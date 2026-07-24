Die praxianische Völkermord-Kill-Chain – Teil 3

Von Iain Davis

In Teil 1 definierte Iain Davis die Praxianer, beleuchtete deren offen bekundeten Einfluss auf die Trump-Regierung und untersuchte ihre weitreichenden Partnerschaften mit der israelischen Verteidigungsindustrie. In Teil 2 betrachtete Davis globale Ereignisse aus der Perspektive staatlicher Verbrechen gegen die Demokratie (SCADs) und stellte fest, wie die zivil-militärische Verschmelzung und die hybride Kriegsführung in Verbindung mit SCADs ein geplantes neues globales „Gleichgewicht“ sozialtechnisch herbeiführen. Hier in Teil 3 befasst er sich damit, wie sich globale Kräfte hinter der praxianischen Vision eines Netzwerkimperiums im Vorstoß hin zu einer multipolaren Weltordnung „UN 2.0“ zusammengeschlossen haben.

Die Praxianer – eine neue Generation von Tech-Milliardären – bilden den Kern des im Silicon Valley verwurzelten Flügels der globalen Oligarchie. Die Praxianer sind eine Untergruppe des Netzwerks von Tech-Mogulen, die in der Trump-Regierung verankert sind und diese umgeben. Die Praxianer zeichnen sich durch ihre enge Verbundenheit mit den Ideen der neoreaktionären Bewegung (NRx) sowie durch ihre Begeisterung für den Aufbau eigener privater Stadtstaaten aus.

Einige Praxianer, wie beispielsweise Marc Andreessen, bekennen sich offen zu den NRx-Prinzipien. Andere, wie Mark Zuckerberg, preisen die NRx-Ideologie durch ihre Unternehmensslogans. Und wieder andere, wie Peter Thiel, finanzieren kontinuierlich bestimmte NRx-Projekte, wie beispielsweise „Praxis“ in Grönland (siehe Teil 1).

Ironischerweise gibt es Aspekte der Technologie, zu deren Übernahme uns die Praxianer für ihre eigenen Zwecke ermutigen, die wir stattdessen umfunktionieren könnten, um uns endlich von ihrem hierarchischen Autoritarismus zu befreien. Wir könnten die Eigenschaften programmierbarer digitaler Währungen, wie beispielsweise digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) oder Stablecoins, umkehren und sie vom idealen Werkzeug für zentralisierte Kontrolle in das Mittel verwandeln, mit dem wir monetäre und wirtschaftliche Emanzipation erreichen. Und wir könnten einige Facetten des Netzwerkstaates – der technologiebasierten Strategie der Praxianer zum Aufbau einer Nation – nutzen, um neue Modelle souveräner, dezentraler gesellschaftspolitischer Strukturen zu entwickeln.

In meinem Buch „The Technocratic Dark State“ schrieb ich:

Die Distributed-Ledger-Technologie (DLT), wie beispielsweise die Blockchain, könnte dazu genutzt werden, uns zu befreien, anstatt uns zu versklaven. Künstliche Intelligenz (KI) könnte dazu dienen, unser Leben zu verbessern, statt es zu beeinträchtigen. Digitale Währungen, dezentrale Finanzen (DeFi) und Finanztechnologie (Fintech) könnten Investitionsmittel freisetzen und zu einer Explosion wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, technologischer und sozialer Innovationen führen, die der Menschheit zugutekommen – und nicht nur der Oligarchie. [. . .] Wir könnten Häuser, Ortschaften und sogar Städte bauen, die unsere individuelle Souveränität und Unabhängigkeit von autoritärer Kontrolle maximieren.

Es ist eine Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung. Die Menschheit, nicht die Oligarchie, ist die bestimmende Kraft auf diesem Planeten. Doch wenn wir nicht damit beginnen, die Welt zu gestalten, die wir uns wünschen, und wenn es den Oligarchen gelingt, uns die Welt aufzuzwingen, die sie sich wünschen, werden künftige Generationen einen langen und mühsamen Kampf vor sich haben, um die Menschheit erneut aus der Knechtschaft zu befreien.

Praxian Libertopia ist nicht libertär

Es besteht kein Grund zu bezweifeln, was die Praxianer und ihre oligarchischen Partner aufbauen wollen. Die oligarchischen Geldgeber der NRx, wie Peter Thiel, haben – zumindest teilweise – offen dargelegt, was sie zu erreichen versuchen.

In einer Rede im Jahr 2010 auf der anarchokapitalistischen Konferenz „Libertopia“ erklärte Thiel, warum er PayPal mitbegründet hatte und warum die Thiel Foundation das Seasteading Institute finanziell unterstützte:

Die ursprüngliche Gründungsvision war, dass wir mithilfe von Technologie die ganze Welt verändern und im Grunde das weltweite Währungssystem auf den Kopf stellen würden. [. . .] Wir würden niemals eine Wahl gewinnen können [. . .], aber vielleicht könnte man die Welt einseitig verändern, ohne ständig Menschen überzeugen, anflehen und beschwören zu müssen, die niemals mit einem übereinstimmen werden – und zwar mithilfe technologischer Mittel. [. . .] Genau hier liegt meiner Meinung nach die unglaubliche Stärke der Technologie als Alternative zur Politik.

Diese Art von Rhetorik findet großen Anklang bei Libertären, die sich gegen die Ausübung zentralistischer Macht durch Regierungen aussprechen. Als Thiel im Jahr 2008 das „Start-up“ namens Seasteading Institute mit Startkapital ausstattete, wurde darüber in den Medien weithin als libertäres Projekt berichtet. Solche Medienberichte, die die Praxianer als Libertäre oder Anarchokapitalisten darstellen, sind an der Tagesordnung. Die Darstellung der Praxianer als Libertäre dient als Propaganda, um echte Libertäre dazu zu verleiten, einen massiven Fehleinschätzung zu begehen und sich den Stadtstaat-Projekten der Praxianer anzuschließen.

Wie Thiel 2010 bei „Libertopia“ darlegte, ermöglicht es die praxianische Weltanschauung, die Welt einseitig und ohne die Zustimmung anderer Menschen zu verändern. Wenn, wie die Libertären glauben, die auf die angebliche „Libertopia“ der NRx hereingefallen sind, das Ziel lediglich darin bestünde, Parallelgesellschaften aufzubauen, in denen Menschen freiwillig außerhalb des derzeitigen politischen Systems koexistieren könnten und in denen ihre individuelle Souveränität „durch technologische Mittel“ maximiert würde, dann hätten NRx-nahe Libertäre Grund zur Hoffnung.

Doch das ist nicht das, was Oligarchen wie Thiel, Andreessen, Musk und Zuckerberg im Sinn haben. Vielmehr wollen sie die Technologie nutzen, um menschliches Handeln buchstäblich durch agentische KI zu ersetzen. Sie wollen uns „Governance-as-a-Service“ (GaaS) anbieten, das sie einseitig programmieren und kontrollieren werden. Und sie wollen das „Währungssystem der Welt“ zu ihrem eigenen Vorteil verändern, nicht zum Vorteil der Menschheit.

Die Praxianer sind Teil eines globalen Oligarchen-Netzwerks, das das Modell der „Smart City“ als Neostaat als besten Weg angenommen hat, um seine zentralisierte Autorität über den gesamten Planeten und jeden einzelnen Bewohner des Planeten durchzusetzen. Ihre kollektiven Ambitionen könnten nicht weiter vom libertären Ideal entfernt sein.

Die Praxianer sind äußerst trügerisch. So liest sich beispielsweise Marc Andreessens „Techno-Optimist Manifesto“ wie ein Angriff auf die Zentralisierung von Macht und globale Governance-Strukturen. Andreessen behauptet, dass „Staatismus, Autoritarismus, Kollektivismus [und] zentrale Planung“ zu den „Feinden“ der Akzelerationisten zählen. Er greift die Stakeholder-Kapitalisten an und, indem er angeblich „die Grenzen des Wachstums“ anprangert, auch globalistische Thinktanks wie den Club of Rome. Andreessen sagt, dass die selbsternannten NRx-Optimisten gegen die „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ und andere UN-Initiativen stehen. Auch hier ist der Versuch, Libertäre anzusprechen, offensichtlich.

Dennoch versuchen die Praxianer, genau die Weltordnung zu errichten, die von der UNO am meisten angestrebt wird. Die Praxianer nennen sie ihr „Netzwerkimperium“, während die UNO von „Multipolarität“ spricht. Wie wir gleich noch erläutern werden, betrachtet die UNO „institutionelle Innovation“ durch ein globales Netzwerk von Smart Cities als unerlässlich, um durch die Durchsetzung der SDGs eine technokratische globale Governance zu verwirklichen. Im Gegensatz zu Andreessens praxianischer Propaganda lehnen die Praxianer eine nachhaltige globale Regierungsführung durch die UN nicht ab; sie arbeiten unermüdlich daran, diese durchzusetzen.

Das Manifest des Netzwerkimperiums

Das oberste Ziel der Praxianer ist es, ein Netz miteinander verbundener „Smart City-Staaten“ zu schaffen, die entweder öffentlich-privat oder vollständig privat sind und das „Flickwerk aus Reichen“ des NRx bilden werden. Die Vereinten Nationen (UN) unterstützen die praxianische Idee eines Netzwerks von Stadtstaaten, da sie darin die wirksamste Methode sehen, erstmals eine echte zentralisierte globale Governance über die Weltbevölkerung zu etablieren. (Wir werden auch auf diesen Punkt in Kürze näher eingehen.)

Die Praxianer sind bestrebt, die Agenda der globalen Regierungsführung voranzutreiben. Sie wollen weiter gehen, als es die transnationalen kapitalistischen Oligarchen bisher getan haben – indem sie den öffentlichen Sektor gänzlich abschaffen. Unabhängig davon, ob das Smart-City-Projekt öffentlich-privat oder rein privatwirtschaftlich ist: Das praxianische Modell des vernetzten Stadtstaates – des „Neostaates“ – genießt die Unterstützung und den Segen ihrer internationalen und „globalistischen“ Gleichgesinnten.

Die ursprüngliche Version des Praxianischen Manifests von 2024 – die Version, über die Gil Duran auf seiner informativen Website „The Nerd Reich“ berichtete – wurde von allen Websites der Praxis Nation entfernt und nicht archiviert. Übrig geblieben ist lediglich die „Erklärung des Aufstiegs“ von 2024.

Glücklicherweise hat Gil Duran einen Teil davon bewahrt, darunter die folgenden Auszüge:

Netzwerkstaaten ebnen den Weg für die nächste Welle der Krypto-Akzeptanz, indem sie On-Chain-Infrastruktur in die parallelen Institutionen integrieren, die die Kernfunktionen des globalen Systems ablösen. [. . .] Während lokale Gemeinschaften zerfallen und Nationalstaaten ins Straucheln geraten, werden Netzwerkstaaten an Bedeutung gewinnen. Bald werden Netzwerkstaaten Ihre wichtigste Gruppenzugehörigkeit, Ihr Reisepass und Ihre Gemeinschaft sein. Netzwerkstaaten werden Bürger vertreten, die Vermögenswerte in Höhe von Billionen Dollar kontrollieren, die in ihren nativen Vermögensregistern erfasst sind. Wir werden in Echtzeit miterleben, wie Netzwerkstaaten die Nationalstaaten ablösen. Netzwerkstaaten werden Nachbarschaften zusammenführen und Städte errichten. Die nächste globale Supermacht wird ein Netzwerkstaat sein. Das nächste Amerika wird on-chain sein.

Der Begriff der „Kernfunktionen“ des Systems bezieht sich auf die 1934 veröffentlichte „Technocracy Inc. Study Course“, in der „eine funktionsorientierte Regierungsform, ein Technat“ beschrieben wird. Das Ziel der Praxianer besteht darin, die derzeitige, auf dem Westfälischen System basierende Weltordnung durch ein Flickwerk aus Netzwerkstaaten zu ersetzen, das auch als funktionsorientierte Regierungsform – oder globaler Technat – bezeichnet wird.

In dem 2022 erschienenen Buch „The Network State“, auf das im ursprünglichen, inzwischen entfernten „Praxis Nation Manifesto“ wiederholt Bezug genommen wurde, stellte der Autor Balaji Srinivasan fest, dass „jeder Wert letztendlich digital wird“ und dass „nichts offiziell existiert, es sei denn, es befindet sich in der Blockchain – dem Aufzeichnungssystem dieser Gesellschaft“. Die Einführung programmierbarer digitaler Währungen durch die unterworfene Bevölkerung bildet „das Rückgrat“ der Neostaaten. Obwohl alle Verweise auf „The Network State“ inzwischen aus dem „Praxis Nation Manifesto“ gestrichen wurden, ist das, was übrig bleibt, noch besorgniserregender.

Im neuen „Praxis Nation Manifesto“ findet sich eine „Erklärung der Gründungsbürger des Praxis-Imperiums“, die mit quasi-mystischem New-Age-Quatsch gespickt ist. In dieser Erklärung erklären uns die milliardenschweren Praxianer:

Wir, die Gründungsbürger von Praxis, erklären unsere Absicht, aufzusteigen [. . .] und eine neue Form der menschlichen Zivilisation zu errichten: das Netzwerkimperium. [. . .] So wie einst die Kriegerkönige den heiligen Gral suchten, so werden auch wir ein Imperium errichten, in dem wahre Macht aus heldenhaftem Mut und der Ausrichtung auf die göttliche Ordnung entspringt. [. . .] Wir, die Gründungsbürger von Praxis, verpflichten uns hiermit gegenseitig mit unserem Leben, unserem Vermögen und unserer heiligen Ehre, diese edlen Ziele zu verfolgen.

Wer hätte gedacht, dass es als „edles Ziel“ angesehen werden würde, die Menschheit dem Techno-Feudalismus zu unterwerfen?

Originalbild aus dem „Praxis Nation Manifesto“. Mittlerweile von der Praxis Nation-Website entfernt – Quelle

Inwieweit die Praxianer diesen kindischen Unsinn ernsthaft glauben, ist fraglich. Weniger fraglich ist hingegen ihre praktische Anwendung von Technologie zum Aufbau des „Netzwerkimperiums“ – nämlich durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und Überwachungstechnologie. Nun wird deutlich, warum die Praxianer KI als ihren „Stein der Weisen“ betrachten.

Im Rahmen ihres „edlen Ziels“ der „Souveränen Intelligenz“ verkünden die Praxianer, dass „die Allgegenwart der KI in der physischen Produktion, den Medien und der Regierungsführung die Welt nach dem Bild dessen umgestalten wird, wessen moralischem Paradigma sie dient“.

Können Sie erraten, wessen Paradigma sie dient?

Die Praxianer skizzieren kühn, wie ihre KI-basierte Souveränität ihnen und ihren oligarchischen Partnern dienen wird:

Künstliche Intelligenz treibt den größten Machtwechsel in der Geschichte der Menschheit voran. Da KI die menschlichen Fähigkeiten übertrifft, werden jährlich Billionen an wirtschaftlichem Wert von der Arbeit zum Kapital verlagert – und kehren nie wieder zurück.

Die KI-Revolution wird als Mechanismus angesehen, mit dem jegliche Macht und Souveränität dauerhaft von der Menschheit – deren Arbeitskraft nicht mehr benötigt wird – auf diejenigen übertragen wird, die das gesamte Kapital besitzen: die transnationalen kapitalistischen Oligarchen.

Die Oligarchie weiß, dass sie derzeit stärker exponiert ist, als ihr lieb ist. Ihre Fähigkeit, unangefochten zu herrschen, nimmt merklich ab. Ihr Establishment an der Spitze dient nicht mehr als Schutzschild, wie es einst der Fall war.

Wenn es einen echten Wettlauf gibt, dann ist es kein technologischer Wettlauf zwischen Nationen, sondern ein Wettlauf um Souveränität zwischen der Menschheit und der Oligarchie. Entweder setzen wir Menschen unsere Gleichheit und unsere individuelle Souveränität durch, oder die unsichtbare Souveränität einer herrschenden Oligarchie wird gestärkt und erneut durchgesetzt. Genau darum geht es bei dem neuen System der globalen Governance, das wir gleich erörtern werden.

In dem Abschnitt ihres Manifests, in dem sie die angebliche „Sovereign Intelligence“ preisen, offenbaren die Praxianer ihr zentrales Verkaufsargument gegenüber ihren sogenannten Elite-Kollegen. Sie erklären, warum die Agenda der globalen Governance beschleunigt werden muss:

Wir stehen vor einem entscheidenden Moment – bevor unsere Macht uns entgleitet, müssen wir die Kontrolle über das Denken unserer Zivilisation erlangen. [. . .] Die jährlichen Produktionskosten in Höhe von 50 Billionen Dollar, die derzeit in Löhne fließen, werden dann den Eigentümern der KI-Infrastruktur zufließen – den Unternehmen, die Modelle, Chips, Rechenzentren, Robotik, Energie, Metalle und vieles mehr kontrollieren. Diejenigen, die die KI kontrollieren, werden unsere Welt über drei zentrale Kanäle gestalten: Die Produktion von Gütern, Dienstleistungen und Infrastruktur, [. . .] die Erstellung und Kuratierung von Medien sowie die Ausübung staatlicher Gewalt. [. . .] Daher werden die Überzeugungen und Absichten der Menschen, die die KI kontrollieren – die primäre Quelle aller Güter, Überzeugungen und staatlicher Gewalt –, das Schicksal jeder Gesellschaft bestimmen, in der sie zum Einsatz kommt.

Wir sollten den Praxianern beim Wort nehmen. Sie meinen es ernst damit, die Kontrolle über alles an sich zu reißen und ein System zu errichten, in dem eine kleine Gruppe beispiellose Macht ausübt. Noch einmal aus dem Manifest der Praxianer:

KI übernimmt die Verantwortung für kulturelle Produktion, materielle Produktion und die Verwaltung staatlicher Angelegenheiten – sie kuratiert Inhalte, baut Nahrungsmittel an, verfasst Gesetze und handelt Bündnisse aus. Die kleine Gruppe von Menschen, die dieses Werkzeug steuert, wird über eine in der Geschichte der Menschheit beispiellose Macht verfügen.

Die Praxianer bezeichnen die Tatsache, dass „Zuckerberg und Ellison ihre Unternehmen von Hawaii aus leiten“ und dass Thiel „sich einen neuseeländischen Pass gesichert hat“, als Beispiele dafür, wie milliardenschwere oligarchische Praxianer aus „Rechtsordnungen [. . .], denen sie nicht vertrauen“, abwandern, und reflektieren dabei über das, was sie als „Singularitätspolitik“ bezeichnen. Die angebliche Singularität ist die vermeintliche existenzielle Bedrohung, die die Denker hinter der „Dark Enlightenment“ in ihren Bann gezogen hat.

In ihren Überlegungen zur Singularität legen die Praxianer ihre Strategie zum Aufbau eines Netzwerkimperiums vollständig dar:

Digitale Nationen sind politische Gemeinschaften, die sich online auf der Grundlage gemeinsamer Werte bilden, wirtschaftliche und politische Kapazitäten aufbauen und physisches Territorium besiedeln. Während bestehende Nationen an Zusammenhalt verlieren, werden digitale Nationen diese Lücke füllen, [. . .] angetrieben von ihrer souveränen [künstlichen] Intelligenz. Praxis ist die erste digitale Nation. Wir bündeln [. . .] ein Technologie-Vermögen von 2 Billionen US-Dollar in einer Koalition, die sich der Wiederbelebung der westlichen Zivilisation verschrieben hat. Wir schaffen eine gemeinsame Lebensweise, aufeinander abgestimmte Technologie und schließlich physisches Territorium. Da KI die politische Landschaft verändert, müssen wir handeln, bevor fehlgeleitete Regierungen Macht anhäufen, für deren Ausübung sie nie geschaffen wurden.

