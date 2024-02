„Ausschwärmen“ der USA in Westasien bis zum Zusammenbruch

Die USA sind so tief in einen aussichtslosen Kampf von der Levante bis zum Persischen Golf verstrickt, dass sie nur noch von ihren Gegnern in China, Russland und Iran gerettet werden können.

Abschreckung in der Verteidigung ist eine militärische Strategie, bei der eine Macht die Androhung von Vergeltung einsetzt, um Angriffe eines Gegners zu verhindern, während sie sich gleichzeitig die Handlungsfreiheit und Flexibilität erhält, um auf das gesamte Spektrum von Herausforderungen zu reagieren. Der libanesische Widerstand, die Hisbollah, ist in dieser Hinsicht ein herausragendes Beispiel.

Das klare Ziel der Hisbollah, Grundregeln zur Abschreckung israelischer Militärschläge aufzustellen und strikt einzuhalten, hat in der Region hohe Maßstäbe gesetzt. Heute verfolgen die westasiatischen Verbündeten ähnliche Strategien, die sich im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg noch vervielfacht haben.

Amerika umzingelt

Während die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarallah in mancher Hinsicht mit der Hisbollah vergleichbar ist, ist es die kühne Art der defensiven Abschreckung, die der islamische Widerstand im Irak praktiziert, die bald folgenreich sein wird.

Vergangene Woche schrieb das Magazin Foreign Policy unter Berufung auf Quellen im Außenministerium und im Pentagon, dass das Weiße Haus nicht länger an einer Fortsetzung der US-Militärmission in Syrien interessiert sei. Das Weiße Haus dementierte dies später, aber der Bericht gewinnt an Boden.

Die türkische Tageszeitung Hurriyet schrieb am Freitag, Ankara gehe zwar vorsichtig mit Medienberichten um, sehe aber ein „generelles Bestreben“ Washingtons, sich nicht nur aus Syrien, sondern aus der gesamten westasiatischen Region zurückzuziehen, da es sich von Israel und dem Iran vom Roten Meer bis nach Pakistan in einen Sumpf hineingezogen fühle.

Der Sonderbeauftragte des russischen Präsidenten für die Lösung des Syrien-Konflikts, Alexander Lawrentjew, sagte der Agentur Tass am Freitag, alles hänge davon ab, ob die in Syrien stationierten US-Truppen „physisch getroffen werden“. Der schnelle Rückzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan sei praktisch ohne Vorwarnung und in Absprache mit den Taliban erfolgt. „Dasselbe könnte aller Wahrscheinlichkeit nach auch im Irak und in Syrien passieren“, so Lawrentjew.

Tatsächlich hat der Islamische Widerstand im Irak seine Angriffe auf US-Militärstützpunkte und -ziele intensiviert. Bei einem Raketenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Ain al-Asad im Westirak vor einer Woche wurde eine unbekannte Zahl von US-Soldaten verletzt, und am Sonntag gab das Weiße Haus die ersten Todesopfer bekannt, als drei US-Soldaten bei Angriffen an der syrisch-jordanischen Grenze getötet wurden.

Peking um Hilfe bitten

Diese Situation ist für Präsident Joe Biden – im Hinblick auf seine Wiederwahl im kommenden November – politisch unhaltbar, was die Dringlichkeit des Treffens des Nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi am Freitag und Samstag in Thailand erklärt, bei dem es um die Angriffe der Ansarallah im Roten Meer ging.

Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, erklärte das Drängen Washingtons auf eine chinesische Vermittlung wie folgt:

China hat Einfluss in Teheran, sie haben Einfluss im Iran. Und sie haben die Möglichkeit, Gespräche mit der iranischen Führung zu führen, die wir nicht führen können. Was wir wiederholt gesagt haben, ist: Wir würden es begrüßen, wenn China eine konstruktive Rolle spielen würde, indem es seinen Einfluss und seine Zugänge nutzt, von denen wir wissen, dass es sie hat….

