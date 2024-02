Die 5 Weltmächte, die einander und ihre Untertanen vernichten wollen

Die Sozialisten von heute

Der Zusammenbruch der Sowjetunion hat die Bestrebungen von Karl Marx nicht ausgelöscht, das Privateigentum und die Familie zugunsten eines egalitären Wirtschaftsmodells abzuschaffen: „Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen“. Die sichtbaren Verfechter dieses Modells finden sich heute im progressiven Flügel der Demokratischen Partei der USA, vertreten durch Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez und die Democratic Socialists of America.

Die heutigen Sozialisten, die sich auf kulturellen Marxismus und Identitätspolitik berufen, haben die akademische Welt, große Teile der Regierungsbürokratie und einen Großteil der Presse für sich gewonnen. Sie sind familienfeindlich und antikapitalistisch und wollen, dass die Arbeiter die öffentlichen Versorgungsbetriebe und andere Schlüsselindustrien kontrollieren und die Regierungen diese besitzen. Ihr Erfolg bei der Umgestaltung der US-Kultur in Richtung Intersektionalität, Geschlechterfluidität und Identitätspolitik lässt sich an zahlreichen Meinungsumfragen ablesen, etwa an einer aktuellen Harvard-Harris-Umfrage zur Einstellung der nächsten Generation: 79 Prozent der 18- bis 24-Jährigen unterstützen die „Ideologie, dass Weiße Unterdrücker sind und Nicht-Weiße und Menschen bestimmter Gruppen unterdrückt wurden und deshalb heute an Universitäten und bei der Arbeit bevorzugt werden sollten“.

Die Faschisten von heute

Das faschistische Wirtschaftsmodell war eine Mischform des Kapitalismus mit einem wettbewerbsorientierten freien Markt auf Einzelhandelsebene und staatlich geförderten Kartellen und Oligopolen in den wichtigsten Industriezweigen – allein in Nazi-Deutschland gab es 2.100 Kartellvereinbarungen, an denen bekanntlich Giganten wie I.G. Farben in der Chemie, Siemens und AEG in der Elektroindustrie und Krupp in der Rüstungsindustrie beteiligt waren.

Diese Konzentration der Industrie, die das Großkapital an die Spitze der faschistischen Wirtschaft brachte, wurde auch von US-amerikanischen Industriellen befürwortet. Im Jahr 1931 forderte der Präsident von General Electric, Gerard Swope, mit Unterstützung der US-Handelskammer die obligatorische Kartellierung aller großen amerikanischen Unternehmen in staatlich kontrollierte Handelsverbände für jede Branche. General-Motors-Präsident William Knudsen sprach nach einem Treffen mit Göring von Deutschland als „dem Wunder des 20. Jahrhunderts“.

Heute sind die Befürworter einer faschistischen Wirtschaft oder des Korporatismus unter dem Deckmantel des Weltwirtschaftsforums organisiert, das von 1.000 Mitgliedsunternehmen – in der Regel multinationale Konzerne mit einem Umsatz von 5 Milliarden Dollar oder mehr – und sympathisierenden Regierungen finanziert wird. Es strebt ein neues Regierungsmodell an, das als „Stakeholder-Kapitalismus“ bezeichnet wird und den Einfluss der Wählerschaft zugunsten eines „Great Reset“-Plans namens „Global Redesign“ zurückdrängen soll. Gewählte Beamte würden mit den Unternehmen zusammenarbeiten und sie finanzieren, um erwünschte Ergebnisse zu erzielen, ohne die letztendlichen Entscheidungsträger zu sein.

Unter der paternalistischen Machtstruktur, die sie propagiert, würde das Mandat der Unternehmen auf die soziale Verantwortung der Unternehmen ausgeweitet, anstatt sich auf die Erzielung von Gewinnen für die Aktionäre zu beschränken. Das Eigentum würde von der Management-Elite kontrolliert. Der Slogan „Besitze nichts und sei glücklich“ bringt die Haltung des WEF auf den Punkt. Zu den WEF-Führern gehören Bill Gates, Larry Fink von BlackRock und die Chefs von Big Pharma und Big Tech, die alle ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt haben, die öffentliche Politik so zu gestalten, dass ihre Unternehmen davon profitieren.

