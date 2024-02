Keiner will mehr Elektroautos – Verkäufe brechen ein, Hersteller geben auf oder gehen pleite

Der Marktanteil von Elektroautos ist in Großbritannien im vergangenen Monat um ein Viertel eingebrochen, da die Verbraucher vor den hohen Preisen und den steigenden Versicherungskosten zurückschrecken, wenn Elektroautos ständig in Flammen aufgehen.

Nach Angaben der Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) machten batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEVs) im Januar nur 14,7 Prozent der Neuwagenverkäufe aus, verglichen mit 19,7 Prozent im Dezember, berichtet The Telegraph.

Die Zahlen für 2023 zeigen, dass der Marktanteil von Elektrofahrzeugen zum ersten Mal rückläufig sein wird, da viele Fahrerinnen und Fahrer immer noch von den hohen Anschaffungskosten, dem ungleichmäßig verteilten Ladenetz und den hohen Versicherungsprämien abgeschreckt werden.

In einer neuen Prognose senkte der SMMT den erwarteten Marktanteil von Elektrofahrzeugen in diesem Jahr von 22,3 Prozent auf 21 Prozent.

Experten warnten jedoch, dass die mäßigen Zahlen ein Zeichen dafür seien, dass die Verbraucher Neuwagen zugunsten von Alternativen aus zweiter Hand meiden.

Der Einbruch des EV-Verkaufswachstums erfolgte vor dem Hintergrund einer allgemeinen Marktschwäche, bei der die privaten Autoverkäufe im Januar um 15,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgingen.

Insgesamt wurden 142.876 Neuwagen zugelassen, 10.882 mehr als ein Jahr zuvor. Der Anstieg betraf jedoch vor allem Flottenkäufer wie Autovermieter, auf die 90.314 Verkäufe entfielen.

Mike Hawes, Vorstandsvorsitzender der SMMT, sagte: „Das Marktwachstum hängt derzeit von Unternehmen und Flotten ab.

„Die Regierung muss daher den kommenden Haushalt nutzen, um private Käufer von Elektrofahrzeugen zu unterstützen, indem sie die Mehrwertsteuer vorübergehend halbiert, um die CO₂-Emissionen zu senken, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und den Umstieg für alle zu erleichtern.

„Die Hersteller wurden gebeten, die Fahrzeuge zu liefern, jetzt bitten wir die Regierung, den Verbrauchern zu helfen, die Fahrzeuge zu kaufen, von denen Netto-Null abhängt“.

Die SMMT macht „unzählige Faktoren“ für den Einbruch bei Elektrofahrzeugen verantwortlich, darunter Energiepreise, Inflation, steigende Versicherungsprämien und höhere Zinsen, die die Autofinanzierung verteuert haben.

Der Verband verwies auch auf die „Angst vor dem Aufladen“ – die Sorge, dass es in Großbritannien nicht genügend Aufladestationen gibt – und die widersprüchlichen Botschaften der Regierung, die im vergangenen Jahr das Verkaufsverbot für neue Benzinautos von 2030 auf 2035 verschoben hat.