Die Art von Macht, die Oligarchen anhäufen und ausüben, ist nicht dafür gedacht, von Regierungen ausgeübt zu werden, und ihrer Ansicht nach war sie auch nie für diesen Zweck vorgesehen. Schließlich sind Oligarchen jene elitäre Minderheit, die sich das göttliche Recht der Könige anmaßen. Das „Netzwerkimperium“ der Praxianer ist die Methode, die sie vorschlagen, um endlich die totale globale Kontrolle zu erlangen.

Die geheimen Enklaven der Praxianer

Wie bereits in dieser Serie erörtert, sitzen die Praxianer Peter Thiel und Alex Karp im Lenkungsausschuss der Bilderberg-Gruppe. Diese hochrangige Position beweist, dass sie bereits in dieselbe globale Oligarchie aufgenommen wurden, gegen die sie öffentlich zu kämpfen vorgeben. Thiel leitet zudem einen eher technologieorientierten globalistischen Thinktank über seine vertrauliche Diskussionsgruppe für „Führungskräfte“ namens „Dialog“.

Wie WIRED kürzlich berichtete, behauptet ein Schweizer Hacktivist, der unter dem Namen „maia arson crimew“ auftritt, Zugriff auf den Quellcode der „Dialog“-Website erlangt zu haben, der eine Teilnehmerliste offenbart, die WIRED-Journalisten nach eigenen Angaben gesehen und bestätigt haben. Dass die von WIRED bereitgestellten Informationen mit zahlreichen anderen Berichten über die geheimnisumwitterte „Dialog“-Gruppe übereinstimmen, macht den WIRED-Bericht plausibel. Auch die auf der Gästeliste aufgeführten Namen wie Elon Musk, Eric Schmidt, Joe Lonsdale und Jared Kushner verleihen ihr Glaubwürdigkeit.

Die gemeldeten Diskussionsthemen bei „Dialog 2026“ sind nicht überraschend. „Geld (macht?) glücklich“, „Rückkehr zur Atomkraft“, „Den Dritten Weltkrieg meistern“, „Technologien für das Schlachtfeld“ und „Eine Sekte gründen“ sind genau die Art von Ideen, mit denen sich geheimnisvolle, von Oligarchen geführte Thinktanks oft beschäftigen. Es überrascht nicht, dass alle Teilnehmer – insbesondere die ausgewählten Politiker und Regierungsvertreter – versuchten, sich der öffentlichen Kontrolle zu entziehen, indem sie sich ausschließlich mit privaten E-Mail-Adressen anmeldeten. Macht soll ja im Verborgenen ausgeübt werden.

In einem Beitrag auf Substack erklärte Hans Jonsson, dass Auren Hoffman, Mitbegründer und Vorsitzender von Dialog, Technologieunternehmen wie Safegraph und LiveRamp aufgebaut hat, die sich auf Datenerfassung, -analyse und -überwachung spezialisiert haben. Jonsson merkte außerdem an, dass Hoffman über Dialog „inoffizielle“ Gespräche mit Regierungsinsidern geführt habe, darunter Trumps Finanzminister Scott Bessent und den US-Senator Ted Cruz (TX), Vorsitzender des Senatsausschusses für Handel, Wissenschaft und Verkehr. Cruz’ Ausschuss überwacht unter anderem die Tätigkeit der Federal Trade Commission (FTC). Die FTC kontrolliert angeblich die kartellrechtlichen (Datenschutz-)Vorschriften des Landes.

Jonsson bemerkte scharfsinnig:

Die Entwickler der Überwachungssysteme sitzen in privaten Räumen mit denjenigen zusammen, die diese Systeme eigentlich regulieren und beaufsichtigen sollen. Unter vier Augen. Keine E-Mails der Regierung. Keine öffentliche Bekanntgabe. „Dialog“ ist nicht nur ein Dinner-Club. Hier treffen sich die Regulierten und die Regulierer, ohne dass ein Protokoll geführt wird.

Das ist die Wahrheit. In Wirklichkeit arbeiten sogenannte Eliten und Staatsbeamte partnerschaftlich zusammen und schmieden hinter den Kulissen geheime Absprachen. Sie legen niemals offen, was sie gemeinsam zu erreichen versuchen. So haben hierarchische Machtstrukturen schon immer funktioniert. Leider ist es das Ziel des modernen Systems, die technokratische Herrschaft der Oligarchen zu ermöglichen. Und leider können wir nur allzu deutlich sehen, wie sich ihre technokratische Herrschaft entwickelt.

Eine neue Weltwirtschaft unter der Hoheit der BIZ

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die Zentralbank der Zentralbanken, hat sich zur Schlüsselinstitution im globalen Plan der Oligarchie zur Umgestaltung des Währungs- und Wirtschaftssystems gemacht.

In „The Technocratic Dark State“ habe ich festgestellt:

In den Working Papers Nr. 1178 [veröffentlicht im April 2024] beschrieb die BIZ den Aufbau einer dezentralisierten, tokenisierten und digitalisierten Welt, die eine rezentralisierte (vereinheitlichte) Überwachung und Kontrolle aller Bereiche ermöglichen wird. Diesem offensichtlichen Betrug gab die BIZ den Namen „Finternet“.

Vor kurzem, im März 2026, veröffentlichte das Center for International Governance Innovation (CIGI), ein globalistischer Think Tank, der eng mit der Oligarchengruppe um Soros und Omidyar verbunden ist, ein Papier, das von einem Forschungsteam unter der Leitung von S. Yash Kalash verfasst wurde und den Titel „How The Bank for International Settlements is Redesigning the World Economy“ trägt. (Der Einfachheit halber werden wir es im Folgenden als das CIGI-Papier bezeichnen.)

Darin definierte das CIGI das „Finternet“ der BIZ (das wir im Einklang mit dem CIGI-Papier fortan mit Kleinbuchstaben als „finternet“ bezeichnen werden) treffend:

[Es handelt sich um] ein einheitliches, programmierbares Finanz-Internet, in dem digitales Geld, tokenisierte Vermögenswerte, Identitätsnachweise und Compliance-Logik nahtlos über Rechtsräume hinweg funktionieren. [. . .] [E]s ist ein Meta-Netzwerk aus interoperablen Finanzsystemen. [. . .] In einer „Finternet“-Welt sind Vermögenswerte und Geld keine getrennten Kategorien mehr; sie koexistieren in einem gemeinsamen Ledger-Rahmenwerk. [. . .] Vertrauen und Compliance im Finternet beruhen auf einer überprüfbaren digitalen Identität. [Das Finternet] integriert die [digitale] Identität als Infrastruktur. [Programmierbarer] Code [. . .] regelt, wie Geld und Vermögenswerte miteinander interagieren. [Programmierbare] Smart Contracts [legen fest], wie finanzlogische Instrumente wie Zinszahlungen, Steuern, Compliance-Prüfungen und sogar geldpolitische Auslöser direkt in Token und Zahlungsanweisungen eingebettet werden können.

Grafische Darstellung des „Finternets“ der BIZ durch die Autoren der CIGI-Papers Nr. 351, März 2026 – Quelle

Programmierbare digitale Währungen (PDCs), die mit den digitalen Identitäten aller Menschen und aller Dinge verknüpft sind – von einzelnen Menschen bis hin zu allen Unternehmen, neben bestehenden und neuen tokenisierten Anlageklassen und jedem mit dem Internet der Dinge verbundenen Gerät –, bilden das angestrebte „Rückgrat“ dieses erhofften globalen Governance-Systems. Sobald das interoperable System eingerichtet ist, wird die Abwicklung aller Transaktionen in einem genehmigungsbasierten, einheitlichen Hauptbuch denjenigen, die Zugang zu dem Programm haben, eine beispiellose Kontrolle über die Weltwirtschaft verschaffen.

Das CIGI-Papier untersucht die 45 Projekte zur Neugestaltung des Währungssystems, die die BIZ in den letzten Jahren über ihre verschiedenen internationalen Innovationszentren durchgeführt hat. Nahezu alle diese Projekte befassten sich in größerem oder geringerem Umfang mit der praktischen Gestaltung und Anwendung von Interoperabilität. IBM definiert „Interoperabilität“ als einen technologischen „standardbasierten Ansatz, der es verschiedenen IT-Systemen ermöglicht, Daten auszutauschen und Funktionen gemeinsam zu nutzen, und zwar mit minimalem Eingriff seitens der Endnutzer.“

Die BIZ hat seit 2020 eine Reihe von Folgeberichten zu diesen Projekten veröffentlicht.

Ein Beispiel war laut dem CIGI-Papier das mBridge-Projekt, dessen Ergebnisse 2022 veröffentlicht wurden. Das mBridge-Projekt war ein Experiment, das von der BIZ in Zusammenarbeit mit „den Zentralbanken von China, Hongkong, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten“ durchgeführt wurde, um „eine Multi-CBDC-Plattform [Central Banks Digital Currency]“ zu schaffen. Die Idee bestand darin, zu prüfen, ob „verschiedene nationale Währungen sofort und direkt miteinander abgewickelt werden können“.

Ein weiteres Beispiel war laut CIGI das Agora-Projekt, dessen Ergebnisse 2024 veröffentlicht wurden. Das Agora-Projekt war ein Experiment, bei dem die BIZ mit „sieben Zentralbanken und 40 privaten Finanzinstituten“ zusammenarbeitete, um „die Zweckmäßigkeit, Machbarkeit und Tragfähigkeit eines einheitlichen, mehrwährungsfähigen Hauptbuchs für grenzüberschreitende Großbetragszahlungen“ unter Verwendung von Systemen wie mBridge zu testen.

Das mBridge-Projekt, so stellte das CIGI fest, testete die Machbarkeit eines Internationalen Währungs- und Finanzsystems (IMFS), das „die Geografie der Liquidität verändert“.

Das derzeitige IMFS stützt sich auf die „Liquidität“ – die relative Leichtigkeit, mit der Vermögenswerte in Kapital (Bargeld) umgewandelt werden können –, die in erster Linie aus dem Handel in den weltweiten Finanzzentren stammt (die drei wichtigsten sind New York, London und Hongkong). Das CIGI stellte fest, dass mBridge im Wesentlichen ein neues IMFS schafft, bei dem „anstelle von Liquiditätspools in New York oder London die Abwicklung überall dort erfolgen kann, wo ein Vertrauensknotenpunkt existiert“.

Die BIZ beabsichtigt, dass es sich bei den „Knotenpunkten“ um „Zentralbank-Knotenpunkte“ in einem „einheitlichen, programmierbaren Finanz-Internet“ handelt – dem „einheitlichen Hauptbuch“, das dem Fininternet zugrunde liegt. Das CIGI-Papier weist darauf hin, dass ein „einheitliches Hauptbuch“ nicht die Schaffung „einer einzigen Datenbank“ bedeutet, sondern vielmehr „ein Netzwerk interoperabler Hauptbücher, die über standardisierte APIs [Application Programming Interfaces], Rahmenwerke für digitale Identitäten und Systeme für überprüfbare Berechtigungsnachweise miteinander verbunden sind“.

Es ist wichtig zu bedenken, dass das CIGI-Papier von einem CIGI-Team unter der Leitung des Senior Fellow S. Yash Kalash verfasst wurde und dass dieses eine Fraktion der globalen Oligarchie vertrat. Folglich behauptete das CIGI-Papier in Bezug auf das vorgeschlagene „einheitliche Hauptbuch“, dass damit keine „zentralisierte Autorität“ impliziert sei. Dies wurde jedoch im selben Papier direkt widerlegt. Die CIGI-Autoren skizzierten zudem, wie das interoperable „Finternet“-System der BIZ als wirtschaftliche Diktatur funktioniert:

Um die sich abzeichnende digitale Weltordnung zu verstehen, muss man die BIZ nicht bloß als Bank betrachten, sondern vielmehr als die Protokollebene der Macht des 21. Jahrhunderts – als den unsichtbaren Architekten, der die Standards entwirft, nach denen das nächste Finanzsystem der Welt funktionieren wird.

Natürlich festigt ein solches System die zentralisierte Macht in einem fast unvorstellbaren Ausmaß. Es ist irrational, so zu tun, als wäre dies nicht der Fall.

Aus dem CIGI-Papier geht hervor, dass unabhängig davon, welche interoperablen digitalen Großhandels- („Reserve“-)Währungen verwendet werden, die Verrechnung und Abwicklung jedes Handelsgeschäfts oder jeder Transaktion über die vorgesehenen „Knotenpunkte“ erfolgen soll. Wir können außerdem erkennen, dass die BIZ, die die Knotenpunkte effektiv kontrolliert, ihre globale Hegemonie für eine multipolare Welt ausbaut. Dabei wird sie von der globalen öffentlich-privaten Partnerschaft (G3P) unterstützt, in der die Praxianer bedeutende Partner sind.

Grafische Darstellung der globalen öffentlich-privaten Partnerschaft, wie sie in dem Buch „Pseudopandemic: New Normal Technocracy“ von Iain Davis beschrieben wird – Quelle

Das derzeitige IMFS funktioniert als zweistufiges System. Die täglichen Transaktionen von Privatpersonen und Unternehmen, die in der Regel über Guthabenübertragungen bei Geschäftsbanken abgewickelt werden, finden auf der „Breitgeld“-Ebene statt. Eine Form des Netting-Verrechnungsverfahrens ermöglicht es den Geschäftsbanken und Finanzinstituten schließlich, ihre aggregierten Zahlungsbilanzen untereinander auszugleichen, typischerweise unter Verwendung ihrer Zentralbankreserven auf der „Basisgeld“-Ebene.

In der Welt der programmierbaren digitalen Währungen (PDCs) werden Transaktionen auf der Ebene des Geldmengenaggregats gemeinhin als „Retail“ bezeichnet, während das Clearing und die Abwicklung auf der Basisgeld-Ebene als „Wholesale“ bezeichnet werden. Die BIZ würde es vorziehen, das zweistufige System beizubehalten, bei dem PDC-Transaktionen im Retail-Bereich auf der PDC-Ebene des Wholesale-Bereichs abgewickelt und verrechnet werden. Anstatt als „zweistufig“ bezeichnet zu werden, wird das zweistufige System jedoch als „hybrides“ Modell von „Ökosystemen“ digitaler Währungen bezeichnet.

Der Global Blockchain Council, der mit zahlreichen multinationalen Unternehmen, Regierungsbehörden und akademischen Einrichtungen in Hunderten von Ländern zusammenarbeitet, hat die wahrscheinliche praktische Einführung des hybriden Modells geprüft:

In der Praxis werden viele Ökosysteme eine Kombination aus Stablecoins, Bankgeld und möglicherweise CBDCs nutzen. Stablecoins [werden] als programmierbare Abwicklungsschicht für Verbraucher- und internetbasierte Zahlungen [verwendet], tokenisierte Einlagen oder von Banken ausgegebene Stablecoins für regulierte Zahlungsströme und [. . .] CBDCs für den Großhandel, um die Interbank-Abwicklung zu modernisieren und die Abwicklung tokenisierter Wertpapiere mit stärkeren Endgültigkeitsgarantien zu unterstützen.

In dem CIGI-Papier wurde jedoch Folgendes postuliert:

Entwicklungen im privaten Sektor, wie beispielsweise der durch den US-Dollar gedeckte Stablecoin, sowie öffentlich-private Hybridmodelle wie das brasilianische „Pix“, stellen die von der BIZ geleiteten Architekturen vor erhebliche Herausforderungen und bieten Alternativen dazu.

Das CIGI liefert keine Begründung dafür, warum die Einführung dieser programmierbaren PDCs für Privatkunden, wie beispielsweise US-Stablecoins, ein von der BIZ geführtes, programmierbares Hybridsystem gefährden würde, das auf ihrem „Finternet“ gehostet wird. In Bezug auf Chinas Ökosystem für PDCs im Privat- und Großkundenbereich, das nach einem zweistufigen bzw. hybriden Modell funktioniert, erklärte das CIGI:

Der digitale Yuan (e-CNY) gehört bereits zu den weltweit fortschrittlichsten CBDCs und wird im Inland mit ausgefeilter Programmierbarkeit, Offline-Funktionalität und Integration in wichtige Zahlungsökosysteme wie Alipay und WeChat Pay eingesetzt.

Seit 2020 arbeitet die BIZ an ihren „globalen Stablecoin-Regelungen“. Die BIZ strebt an, die privat emittierten PDCs in die Architektur ihres „Finternets“ zu integrieren, indem sie Interoperabilitätsstandards für PDCs für Privatkunden, wie beispielsweise US-Stablecoins, festlegt.

Zweifellos finden derzeit noch einige Verhandlungen statt. Vertreter von Tether und Circle, den Unternehmen, die die am weitesten verbreiteten US-Stablecoins ausgeben, reagierten nicht gerade positiv auf die Behauptungen der BIZ, ihre Coins ähnelten Wertpapieren und seien daher kein Geld. Tether veröffentlichte eine Stellungnahme, in der das Unternehmen die BIZ als „unwissend“ bezeichnete und hinzufügte, dass die Nutzer seines USDT-Stablecoins „USDT nicht in der Erwartung einer Rendite kaufen, sondern ihn als digitalen Dollar verwenden“.

Doch Tethers Beharren darauf, dass seine Stablecoins als „digitale Dollar“ verwendet werden, widerspricht Abschnitt 2(22) des von der Trump-Regierung vorgelegten Gesetzentwurfs zur Regulierung von Stablecoins, dem sogenannten GENIUS Act, in dem eindeutig festgelegt ist, dass US-Stablecoins wie USDT keine nationale Währung sind, d. h., sie sind angeblich keine „digitalen Dollar“.

CBDC für Privatkunden wird, wie Bargeld, als direkte Verbindlichkeit der Zentralbank ausgegeben. Im Gegensatz zu Bargeld ermöglicht ihre Programmierbarkeit der Zentralbank eine „absolute Kontrolle“ darüber, wo, wann und wie CBDC-Transaktionen abgewickelt werden. Zentralbanken sind vordergründig Einrichtungen des öffentlichen Sektors, während Stablecoins und tokenisierte Einlagen angeblich anders sind, da sie von Einrichtungen des privaten Sektors ausgegeben werden: Stablecoins von Nichtbanken wie Tether und tokenisierte Einlagen von Geschäftsbanken wie J.P. Morgan.

In Wahrheit sind Zentralbanken jedoch, wie in „The Technocratic Dark State“ aufgezeigt, Finanzinstitute des privaten Sektors. Darüber hinaus sind Stablecoins und Einlagetoken ebenso programmierbar und verleihen den emittierenden Nichtbanken und Geschäftsbanken „absolute Kontrolle“. Bei der eigentlichen Dreierdebatte zwischen Zentralbanken, kommerziellen Nichtbankinstituten und Geschäftsbanken geht es darum, wer die „absolute Kontrolle“ über Transaktionen unter Verwendung ihrer PDCs haben soll.

