Staatsmedien, die Trudeau unterstützen, bezeichnen „Freiheit“ als „rechtsextremes“ Konzept

CBC-Beitrag behauptet, Freiheit sei jetzt ein „dehnbarer Begriff“ und „offen für Interpretationen“.

Einen Tag bevor der kanadische Premierminister Justin Trudeau den Notstand ausrief, um gegen Impfgegner vorzugehen, veröffentlichte das staatliche Medienunternehmen CBC einen Artikel, in dem behauptet wird, dass „Freiheit“ jetzt ein „rechtsextremes“ Konzept sei.

In einem CBC-Artikel wird behauptet, dass Freiheit jetzt ein „formbarer Begriff“ sei und „offen für Interpretationen“ sei, wobei die Verwendung durch den kanadischen Trucker-Konvoi angeführt wird, der dem Artikel zufolge eine rechtsextreme Bewegung sei.

CBC zitiert Barbara Perry, die Leiterin des Zentrums für Hass, Vorurteile und Extremismus an der Ontario Tech University, die behauptet, dass Freiheit „ein Begriff ist, der auf Resonanz stößt…. Man kann ihn definieren und verstehen und ihn auf eine Art und Weise manipulieren, die für einen selbst Sinn macht und nützlich ist, je nach Perspektive.“

Perry zog den unvermeidlichen Vergleich mit dem 6. Januar und erklärte: „Ich denke, dass es… vielleicht etwas von dem inspiriert ist, was wir in den letzten anderthalb Jahren in den USA gesehen haben, was zu den letzten Wahlen und den Ereignissen des 6. Januar geführt hat.“

Der Artikel zitiert auch eine andere „Expertin“, Elisabeth Anker, eine außerordentliche Professorin für Politikwissenschaft an der George Washington University, die argumentiert, dass „Freiheit ein schlüpfriges Konzept ist“.

"On the far right, [individual freedom] is often translated into somebody who refuses to be bound by norms of equality, treating all people equally or norms to remedy inequality," says Elisabeth Anker, author of Ugly Freedoms.https://t.co/eY8mslpYFy — CBC Radio (@cbcradio) February 13, 2022

Anker erklärt: „Auf der extremen Rechten wird [individuelle Freiheit] oft mit jemandem gleichgesetzt, der sich weigert, sich an Gleichheitsnormen zu halten, alle Menschen gleich zu behandeln oder Normen zur Beseitigung von Ungleichheit zu befolgen, sei es, um Rassendiskriminierung oder Geschlechterdiskriminierung zu beseitigen.“

Der „Professor“ sagte auch, dass es sich bei der Ausübung rechter Rechte um eine „gewalttätige Freiheit“ handelt, die leicht zu Gefahr und Diskriminierung führen und antidemokratisch sein kann.

CBC ist derselbe Sender, der verrückte Fehlinformationen verbreitet hat, darunter die Behauptung, die Trucker seien in Wirklichkeit russische Agenten.

Ein weiteres kanadisches Medienunternehmen, die Globe & Mail, ist mit diesem Artikel ebenfalls auf den Zug „Freiheit ist Hass“ aufgesprungen:

The alt-right has weaponized ‘freedom’ to undermine democracy https://t.co/CgQdtmXWnM — The Globe and Mail (@globeandmail) February 8, 2022

Der Autor Gary Mason stellt fest, dass Freiheit „ein Wort ist, das zur Chiffre für die Politik der weißen Identität und zur bevorzugten Waffe der extremen Rechten in den Kulturkriegen geworden ist“, und fügt hinzu, dass es „nicht immer ein Konzept war, das für egoistische, bösartige Zwecke missbraucht wurde“.

Oder ist Freiheit vielleicht das Recht, zu protestieren und Nein zu sagen, wenn eine Regierung versucht, Sie zu einem medizinischen Eingriff zu zwingen?

Die kanadische Bürgerrechtsvereinigung reagierte auf Trudeaus Berufung auf das Notstandsgesetz und auf Berichte über eingefrorene Bankkonten von Unterstützern des Konvois:

In der Erklärung heißt es weiter: „Die Bundesregierung hat den Schwellenwert nicht erreicht, der notwendig ist, um sich auf das Notstandsgesetz zu berufen. Dieses Gesetz schafft aus gutem Grund einen hohen und klaren Standard: Das Gesetz erlaubt es der Regierung, normale demokratische Prozesse zu umgehen. Dieser Standard wurde nicht erfüllt“.

Der konservative kanadische Abgeordnete Pierre Poilievre kritisierte Trudeau am Montag und forderte ein Ende der COVID-Beschränkungen und ein Ende der Bestrafung von Menschen in Kanada, die ihre Freiheiten zurückfordern.

Pierre Poilievre rips into Justin Trudeau over his handling of the ongoing freedom protests. pic.twitter.com/qQpk6soD0u — The Post Millennial (@TPostMillennial) February 15, 2022

Die Trucker selbst haben geschworen, trotz Trudeaus Bemühungen, sie zu kriminalisieren, „die Linie zu halten“.

„Egal, was Sie tun, wir werden die Linie halten“, sagte die Organisatorin Tamara Lich und fügte hinzu: „Es gibt keine Drohungen, die uns Angst machen. We will hold the line.“