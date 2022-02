Keine Verschwörungstheorie mehr: Clinton-Kampagne hackte Trumps Server!

Hillary Clintons Wahlkampfteam hat ein Unternehmen beauftragt, sich in die Server von Donald Trump einzuhacken, um schädliche Informationen über den Ex-Präsidenten zu sammeln, wie aus brisanten Dokumenten hervorgeht. Die fraglichen Server befanden sich auch im Weißen Haus, schreibt De Telegraaf.

Sonderstaatsanwalt John Durham sagt, er habe Informationen, die zeigen, dass das Unternehmen beauftragt wurde, Trump auszuspionieren. In einer Erklärung schreibt der ehemalige Präsident, die Enthüllungen seien „von größerer Tragweite als Watergate“.

Er betonte, dass alle an dieser Spionageaktion beteiligten Personen strafrechtlich verfolgt werden sollten. „In einer stärkeren Zeit unseres Landes wäre dieses Verbrechen mit der Todesstrafe geahndet worden“, so Trump.

Die Tatsache, dass die Mainstream-Medien dem keine Aufmerksamkeit schenken, sei an sich schon ein Skandal, meint er. „Das zeigt, wie korrupt und schamlos die Medien sind.“ Wären die Rollen vertauscht, würde die Hölle losbrechen und der elektrische Stuhl würde zum Einsatz kommen, so der Ex-Präsident.

„Es gibt definitiv ein paar Leute, die ins Gefängnis gehen“, antwortete Virus Truth-Frontmann Willem Engel. „Die Kloake öffnet sich, das ist erst der Anfang.“

FVD-Chef Thierry Baudet schreibt: „Ich bin überrascht, dass die Fake News MSM diese echten Nachrichten überhaupt bringen.“

