, der mit versteckten Kameras, Live-Streaming-Geräten und Abhörgeräten ausgestattet war, die Stimmen mithilfe einer als ‚Voiceprint‘ bekannten Technik analysieren, um Anführer der Ansar Allah aufzuspüren.“

Den Behörden zufolge arbeitete ein weiterer Agent, Anas Ahmed Saleh, direkt unter einem saudischen Geheimdienstoffizier, der als Abu Saif bekannt ist. Saleh wurde vorgeworfen, Häuser, Dienstfahrzeuge, Überwachungskameras, zivile Wachleute und die Internetinfrastruktur im Zusammenhang mit vorab ausgewählten Zielen fotografiert zu haben. Sie behaupten, er habe Informationen zu mindestens 25 Wohnhäusern geliefert, insbesondere rund um das ehemalige Gelände der US-Botschaft im Stadtteil Sa’wan im Osten von Sana’a.

Saleh beschrieb zudem seine Rolle im Anschluss an einen der israelischen Luftangriffe. „Nachdem ein Standort hinter der Sam Social Events Hall ins Visier genommen worden war, bat mich Abu Saif, dorthin zu gehen, um die Menschenmenge, die Rettungsmaßnahmen und die Krankenwagen zu dokumentieren, um die Leichen der Opfer identifizieren zu können. Ich habe den Auftrag erfolgreich ausgeführt. Dies war einer von mehr als 100 Einsätzen, die ich für den saudischen, amerikanischen und israelischen Geheimdienst durchgeführt habe.“

Für jemenitische Ermittler deuten solche Aussagen nicht nur auf die Informationsbeschaffung vor den Angriffen hin, sondern auch auf die systematische Dokumentation ihrer Folgen.

Infiltration der jemenitischen Volksmobilisierungskräfte

Als der Jemen seine Militäroperationen zur Unterstützung des Gazastreifens ausweitete, wuchs die innenpolitische Unterstützung für Ansarallah rasch an, was zu einer raschen Ausweitung der sogenannten Allgemeinen Mobilisierungskräfte führte – eines Netzwerks, das angeblich auf rund 1 Million Kämpfer angewachsen war und auf lokaler Ebene von Stammesführern und Gemeindevorstehern geleitet wurde. Dieses wurde bald zu einem Hauptziel für Infiltration.

Zu den Personen, die im Zusammenhang mit der für die Unterwanderung der „General Mobilization Forces“ verantwortlichen Zelle festgenommen wurden, gehörte Imad Shayea Ezz El-Din, ein Stammes-Scheich und Beamter im Ministerium für Kommunalverwaltung. Die Behörden behaupten, seine Aufgabe habe darin bestanden, Ansarallah schrittweise zu unterwandern, Beförderungen innerhalb der Reihen zu erlangen, weitere Aktivisten zu rekrutieren und Informationen über Stammesführer und militärische Formationen zu sammeln, die den jemenitischen Feldzug gegen Israel unterstützen.

Während des Verhörs beschrieb Ezz El-Din seine mutmaßliche Mission.

„Ich wurde damit beauftragt, Ansar Allah zu infiltrieren und hochrangige Positionen innerhalb ihrer Organisationsstruktur einzunehmen sowie Spione innerhalb der Bewegung zu rekrutieren und deren persönliche Telefonnummern zu beschaffen, um Cyberangriffe durchzuführen.“

Obwohl er einräumte, dass der Versuch aufgrund der internen Sicherheitsmaßnahmen von Ansarallah weitgehend scheiterte, soll er laut Ermittlern dennoch mehrere Abschussstellen für ballistische Raketen und Drohnen ausgemacht haben. Einige dieser Standorte wurden später Ziel von Luftangriffen der USA und Israels, wobei die Angriffe Berichten zufolge ihre beabsichtigten militärischen Ziele verfehlten und in erster Linie zur Zerstörung kritischer ziviler Infrastruktur in einem Land führten, das bereits durch jahrelange Kriegshandlungen verwüstet war.

Nach einer von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten angeführten Militärkampagne, die im gesamten Jemen weitreichende Schäden anrichtete, haben diese neuen Angriffe die humanitäre Krise weiter verschärft und Hunderte von Jemeniten getötet – darunter Frauen und Kinder.

Die Rolle lokaler Informanten ist zu einem zentralen Element geworden, um zu verstehen, wie die Ziele identifiziert wurden. In einem weiteren Geständnis, das während der Haft durch jemenitische Behörden erzwungen wurde, erklärte Ezz al-Din: „Ich habe der gemeinsamen Einsatzzentrale 50 Ziele genannt, darunter lebenswichtige Einrichtungen. Außerdem habe ich ihnen Informationen über Zeitungsredaktionen im Al-Tahrir-Viertel geliefert.“

Diese Erkenntnisse trugen zu Luftangriffen bei, die zivile Gebiete verwüsteten, darunter das Al-Tahrir-Viertel, wo mehr als 150 Einwohner durch israelische Luftangriffe getötet wurden. Unter den betroffenen Zivilisten befanden sich Journalisten, medizinisches Personal und Regierungsangestellte. Die Angriffe richteten sich gegen ein ganzes Stadtviertel, während die Rettungsmaßnahmen zwei Wochen lang andauerten, während Einsatzteams die Toten und Verletzten aus den Trümmern bargen.

Ein weiterer Fall im Zusammenhang mit mutmaßlicher Zusammenarbeit im Bereich der Nachrichtendienste kam durch die Festnahme von Daifallah Saleh ans Licht, der Berichten zufolge während des umfassenderen regionalen Konflikts um den Gazastreifen rekrutiert worden war.

Saleh gab an, dass ein Mann, der als „Abu Abdullah Al-Saudi“ identifiziert wurde, ihm die Koordinaten eines Haftzentrums geschickt habe, ihm gesagt habe, es handele sich um ein Militärlager, und ihn gebeten habe, es zu fotografieren. „Einige Tage später wurde das Zentrum von Luftangriffen getroffen“, sagte Saleh. „Ich sagte Abdullah, dass alle Toten afrikanische Migranten seien. Er antwortete, das spiele keine Rolle.“

Nach Salehs Festnahme sollen Ermittler Sprachmitteilungen von seinem Handy sichergestellt haben, die Informationen im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Haftanstalt enthielten. Amnesty International erklärte, der US-Angriff auf das Migranten-Haftzentrum in Sa’dah stelle ein Kriegsverbrechen dar, was weitere Fragen zum Schutz der Zivilbevölkerung, zur Rechenschaftspflicht und zu den Folgen nachrichtendienstgesteuerter Militäroperationen aufwerfe.

Seit Jahren gehört der Jemen zu den am stärksten betroffenen Ländern der Welt und ist umfangreichen Bombardements, ausländischen Interventionen und weitreichender Zerstörung ausgesetzt. Doch trotz des Ausmaßes der Verwüstung hat der Jemen seine Rolle in regionalen Konflikten weiterhin bekräftigt und seine Handlungen als Widerstand gegen israelische Militäroperationen in Palästina, im Libanon und im Iran positioniert.

Jemenitische Regierungsvertreter haben wiederholt erklärt, dass ihre Streitkräfte weiterhin bereit seien, auf das zu reagieren, was sie als Aggression gegen Länder in der gesamten Region bezeichnen – wodurch sichergestellt wird, dass der Jemen ein zentraler und umkämpfter Akteur im sich ausweitenden geopolitischen Kampf im Nahen Osten bleibt.