Offensichtlich funktioniert Chinas hybrides, auf PDCs basierendes Finanzökosystem einwandfrei. Diese Tatsache muss die BIZ freuen, da der wesentliche Zweck ihres „Finternets“ darin besteht, den interoperablen Austausch zwischen allen PDCs zu beschleunigen. Es gibt keinen technischen Grund, warum die globalen Stablecoin-Regelungen der BIZ nicht nahtlos in das „Finternet“ integriert werden könnten. Es bleibt nur noch, dass sich die verschiedenen Akteure auf eine Einigung einigen.

Interoperable Tokenisierung im „Finternet“

Das CIGI hat dargelegt, wie das vorgeschlagene neue IMFS die globale Währungsmacht zentralisiert. Wie das CIGI feststellte, kann die BIZ bestimmen, wer oder was als verifizierter Knoten in ihrem „Finternet“ gilt. Dies kann eine Zentralbank sein, aber auch ein von der BIZ lizenziertes kommerzielles Finanzinstitut oder ein von der BIZ bevorzugter KI-Algorithmus-Agent.

Die BIZ legt fest, welche interoperablen digitalen Identitätsnachweise das System erfordert oder zulässt, damit Privatpersonen und Unternehmen Transaktionen durchführen können. Durch die Kontrolle der Finanzdatenstandards – sowohl für Finanzkommunikationsprotokolle als auch für tokenisierte Vermögenswerte – bestimmt die BIZ die Bedingungen für den grenzüberschreitenden Handel zwischen verschiedenen Rechtsordnungen.

Die Tokenisierung von Vermögenswerten schreitet wie beabsichtigt rasch voran. Vor kurzem kündigte die Depository Trust Company (DTC), eine Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Finanzmarktinfrastrukturunternehmens Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), ihre Pläne an, bereits in diesem Monat (Juli 2026) mit der Ermöglichung des globalen Handels mit tokenisierten realen Vermögenswerten (RWAs) zu beginnen. RWAs sind digitale Token, die das Eigentumsrecht an „materiellen physischen Vermögenswerten oder traditionellen Finanzinstrumenten wie Immobilien, Staatsanleihen oder Gold“ verbriefen.

Die von der DTC ermöglichte Tokenisierung ersetzt das bestehende Finanzsystem nicht durch eine auf Ledgern basierende dezentrale Finanzwirtschaft (DeFi). Im Einklang mit der Agenda der BIZ, die Kontrolle über ein globales Finanzsystem zu zentralisieren, integriert die von der DTC genehmigte Tokenisierung Finanzabläufe auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie (DLT) in das regulierte, genehmigte und konforme, zugangsbeschränkte System, das größtenteils bereits existiert.

Angesichts der Auswirkungen der Entscheidung der DTC berichtete „NFT News Today“:

Die Tokenisierung beschränkt sich nicht mehr nur auf Experimente im Kryptobereich. Die operative Herausforderung besteht nun in der Interoperabilität – nämlich darin, tokenisierte Vermögenswerte so zu gestalten, dass sie über Broker, Verwahrstellen, Börsen, Wallets, Compliance-Systeme und die Post-Trade-Infrastruktur hinweg funktionieren, die über Jahrzehnte hinweg für traditionelle Wertpapiere aufgebaut wurde.

Die tokenisierten DTC-Wallets sind für institutionelle Anleger konzipiert. Finanzriesen des privaten Sektors, darunter BlackRock, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Circle, Citi und Morgan Stanley, treiben die Tokenisierung voran. Der „USD Institutional Digital Liquidity Fund“ (BUIDL) von BlackRock ist bereits darauf ausgelegt, realwirtschaftliche Vermögenswerte (RWAs) wie US-Staatsanleihen zu tokenisieren. Der Handel mit hochliquiden Vermögenswerten wird durch BUIDL „on-chain“ verlagert, und die jüngste DTC-Initiative erhöht das potenzielle Volumen des Handels mit tokenisierten RWAs erheblich.

Die Programmierbarkeit ist in das System integriert. Compliance und Verteilung können mithilfe von Smart Contracts automatisiert werden, um festzulegen, wer profitiert und wer nicht. Nur die Finanzinstitute, denen der Zugang zu einem „Vertrauensknoten“ oder dessen Betrieb gestattet ist, werden von der neuen tokenbasierten Wirtschaft profitieren. Diese werden nicht nur auf US-Finanzunternehmen beschränkt sein. Jeder „Akteur“, der irgendwo auf der Welt tätig ist, könnte Zugang erhalten. Somit verlagern sich „Liquiditätspools“ von ihren geografischen Zentren in das verteilte Hauptbuch der Knoten im „Finternet“ der BIZ.

Absurderweise behauptete das CIGI-Papier, dass die „BIS das Finternet als öffentliches Gut betrachtet“. Das CIGI bezeichnete diesen eklatanten Widerspruch als „das Paradoxon“ und beharrte darauf, dass die BIS versuche, „einen demokratisierten Zugang zur globalen Finanzwelt“ zu ermöglichen. Gleichzeitig räumte es jedoch ein, dass die Arbeit der BIS „eine in der modernen Finanzwelt beispiellose Zentralisierung der Governance-Macht“ darstelle.

Das CIGI verstrickte sich in noch unlogischere Widersprüche und fügte hinzu, dass „dieselben Architekturen, die den Zugang zu Zahlungen demokratisieren, auch die Entscheidungsgewalt in den Institutionen bündeln, die den Code entwerfen“.

Hier gibt es kein „Paradoxon“. Keine Institution entwirft absichtlich Systeme, die Macht in solch unglaublichem Ausmaß zum „öffentlichen Wohl“ zentralisieren. Die Zentralisierung der Autorität über das vorgeschlagene digitale IMFS ist genau die Absicht der BIZ. Das Motiv könnte nicht offensichtlicher sein. Warum sonst sollte man ein solches System aufbauen?

Der CIGI-Bericht enthüllte schließlich das zentrale Propagandathema, das seine oligarchischen Geldgeber fördern wollen. Das CIGI beharrte darauf, dass Geopolitik den „Finternet“-Vorschlag der BIZ grundlegend prägt, und argumentierte, es gebe „einen stillen Wettstreit zwischen konkurrierenden Visionen der digitalen Weltwirtschaft“. Einerseits gebe es, so hieß es, „Chinas staatszentriertes Modell der digitalen Souveränität“ und andererseits den „fragmentierten Regulierungsansatz“ der USA und der EU, dem angeblich „das Streben des BRICS+-Blocks nach parallelen Infrastrukturen“ entgegenstehe.

Die Behauptungen des CIGI ergeben keinen Sinn.

Zum einen haben sich fast alle nationalen Regierungen der BRICS-Staaten am „Finnternet“-Projekt der BIZ beteiligt. Nehmen wir zum Beispiel mBridge. Trotz weit verbreiteter Medienberichte, wonach die Zentralbank der Russischen Föderation (CBR) aufgrund der „Invasion“ Russlands in der Ukraine von der BIZ suspendiert worden sei, hat die BIZ die CBR zu keinem Zeitpunkt aus ihrer veröffentlichten Liste der Mitgliedszentralbanken gestrichen. Die CBR behielt offenbar während ihres gesamten angeblichen Ausschlusses ihre Stimmrechte bei der BIZ.

Zum anderen war auch die Volksbank von China (PBC) ein mBridge-Partner der BIZ. Sie arbeitete mit der BIZ zusammen, um die Möglichkeit zu testen, „verschiedene nationale Währungen“ „sofort und direkt“ zu tauschen. Zur gleichen Zeit, als die PBC an mBridge beteiligt war, arbeitete sie Berichten zufolge auch mit der CBR an grenzüberschreitenden Zahlungen unter Verwendung digitaler Währungen (z. B. ihrer jeweiligen CBDCs). Sollte dies zutreffen, haben offensichtlich sowohl die PBC als auch die CBR mBridge gleichermaßen getestet.

Nun berichten westliche Nachrichtenmedien, dass die BRICS-Staaten, darunter Russland, mBridge genutzt haben, um das SWIFT-System zu „umgehen“ und verschiedene Zölle und Sanktionen zu umgehen.

Diesen Nachrichtenseiten zufolge haben die BRICS-Staaten offenbar „grenzüberschreitende Transaktionen im Wert von über 55 Milliarden US-Dollar“ „sofort und direkt“ über mBridge abgewickelt, wobei sie „Indiens e-Rupie, Chinas digitalen Yuan, Brasiliens Drex und Russlands digitalen Rubel“ nutzten.

Dies zeigt jedoch nicht, dass es „einen stillen Wettstreit zwischen konkurrierenden Visionen der digitalen Weltwirtschaft“ gibt, wie das CIGI-Papier behauptete, sondern vielmehr, dass es eine gemeinsame Vision gibt und in dieser Hinsicht überhaupt keinen Wettstreit.

Ein widersprüchlicher und absurder hybrider Krieg

In dem hybriden Krieg, in dem wir uns befinden, wird irreführende Propaganda verbreitet, um uns davon zu überzeugen, das Widersprüchliche und Absurde zu glauben. Offensichtlich belegt der Einsatz von mBridge durch die BRICS-Staaten die Interoperabilität ihrer programmierbaren digitalen Währungen. Die DTC-Ankündigung erweitert die Interoperabilität tokenisierter Vermögenswerte, die mithilfe interoperabler PDCs grenzüberschreitend gehandelt werden sollen.

Dennoch gibt es Leute wie Zennon Kapron, einen Autor bei Forbes, der darauf beharrt, dass „die Interoperabilität tot ist“.

In seinem Forbes-Artikel vom 12. Mai 2026 mit dem Titel „Nach mBridge und Agora ist die multilaterale CBDC-Interoperabilität tot“ erklärte Kapron auf bizarre Weise, dass, da die BIZ mBridge an die Partnerzentralbanken des Projekts übergeben habe, die es daraufhin nutzten, um nahtlose grenzüberschreitende Transaktionen mit CBDCs durchzuführen, „die Ära der multilateralen CBDC-Interoperabilität vorbei“ sei.

Tatsächlich haben die BRICS-Staaten gerade erst mBridge genutzt, um der Welt zu zeigen, dass die „Ära der multilateralen CBDC-Interoperabilität“ gerade erst begonnen hat. Dennoch ignorierte Kapron das Offensichtliche und stellte die Realität auf den Kopf.

Der offensichtliche Zweck des Schwindels des Forbes-Autors besteht darin, die Vorstellung zu verkaufen, dass die berichteten Spannungen zwischen Nationen – also die Geopolitik – das sind, worauf wir achten sollten, und dass der „Wettstreit zwischen konkurrierenden Visionen“ real ist. Kapron stellte mBridge und Agora gegenüber und vertrat die Ansicht, dass es sich dabei nicht um „parallele CBDC-Experimente“ handele – obwohl genau das der Fall war.

Agora testete die Machbarkeit „eines einheitlichen, mehrere Währungen umfassenden Ledgers für grenzüberschreitende Großzahlungen“, und mBridge war ein Echtzeittest einer „Multi-CBDC-Plattform“, die speziell dafür konzipiert war, das umzusetzen, was Agora anschließend zu perfektionieren suchte. Es handelt sich dabei untrennbar und ganz sicher um zwei Komponenten eines einzigen interoperablen „Finternets“.

Indem er jedoch die Geopolitik in den Vordergrund stellte, stellte Kapron die Projekte Agora und mBridge als „konkurrierende Antworten auf dieselbe Frage dar, die von konkurrierenden Blöcken gefördert werden und bei denen sich die Mitglieder nicht überschneiden“.

Nein, sie wurden nicht „von konkurrierenden Blöcken gefördert“, und es gab „sich überschneidende Mitglieder“. Sie wurden von einer einzigen globalen Finanzinstitution gefördert, und diese war das führende „Mitglied“ beider Projekte: die BIZ.

Die Vorstellung, dass globale Finanzinstitutionen wie der IWF, die BRICS-Entwicklungsbanken oder die BIZ durch geopolitische Erwägungen eingeschränkt sind, ist lächerlich. Die eigenen Satzungen der BIZ, die 1930 durch ein zwischenstaatliches Abkommen festgelegt wurden, gewähren ihr „Immunität vor der Gerichtsbarkeit“. Das bedeutet: vor jeder Gerichtsbarkeit.

Die BIZ reagiert nicht auf Geopolitik. Als weltweite Souveränin spielt die BIZ eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Geopolitik. Sie gestaltet das globale Internationale Währungs- und Finanzsystem (IMFS) zu ihrem eigenen Vorteil und dem ihrer Partner neu, denn die Stärkung ihrer eigenen Position ist der Zweck des globalen Systems, das sie anführt.

Zennon Kapron ist ein ehemaliger Führungskraft im globalen Bankwesen. Er war in Shanghai, China, tätig, wo er Gründer und Geschäftsführer seines eigenen Finanzberatungsunternehmens Kapronasia war. Zuvor war er Chief Information Officer beim US-Finanzriesen Citigroup, einem führenden Partner im DTC-Projekt zur interoperablen Tokenisierung.

Kapronasia ist mittlerweile eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Atlas Technologies Singapore. Die Beratungsdienstleistungen von Kapronasia „helfen Unternehmen dabei, Zahlungsverkehr, Bankwesen, Kapitalmärkte und Kryptowährungen in China und Asien zu verstehen“.

Die Tatsache, dass Kapron daraus ableitet, dass die Geopolitik zwischen „konkurrierenden [Finanz-]Blöcken“ bestimmt, wie Investoren ihre Investitionen in China und Asien strategisch ausrichten sollten, und die Tatsache, dass Kapronasia auf dieser Grundlage Beratungsdienste anbietet, deutet darauf hin, dass sein Artikel möglicherweise einen finanziellen Interessenkonflikt widerspiegelt.

Darüber hinaus ist die Vorstellung, dass es konkurrierende Blöcke gibt, die angebliche Grundlage für die multipolare Weltordnung. Konkret argumentiert die Theorie der multipolaren Weltordnung, dass ein regionales Machtgleichgewichtssystem für globale „Stabilität“ erforderlich sei. Genau dies vertritt Kapron offenbar.

Der Großteil der geschätzten „55 Milliarden US-Dollar an grenzüberschreitenden Transaktionen“, die von den BRICS-Staaten über mBridge abgewickelt wurden, wurde letztendlich mit dem „digitalen Yuan“, auch bekannt als „digitaler Renminbi“ (e-CNY), abgewickelt. Darüber hinaus waren die Zentralbanken der Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabiens wichtige Entwicklungspartner von mBridge. Folglich schrieb Kapron: „mBridge war in der Praxis ein auf Renminbi lautendes Großhandelsabwicklungssystem für den Handel zwischen China und der Golfregion, das außerhalb des Dollar-Korrespondenzsystems lief.“

Da er die Interoperabilität verwarf, die seit mehr als einem Jahrzehnt fast der einzige Schwerpunkt der BIZ war, musste Kapron die (falsche) Behauptung aufstellen, dass die von Wladimir Putin vorgeschlagene „BRICS-Brücke“ für den Großhandel – neben zahlreichen Währungszahlungssystemen für den Einzelhandel wie „Indonesiens QRIS, Singapurs PayNow und Malaysias DuitNow“ – ein weiterer Beweis dafür sei, dass „die Interoperabilität tot ist“.

Kaum.

Indem er den angeblichen Währungskrieg anpries, lenkte Kapron die Leser vom globalen „Finnternet“-Projekt der BIZ ab und drängte sie zu der falschen Annahme, dass die Entwicklung digitaler Währungen im Kontext eines geopolitischen Wettbewerbs zwischen „Blöcken“ betrachtet werden müsse. Er schloss mit diesem ärgerlichen Propagandastück:

Was nun folgt, ist ein fragmentiertes Netz aus bilateralen, blockbezogenen und von Unternehmen errichteten Korridoren, die jeweils zwischen zwei Ländern ausgehandelt wurden. Ein einheitliches globales Schienennetz ist darin nicht enthalten.

Er hat es verkehrt herum verstanden. Das „Finternet“ ist die „einzige globale Schiene“, die durch die „bilateralen, blockspezifischen und von Unternehmen errichteten Korridore“ verläuft und diese interoperabel miteinander verbindet (statt sie zu fragmentieren).

Leider informierte Kapron durch seine Veröffentlichung in Forbes die geschwätzige Geschäftsintelligenz der Mittelschicht – zumindest dachten diese das. Doch offenbar stand seine Darstellung in diametralem Gegensatz zur Realität. Seine Leser wurden, so scheint es, in Bezug auf das neue, zusammenhängende globale IMFS, das offensichtlich gerade aufgebaut wird, schwer in die Irre geführt.

Kehren wir zum CIGI-Papier vom Mai 2026 zurück. Zum Thema des im Aufbau befindlichen neuen IMFS kam der Bericht zu folgendem Schluss:

Insgesamt zielen diese Initiativen darauf ab, ein pluralistisches und dennoch interoperables Währungsökosystem zu schaffen – eine Welt, in der digitale Währungen verschiedener Nationen nahtlos nebeneinander bestehen und interagieren können, geregelt durch gemeinsame technische und rechtliche Standards und nicht durch die Dominanz einer einzigen Reservewährung. Auf diese Weise beginnen sie, die Geografie der Liquidität neu zu definieren und verlagern den Schwerpunkt des globalen Zahlungsverkehrs von den traditionellen Finanzzentren hin zu verteilten Netzwerken aus Zentralbankknotenpunkten.

Genau wie in Kaprons Artikel findet sich auch im CIGI-Bericht viel hybride Propaganda. Dennoch ist die Schlussfolgerung des CIGI-Berichts – sofern man sie entsprechend filtert – richtig. Die BIZ und ihre internationale Koalition aus öffentlichen und privaten Partnern entwickeln tatsächlich ein globales hybrides IMFS, in dem PDCs „nahtlos koexistieren und interagieren“ – ein „interoperables monetäres Ökosystem“. Dieses System wird im Wesentlichen das schaffen, was der derzeitige kanadische Premierminister Mark Carney einst als „synthetische Hegemonialwährung“ (SHC) bezeichnete.

In einer Rede im August 2019, als er noch Gouverneur der Bank of England war, betonte Carney, wie wichtig der Aufbau einer SHC sei, damit ein „multipolares IMFS“ florieren könne. Die von ihm konzipierte SHC war keine einzelne dominante Reservewährung, sondern vielmehr ein digitaler „Währungskorb“, der insgesamt „als zuverlässige Reserveanlagen angesehen werden“ könne. Das Wichtigste, so Carney, sei es, das IMFS „der sich abzeichnenden vielfältigen, multipolaren Weltwirtschaft würdig zu machen“.

Sieben Jahre später bezeichnete das CIGI-Papier dieses neue, interoperable, auf dem Finternet basierende IMFS als die „vorgeschlagene multipolare digitale Finanzordnung (MDFO)“ und nannte den Grund, warum die BIZ daran arbeite:

Letztendlich stellt das Innovationsökosystem der BIZ eine neue Form der Währungshegemonie dar, die nicht auf der Dominanz einer Währung, sondern auf der Steuerung der Infrastruktur beruht. Indem die BIZ die technischen Grundlagen des „Finternets“ definiert, stellt sie sicher, dass die Kernlogik des globalen Finanzwesens auch in einer multipolaren Welt weiterhin mit der westlichen institutionellen Ordnung kompatibel bleibt – und somit in dieser verankert ist.

Die neue „westliche institutionelle Ordnung“ basiert weder auf der Dominanz des US-Dollars (USD) als Reservewährung noch auf der Dominanz irgendeiner anderen Reservewährung. Sie basiert auch nicht auf der wirtschaftlichen Dominanz einer oder mehrerer geopolitischer Supermächte. Im Kontext der angestrebten „westlichen institutionellen [Währungs- und Finanz-]Ordnung“ sind diese Konzepte ein Gräuel.