Die Falken in der amerikanischen Außenpolitik

Nach John F. Kennedys Debakel in der Schweinebucht auf Kuba und Lyndon B. Johnsons unpopulärem Krieg in Vietnam drängte die Friedensbewegung in den Vereinigten Staaten die Demokratische Partei, den traditionellen Einsatz militärischer Gewalt zur Bekämpfung der Ausbreitung des Kommunismus und zur Förderung der Demokratie im Ausland aufzugeben. Als Reaktion darauf setzten sich liberale Demokraten und traditionelle Republikaner gemeinsam für ein starkes interventionistisches Militär ein. Die sogenannten Neokonservativen intervenierten mithilfe der CIA, des US-Militärs und der NATO, um den Antiamerikanismus in der Welt zu bekämpfen. Die muskulöse Präsenz der heutigen außenpolitischen Falken kann in der Ukraine, im Nahen Osten und in Ostasien beobachtet werden.

Obwohl die Neokonservativen vorwiegend für ihre außenpolitischen Positionen bekannt sind – Ronald Reagans „Frieden durch Stärke“ bringt ihre Ideologie auf den Punkt -, lassen sie sich am besten als Zentristen des Establishments beschreiben, die sich ursprünglich in Opposition zu einer linken Gegenkultur zusammenfanden, zu der Hippies, Pazifisten und radikale Sozialprogramme wie LBJs Great Society gehörten. Die Opposition gegen Donald Trump innerhalb der Republikanischen Partei wurde weitgehend von den außenpolitischen Falken angeführt, die seinen forschen Stil, seine Ambivalenz gegenüber der NATO und seine Absicht, US-Truppen von ausländischen Stützpunkten abzuziehen, ablehnten.

Islamisten

Während des Zweiten Weltkriegs war die muslimische Türkei mit Nazi-Deutschland verbündet, ebenso wie die Araber unter dem Großmufti von Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, der 1941 in Deutschland mit Hitler zusammentraf und versuchte, eine arabische Legion als Verbündete der Achsenmächte aufzustellen. Ermutigt durch das Wiederaufleben des arabischen Nationalismus und des islamischen Fundamentalismus konzentrierten sich die muslimischen Länder während des Zweiten Weltkriegs auf ihre regionalen Bestrebungen.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der Dschihadismus von einem regionalen zu einem globalen Phänomen, zunächst durch die Sowjetunion, die in den 1960er-Jahren den amerikanischen „imperialen Zionismus“ erfand und die Palästinensische Befreiungsorganisation von Jassir Arafat unterstützte, um dem Westen im Nahen Osten entgegenzutreten. In den 1970er-Jahren wurde der iranische Schah durch die iranische Revolution Khomeinis gestürzt, in den 1980er-Jahren kam es zu den Bombenanschlägen in Beirut und dem Sieg über die Russen in Afghanistan, und in den 1990er-Jahren kam es zum ersten Anschlag auf das World Trade Center und zum Beginn der Masseneinwanderung von Muslimen in die Vereinigten Staaten. Das Ziel der Dschihadisten, die Weltherrschaft zu erlangen, wurde dem Westen durch die Anschläge der al-Qaida am 11. September 2001 klar und glaubwürdig vor Augen geführt.

Kommunistisches China

Im Laufe der Jahrtausende war China eine Regionalmacht, die sich häufig im Krieg mit ihren unmittelbaren Nachbarn in Russland und Asien befand und oft nach innen gekehrt war. Jahrhunderts begann Chinas Dominanz auf globaler Ebene mit seiner Mitgliedschaft in der Welthandelsorganisation, die einen Industrieriesen schuf, der große Teile des Westens deindustrialisierte. Mit zunehmender Macht infiltrierte China die westlichen Volkswirtschaften, indem es westliche Unternehmen aufkaufte, Universitäten gründete und finanzierte und die Wahl von Regierungsvertretern in anderen Ländern beeinflusste.

