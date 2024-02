Studie zeigt: Aktualisierte COVID-Impfstoffe bieten keinen zusätzlichen Schutz für geimpfte Personen mit einer Infektion in der Vorgeschichte

Japanische Studie zeigt, dass aktualisierte Impfstoffe nur bei Personen wirksam sind, die zuvor nicht infiziert waren.

Einer neuen Studie zufolge bieten aktualisierte COVID-19-Impfstoffe keinen Schutz für bereits geimpfte Personen, die eine Infektion durchgemacht haben.

Bei geimpften Personen, die eine der Impfungen erhalten hatten, nahm der Schutz vor einer Infektion sogar leicht ab, fanden japanische Forscher heraus.

Sie verglichen Personen, die mindestens zwei Dosen der Originalimpfstoffe von Pfizer und Moderna erhalten hatten, mit Personen, die zusätzlich zu mindestens zwei Dosen der Originalimpfstoffe einen bivalenten Impfstoff erhalten hatten.

„Wir haben keine ausreichenden Beweise für die Wirksamkeit bivalenter Impfstoffe bei bereits infizierten älteren Erwachsenen gefunden“, so die Forscher vom Department of Health Care Administration and Management der Universität Kyushu und anderen Institutionen.

Die Studie wurde in der Fachzeitschrift BMC Infectious Diseases veröffentlicht.

Der korrespondierende Autor der Studie reagierte nicht auf eine Anfrage für einen Kommentar.

„Ich würde die Studie so interpretieren, dass eine Auffrischungsimpfung bei Personen ohne vorherige Infektion wichtiger und wertvoller ist [als] bei Personen mit einer vorherigen Infektion, bei denen die Auswirkungen geringer oder nicht vorhanden sind“, sagte Dr. Jeffrey Klausner, klinischer Professor für Medizin, Bevölkerungswissenschaft und öffentliche Gesundheit an der Keck School of Medicine der University of Southern California, per E-Mail an The Epoch Times.

Bei geimpften Personen ohne vorherige Infektion ergab die Studie, dass eine bivalente Auffrischungsimpfung einen zusätzlichen Schutz vor einer Infektion von 18,6 Prozent bietet.

Bei einer zeitlichen Stratifizierung der gesamten Studienpopulation schätzten die Forscher, dass eine bivalente Auffrischimpfung zunächst einen zusätzlichen Schutz von 0,6 Prozent bietet. Der zusätzliche Schutz erreichte einen Spitzenwert von 26,5 Prozent und fiel nach 34 Tagen auf 21,7 Prozent ab.

Zu den Einschränkungen der Studie gehört, dass der Langzeitschutz der bivalenten Impfstoffe nicht untersucht wurde. Die Studie wurde von der Japan Agency for Medical Research and Development und der Japan Society for the Promotion of Science finanziert. Die Autoren gaben keine Interessenkonflikte an.

Die bivalenten Impfstoffe waren in den USA, Japan und einigen anderen Ländern von Herbst 2022 bis Herbst 2023 erhältlich. Sie wurden ohne klinische Studiendaten eingeführt, weil die ursprünglichen Impfstoffe nicht mehr so gut gegen neu auftretende Varianten des Virus, das COVID-19 verursacht, wirkten.

Die Impfungen wurden in den USA allgemein empfohlen.

Die bivalenten Impfstoffe wurden inzwischen durch neue monovalente Impfstoffe ersetzt, die auf die Virus-Subvariante XBB.1.5 abzielen, obwohl dieser Stamm inzwischen vielerorts verdrängt wurde.

In Japan stehen die neuen Impfstoffe der Bevölkerung zur Verfügung, die Behörden empfehlen sie jedoch nur älteren Menschen und Personen mit gesundheitlichen Problemen.

In den USA empfehlen die Behörden die neuen Impfstoffe praktisch allen Menschen ab einem Alter von sechs Monaten, unabhängig davon, ob sie bereits einmal infiziert waren oder nicht. Nach Angaben der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) haben erst 22 Prozent der Erwachsenen und 11 Prozent der Kinder eine der neuen Impfungen erhalten.

„Wir müssen unsere Impfempfehlungen differenzieren – bei jüngeren Menschen, bei allgemein Gesunden und bei Menschen, die sich von einer Infektion erholt haben, ist die Impfung weniger sinnvoll“, sagt Dr. Klausner, der nicht an der Studie beteiligt war. „Die Impfanstrengungen sollten sich auf diejenigen konzentrieren, die am stärksten von Komplikationen und schweren Erkrankungen bedroht sind, wie ältere Menschen, Menschen mit chronischen Erkrankungen oder geschwächtem Immunsystem, oder in diesen beiden Gruppen auf Personen ohne vorherige Infektion.

In Japan wurden zwei Versionen des bivalenten Impfstoffs verwendet, eine für die Subvariante BA.1 und eine für die Subvarianten BA.4/Ba.5, während in den Vereinigten Staaten nur die Version für die Subvariante BA.4/Ba.5 verwendet wurde.

Andere neue Studien

Mehrere andere neue Studien befassen sich mit bivalenten Impfstoffen, darunter eine aus Südkorea.

Dort berichteten Forscher, dass die Empfänger des bivalenten Impfstoffs BA.1 mit einer früheren Infektion tatsächlich schlechter geschützt waren, wobei die bereinigte Wirksamkeit mit minus 77 Prozent angegeben wurde. Bei Geimpften mit einer früheren Infektion, die den anderen bivalenten Impfstoff erhalten hatten, wurde der Schutz auf 59 Prozent geschätzt.

Bei geimpften Personen ohne Vorinfektion wurde der Schutz für beide Versionen auf etwa 35 Prozent geschätzt.

„Der bivalente Impfstoff auf BA.1-Basis war nur bei Personen ohne vorherige Infektion mit SARS-CoV-2 wirksam“, so die Forscher.

Zu den Einschränkungen der Studie gehören das Fehlen einer Stratifizierung nach Impfstoffhersteller, die Finanzierung durch das Korea University College of Medicine und die fehlende Offenlegung der Ergebnisse.

In einer anderen Studie kamen europäische Forscher zu dem Schluss, dass bivalente Impfstoffe anfangs einen starken Schutz gegen schwere Krankheiten bieten, dieser Schutz aber mit der Zeit fast auf Null sinkt.

Die Forscher untersuchten die Krankenakten von Erwachsenen im Alter von 60 Jahren und älter, die zwischen Februar und August 2023 an einer schweren akuten Atemwegsinfektion erkrankt waren. Sie schätzten, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs zu Beginn bei 80 Prozent lag, aber nach 269 Tagen auf 0 Prozent sank.

Die Forscher nahmen keine Anpassung für frühere Infektionen vor, was sie als eine der Einschränkungen der Studie anführten. Die Studie wurde vom Europäischen Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten finanziert. Zu den gemeldeten Konflikten gehörten das Sponsoring eines Autors durch Pfizer und Zahlungen von Pfizer an einen anderen Autor.