Das CIGI erklärte:

Im kommenden Jahrzehnt wird die geopolitische Ökonomie des digitalen Finanzwesens nicht davon bestimmt werden, wer die mächtigste Währung herausgibt, sondern davon, wer den Code des Systems schreibt, über das alle Währungen miteinander interagieren. Die BIZ, die hinter der Fassade technokratischer Neutralität agiert, hat sich als potenzieller Verwalter dieses Codes positioniert.

Das neue IMFS – oder System der synthetischen Hegemonialwährung –, das darauf ausgelegt ist, die tokenisierte „multipolare digitale Finanzordnung“ zu verwirklichen, ist ein globales Hybridsystem aus interoperablen PDCs, die auf einem globalen „Netzwerk interoperabler Ledger, die über standardisierte APIs miteinander verbunden sind“ operieren – das heißt, auf dem einheitlichen Ledger des „Finnetworks“ der BIZ.

Wer auch immer „Knoten“-Zugriff erhält, um den Code für die standardisierten APIs zu schreiben, wird zum „währungshegemon“ bzw. zu den „währungshegemonen“. Ihnen wird die globale Befugnis übertragen, Volkswirtschaften zu kontrollieren, indem sie die Einhaltung der von der BIZ festgelegten Codierungsstandards und Protokolle erzwingen. Die „westliche institutionelle Ordnung“ könnte aus jeder beliebigen ausgewählten „Zentralbank“ oder „lizenzierten kommerziellen Finanzinstitution“ aus jedem beliebigen Land weltweit bestehen – oder sogar aus jedem Unternehmen oder jeder anderen „Einheit“ des privaten Sektors.

Zu den potenziellen Hegemonen gehören definitiv die Praxianer. Wie das CIGI feststellte, könnten die APIs mithilfe von „[KI]-Algorithmus-Agenten“ programmiert werden.

Vorstellung der KI-Agenten der Praxianer

Der Einsatz von KI-Agenten zur Steuerung des globalen Währungssystems, der Wirtschaft und aller Regierungssysteme ist kein ferner Wunschtraum. Die Praxianer errichten bereits neue Stadtstaaten mit einer Infrastruktur, die auf eine Steuerung durch agentische KI ausgerichtet ist.

Sie sind nicht allein. Regierungen auf der ganzen Welt tun dasselbe, und die UNO unterstützt sie dabei aktiv. Die UNO argumentiert, dass eine strenge globale Governance schließlich durch ein globales Netzwerk intelligenter Stadtstaaten erreicht werden könne. Die Oligarchen hinter der Agenda der globalen Governance stehen auf einer Linie mit den Praxianern.

Wie wir in der Einleitung zu diesem Artikel geschrieben haben, sind die Praxianer Teil eines größeren Netzwerks von Oligarchen, die der Trump-Regierung nahestehen. Zu den Vertretern dieses größeren Netzwerks gehören die Personen aus dem Umfeld, die Trump bei seinem jüngsten Besuch in China begleiteten, sowie die Mitglieder der Gruppe, die in den Beirat des Präsidenten für Wissenschaft und Technologie (PCAST) berufen wurde.

Die klare gemeinsame Priorität der Praxianer ist die digitale Transformation. Alles, worauf sie ihr Augenmerk richten, ist ein Ziel dieser digitalen Transformation. Ihre Absicht, die globale Gesellschaft in eine Technokratie zu verwandeln, zeigt sich beispielhaft am „Finternet“ der BIZ und an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Die Oligarchen sind sich einig.

Die verschiedenen damit verbundenen Experimente und Initiativen sind weltweite, keine lokalen, nationalen oder regionalen Projekte. Die Vision der Oligarchen hängt nicht davon ab, bestimmte Politiker oder politische Parteien ins Amt zu bringen. Es ist ihnen egal, wer in einem Land die Exekutivgewalt innehat, solange sie diese kontrollieren können.

Anhand der Liste der PCAST-Mitglieder lässt sich genau erkennen, wessen Rat offenbar in nahezu jeden Bereich der US-Regierungspolitik einfließt (siehe hierzu Teil 1). Es handelt sich um:

Marc Andreessen (Mitbegründer und General Partner bei Andreessen Horowitz)

Sergey Brin (Mitbegründer von Google und dessen Muttergesellschaft Alphabet Inc.)

Safra Catz (stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Oracle)

Michael Dell (Gründer und CEO von Dell)

Jacob DeWitte (Gründer von Oklo)

Fred Ehrsam (Mitbegründer von Coinbase und Paradigm)

Larry Ellison (Mitbegründer, Vorstandsvorsitzender und Chief Technology Officer von Oracle)

David Friedberg ( „Einhorn“-Investor und Gründer von The Production Board)

und Gründer von The Production Board) Jensen Huang (Gründer, Präsident und CEO von NVIDIA)

John M. Martinis (Quantenphysiker und Professor an der University of California)

Bob Mumgaard (Mitbegründer und CEO von Commonwealth Fusion Systems)

Lisa Su (Präsidentin und CEO von AMD)

Mark Zuckerberg (Mitbegründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Facebook und der Muttergesellschaft Meta Platforms)

Zu den prominentesten Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie, die Trump bei seinem jüngsten Besuch in China begleiteten, gehörten die folgenden:

Tim Cook (CEO von Apple)

Jensen Huang (CEO von NVIDIA)

Larry Fink (CEO und Mitbegründer von BlackRock)

Stephen Schwarzman (CEO und Mitbegründer von Blackstone)

Kelly Ortberg (Präsidentin und CEO von Boeing)

Brian Sikes (Vorstandsvorsitzender und CEO von Cargill)

Jane Fraser (Vorstandsvorsitzende und CEO von Citi)

Jim Anderson (CEO von Coherent)

Larry Culp (CEO von GE Aerospace)

David Solomon (Vorstandsvorsitzender und CEO von Goldman Sachs)

Jacob Thaysen (CEO und Interim-Chief Commercial Officer von Illumina)

Michael Miebach (CEO von Mastercard)

Dina Powell McCormick (Präsidentin und stellvertretende Vorsitzende von Meta)

Sanjay Mehrotra (Präsident und CEO von Micron)

Cristiano Amon (CEO und Präsident von Qualcomm)

Ryan McInerney (CEO von Visa)

Elon Musk (CEO von Tesla, SpaceX/xAI)

Wir müssen nicht allzu tief in dieses Netzwerk eintauchen, um zu erkennen, wo seine Mitglieder gemeinsame Interessen gefunden haben. Viele ihrer Partnerschaften haben wir bereits in Teil 1 und Teil 2 erörtert.

Nun wurde Marc Andreessen in den neu zusammengesetzten Verteidigungspolitischen Beirat (DPD) des US-Kriegsministers Pete Hegseth berufen. Dessen Aufgabe besteht darin, „unabhängige strategische Beratung und Empfehlungen“ zu Themen wie der „strategischen Planung“ des US-Militärs sowie den „politischen Implikationen der [US-]Streitkräftestruktur und Modernisierung“ zu liefern. Auffällig ist, dass der Ausschuss unabhängige Leitlinien zur „regionalen Verteidigungspolitik“ bereitstellen wird, während sich ein neues, kraftvolles multipolares regionales Machtgleichgewichtssystem im Sinne einer „UN 2.0“ herausbildet.

Michael Dell ist ein weiteres namhaftes Mitglied des erweiterten Kreises der „Praxianer“. Im Mai 2025 genehmigte er die Veröffentlichung seiner eigenen Gedanken zur angeblichen KI-Revolution. Michael Dell erläuterte, wie sein Unternehmen, Dell Technologies, unter anderem für Elon Musks xAI Rechenzentrumslösungen bereitstellt, und sagte:

Wir treten in das Zeitalter der allgegenwärtigen [künstlichen] Intelligenz ein, doch diese soll den Menschen nicht ersetzen. KI ist ein Partner, der Ihren Teams die Hände frei hält, damit sie das tun können, was sie am besten können: innovativ sein, neue Ideen entwickeln und die schwierigsten Probleme der Welt lösen. Und die Infrastruktur von Dell bildet das Rückgrat, das es Unternehmen ermöglicht, schneller zu denken, klüger zu handeln und größere Träume zu verwirklichen.

KI ist überhaupt nicht „intelligent“. In „The Technocratic Dark State“ habe ich beispielsweise betont, dass allgemeine künstliche Intelligenz (AGI) oder „starke KI“ – die vielleicht Intelligenz erreichen könnte, falls und sobald wesentliche technologische Probleme gelöst sind – nach wie vor ein rein theoretisches Konzept bleibt.

Der Systemingenieur Sanath Thilakarathna hat erklärt, dass menschliche Intelligenz „durch Bewusstsein und Selbstwahrnehmung gekennzeichnet“ sei. Keine derzeitige KI ist zu dieser kognitiven Leistung fähig oder kommt ihr auch nur annähernd nahe.

Stattdessen nutzt die sogenannte Künstliche Intelligenz kaum mehr als algorithmische Mustererkennung. Sie kann komplexe Berechnungen mit erstaunlicher Geschwindigkeit durchführen, was es ihr beispielsweise ermöglicht, den Anschein intelligenter Sprache zu erwecken. Aber die derzeitige KI ist nach keiner Definition intelligent.

Angesichts der Tatsache, dass Dell seine Dienstleistungen und Produkte verkaufte, musste er verständlicherweise bestreiten, dass KI nicht nur dazu bestimmt ist, Menschen zu ersetzen, sondern dass sie dies bereits tut. Derzeit sind allein in den USA 11,7 Prozent der amerikanischen Arbeitsplätze direkt durch KI bedroht, wie das MIT geschätzt hat.

Dell Technologies ist führend bei der Entwicklung von „Edge-Computing“. Im Gegensatz zum Cloud-Computing – der zentralisierten Speicherung großer Datenmengen – ist Edge-Computing ein Konzept, bei dem die Daten näher an der Quelle ihrer Entstehung verwaltet werden. Die Kombination von Cloud- und Edge-Computing schafft Cloud-Edge-Netzwerke, die in der Lage sind, enorme Datenmengen nahe der Quelle zu verarbeiten. Dies ist besonders nützlich, um die Datenverarbeitungsfähigkeiten von Geräten des Internets der Dinge (IoT) zu verbessern, wie beispielsweise bei intelligenten Fahrzeugen in einer Smart City.

Wie Dell Technologies hervorhebt, eignet sich Edge-Computing auch ideal für Agentic AI:

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Modellen besteht die [. . .] agentische KI aus autonomen „Agenten“ – Software-Entitäten, die ihre Umgebung wahrnehmen, Ziele ableiten, Handlungen planen und diese eigenständig oder gemeinsam ausführen können. Diese Agenten lernen aus Interaktionen, passen sich an Veränderungen an und verhandeln mit anderen Systemen und Menschen, um Ergebnisse zu erzielen. Die Verschmelzung von agentischer KI, die auf Edge-Hardware läuft, schafft „verteilte Intelligenz“, bei der intelligente Agenten geräteübergreifend zusammenarbeiten und ein sich selbst optimierendes Ökosystem bilden. [. . .] KI-Agenten arbeiten nun zusammen, lernen aus lokalen Daten und treffen autonome Entscheidungen.

Die Möglichkeit, dass angeblich autonome agentische KI industrielle, fertigungstechnische oder kaufmännische Verwaltungsprozesse verbessern könnte, ist klar genug. KI-Agenten entziehen sich jedoch nicht der menschlichen Kontrolle.

KI-Agenten mögen zwar zu einem gewissen Maß an Autonomie fähig sein, jedoch nur innerhalb der Grenzen ihrer Programmierung, und sie können nicht „logisch denken“. KI-Agenten werden von den Personen programmiert, gesteuert und geleitet, die über die entsprechenden digitalen Berechtigungen verfügen. Viele von ihnen verfolgen ganz bestimmte Ziele. An der Spitze der berechtigten Personen mit spezifischen Zielen stehen die Praxianer.

Folglich sollten wir uns vor vermeintlich autonomen KI-Agenten hüten, die Systeme steuern, die direkten Einfluss auf das Leben der Menschen haben. Beim Betrieb von Gesundheits- und Sozialsystemen, Finanzsystemen, Verteidigungssystemen und anderen hochgradig persönlichen, privaten und risikobehafteten Systemen ist der Einsatz von agentischer KI nicht einfach die Anwendung passiver, emotionsloser, logischer Algorithmen zur Verbesserung von Dienstleistungen und Ergebnissen. Im Gegenteil, es handelt sich um eine zielgerichtete Kontrollmethode, die von unsichtbaren, unantastbaren und anonymen Menschen ausgeübt wird.

Über KI-Agenten können diese Systeme für jeden von den Oligarchen gewünschten Zweck manipuliert werden. Das finternet-basierte IMFS der BIZ ist nur ein Beispiel dafür.

Praxian Global Agentic GaaS

Programmierbare KI-Agenten eignen sich ideal dazu, „Governance-as-a-Service“ (GaaS) gegenüber unterworfener Bevölkerung durchzusetzen. Durch die Durchsetzung von KI-Agenten-basiertem GaaS kann der daraus resultierende agentische Staat durchaus auf jegliche Form öffentlicher Verwaltung verzichten.

In der Softwareentwicklung verfolgt GaaS einen systematischen Ansatz zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen. GaaS ermöglicht eine bessere Compliance, ein besseres Risikomanagement und eine bessere Steuerung softwareabhängiger technischer Prozesse. In diesem Zusammenhang beschreibt die KI-Analyseplattform Secoda GaaS wie folgt:

Governance-as-a-Service (GaaS) ist ein transformativer Ansatz, bei dem die Governance-Verantwortlichkeiten von internen Teams auf spezialisierte Anbieter verlagert werden, wobei in der Regel cloudbasierte Technologien zum Einsatz kommen. [. . .] In der Praxis integriert Governance-as-a-Service Governance-Kontrollen direkt in die digitale Infrastruktur eines Unternehmens. [. . .] GaaS bietet die Automatisierung und nahtlose Integration, die für eine effektive Überwachung erforderlich sind. Zu den Kernkomponenten von GaaS gehören die automatisierte Durchsetzung von Richtlinien, die zentralisierte Identitäts-Governance [und] die Compliance-Überwachung in Echtzeit. [. . .] Diese Elemente stellen sicher, dass die Governance im gesamten [System] einheitlich angewendet wird. [. . .] Anpassbare KI-Agenten vereinfachen den Zugriff und die Zusammenarbeit zusätzlich.

Auf die Entscheidungsfindung von Regierungen angewendet, verlagert „Agentic GaaS“ die Regierungsverantwortung von [Regierungen] auf spezialisierte [private KI-Unternehmen]. Von Praxian unterstützte Stadtstaat-Projekte wie Próspera in Honduras setzen GaaS bereits ein, um das Verhalten ihrer menschlichen „Kunden“ zu steuern.

Damit niemand glaubt, GaaS sei bloße „heiße Luft“, verkündete Lonis Hamaili, Vizepräsident für Wachstum bei Próspera, den Teilnehmern einer Veranstaltung in London Anfang dieses Jahres: „Wir erfinden diese neue Branche, die wir ‚Governance-as-a-Service‘ nennen.“

Die gewöhnlichen libertären Männer und Frauen, die davon überzeugt wurden, sich dem Próspera-Projekt anzuschließen, erfinden GaaS nicht. Vielmehr nehmen sie im Auftrag von Oligarchen an einem GaaS-Pilotprojekt teil. Ob sie es nun erkennen oder nicht – sie tragen zu dem globalen GaaS-Experiment bei, das bereits begonnen hat.

Hamaili scheint den globalen Charakter des „Agentic State“-Projekts zu verstehen. Da sein Aufgabenbereich „Wachstum“ ist, teilte er dem Publikum gerne mit, dass, sobald das Próspera-Projekt eine kritische Bevölkerungsmasse erreicht und den Proof of Concept etabliert hat:

Dann können wir [GaaS] weltweit ausbauen und von 1 auf N skalieren. Wir führen Gespräche mit Regierungen auf der ganzen Welt, unter anderem in Ostafrika und verschiedenen Teilen Lateinamerikas, um diese miteinander vernetzten Zonen [Sonderwirtschaftszonen] mit einer gemeinsamen Rechtsgrundlage zu schaffen.

Das weltweit erste große öffentlich-private, vernetzte Sonderwirtschaftszonen-Projekt (SEZ) mit eigener Rechtshoheit steht in China im Rahmen der „Greater Bay Area“-Initiative (GBA) kurz vor der Fertigstellung. (Wir werden in Kürze darauf eingehen.) Sie fragen sich vielleicht, warum Regierungen an einem Regierungssystem interessiert sein sollten, das im Grunde ihre Existenz bedroht. Doch wie wir in dieser Serie bereits hervorgehoben haben, haben die Regierungen nicht das Sagen. Sie sind Marionetten, deren Fäden von der Oligarchenklasse gezogen werden.

Chinas Regierung ist keine tyrannische Ausnahmeerscheinung. Regierungen auf der ganzen Welt steuern auf die Umsetzung des „Agentic State“ zu. Was den Einsatz von „Agentic AI“ angeht, haben Länder wie Estland und die Ukraine Chinas Fortschritte sogar wohl übertroffen.

In Teil 1 haben wir das Interview besprochen, das Louis Mosley, Leiter von Palantir UK & Europe, im Oktober 2025 dem erfahrenen britischen Journalisten John Pienaar für Times Radio gegeben hat. Im Laufe ihres Gesprächs erwähnte Pienaar, er habe mit dem „Technologieminister der ukrainischen Regierung“ gesprochen, der Pienaar mit Geschichten über eine „außergewöhnliche neue App“ unterhalten habe, „die offenbar die Arbeit von [. . .] vielen Regierungsbehörden übernimmt“.

Pienaar wandte sich an Mosley: „Wir blicken hier auf die Zukunft der Regierungsführung, auf die Funktionsweise des Staates überall.“ Pienaar hatte Recht. Obwohl ihm die Fachbegriffe nicht geläufig waren, fragte er Mosley, der sich damit auskennt, im Wesentlichen, was dieser vom „Agentic State“ halte, der GaaS betreibe.

Mosley antwortete:

Sie sprechen von der DIIA-App. [. . .] Das ist eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Entwicklung. [. . .] Die Ukrainer haben [. . .] eine Möglichkeit geschaffen, mit dem Staat und allen möglichen Behörden in Kontakt zu treten – von der Beantragung eines neuen Reisepasses bis hin zur Ausstellung einer Scheidungsurkunde –, [was] nun online erledigt werden kann.

Bezeichnenderweise bezeichnete Moseley von Palantir die DIIA als „sehr, sehr beeindruckend“. Wie Unlimited Hangout bereits berichtete, ist die DIIA nicht einfach aus dem Nichts entstanden. Sie wurde im Rahmen eines internationalen öffentlich-privaten Partnerschaftsprogramms entwickelt. Die DIIA ist eine „Alleskönner-App“ – genau das Modell, dem Elon Musk bei seinen Bemühungen zur Umgestaltung von X (ehemals Twitter) folgt.