Das neue China mit globalen Ambitionen wurde besonders deutlich mit Xi Jinpings Belt and Road Initiative (BRI) im Jahr 2013, an der sich rund 150 Länder beteiligen, die zwei Drittel der Weltbevölkerung repräsentieren, und mit Chinas erklärter Absicht, bis zum Jahr 2049, dem hundertsten Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China durch Mao, die weltweit größte Volkswirtschaft zu werden.

China wird nicht mehr als gutmütiger Riese betrachtet. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat davor gewarnt, dass die BRI die Partnerländer zu „Vasallenstaaten“ machen könnte, und viele in den USA betrachten China inzwischen als Amerikas militärische und geopolitische Bedrohung Nummer eins.

Fremde Mitbewohner – Kooperation

Die fünf globalistischen Gruppen sind ideologisch unvereinbar, und jede von ihnen strebt die endgültige Niederlage der anderen vier an. Innerhalb der Vereinigten Staaten hat jede von ihnen durch Lobbying und Öffentlichkeitsarbeit einen gewissen Einfluss, aber keine hat das Gewicht, ihren Willen einseitig gegen eine skeptische Wählerschaft durchzusetzen. Die Globalisten reagieren darauf, indem sie sich in seltsam anmutenden Gruppierungen zusammenschließen, um die Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen.

So ist unter anderem die de facto offene Einwanderungspolitik, die vom progressiven Flügel der heutigen US-Sozialisten gefördert wird, sowohl in der amerikanischen Öffentlichkeit als auch bei der außenpolitischen Elite Amerikas äußerst unpopulär, weil sie die nationale Sicherheit bedroht, die Kriminalität erhöht und das soziale Gefüge des Landes untergräbt. Dennoch besteht die offene Einwanderung fort, weil sie den Interessen verschiedener globalistischer Eliten dient.

Die Großunternehmer profitieren, weil die große Zahl von Einwanderern, die auf den Arbeitsmarkt drängen, ihre Arbeitskosten senkt. Islamisten profitieren, weil die offene Einwanderung die Infiltration von Terroristen und eine große Zahl von Muslimen ermöglicht, die durch Proteste die Innenpolitik beeinflussen können. Das kommunistische China profitiert, weil die offene Einwanderung Spionage ermöglicht – nach Angaben des Vorsitzenden des Heimatschutzausschusses des Repräsentantenhauses sind die meisten illegalen chinesischen Einwanderer Männer im Militäralter mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas und ihrem Militär.

In ähnlicher Weise schadet die Klimapolitik der Allgemeinheit, nützt aber den meisten globalen Eliten, wenn auch aus anderen Gründen. Sozialisten und Faschisten/Korporatisten, die jeweils ihre eigene Art von Weltregierung haben, unterstützen die Klimapolitik, weil sie sich als globales Kriterium für die Regulierung der Industrie und des menschlichen Verhaltens eignet. Das kommunistische China profitiert wirtschaftlich als Hauptlieferant von Anlagen für erneuerbare Energien. Auch die Islamisten profitieren wirtschaftlich, weil die westlichen Länder ihre eigene Produktion drosseln und Marktanteile an die muslimischen, fossile Brennstoffe exportierenden Länder verlieren, die die Islamisten finanzieren. Und fast jeder unterstützt die Klimapolitik aus Gründen der Tugend.

Ebenso schadet die kritische Rassentheorie der Allgemeinheit, nützt aber den Sozialisten, für die sie eine Daseinsberechtigung darstellt; den Islamisten, indem sie den Vorwurf der Islamophobie bestätigt; und dem kommunistischen China, indem sie es erlaubt, auf moralische Versäumnisse der USA hinzuweisen, wenn China beschuldigt wird, die Menschenrechte seiner eigenen ethnischen Minderheiten zu verletzen.

Da radikale soziale Innovationen im Westen – ob Gender Fluidity, Black Lives Matter oder kritische Rassentheorien – den Zusammenhalt des Westens untergraben, unterstützen alle Feinde des Westens deren Eindringen in die westliche Gesellschaft. Dies und die Abneigung gegen eine Bürgerschaft, die individuelle Freiheiten wahrnimmt, fasst zusammen, was die fünf globalistischen Eliten gemeinsam haben.