Angenommen, das „Agentic GaaS“-Projekt der Praxianer wird weiter ausgebaut, dann werden die machtlosen Einwohner, die das Pech haben, in Musks „Starbase City“ – auf die wir gleich noch eingehen werden – und anderen praxianischen Stadtstaaten zu leben, unweigerlich der Tyrannei der Technokratie ausgesetzt sein. Musk hat offen erklärt, dass er die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung der Technokratie schaffen will.

Neben anderen Zielen strebt Musk eine zentralisierte Kontrolle über den Zugang der gesamten Bevölkerung zu Geld an. Er vertritt seit langem die Ansicht, dass die Bevölkerung überall vollständig vom Staat abhängig sein sollte. Und er setzt sich beharrlich für ein universelles Grundeinkommen (UBI) ein, das er auf der Grundlage seiner äußerst zweifelhaften Wirtschaftstheorien als „universelles Hocheinkommen“ bezeichnet. Mit seiner geplanten „X“-„Everything-App“ – in die „X-Money“ in Kürze integriert wird – erklärt Musk praktisch, dass es sein Ziel ist, „Ihre gesamte Finanzwelt“ umfassend zu kontrollieren. „X-Money“ wird zu einem „Knotenpunkt“ im „Finternet“ der BIZ.

Musk ist dabei, die Kontrolle darüber zu übernehmen, wie wir miteinander kommunizieren, was sehr wahrscheinlich auch unseren Zugang zum Internet einschließt. Seine Unternehmen haben bereits einige Länder praktisch unter ihre Kontrolle gebracht. Im Jahr 2023 wurde der oben von Pienaar erwähnte ukrainische Digitalminister Mykhailo Fedorov mit den Worten zitiert: „Starlink ist mittlerweile tatsächlich das Lebenselixier unserer gesamten Kommunikationsinfrastruktur.“

Mappr, die Website, die Karten aus aller Welt zusammenstellt, hat kürzlich Starlinks eigene Daten herangezogen, um dies zu belegen:

Starlink von SpaceX ist mittlerweile das größte kommerzielle Satelliten-Internetnetzwerk der Geschichte. Stand 10. Mai 2026 sind in der offiziellen Verfügbarkeitsdatei 166 Länder und Gebiete aufgeführt. [. . .] Das Muster ist auffällig: Starlink deckt einen größeren Teil der Landfläche der Erde ab als jeder andere Internetdienstanbieter (ISP) für Privatkunden in der Geschichte.

Die zunehmend bedrückende Überwachung der Bevölkerung und die technologische Kontrolle des menschlichen Verhaltens werden es der Technokratie letztendlich ermöglichen, wie vorgesehen zu funktionieren – davon sind Musk und seine Mitstreiter, die Praxianer, überzeugt. Die Etablierung der Technokratie ist das Ziel der Praxianer, und der Aufbau einer globalen Technokratie ist der Zweck des multipolaren globalen Governance-Systems. Die Durchsetzung der Technokratie ist die Aufgabe der globalen Governance.

Technokratische, agentische globale Governance

Vielleicht wäre hier ein Beispiel hilfreich.

Im Oktober 2024 richtete das Weltwirtschaftsforum (WEF) seinen spezialisierten Think Tank namens „Global Government Technology Centre Berlin“ (GGTC) ein, um „die digitale Transformation der Regierungen zu beschleunigen“. Über das GGTC bringt das WEF „Regierungen, Technologieführer und politische Entscheidungsträger zusammen, um Innovationen voranzutreiben und die Politikentwicklung zu erleichtern“ – und zwar nach den Vorgaben des WEF. Das WEF ist ein strategischer Partner der UNO, und der unternehmerische Gründungspartner der GGTC-Initiative des WEF ist Capgemini.

Capgemini ist ein französisches multinationales IT-Unternehmen, das derzeit mit Palantir zusammenarbeitet, um Data-Mining-Maßnahmen durchzuführen und Beamten der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) Zielpersonen zu liefern. Mithilfe eines Systems, das faktisch einer flächendeckenden digitalen Überwachung und Zielerfassung der gesamten US-Bevölkerung gleichkommt, jagt die ICE mutmaßliche illegale Einwanderer, die angeblich eine Gefahr für die nationale Sicherheit der USA darstellen, und tötet sie mitunter sogar. Mit der uneingeschränkten Zustimmung der Trump-Regierung hat Palantir die Systeme, die es auf „Schlachtfeldern“ in der Ukraine und im Gazastreifen entwickelt hat, wieder in den Einsatz gebracht und setzt sie nun gegen die US-Bevölkerung ein. Capgemini leistet dabei Unterstützung.

Im Oktober 2025, genau ein Jahr nach diesem GGTC-Bericht, veröffentlichten die Weltbank (eine Sonderorganisation der UN) und das GGTC gemeinsam einen Konzeptbericht mit dem Titel „Rethinking Government for The Era of Agentic AI“. Doch ihr „Umdenken“ basierte auf einer Reihe falscher Annahmen. So suggerierte der Bericht beispielsweise, dass KI „logisch denken“ könne, was sie jedoch nicht kann. Außerdem wurde behauptet, KI mache öffentliche Dienstleistungen schneller und reagiere besser auf die Bedürfnisse der Bürger – was nicht der Fall ist.

Jeder von uns, der schon einmal die Frustration im Umgang mit öffentlich zugänglichen KI-Assistenten erlebt hat, weiß, dass diese Behauptungen Unsinn sind. KI wird ganz offensichtlich als administrative Ebene eingesetzt, um die Bürger von den angeblichen öffentlichen Dienstleistungen zu trennen, zu denen sie immer schwerer Zugang finden und die sie immer schwerer nutzen können. Auf diese Weise eingesetzt, dient KI als Filter- und Kontrollmechanismus, der die Bürgerbeteiligung einschränkt und verhindert. Natürlich muss sie nicht auf diese Weise eingesetzt werden. Sie könnte als echtes öffentliches Gut genutzt werden.

Der Bericht der Weltbank und der GGTC aus dem Jahr 2025 beschrieb den „Agentic State“ in seiner ganzen Pracht. Als er beispielsweise die DIIA-App zitierte, die in der Ukraine als „Digital State“ bezeichnet wird, fügte er die Kommentare von Mykhailo Fedorov hinzu – dem bereits erwähnten ukrainischen Minister für digitale Transformation –, der sagte:

Der „digitale Staat“ war unser erster Schritt. Der nächste ist ein „agentischer Staat“. [. . .] Um diese Vision zu verwirklichen, hat die Ukraine bereits Diia.AI ins Leben gerufen, den weltweit ersten nationalen digitalen Agenten, der staatliche Dienstleistungen erbringt. [. . .] KI sollte zur Grundlage der öffentlichen Verwaltung werden – von der Automatisierung von Routineprozessen bis hin zur Bereitstellung personalisierter Dienstleistungen für jeden Bürger.

In demselben Bericht hieß es weiter:

Der „Agentic State“ stellt eine grundlegende Neukonzeption der Funktionsweise des Staates dar. Es geht nicht nur darum, einzelne KI-Agenten innerhalb bestehender Strukturen einzusetzen; vielmehr bedeutet dies eine umfassende Transformation der öffentlichen Verwaltung selbst. [. . .] Im Vergleich zu früheren Technologietrends kann agentische KI weit über die Automatisierung bestehender Prozesse hinausgehen und ermöglicht somit völlig neue Formen der öffentlichen Verwaltung. [. . .] Agentische Systeme können mit Mehrdeutigkeiten umgehen, aus Ergebnissen lernen und mit echter Autonomie agieren. [. . .] Der agentische Staat ist keine ferne oder utopische Zukunftsvision, sondern eine unmittelbare strategische Notwendigkeit. Die erforderlichen Technologien sind bereits kommerziell verfügbar und bewähren sich zunehmend im großen Maßstab.

Eigentlich klingt das gar nicht „utopisch“, und leider ist es auch nicht „ferne Zukunft“. Und überhaupt: Woher, so könnte man fragen, kommt plötzlich dieser angebliche „strategische Imperativ“, uns alle einer KI-Steuerung zu unterwerfen?

Nun, die Antwort liegt offenbar darin, dass wir ein brandneues Problem haben: eine neuartige Diskrepanz zwischen „der Geschwindigkeit des Rechts und der Geschwindigkeit des Lebens“. Diese Diskrepanz äußert sich angeblich in „Compliance-Anforderungen, die sich zu spät ändern, und einer Durchsetzung, die erst erfolgt, nachdem bereits Schaden entstanden ist“. Die Lösung, so sagen uns die Weltbank und das GGTC, ist prädiktive KI, die „die strategische Entscheidungsfindung im öffentlichen Sektor verbessern“ wird. Wie seltsam ist diese Lösung doch, wenn man bedenkt, dass agentische KI den öffentlichen Sektor unweigerlich überflüssig macht.

Nationalstaaten verfügen jeweils über eigene Rechtssysteme, die politische Ziele widerspiegeln und die Bürger durch Rechtsvorschriften und deren Durchsetzung betreffen. Wie oben angemerkt, wird – genau wie im „Netzwerkimperium“ der Praxianer, in dem „KI für […] das Verfassen von Gesetzen verantwortlich sein wird“ – laut Weltbank und GGTC KI-Agenten diese Gesetze auf folgende Weise durchsetzen:

Im „Agentic State“ [. . .] setzen KI-Agenten politische Ziele kontinuierlich in adaptive Echtzeit-Regelungen um. [. . .] Bevor neue Richtlinien in Kraft treten, testen die Agenten diese anhand synthetischer Populationen und digitaler Zwillinge sozialer Systeme. [. . .] Anstelle von mehrdeutigen Texten, die einer Interpretation bedürfen, werden Gesetze zudem als formale, ausführbare Logik kodiert. [. . .] Agenten überwachen kontinuierlich, wie sich Regeln in der Praxis bewähren, und verfolgen dabei die Einhaltungsquoten, die Auswirkungen auf die Bürger, Gleichheitskennzahlen sowie systemische Auswirkungen. Wenn politische Maßnahmen von den beabsichtigten Wirkungen abweichen oder sich die Bedingungen ändern, schlagen die Agenten Anpassungen vor.

Da Praxian-Unternehmen wie Palantir und Oracle jeden noch so kleinen Datenkrümel auf ganzen Kontinenten aufsaugen, dürfte die Erstellung synthetischer „digitaler Zwillinge“ von Bevölkerungsgruppen ein Kinderspiel sein. Man muss uns nicht fragen, was wir davon halten. Es bedarf weder politischer Vorgaben noch Gesetze. Man muss lediglich die Vorhersagemodelle ausspucken und mithilfe programmierbarer agentischer KI automatisch entsprechend regulieren.

Da offenbar kein Bedarf an Gesetzen, staatlicher Politik oder irgendeiner menschlichen „Eingriffsmöglichkeit“ im Regulierungsprozess besteht – obwohl die Weltbank und die GGTC durchaus von der Bedeutung menschlicher Entscheidungsfindung sprechen –, ist nicht auf Anhieb klar, wo menschliche Entscheidungen im Modell des agentischen Staates überhaupt noch Platz finden. Die Menschen, die die Agenten programmieren, sind die einzigen Menschen, die Entscheidungen treffen. Die Autoren betonen immer wieder, dass die geplanten KI-Agenten autonom sind, und heben immer wieder die Bedeutung der „Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI“ hervor, doch menschliche Autonomie fehlt auffallend:

Regulierungs-[KI]-Agenten setzen systemweite Ziele durch, wie beispielsweise Emissionsobergrenzen, Verschuldungsgrenzen und Sicherheitsstandards, während Betriebs-[KI]-Agenten den lokalen Betrieb innerhalb dieser Grenzen optimieren. Da die Einhaltung der Vorgaben in Echtzeit überwacht wird, kann sich das System selbst ausgleichen: [KI]-Agenten verfolgen kontinuierlich die kollektive Leistung und verschärfen die Überwachung, wenn Schwellenwerte gefährdet sind, und lockern sie wieder, wenn die Bedingungen sicher sind. Das Ergebnis ist eine strengere Durchsetzung der Gesamtziele.

Der „Agentic State“ ist ein Modell für KI-Governance, das sich an Ergebnissen orientiert – nicht an unseren Bedürfnissen oder Interessen und schon gar nicht an unseren Wünschen. Der „Agentic State“ bietet „Governance-as-a-Service“ (GaaS) in sogenannten Smart Cities an. Praxianische Oligarchen erproben GaaS an Orten wie Próspera und beabsichtigen, es durch viele weitere Projekte voranzutreiben, darunter Praxis (siehe Teil 1) – „die erste digitale Nation“ – sowie Musks Starbase und, wie wir in Teil 4 sehen werden, Gaza.

Agentische Staaten im Nahen Osten

Die VAE sind eine weitere Regierung, die für sich beansprucht, weltweit führend in der Entwicklung von Smart Cities zu sein. Die VAE sind eine Föderation aus sieben Emiraten, von denen jedes über ein gewisses Maß an autonomer Zuständigkeit verfügt. Dubai ist das Aushängeschild für die Smart-City-Initiativen der VAE.

Inmitten des Konflikts zwischen der israelisch-amerikanischen Partnerschaft und dem Iran kündigte der Vizepräsident und Premierminister der VAE, Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, der zugleich Emir von Dubai ist, den Zweijahresplan der Regierung an, 50 Prozent der staatlichen Dienstleistungen der VAE mithilfe von Agentic-KI abzuwickeln. Berichten zufolge waren zahlreiche „Experten“ begeistert.

Jessica Constantinidis, Innovation Officer bei ServiceNow, war eine dieser Expertinnen. Sie erörterte, was der neue „Agentic State“ für die Bevölkerung der VAE bedeuten würde. „Die gelebte Erfahrung verschiebt sich vom Umgang mit der Regierung hin zu einer Regierung, die sich um einen herum bewegt“, sagte sie und fügte hinzu, dass dies einen grundlegenden Wandel in der „Beziehung zwischen dem Land und seinen Bürgern darstellt, wobei KI das Bindeglied ist“. Das tut es in der Tat.

In Vorbereitung auf den Übergang zum „Agentic State“ der VAE ging ServiceNow eine strategische Partnerschaft mit Microsoft ein, um einen Daten-Cloud-Speicher für den „Agentic State“ bereitzustellen, in dem die Daten der Bürger der VAE gespeichert werden, die mithilfe der Microsoft-Azure-Plattform erfasst werden. Microsoft Azure ist dieselbe Plattform, die die israelische Einheit 8200 offenbar zur Entwicklung ihrer Überwachungs- und Zielerfassungsmaßnahmen gegen Palästinenser genutzt hat, was bei einigen Einwohnern der VAE Anlass zur Sorge geben könnte.

Im Rahmen des Systems der VAE werden die Verlängerung von Aufenthaltsgenehmigungen, die Erteilung von Gewerbescheinen – und natürlich auch deren Ablehnung – automatisch erfolgen, ebenso wie „Konformitätsprüfungen, [die Kontrolle der] Bürgerkommunikation, Betrugsaufdeckung und [die Bereitstellung] öffentlicher Dienstleistungen“. All diese Systemfunktionen, die zuvor in den Zuständigkeitsbereich der Regierung fielen und hinterfragt sowie überprüft werden konnten, werden künftig von „einem Netzwerk koordinierter KI-Agenten“ entschieden, die „hinter den Kulissen“ agieren.

Laut einem weiteren Experten, Sumeet Agrawal, Vizepräsident für Produktmanagement bei Informatica, stellt der „Agentic State“ der VAE eine „unsichtbare Regierung“ dar. Wie ServiceNow ist auch Informatica eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um mithilfe der Azure-Cloud-Lösungen von Microsoft das bereitzustellen, was Informatica im Jahr 2023 als die „intelligente Datenmanagement-Cloud“ der VAE bezeichnete.

Als UN-Partner unterstützt Microsoft die Vereinten Nationen zudem dabei, „Spitzentechnologie“ zur Durchsetzung ihrer globalen Technokratie-Governance einzusetzen. Diese Tatsache könnte bei den Einwohnern der VAE weitere Vorbehalte gegenüber ihrer sich rasch nähernden „unsichtbaren Regierung“ wecken.

Durchsetzungsstarke globale Governance

In den 1990er Jahren verkündete die UNO, dass eine „stille Revolution“ stattgefunden habe. Sie erklärte, dass sich der Wirkungsbereich ihrer globalen Governance nun auf den privaten Sektor ausgeweitet habe und dass „die Angelegenheiten der Vereinten Nationen die Angelegenheiten der Welt betreffen“.

Einige Jahre später, im Jahr 2005, griff die Sonderorganisation der UN, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dieses Thema auf und verkündete, dass sich „die Erwartungen an die Rolle der Regierung“ gewandelt hätten und dass die neu definierte Rolle der Regierungen nun darin bestehe, „ein förderliches Umfeld zu schaffen und in Gerechtigkeit, Zugang und Innovation zu investieren“.

Die seit einem Vierteljahrhundert andauernde „stille Revolution“ hat die Rolle der Regierungen, die stets den sogenannten öffentlichen Sektor (im Gegensatz zum privaten Sektor) repräsentierten, in einen neuen Status als Partner des privaten Sektors verschoben. Die neue Rolle des öffentlichen Sektors besteht darin, die „förderlichen Rahmenbedingungen“ zu schaffen, um „Innovationen“ des privaten Sektors zu erleichtern.

Tatsächlich sind Regierungen somit zu „Förderern“ der „Innovation“ multinationaler Konzerne geworden. Dies bedeutet oft, dass die Steuerzahler nun in die Bemühungen der Unternehmen investieren – d. h. diese subventionieren –, das Verhalten der Öffentlichkeit zu verändern, häufig ohne Wissen oder Zustimmung der Öffentlichkeit. Zwar müssen die Unternehmen des privaten Sektors die nationalen Gesetze und Vorschriften des öffentlichen Sektors einhalten, doch der eigentliche Sinn des „förderlichen Umfelds“ des nationalen öffentlichen Sektors besteht darin, die erforderlichen Gesetze und Vorschriften so zu gestalten, dass „Innovationen“ des privaten Sektors legal durchgeführt werden können.

Wie bereits von Unlimited Hangout berichtet, ist die UNO sehr daran interessiert, dass Nationalstaaten digitale Überwachungstechnologien entwickeln und einführen, die die UNO als „Pioniertechnologie“ bezeichnet. Mit diesem Ziel vor Augen wurden die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen.

Die UNO hat zudem neue Erkenntnisse aus den Ideen von Benjamin R. Barber (1939–2017) und anderen gewonnen. Sie hat nun erkannt, dass es einfacher und effektiver ist, globale Governance durch ein Netzwerk von „Smart City-States“ durchzusetzen, anstatt weiterhin zu versuchen, Kontrolle über nationale – und oft nationalistische – Bevölkerungen auszuüben.

Obwohl alle Regierungen die UN-zentrierte Agenda der Oligarchen zur globalen Governance weitgehend unterstützen, sind nur wenige so offen begeistert davon wie die chinesische Regierung. Zumindest können wir Chinas Offenheit würdigen. Als die chinesische Regierung am 1. September 2025 ihre „Global Governance Initiative“ (GGI) ins Leben rief, erklärte sie:

Die GGI ist eine weitere wichtige Initiative, die von China [. . .] hinsichtlich der Ausrichtung, der Grundsätze und des Weges zur Reform des globalen Governance-Systems und der entsprechenden Institutionen vorgeschlagen wurde. [. . .] China wird sich weiterhin entschlossen für die Wahrung des internationalen Systems mit den Vereinten Nationen als Kern sowie der auf dem Völkerrecht basierenden internationalen Ordnung einsetzen. [. . .] Wir werden die von den Vereinten Nationen bereitgestellten Plattformen nutzen [. . .], um gemeinsam mit allen Parteien aktiv zu handeln und unsere Ideen und Energie in die Reform und Verbesserung der globalen Governance einzubringen. Vorrang haben dabei [. . .] die Reform der internationalen Finanzarchitektur, künstliche Intelligenz, der Cyberspace, der Klimawandel, der Handel und der Weltraum sowie die entschiedene Wahrung der Autorität und der zentralen Rolle der Vereinten Nationen [. . .] Die Menschheit ist zu einer eng verflochtenen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft geworden. Die Stärkung der globalen Governance ist die richtige Entscheidung.

Die Menschheit wird von jeglicher Debatte darüber, wie ihre „gemeinsame Zukunft“ angeblich aussehen soll, ausgeschlossen. Die einfachen Menschen spielen im Entscheidungsprozess keinerlei Rolle. Wir sind lediglich die vorgesehenen Objekte der globalen Regierungsführung.

Allerdings können wir durch die Partner der Vereinten Nationen im Bereich der Smart-City-Entwicklung, wie beispielsweise das Partnernetzwerk C40 Cities, erahnen, wie sich die Oligarchen unsere Zukunft vorstellen.

Im Jahr 2019 veröffentlichte C40 Cities einen Bericht, in dem beschrieben wird, wie wir leben dürfen. Dem Bericht zufolge gilt Folgendes, um die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu erreichen:

Der Verzehr von Fleisch und Milchprodukten wird verboten;

Die tägliche Kalorienzufuhr wird auf höchstens 2.500 kcal festgelegt;

Zulässige pflanzliche Lebensmittel müssen aus „nachhaltigen“ Mega-Farmen multinationaler Konzerne stammen;

Der Besitz von Privatfahrzeugen wird verboten;

Flüge sind auf einen Kurzstrecken-Hin- und Rückflug pro Jahr beschränkt;

Pro Person dürfen jährlich nicht mehr als drei neue Kleidungsstücke gekauft werden.

Laut C40 Cities wird der Verbrauch von allem – von Wasser bis Energie, von Rohstoffen bis hin zu Fertigprodukten – überwacht, eingeschränkt, kontrolliert und so zugeteilt, wie es unsere eingesetzten Diktatoren für notwendig erachten – das ist der Zweck der Technokratie.

Man könnte meinen, der C40-Bericht von 2019 sei nur ein weiteres Beispiel für den wahnwitzigen SDG-Extremismus, doch das wäre Wunschdenken unsererseits. Der Einsatz von „Spitzentechnologie“ als Mechanismus für innovative Regierungsführung in Smart Cities und die Entwicklung des „Finternets“ durch die BIZ machen dieses unglaubliche Ausmaß an zentralisierter Kontrolle über das Leben jedes Einzelnen erschreckend realisierbar.

Zu diesem Zweck ist die UNO dabei, sich neu zu erfinden, während sie weiterhin versucht, ihre Diktatur der globalen Regierungsführung zu etablieren. Sie startete ihr Umgestaltungsprojekt „UN 2.0“ im Jahr 2023 und veranstaltet zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels ihre dritte jährliche 2.0-Konferenz. Im Mittelpunkt der UN-2.0-Initiative steht die Umsetzung dessen, was die UN als das „Quintett des Wandels“ bezeichnet: Daten, Digitalisierung, Innovation, Zukunftsforschung und Verhaltenswissenschaften.

Im Gegensatz zu Ihnen und mir wird Microsoft, ein strategischer Partner der UN, in die Diskussion über „unsere gemeinsame Zukunft“ einbezogen. Microsoft macht sich keine Illusionen darüber, was die UN zu erreichen versucht. Als Microsoft rhetorisch fragte, ob die globale „digitale Transformation zu einer operativen Kraft statt zu einem dauerhaften Pilotprojekt werden [kann]“, schrieb das Unternehmen in der Hoffnung auf Ersteres:

Sollte UN 2.0 erfolgreich sein, wird sich dadurch ändern, wer über Informationen verfügt, wer schnell handeln kann, wer Standards festlegt und wer darüber entscheidet, was als Beweis gilt.

Die Zentralisierung der Kontrolle auf globaler Ebene darüber, „wer über Informationen verfügt, wer schnell handeln kann, wer Standards festlegt und wer darüber entscheidet, was als Beweis gilt“, ist der fast unfassbare autoritäre Despotismus, der das vorgeschlagene globale Regierungssystem der UNO ausmacht. C40 Cities hat hier keine Übertreibungen von sich gegeben; es war ernst gemeint.

Dies ist dasselbe globale Regierungssystem, das die chinesische Regierung sichern und verbessern will. Wenn die chinesische Regierung sagt, sie strebe „Reformen“ an, bedeutet das, dass sie ihre Rolle sichern und ausbauen will. Wie wir gleich erörtern werden: Wenn irgendeine Regierung in großem Maßstab demonstriert, dass digitale Technologie potenziell zu einer „operativen Kraft“ werden kann, dann ist es die chinesische.

Um einen zuvor gemachten Punkt zu wiederholen: Die chinesische Regierung steht bei der Förderung der globalen Governance-Technokratie nicht allein da. Mit an Bord ist beispielsweise auch das iranische „Smart Tehran“-Programm – das Pilotprojekt der iranischen Regierung, mit dem getestet werden soll, ob es ihr gelingt, die eigene Bevölkerung derselben Art von Unterdrückung zu unterwerfen.

Und genau wie China und der Iran ist auch die US-Regierung bestrebt, die Technokratie landesweit einzuführen. In den gesamten USA sind zahlreiche Smart-City-Projekte im Gange. Hunderte etablierter und schnell wachsender Start-up-Unternehmen wetteifern um Aufträge zum Aufbau von US-amerikanischen Smart Cities und zur Installation der dafür erforderlichen Spitzentechnologie. Darüber hinaus gibt es Hunderte von vorgeschlagenen Entwicklungsstandorten.

Sollte es gelingen, wird das „Network Empire“-Projekt der Praxianer die globale Governance 2.0 massiv vorantreiben. Folglich haben die Praxianer auf allen Kontinenten willige Partner gefunden.

Der Ansatz der Praxianer findet Anklang bei anderen globalistischen Oligarchen, die darin übereinstimmen, dass die Durchsetzung globaler Governance über ein Netzwerk von Smart-City-Staaten eine effizientere und effektivere globale Technokratie hervorbringen wird. Die Oligarchie bietet dem privaten Sektor „Governance as a Service“ (GaaS) an – nicht, weil sie dem Libertarismus verpflichtet ist, sondern weil sie entschlossen ist, eine dauerhafte Weltoligarchie zu errichten.

Der Zweck des Systems

Staatliche Verbrechen gegen die Demokratie (SCADs) – siehe Teil 2 –, wie inszenierte Kriege, vorgetäuschte Pandemien und andere verschiedene künstlich herbeigeführte Krisen, sind nützliche oligarchische Instrumente, sobald sie mit der entsprechenden Propaganda kombiniert werden. Unsere Wahrnehmung dieser Ereignisse, die derzeit von hybriden Kriegern unter Beschuss steht, kann so gesteuert werden, dass wir davon überzeugt werden, alle politischen Maßnahmen oder Notfallmaßnahmen zu akzeptieren, die erforderlich sind, um uns schrittweise näher an unsere technologische Versklavung heranzuführen. Wenn die Propaganda erfolgreich ist, können diese Geschichten zu Binsenweisheiten werden, die niemand mehr hinterfragt.

Durch Propaganda bahnen sich irreführende Vorstellungen wie „es gibt keine einheitliche globale [Finanz-]Infrastruktur“, „Interoperabilität ist tot“ und „wir werden von der Regierung regiert“ ihren Weg ins öffentliche Bewusstsein und werden anschließend zu fest verankerten Axiomen. Das Ziel des hybriden Propagandisten ist es, die öffentliche Meinung zu manipulieren und die Menschen in dem ihnen vorgesetzten Scheinsystem zu halten. Wir können dieses System nur dann als das erkennen, was es ist, wenn wir aufmerksam sind.

Wie der Analyst, Autor und Journalist James Corbett berichtet, liefert uns der Aphorismus „Der Zweck des Systems ist das, was es tut“ (eine Ableitung aus den Arbeiten von Stafford Beer) eine weitaus nützlichere Maxime.

Corbett schrieb:

Der Zweck des Systems liegt in dem, was es tut. Und das ist eine unglaublich einfache, aber zugleich unglaublich aussagekräftige Erkenntnis, mit deren Hilfe wir erklären können, was in der Realität tatsächlich geschieht, und die es uns ermöglicht, all die Rhetorik, politischen Plattitüden und frommen Floskeln zu durchschauen, die die Systeme umgeben, die uns präsentiert werden.

Unabhängig davon, wer angeblich die Verantwortung für das US-Regierungssystem – eine funktionierende Oligarchie – trägt, hat Elon Musk beispielsweise durchweg von Subventionen profitiert, die aus den Steuergeldern der US-Bürger finanziert wurden, sowie von den Aufträgen, die ihm von diesem System zugeteilt wurden. Das ist kein Zufall. Die Umverteilung von Vermögen von den Amerikanern hin zu Elon Musk und seinen Unternehmen, wodurch er in die Lage versetzt wird, seine Ziele zu erreichen, ist zum Teil der „Zweck des Systems“.

Von der „Washington Post“ erstelltes Balkendiagramm, das die Gesamtsumme der Verträge, Darlehen, Subventionen und Steuergutschriften zeigt, die die Unternehmen von Elon Musk zwischen 2006 und 2024 erhalten haben – Quelle

Musk, der mindestens 277 Millionen Dollar investiert hat, um Trump ins Weiße Haus zu bringen, ist ein „Dark MAGA“-Akzelerationist, der will, dass wir in einer Technokratie leben. Seine Familie steht tief in der Tradition der Technokratie.

Im Rahmen seiner Bemühungen zum Aufbau eines Netzwerkimperiums gründet Musk in Texas seine eigene Privatstadt namens „Starbase“. Der überzeugte Praxianer und NRx-Getreue Balaji Srinivasan begrüßte die Abstimmung von 283 SpaceX-Mitarbeitern zur Gründung der Stadt Starbase mit großer Begeisterung:

Demokratie bedeutet, Start-up-Städte zu schaffen. Der Umzug nach Starbase war eine „Abstimmung mit den Füßen“. Der Aufbau von Starbase war eine „Abstimmung mit dem Geldbeutel“. Und die Gründung von Starbase war eine „Abstimmung mit dem Stimmzettel“. Das ist die Zukunft der Demokratie. Kein Zweiparteiensystem mit der Illusion einer Wahlmöglichkeit. Sondern ein System aus 1.000 Städten mit echter Wahlfreiheit.

Das Ziel – das von der NRx, den Stakeholder-Kapitalisten, Technokraten wie Musk und den dynastischen Oligarchen gleichermaßen geteilt wird – besteht in der Tat darin, ein „System aus 1.000 Städten“ aufzubauen, das das bildet, was Curtis Yarvin als „Flickenteppich aus Reichen“ bezeichnet, auch bekannt als das Netzwerkimperium.

Auf der Grundlage der in Nick Lands „Dark Enlightenment“ dargelegten Konzepte und unter Nutzung der Technokratie als Instrument zur umfassenden sozialen Kontrolle schlagen die Praxianer vor, rasch zu einer ausschließlich vom privaten Sektor getragenen Regierungsstruktur überzugehen. Sie befürworten offen vernetzte, agentische Smart-City-Staaten, die sich rasch zu regionalen Machtzentren entwickeln, die Nationalstaaten des öffentlichen Sektors ersticken und ihnen ihre Ressourcen entziehen werden. Musks „Starbase“ ist Teil dieses „Network Empire“-Projekts.

Sollte das „Network Empire“ Realität werden, könnte zum ersten Mal eine echte globale Regierungsführung durch die uneingeschränkte Kontrolle der Oligarchen des Privatsektors über die Verteilung und Zuteilung aller Ressourcen erreicht werden – die Technokratie. In diesem Fall wären die Bevölkerungen aus purer Notwendigkeit gezwungen, eine Regierungsführung durch den Privatsektor zu akzeptieren. Die „Regierung“ des öffentlichen Sektors, wie wir sie heute verstehen, würde rasch überflüssig werden. So lautet zumindest die Idee.

Die Demokratie (die es gar nicht gibt) schafft keine modernen Start-up-Städte, auch wenn Srinivasan das behauptet. Das tun transnationale kapitalistische Oligarchen. Um das Land für seine im Entstehen begriffene Starbase-Stadt zu ergattern, nutzte Musk die Steuervergünstigungen, die er durch die Registrierung von Starbase in einer „Texas Enterprise Zone“ – einer US-Sonderwirtschaftszone – erhielt. Musk erhielt vom Texas Parks and Wildlife Department die erforderliche Genehmigung zum Kauf von US-Territorium.

In unserer vorgeschlagenen „gemeinsamen Zukunft“ werden unsere Diktatoren die Hegemonen der „multipolaren digitalen Finanzordnung“ sein. Sie werden die „kleine Gruppe von Menschen“ des Netzwerkimperiums sein, die den Code programmieren und den Zugang zu den Knotenpunkten kontrollieren, um „eine in der Menschheitsgeschichte beispiellose Macht“ zu erlangen. Sie werden die „Gründer“ der Smart-City-Staaten des Netzwerkimperiums sein, die die Agenda der globalen Governance durchsetzen werden, die in „inoffiziellen“ Enklaven wie Dialog beschlossen wird.

Offensichtlich können wir es uns nicht leisten, an dem System teilzunehmen, das diese Leute aufbauen. Sein Zweck ist die Versklavung der Menschen, schlicht und einfach. Die Versklavung der Massen ist ihr Ziel. Die Versklavung der Massen ist das, was ihr System bewirkt.

Chinas „Smart City“-Megalopolis der globalen Governance

Seit mehr als zwei Jahrzehnten konzentriert sich die chinesische Regierung darauf, durch öffentlich-private Partnerschaften (Stakeholder-Kapitalismus) eine Infrastruktur für Überwachungstechnologie aufzubauen, die letztlich die zentralisierte Kontrolle über die gesamte Ressourcenverteilung und damit über das Verhalten ihrer Bürger ermöglichen wird. Das ist das Wesen der Technokratie. Es überrascht nicht, dass der Praxianer Elon Musk mit der chinesischen Regierung zusammenarbeitet – und nicht gegen sie –, um deren gemeinsame Entwicklung der „Zukunftstechnologie“ zu unterstützen, mit der die UNO ihre rigorose globale Regierungsführung durchsetzen will.

Genauso wie die zivil-militärische Verschmelzung der chinesischen Regierung kein chinesisches Alleinstellungsmerkmal ist, ist auch die Durchsetzung der Technokratie kein chinesisches Alleinstellungsmerkmal. Die Technokratie wird von vielen anderen Regierungen angestrebt. Die britische Regierung beispielsweise zwingt den Briten ebenfalls die Technokratie auf. Das britische Establishment hat jedoch heuchlerisch gehandelt und seine Absichten verschleiert.

Im Gegensatz dazu war die chinesische Regierung, wie bereits erwähnt, ehrlicher und offener in Bezug auf ihre Pläne. Bereits 2014 erklärte der chinesische Staatsrat in seiner Bekanntmachung zur Veröffentlichung des Planungsentwurfs für die Einrichtung eines Sozialkreditsystems Folgendes:

Die Beschleunigung der Einführung eines Sozialkreditsystems ist eine wichtige Grundlage für die umfassende Umsetzung der wissenschaftlichen Sichtweise der Entwicklung. [. . .] Die Beschleunigung und Weiterentwicklung des Sozialkreditsystems ist eine wichtige Voraussetzung für die Förderung einer optimierten Ressourcenallokation [. . .] sowie eine dringende Notwendigkeit zur Verbesserung der Mechanismen für eine wissenschaftliche Entwicklung. [. . .] Operative Mechanismen bilden die institutionelle Grundlage für die Gewährleistung eines koordinierten Zusammenwirkens aller Teile des Sozialkreditsystems.

Das Ziel der Technokratie besteht darin, die Zuteilung und Verteilung aller Ressourcen wissenschaftlich zu steuern und damit das Verhalten der Bürger zu kontrollieren. Mit der Ankündigung ihres Sozialkreditsystems hat die chinesische Regierung offen ihr Bekenntnis zur Technokratie signalisiert.

Wie wir in Teil 2 erörtert haben, ist ein Großteil der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung Chinas auf Investitionen der Zentralregierung in Chinas zahlreiche Sonderwirtschaftszonen (SEZ) sowie in die ähnlichen Freihandelszonen (FTZ) zurückzuführen, die sich häufig innerhalb der größeren SEZ befinden. So liegt beispielsweise die Pilot-Freihandelszone (FTZ) Lingang innerhalb der Sonderwirtschaftszone (SEZ) Shanghai.

Nach Angaben der UNO sind Chinas Sonderwirtschaftszonen und die dazugehörigen Freihandelszonen nicht nur Zentren für technologische und wirtschaftliche Entwicklung. Sie dienen auch als Testfelder für neue Regierungsstrukturen, die Fortschritte in der Technokratie vorantreiben werden.

In ihrem Bericht aus dem Jahr 2023 über die „chinesischen Pilot-Freihandelszonen“ stellte die UNO fest:

Die Kernaufgabe der [chinesischen] Freihandelszonen besteht in institutionellen Innovationen zur Verbesserung der staatlichen Dienstleistungen, zur Ausweitung der Integration (insbesondere im Dienstleistungssektor), zur Förderung von Reformen und zur Ankurbelung von Forschung und Entwicklung im Technologiebereich für den industriellen Wandel durch politische Tests und Experimente. [. . .] Die Pilot-Freihandelszonen zielen darauf ab, die industrielle Modernisierung durch den Übergang zu einer innovationsgetriebenen Wirtschaft zu beschleunigen. [. . .] Dies ähnelte dem Zweck der [. . .] fünf chinesischen Sonderwirtschaftszonen. [. . .] Bei den Freihandelszonen liegt der Schwerpunkt auf dem Einsatz umfassenderer und innovativerer politischer Maßnahmen, [. . .] der Förderung einer „integrierten industriellen Innovation“ sowie der „Optimierung der Rahmenbedingungen für die industrielle Entwicklung“, einschließlich der Erleichterung eines freieren Flusses von Produktionsfaktoren wie Kapital, Technologien, Fachkräften und Daten durch Reformen in verschiedenen Politikbereichen.

Mithilfe von politischen Tests und verschiedenen Governance-Experimenten zielt die „institutionelle Innovation“ darauf ab, ein „förderliches Umfeld“ für öffentlich-private Partnerschaften zu schaffen, um den digitalen Wandel voranzutreiben. Ein förderliches Umfeld ist, genauer gesagt, ein „unternehmensförderndes“ Umfeld, das vom öffentlichen Sektor für den privaten Sektor geschaffen wird.

Die Definition der Europäischen Union für ein „förderliches Umfeld“ lautet:

Die Gesamtheit der politischen, institutionellen, regulatorischen, infrastrukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen, die die formelle und informelle Wirtschaftstätigkeit bestimmen. Dazu gehören die Verwaltung und Durchsetzung staatlicher sowie nationaler und lokaler institutioneller Regelungen, die das Verhalten der relevanten Akteure beeinflussen.

Chinas Sonderwirtschaftszonen (SEZ) und Freihandelszonen (FTZ) entwickeln die notwendigen, auf Spitzentechnologie basierenden Steuerungssysteme. Sie sind Dreh- und Angelpunkte für die Integration der Technokratie in die Regierungsführung. Da die chinesische Regierung und chinesische Unternehmen ein fester Bestandteil der globalen öffentlich-privaten Partnerschaft sind, bringen uns ihre institutionellen Innovationen alle näher an die von den Vereinten Nationen angestrebte Welt der „Smart City-State“ und das „Netzwerkimperium“ heran.

Der Bericht der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2023 fuhr fort:

In der Freihandelszone Qingdao wurden digitale Technologien wie KI und Big Data eingesetzt, um ein intelligentes System zur Unternehmensregistrierung aufzubauen. Es wird davon ausgegangen, dass dies zu deutlich transparenteren, effizienteren und komfortableren Verwaltungsdienstleistungen führen wird, die für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und die Integration in die Weltwirtschaft unerlässlich sind. [. . .] Lin-Gang strebt Durchbrüche bei ICVs [Intelligent Connected Vehicles], Servicerobotern, interaktiven Terminals, intelligenten Wearables und Drohnen an, um die Verbreitung hochwertiger intelligenter Endgeräte voranzutreiben und die Anwendungsszenarien für KI-Demonstrationen zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf intelligenter Fertigung, Smart Cities und digitaler Sicherheit liegt.

Die UNO erläuterte anschließend, warum die Freihandelszone Lingang für die Oligarchen, die hinter den aufblühenden, auf Smart Cities basierenden globalen Governance-Strukturen stehen, von besonderem Interesse ist:

Die Sonderzone Lingang ermöglicht es mehr Entwicklern, sich an der Weiterentwicklung von KI-Technologien zu beteiligen, die die Entwicklung wichtiger Anwendungsbereiche wie intelligente Fabriken, intelligenter Verkehr und intelligente Städte vorantreiben [. . .], um so die digitale Transformation der gesamten Stadt zu verwirklichen.

Die Freihandelszone Lingang gehört zu den zahlreichen Forschungs- und Entwicklungsregionen im Technologiesektor Chinas, die von der chinesischen Regierung gefördert werden, um die Smart-City-Technologie voranzutreiben – was die UNO als „Pioniertechnologie“ bezeichnet. Diese deregulierten Regionen erforschen den Einsatz von KI und untersuchen, wie Verwaltungssysteme mit dieser Technologie integriert werden können, um intelligente Systeme, darunter auch Smart Cities, zu entwickeln.

Die chinesische Regierung ist stolz auf ihren Status als weltweit führende Kraft beim Aufbau von Smart Cities. Mit ihrem Hochgeschwindigkeitsbahnprojekt „Greater Bay Area“ (GBA) zwischen Guangdong, Hongkong und Macau verbindet die chinesische Regierung ihre Sonderwirtschaftszonen (SEZ) und Freihandelszonen (FTZ) im Bereich Smart City miteinander, um die weltweit erste echte Megastadt zu schaffen.

Dieses gigantische Projekt ist der Inbegriff des groß angelegten Einsatzes genau jener „Zukunftstechnologie“, die sich die UNO wünscht. Die GBA zentralisiert die staatliche Kontrolle über die Zuteilung und Verteilung von Ressourcen für rund 86 Millionen Chinesen. Die GBA ist die Verwirklichung des von der UNO angestrebten regionalen, auf Smart Cities basierenden globalen Governance-Systems.

Ein „Technat“ ist eine Gesellschaft unter der Diktatur einer Technokratie. China steht kurz vor der Vollendung des weltweit ersten Mega-Technats, und jede andere funktionierende Oligarchie blickt auf China in der Hoffnung, diesem Beispiel nacheifern zu können.

Karte, die die Ausdehnung und den Umfang des chinesischen „Greater Bay Area“-Projekts zeigt – Quelle

Im politischen Kontext könnte man sagen, dass „förderliche Rahmenbedingungen“ die Formalisierung einer funktionalen Oligarchie darstellen. Chinas Regierung ist Vorreiter bei dieser Art der von Oligarchen geführten Regierungsführung. Letztendlich sind die transnationalen Oligarchen, insbesondere die Praxianer, bestrebt, nicht nur das Verhalten des chinesischen Volkes, sondern das Verhalten der gesamten Welt zum Vorteil der Praxianer zu verändern.

Es versteht sich von selbst, dass die von der Technokratie angeführte Transformation der Menschheit auch im Mittelpunkt der Agenda der Vereinten Nationen für eine multipolare globale Governance steht. Wir haben bereits zuvor darauf hingewiesen, wie Microsoft die Ziele von „UN 2.0“ einschätzt. Microsoft erklärte, dass das neue Modell der Vereinten Nationen für globale Governance darauf abzielt, alle Informationsflüsse zu kontrollieren. Die UNO will vorschreiben, wer handeln darf, welche Handlungen erlaubt sind und wo. Sie möchte die Standards kontrollieren, denen alle Systeme, Produkte und Dienstleistungen entsprechen müssen, und sie will sich die magische Autorität aneignen, zu entscheiden, was als Beweis gilt und was nicht.

Damit ein solches System gedeihen kann, ist der programmierbare „Agentic State“, der über ein Netzwerk von Smart-City-Staaten operiert und „Governance-as-a-Service“ bereitstellt, der Inbegriff eines förderlichen Umfelds.

Überzeugend gescheiterte Regierung

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die UNO arbeitet partnerschaftlich mit der chinesischen Regierung und anderen Regierungen an „institutionellen Innovationen“, um ihre Agenda der globalen Governance durch ein Netzwerk intelligenter Stadtstaaten voranzutreiben. Die Ambitionen der UNO verschmelzen mit dem praxianischen Traum vom Netzwerkimperium.

Die BIZ stellt die monetäre Ebene bereit, um die UNO und die Praxianer bei der Verwirklichung ihrer Ziele zu unterstützen. Das von ihr vorgeschlagene „Finternet“ steht bereit, um das „Rückgrat“ der gesamten neuen multipolaren Weltordnung zu stärken. Mit anderen Worten: Es hat sich ein internationales Netzwerk extrem mächtiger Kräfte gebildet, um ihre gemeinsame globale Agenda umzusetzen.

Wie wir in Teil 4 erörtern werden, scheint der Zionismus die politischen Entscheidungen der US-Regierung zu kontrollieren, und die Zionisten scheinen die mächtigste Militärmacht und die stärkste Wirtschaft der Welt zu befehligen. Zwar ist der Zionismus unglaublich einflussreich, insbesondere auf die US-Außenpolitik. Doch tiefgreifendere strukturelle Kräfte nutzen den Zionismus als Fassade, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und eine weitaus pragmatischere und weitaus weniger ideologische globale Transformation zu verschleiern.

Was wir hier beobachten, ist der Zusammenschluss von: (1) den Oligarchen hinter der UNO, (2) dem praxianischen Flügel der Oligarchie, (3) der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, (4) verbündeten internationalen Thinktanks, (5) dem globalen Unternehmensnetzwerk (vertreten durch das WEF, das SPIEF, den ASEAN Private Markets Council (APMC) usw.) und (6) Regierungen überall.

All diese Akteure streben verzweifelt danach, dass die Welt ein neues politisches System akzeptiert, das auf „Agentic GaaS“-Smart-Cities basiert. Kurz gesagt: Sie streben nach einem Netzwerkimperium innerhalb einer multipolaren Weltordnung (MWO).

Um ihren Plan umzusetzen, müssen sie jedoch die weltweite Bevölkerung davon überzeugen, die erforderliche „Pioniertechnologie“ anzunehmen und sich letztendlich dafür zu entscheiden, in „Agentic GaaS“-Stadtstaaten zu leben – oder zumindest damit einverstanden zu sein. Irgendwie müssen sie uns davon überzeugen, dass wir davon profitieren, wenn wir ihrer Agenda folgen. Fazit: Sie müssen uns beweisen, dass repräsentative Demokratien dysfunktional sind und dass die Technokratie das einzig tragfähige System ist, die einzige Lösung für unsere Probleme, die einzige „Ordnung“, die aus dem Chaos entstehen kann.

Ravi Agrawal ist regelmäßiger Teilnehmer an globalistischen Zusammenkünften wie dem jährlichen Davos-Treffen des WEF und der Konferenz des Münchner Sicherheitsrats. Er ist Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR) und Chefredakteur von Foreign Policy (FP). Das Magazin ist eng mit dem Think-Tank-Netzwerk des „Deep State“ des Westens verbunden. Man kann daher mit Fug und Recht sagen, dass Agrawal ein Sprachrohr des angloamerikanischen Establishments ist.

In einem Leitartikel für eine Ausgabe von FP aus dem Jahr 2022 schrieb Agrawal:

Anfang der 1990er Jahre war es schwer, sich eine attraktive oder realisierbare Alternative [zur repräsentativen Demokratie] vorzustellen. Doch mit der Jahrtausendwende änderte sich die weltweite Stimmung. Als sich Chinas Wachstum beschleunigte und westliche Demokratien mit der Umsetzung wirtschaftlicher Reformen zu kämpfen hatten, begann sich die Ansicht durchzusetzen, dass Demokratien nicht gut gerüstet seien, um die schwierigsten Probleme der Welt anzugehen. [. . .] Die Welt ist im Jahr 2022 ein schwieriger Ort. Doch es lohnt sich, nach Lösungen für unsere Herausforderungen zu suchen – so abwegig sie auf den ersten Blick auch erscheinen mögen.

Andere Medienberichte haben in den letzten Jahren Agrawals These aufgegriffen. Sie haben behauptet, dass unser bestehendes Regierungssystem versagt habe und wir ihm nicht mehr vertrauen könnten. Insbesondere haben sie beharrlich vorgeworfen, die Trump-Regierung untergrabe die Demokratie, und diese Behauptung mit zahlreichen Berichten untermauert, die zu dem Schluss kommen, dass versagende repräsentativ-demokratische Regierungen sich an neue globale Realitäten anpassen müssen. Diese westliche Propaganda, gespickt mit China-Maxxing, vermittelt den Lesern den Eindruck, dass das Regierungssystem des Westens modernisiert werden müsse, damit es nicht den angeblich nie endenden globalen Krisen zum Opfer falle.

Einer der Gurus der Praxianer, Nick Land – Autor von „The Dark Enlightenment“ und laut Mark Andreessen ein „Schutzpatron“ des Techno-Optimismus – lebt derzeit in Shanghai.

Im Jahr 2017 verfasste Andy Becket vom „Guardian“ einen wegweisenden Artikel über die Themen, auf die sich Land in seiner Abhandlung „The Dark Enlightenment“ konzentriert hatte. In seinem Artikel merkte Becket an, dass Land, als er 2004 in China ankam, tief beeindruckt war von dem, was er später als „Neo-China“ bezeichnete. Wie Becket berichtet, hielt Land die rasante wirtschaftliche und technologische Entwicklung in China für „den größten politischen Motor für soziale und wirtschaftliche Entwicklung, den die Welt je gekannt hat“. Tatsächlich betrachtete Land China laut Becket bereits als eine akzelerationistische Gesellschaft, als er die Theorie entwickelte, aus der später die „Dark Enlightenment“ hervorgehen sollte.

Im vergangenen Jahr gab Land dem „Spectator“ ein Interview. Auf die Frage nach seiner Meinung zur Trump-Regierung antwortete er:

Das gesamte politische System der USA entspringt einer whiggistischen, englischen, liberalen Tradition – Recht, Brauchtum, Distanz, Dezentralisierung. Es ist ein System, das auf unsichtbare, verteilte und verfahrensorientierte Macht ausgelegt ist.

Land bezog sich dabei auf die Analyse der NRx hinsichtlich der sozialen und kulturellen Strukturmechanismen, über die moderne soziopolitische Macht wirkt. Er und seine neoreaktionären Mitstreiter bezeichnen diese Machtstruktur als „die Kathedrale“.

Anstatt sich dieser ideologischen Kathedrale jedoch zu widersetzen, besteht die Lösung der NRx darin, sie in „fungible Anteile“ umzuwandeln, die dann von jedem gekauft werden können, der über genügend Geld verfügt, um einen Teil der Tyrannei zu besitzen. Die Praxianer sind zu der Überzeugung gelangt, dass ihre eigenen Technologieunternehmen, darunter auch KI-Firmen, ein „Agentic AI Network Empire“ schaffen und so die Kathedrale vollständig erobern können.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass für die Praxianer und die NRx im weiteren Sinne „Diktatur gut ist“. Oder, wie Land in einem Interview mit The Spectator aus dem Jahr 2025 zitiert wird: „Der beste Kaiser ist für die Gesellschaft unsichtbar.“ Vor diesem Hintergrund hebt Land ein wichtiges Merkmal der Trump-Regierung aus der Perspektive der NRx – und der Praxianer – hervor:

Das Neue an Trump ist die Theatralik, der Herrscher als Show. Doch das im Hintergrund laufende Betriebssystem – die Bürokratie, das Recht, die Medien – all das bleibt bestehen. Die Show ist ein Symptom für die Hohlheit der Mitte. Er ist der Lärm, der die Leere offenbart. In gewisser Weise lehnt er das unsichtbare Modell also ab und bestätigt es zugleich: Er macht das Unsichtbare sichtbar, indem er die Leere inszeniert.

Dass das unsichtbare „Hintergrund-Betriebssystem“ bestehen bleibt, ist eine gute Nachricht für die NRx, denn genau diesen Teil der Machtstruktur wollen sie kontrollieren. Was als repräsentative Demokratie bezeichnet wird, ist die „Hohlheit des Zentrums“ – eine Hohlheit, die nach Lands Ansicht durch Trump verkörpert wird.

Trumps Getöse „enthüllt die Leere“ und deckt die „Leere“ auf, die die repräsentative Demokratie ausmacht. Selbst diese Leere ist für Land nützlich, denn sie zeigt, dass das „Betriebssystem“ das Einzige ist, was wirklich zählt. Wie Land sagte: Trump „macht das Unsichtbare sichtbar“. Trumps Eskapaden, so unberechenbar sie auch erscheinen mögen, sind aus Sicht der NRx perfekt.

Sie haben in dieser Serie gelesen, dass die Praxianer als die Oligarchenfraktion beschrieben werden, die derzeit die direkteste Macht und den größten Einfluss auf die US-Regierung ausübt – „die Praxianer haben die Kontrolle“ (siehe Teil 1). Sie beugen die Trump-Regierung ihrem Willen. Marc Andreessen erklärte, dass die Praxianer Trump unterstützen, um sicherzustellen, dass er ihnen und ihren Interessen „wohlgesonnener“ gegenübersteht.

Eines der Ziele der Praxianer ist es, den Bürgern des Westens zu demonstrieren, dass die repräsentative Demokratie gescheitert ist und repariert werden muss. Ihre Lösung, das „Netzwerkimperium“, beruht auf der Bereitschaft, uns vor dem unvermeidlichen Zusammenbruch zu „retten“. Eine Trump-Regierung, die ahnungslos, unfähig, gefährlich und bis zur Absurdität theatralisch wirkt, liegt ganz im Interesse der Praxianer.

Der Lärm, der die Leere offenbart

Unter den vielen verwirrenden und unsinnigen Schritten, die sie unternommen hat, war die Entscheidung der Trump-Regierung, die „Operation Epic Fury“ zu starten und einen Konflikt mit dem Iran zu beginnen, vielleicht eine der schlimmsten. Es gab weder eine plausible geopolitische Notwendigkeit noch eine erkennbare wirtschaftliche Begründung dafür. Trump und sein Team schafften es nicht einmal, sich öffentlich darauf zu einigen, mit welchen Argumenten sie ihre offensichtliche Entscheidung für einen Krieg verteidigen sollten. Die Welt sah entsetzt zu.

Am 28. Februar 2026 erklärte Trump, dass „große Kampfhandlungen im Iran“ im Gange seien. Das erklärte Ziel sei es, „das amerikanische Volk zu verteidigen, indem unmittelbare Bedrohungen durch das iranische Regime beseitigt werden“.

Als Trump den Iran pointiert für Angriffe auf US-Interessen im Nahen Osten verantwortlich machte, bezog er sich auf „die vom Iran unterstützte Hamas, die die monströsen Anschläge vom 7. Oktober auf Israel verübt hat“.

Er beschuldigte den Iran zudem, der „weltweit führende staatliche Terrorförderer“ zu sein, und fügte hinzu, dass der Iran „niemals eine Atomwaffe besitzen darf“.

Anschließend erklärte er, die US-„Operation Midnight Hammer“ vom Juni 2025 habe „das Atomprogramm des Regimes ausgelöscht“.

Anschließend erklärte er, der Iran stelle eine Bedrohung durch Atomraketen für Europa dar.

So argumentierte Trump im Februar 2026, die USA müssten die militärischen und nuklearen Fähigkeiten des iranischen Regimes „erneut“ „vollständig … auslöschen“, nachdem sie diese bereits einige Monate zuvor „ausgelöscht“ hätten.

Das erste Mal, dass er genau dies schwor, war im März 2025, kurz bevor die USA die „Operation Midnight Hammer“ starteten. Damals legte Trumps Kandidatin für das Amt der Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, Tulsi Gabbard, dem Ständigen Sonderausschuss für Nachrichtendienste des Repräsentantenhauses die offizielle Einschätzung der US-Nachrichtendienste (IC) zur iranischen Nuklearbedrohung vor. Gabbard sagte Folgendes aus:

Die IC geht weiterhin davon aus, dass der Iran keine Atomwaffe baut und dass der Oberste Führer Khomeini das Atomwaffenprogramm, das er 2003 ausgesetzt hatte, nicht wieder genehmigt hat. Wir beobachten weiterhin aufmerksam, ob Teheran beschließt, sein Atomwaffenprogramm wieder aufzunehmen.

In den Tagen vor dem Angriff auf den Iran im Jahr 2026 war die weltweit führende Nachrichtenagentur Reuters eine von vielen westlichen Nachrichtenagenturen, die berichteten, dass sich die Einschätzung der iranischen Bedrohung nicht geändert habe. Trumps eigener Außenminister, Marco Rubio, hatte sich zuvor zurückhaltend geäußert und erklärt, der Iran befinde sich „auf dem Weg, eines Tages in der Lage zu sein,“ Interkontinentalraketen zu entwickeln.

Die Angriffe auf den Iran im Februar fanden statt, während die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das Atomprogramm des Iran noch im Gange waren. Weitere Gespräche waren für Wien und Washington angesetzt. Wenn es um das iranische Atomprogramm ging, gab es zu diesem Zeitpunkt eindeutig keinen Grund, die militärische Option zu wählen.

Am 4. März 2026 veröffentlichte der US-Kongressabgeordnete Seth Magazina auf Musks Plattform „X“ ein Selfie-Video, in dem er über eine Geheimdienstbesprechung im Weißen Haus berichtete, an der er gerade teilgenommen hatte. Er sagte, der US-Außenminister (Marco Rubio), der Verteidigungsminister (Kriegsminister Pete Hegseth) und der CIA-Direktor (John Ratcliffe) gehörten zu den Beamten, die den versammelten Abgeordneten mitteilten, dass die US-Geheimdienste nach wie vor „keine Erkenntnisse darüber hätten, dass der Iran einen Angriff auf die Vereinigten Staaten plane“. Magazina fügte hinzu, dass die Trump-Regierung erklärt habe, sie habe „keinen Plan dafür, was nach Kriegsende mit dem Iran geschehen soll“.

Möglicherweise erklärt dies, warum Außenminister Rubio kurz nach Beginn der Operation „Epic Fury“ eine völlig andere Begründung für den Angriff auf den Iran nannte. Rubio behauptete, die USA hätten ihren Angriff gestartet, weil genau das ohnehin die Absicht der israelischen Regierung gewesen sei. Laut Rubio löste Israels „Operation Roar of the Lion“ Trumps „Epic Fury“ aus.

Wie Reuters berichtete, sagte Rubio:

Wir wussten, dass es zu einer israelischen Aktion kommen würde; wir wussten, dass dies einen Angriff auf amerikanische Streitkräfte auslösen würde, und wir wussten, dass wir höhere Verluste erleiden würden, wenn wir nicht präventiv gegen sie vorgehen würden, bevor sie [Israel] diese Angriffe starteten.

Kriegsminister Hegseth nannte jedoch einen anderen Grund. Er erklärte, die Operation „Epic Fury“ sei nicht durch israelische Absichten ausgelöst worden, sondern habe sich stattdessen „ganz gezielt“ auf die Zerstörung der iranischen Produktionsanlagen für konventionelle Raketen und Drohnen konzentriert.

In Teil 1 haben wir hervorgehoben, dass die planlose digitale Kill-Chain der Praxianer, auf die sich die US-Streitkräfte verließen, maßgeblich zur Ermordung iranischer Schulkinder sowie zu vielen anderen potenziellen Kriegsverbrechen beigetragen hat. Die Operation „Epic Fury“ war keine Lappalie. Dennoch war die groteske Inkohärenz, die die Trump-Regierung in den Wochen nach dem Start der Operation an den Tag legte, geradezu komisch.

Betrachtet man die von PBS veröffentlichte Zeitleiste der offiziellen Aussagen zur voraussichtlichen Dauer des Angriffs, lässt sich der Eindruck einer völlig ahnungslosen US-Regierung kaum vermeiden.

Zunächst sagte der ehemalige TV-Star und mehrfach bankrotte Geschäftsmann Donald Trump, die Operation werde „vier bis fünf Wochen“ dauern. Kurz darauf erklärte der ehemalige TV- und Social-Media-Star Pete Hegseth: „Wir haben nicht angegeben, wie lange es dauern wird.“ Einige Tage später schloss sich Trump Hegseths Äußerung an, beharrte jedoch darauf, es sei „seine eigene Idee“ – die, wie er später behauptete, auf einem „Bauchgefühl“ beruhte. Reine Spekulationen – für deren Anheizung er und Hegseth maßgeblich verantwortlich waren – hätten „nichts Gutes“ gebracht, betonte Trump. Und in Bezug auf die Dauer fügte er hinzu: „Es wird so lange dauern, wie nötig.“

„Nötig“ wofür? Das schien eine berechtigte Frage zu sein. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war die US-Regierung nicht in der Lage gewesen, die Ziele klar zu benennen. Und doch sollten ihre Antworten noch verwirrender werden.

Als Trump am 9. März einen vorläufigen Sieg verkündete, sagte er: „Wir haben in vielerlei Hinsicht bereits gewonnen, aber wir haben noch nicht genug gewonnen.“ Trump schien nicht einmal zu wissen, ob sich die Regierung der Nation, die er angeblich führt, im Krieg befand oder nicht.

Am 11. März wurde Trump gefragt, ob es sich bei dem Konflikt um einen militärischen Einsatz oder um einen Krieg handele. Er antwortete: „Nun, es ist beides. Es ist beides. Es ist ein Einsatz, der uns vor einem Krieg bewahren wird.“

Nachdem er wiederholt behauptet hatte, die Operation liege „vor unseren Zeitplänen“, während er gleichzeitig sagte, man habe keine Ahnung, wie lange die Operation dauern würde, verkündete Trump am 15. März schließlich eine Art Sieg: „Wir haben den Iran im Wesentlichen besiegt.“

Während des restlichen März betonten Trump, Hegseth und andere US-Regierungsvertreter immer wieder, wie entscheidend der Krieg, der Einsatz oder was auch immer es war, gewonnen worden sei und dass die Operation ein „enormer Erfolg“ gewesen sei.

Am 1. April 2026 widersprach Trump all diesen feierlichen Großspurigkeiten mit folgenden Worten:

Wir sind auf dem besten Weg, alle militärischen Ziele der USA in Kürze, in aller Kürze, zu erreichen. Wir werden ihnen in den nächsten zwei bis drei Wochen extrem hart zusetzen.

Am 5. April, nachdem er bereits gewonnen hatte, aber noch nicht gewonnen hatte, hob Trump seine staatsmännischen Fähigkeiten auf ein neues Niveau. Er wandte sich an seine eigene Social-Media-Plattform, auf der er gewöhnlich Kriegsdrohungen ausspricht, und schrieb – angeblich an die iranische Regierung gerichtet und in Bezug auf die Straße von Hormus –:

Öffnet endlich diese verdammte Meerenge, ihr verrückten Mistkerle, sonst werdet ihr in der Hölle landen – IHR WERDET ES NOCH SEHEN! Gelobt sei Allah.

Trump knüpfte am 7. April an diese mit Schimpfwörtern gespickte Forderung an, indem er damit drohte, die „gesamte [iranische] Zivilisation“ auszurotten, und verkündete daraufhin erneut einen „vollständigen und totalen Sieg“.

Zur Erinnerung: Trump hatte „seinen“ Sieg bereits am 15. März verkündet. Einen Monat später, am 16. April, stellte Trump fest, dass der „Krieg im Iran wie am Schnürchen läuft [und] ziemlich bald zu Ende sein dürfte. Es war perfekt. Ich meine, es ist perfekt.“

Am 20. Juni 2026 wurde die Straße von Hormus erneut von der wiederholt besiegten und häufig vernichteten iranischen Regierung und ihren Streitkräften gesperrt. Der Konflikt ist wieder aufgeflammt, da sich sowohl die USA als auch der Iran um die Kontrolle über die Straße von Hormus streiten. Offensichtlich war und ist Trump realitätsfern.

In Teil 2 haben wir darüber gesprochen, dass es aus militärischer Sicht höchst zweifelhaft ist, dass die USA die „Operation Epic Fury“ tatsächlich so durchführen könnten, wie es angeblich geschehen ist. Hinzu kommt, dass die Vorstellung, ein unberechenbarer, großspuriger, schlecht informierter, narzisstischer Clown wie Trump tatsächlich als funktionierender „Oberbefehlshaber“ der US-Streitkräfte fungiert, gleichermaßen urkomisch wie erschreckend ist. Es ist vielleicht ein kleiner Trost, aber wenn US-Kommandeure eine echte Militäroperation planen müssen, scheinen sie zumindest so viel Vernunft zu besitzen, Trump aus ihren Besprechungen auszuschließen.

In jedem Konflikt ist Kriegspropaganda seitens der kriegführenden Regierungen normal, aber das durchweg unverständliche Geschwafel der Trump-Regierung war nicht im Entferntesten wirksame Kriegspropaganda. Nicht nur war die propagandistische Darstellung inkohärent, die wilden Behauptungen waren auch weithin bekannt und wurden als völlig falsch berichtet.

Überall schossen die Preise für alles in die Höhe. Menschen starben ohne unmittelbar erkennbaren Grund. Obwohl es leider viele Gründe gab.

Aus Trumps Torheit Kapital schlagen

Das Islamabad-Memorandum of Understanding (MOU), das mit etwas Glück den Konflikt mit dem Iran schließlich beenden wird, wurde am 17. Juni 2026 unterzeichnet. Anfang Juli 2026 eskalierten die Feindseligkeiten der USA mit dem Iran erneut. Die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten fiel mit Trumps Auftritt auf einem NATO-Gipfel in der Türkei zusammen. Trump nutzte die Gelegenheit, um sich über die wenig begeisterte Unterstützung seines „Epic Fury“-Fiaskos durch andere NATO-Mitgliedsregierungen zu beschweren.

Trump nutzte den NATO-Gipfel zudem, um einen Keil zwischen die USA und ihre europäischen Verbündeten zu treiben. Er drohte, dass ein weiterer Abzug von US-Truppen aus Europa diese gegenüber einer angeblichen russischen Aggression verwundbar machen würde. Wieder einmal liefert Trumps offensichtlicher US-Isolationismus eine weitere narrative Rechtfertigung für eine regionale Machtgleichgewichtsstruktur in einer multipolaren Weltordnung.

Trump, der auf dem NATO-Gipfel offensichtlich die Praxianer vertrat, forderte erneut, dass den USA die Annexion Grönlands gestattet werden solle. Ob er es nun wusste oder nicht – er warb damit effektiv für die Praxis-Nation und das Netzwerk-Imperium.

Die israelische Regierung ist kein Unterzeichner des Islamabad-MOU. Stattdessen haben die Regierungen Israels und des Libanon ein separates, von den USA vermittelte 14-Punkte-Rahmenabkommen unterzeichnet, um Israels ungerechtfertigten Anspruch auf libanesisches Territorium möglicherweise beizulegen. Das Islamabad-MOU definiert den Libanon ausdrücklich als „Front“ im angeblichen „Krieg“ der USA und Israels gegen den Iran. Wie die Regierungen der USA und des Iran untergräbt auch die israelische Regierung weiterhin sowohl das Rahmenabkommen als auch das Islamabad-MOU durch ihre anhaltende und äußerst gewalttätige Besetzung des Libanon.

Chatham House – das Royal Institute of International Affairs – gilt nach wie vor als der weltweit einflussreichste politische Think Tank. Marc Weller, Direktor des Chatham House Global Governance and Security Centre, sagte über das Islamabad-MOU:

Das 14-Punkte-Dokument berücksichtigt praktisch den gesamten Katalog der iranischen Forderungen. [. . .] Die USA verlieren ihre wichtigsten Druckmittel, seien sie wirtschaftlicher oder militärischer Natur. Und die nuklearen Verpflichtungen des Iran müssen noch festgelegt werden. Andere Kriegsziele, wie die Beendigung der iranischen Unterstützung für Stellvertreterkräfte, finden in dem Dokument keine Erwähnung. [Die USA] verpflichten sich ausdrücklich, sich gemäß dem Völkerrecht nicht in die inneren Angelegenheiten des Iran einzumischen. [. . . .] Um sich aus ihrem Krieg zu befreien, sind die USA gezwungen, sich wieder auf die internationale Zusammenarbeit und die Institutionen des internationalen Systems zu stützen. Und sie werden gezwungen, zumindest nominell die Prinzipien der internationalen Ordnung zu akzeptieren, die sie zuvor beiseitegeschoben hatten.

Die „internationale Ordnung“, von der Weller spricht, ist die „UN 2.0 Multipolar World Order“ (MWO), die um das Netzwerkimperium herum aufgebaut ist. Es scheint, als habe Trumps militärische Torheit den Praxianern und ihrer erweiterten Oligarchen-Partnerschaft den Weg geebnet, ihre Ambitionen zu verwirklichen. Die Praxianer streben schon seit langem einen Krieg der USA gegen den Iran an, und nun (wie wir in Teil 4 ausführlich behandeln werden) wird deutlich, warum. Der Tod Unschuldiger auf diesem Weg war lediglich weiterer Kollateralschaden in der digitalen Kill-Chain der Praxianer.

Trump neigt weiterhin dazu, dem Iran zu drohen, und behauptet, der Iran werde „nicht mehr existieren“ und so weiter. Seine zahlreichen früheren Äußerungen zum gleichen Thema haben sich bereits als nichts weiter als leere Rhetorik erwiesen. Die daraus resultierenden militärischen Aktionen der USA sind jedoch nach wie vor tödlich für unschuldige Männer, Frauen und Kinder.

Obwohl der Krieg von den USA schon mehrfach „gewonnen“ wurde und die iranische Regierung bei zahlreichen Gelegenheiten umfassend besiegt wurde, war der Nebel des Krieges noch nie so dicht.

Am 6. Juli 2026 hat die iranische Regierung möglicherweise gegen das derzeitige Waffenstillstandsabkommen verstoßen, indem sie drei Schiffe angriff, die die Straße von Hormus verließen und Berichten zufolge nicht den von der iranischen Regierung genehmigten „Transitkorridor“ nutzten. Die iranische Regierung hat den Angriff auf die Tanker nicht bestritten, aber ehrlich gesagt bedeutet das nicht, dass sie ihn tatsächlich durchgeführt hat.

Nachdem die „unbekannten Geschosse“ angeblich die in Katar und Saudi-Arabien registrierten Tanker getroffen hatten, kamen die Vorwürfe, der Iran sei dafür verantwortlich, von der Regierung Katars. Reuters berichtete:

Das iranische Außenministerium bezeichnete die Vorwürfe Katars als verwirrend und erklärte, Teheran komme seinen Verpflichtungen gewissenhaft nach; es wies jedoch darauf hin, dass Handelsschiffe Risiken ausgesetzt seien, wenn sie Routen nutzten, die nicht mit dem Iran abgestimmt seien.

Die USA reagierten mit weiteren Angriffen auf den Iran, woraufhin die iranische Regierung Ziele in Kuwait und Bahrain angriff. Katar, Saudi-Arabien, Kuwait und Bahrain sind allesamt Mitglieder des Golf-Kooperationsrats (GCC). Wie wir in Teil 4 noch erörtern werden, könnten sie ihre eigenen Gründe haben, warum sie wollen, dass die Zerstörung noch eine Weile andauert.

Nachdem Trump die Gewalt im Rahmen der „Epic Fury“-Operation ausgelöst hatte und seine übliche, an den Rand der Verrücktheit grenzende Diplomatie betrieb, bezeichnete er die Iraner als „bösartige, gewalttätige Menschen“ und nannte sie „Abschaum“. Er erklärte gegenüber der Presse, das Islamabad-Memorandum, das angeblich die Grundlage für das Waffenstillstandsabkommen bildete, sei hinfällig, deutete dann aber an, dass die Gespräche fortgesetzt würden.

Der Journalist und Mitherausgeber von „The Hill“, Niall Stanage, stellte fest, dass der immer wieder aufflammende Konflikt in der Straße von Hormus „die Ölpreise in die Höhe schnellen ließ, was zu starken Preisanstiegen an den Tankstellen in ganz Amerika führte“. Stanage fügte hinzu:

Nachdem die Absichtserklärung unterzeichnet worden war und sich die Spannungen offenbar entspannt hatten, fielen die Preise stark. Doch die neuen Streiks und Trumps kriegerischere Rhetorik sorgten am Mittwoch für erhebliche Turbulenzen an den Energiemärkten. Der Preis für das Referenzöl West Texas Intermediate war bis 17 Uhr EDT um mehr als 6 Prozent gestiegen.

Trumps „kriegerische Rhetorik“ dient als Marktsignal. Die anhaltende Gefahr eines totalen Krieges, unterbrochen von gelegentlichen militärischen Eskalationen, kommt möglicherweise allen Seiten gelegen.

Die Trump-Regierung drohte damit, ihre auf einer Absichtserklärung (MOU) basierende Lizenzvereinbarung für iranische Ölexporte zu widerrufen, und bekräftigte damit die Behauptung der US-Regierung, dass sie – und nicht die iranische Regierung – in der Region das Sagen habe. Die Iraner nutzten die Angriffe, um erneut die „zionistische Aggression gegen den [Libanon]“ hervorzuheben und ihren Anspruch zu bekräftigen, „Maßnahmen in der Straße [von Hormus]“ ergreifen zu können.

Die angeblichen Tankerangriffe ermöglichten es den Waffenherstellern, den Ölgiganten und anderen Energieunternehmen sowie den Banken und Finanzinstituten, weiterhin Rekordgewinne aus dem Krieg zu erzielen.

Doch darüber hinaus dient der anhaltende, zeitweise aufflammende „Krieg“, wie die Chatham-House-Forscherin Nitya Labh – ehemals bei der UNO, am CEIP und bei der DARPA tätig – betont, dazu, die offensichtliche dringende Notwendigkeit einer besseren globalen Governance aufzuzeigen. Sie schrieb:

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur hat die Blockade eine Öl- und Gaskrise ausgelöst, die schwerwiegender ist als die Krisen der Jahre 1973, 1979 und 2022 zusammen. Der Kampf um die Kontrolle über die Meerenge hat zu einer Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums, weitreichenden Treibstoffengpässen und einer Verschärfung humanitärer Krisen auf der ganzen Welt geführt. Allein im Sudan haben die Störungen im Schiffsverkehr die Versorgung von schätzungsweise 20.000 Menschen mit medizinischen Hilfsgütern unterbrochen.

Globale Instabilität, wirtschaftliche Turbulenzen, unterbrochene Lieferketten und Todesopfer waren von Anfang an die unvermeidlichen und scheinbar unausweichlichen Folgen von Trumps Epic Fury, von Netanjahus Roar of the Lion und der iranischen Reaktion, der Operation Fateh Khyber. Die Welt muss sich nun mit einer neu geschaffenen „geopolitischen“ Realität abfinden, wie sie von Chatham House beschrieben wird:

Die Beeinträchtigung dieser wichtigen Wasserstraße in den vergangenen Monaten hat die Engpässe im Seeverkehr und die Anfälligkeit internationaler Lieferketten deutlich gemacht. Sie hat zudem gezeigt, wie sehr die Weltwirtschaft – die oft als fließend und grenzenlos wahrgenommen wird – von einigen wenigen, schmalen Schifffahrtskanälen abhängig ist.

Chatham House betont, dass die Welt „mit den Folgen der Lage am Hormuz“ zu kämpfen habe, fügt jedoch hinzu, dass „andere Engpässe noch größere Risiken darstellen könnten“. Die weltweite Versorgung mit Halbleitern könnte unterbrochen werden, was technologische Entwicklungen wie die KI gefährden würde. Die weltweite Nahrungsmittelversorgung mit Getreide und Soja könnte unterbrochen werden, Öl- und Energieflüsse könnten weiter gestört werden, der Kampf gegen den internationalen Terrorismus könnte behindert und wichtige internationale Handelskorridore könnten abgeschnitten werden.

Laut Chatham House verschärfen militärische Fehlschläge das Problem. „Großmächte legen [internationale] rechtliche Verpflichtungen selektiv aus oder ignorieren sie.“ Globale „Durchsetzungsmechanismen sind nach wie vor schwach oder nicht vorhanden, [und der] globale Konsens über diese Mechanismen“ ist anfällig für Brüche. Bloße „Krisenprävention“ reicht nicht aus, wenn „die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen, wie beispielsweise das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen, nicht mehr mit den geopolitischen Realitäten Schritt halten.“

Daher liegt die Antwort doch auf der Hand, oder?

Wie Labhs Think-Tank-Kollege Marc Weller sagte, muss die US-Regierung – ja, eigentlich jeder – nun „die Prinzipien der internationalen Ordnung“ akzeptieren. Das derzeitige westfälische Modell ist inakzeptabel und gefährlich für den gesamten Planeten. Eine bessere multipolare globale Governance ist erforderlich, und wir müssen Lösungen finden, wie beispielsweise neue transnationale Handelskorridore, die die „Engpässe“ umgehen. Die Neugestaltung der globalen Governance durch „UN 2.0“ muss gelingen.

Genau das ist es, was die Praxianer und ihre Oligarchen-Partner wollen.