Dies ist eine dramatische Wende. Während die USA seit Langem über Chinas wachsenden Einfluss in Westasien besorgt sind, brauchen sie diesen Einfluss nun, da Washingtons Bemühungen, die Gewalt zu reduzieren, ins Leere laufen. In den USA hieß es, die „strategisch durchdachten Gespräche“ zwischen Sullivan und Wang seien nicht nur „ein wichtiger Weg, um mit der Konkurrenz und den Spannungen [zwischen den USA und China] verantwortungsvoll umzugehen“, sondern auch „ein Wegweiser für die Beziehungen insgesamt“.

In der Zwischenzeit herrschte hektischer diplomatischer Verkehr zwischen Teheran, Ankara und Moskau, da der iranische Präsident Ebrahim Raisi die Türkei besuchte und das festgefahrene Astana-Format zu Syrien letzte Woche wiederbelebt wurde. Kurzum, die drei Länder gehen davon aus, dass in Syrien bald eine „postamerikanische“ Situation entstehen wird.

Ein Rückzug der USA aus Syrien und dem Irak?

Natürlich sind Sicherheitsfragen immer heikel. Am Freitag leitete der syrische Präsident Baschar al-Assad in Damaskus ein Treffen der Kommandeure des Sicherheitsapparates der Armee, um einen Plan für die Zukunft zu formulieren. In einer Erklärung hieß es, bei dem Treffen sei ein umfassender Sicherheitsfahrplan ausgearbeitet worden, der auf strategischen Visionen“ basiere, um internationalen, regionalen und nationalen Herausforderungen und Risiken zu begegnen.

Hintergrund der Überlegungen ist die Ankündigung Washingtons und Bagdads vom Donnerstag, dass sich die USA und der Irak darauf geeinigt hätten, Gespräche über die Zukunft der amerikanischen Militärpräsenz im Irak aufzunehmen, um einen Zeitplan für einen schrittweisen Truppenabzug festzulegen.

In der irakischen Ankündigung heißt es, Bagdad wolle „einen konkreten und klaren Zeitplan formulieren, der die Dauer der Präsenz der internationalen Koalitionsberater im Irak festlegt“ und „die schrittweise und bewusste Reduzierung ihrer Berater auf irakischem Boden einleiten“, die schließlich zum Ende der Koalitionsmission führen soll. Der Irak verpflichtete sich, „die Sicherheit der Berater der internationalen Koalition während der Verhandlungsphase in allen Teilen des Landes zu gewährleisten“ und „die Stabilität zu wahren und eine Eskalation zu verhindern“.

Auf amerikanischer Seite sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin in einer Erklärung, dass die Gespräche im Rahmen einer höheren Militärkommission stattfinden würden, die im August 2023 eingerichtet werden soll, um den „Übergang zu einer dauerhaften bilateralen Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Irak und den Vereinigten Staaten“ auszuhandeln.

Die Führung des Pentagon rechnet mit langwierigen Verhandlungen. Die USA sind in der Lage, den Irak zu erpressen, der gemäß dem von Washington während der Besatzung 2003 diktierten einseitigen Abkommen verpflichtet ist, alle irakischen Ölexporteinnahmen auf US-Banken zu halten.

Letztlich werden aber die politischen Erwägungen von Präsident Biden im Wahljahr den Ausschlag geben. Und das hängt davon ab, wie die westasiatischen Widerstandsgruppen kalibriert sind und ob sie die USA an mehreren Fronten so lange unter Druck setzen können, bis diese nachgeben. Diese „bekannte Unbekannte“ ist der Grund für das Treffen im Astana-Format zwischen Russland, Iran und der Türkei am 24. und 25. Januar in Kasachstan. Die drei Länder bereiten sich auf das Endspiel in Syrien vor. Es ist kein Zufall, dass Biden in einem Telefongespräch am vergangenen Freitag den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu erneut aufforderte, „die israelische Militäroperation im Gazastreifen zu reduzieren und betonte, dass er nicht für ein Jahr Krieg sei“, berichtet Barak Ravid von Axios in einem „Scoop“.

Ihre gemeinsame Erklärung nach dem Treffen im Astana-Format in Kasachstan ist ein bemerkenswertes Dokument, das sich fast ausschließlich auf das Ende der US-Besatzung in Syrien konzentriert. Sie fordert Washington indirekt dazu auf, seine Unterstützung für terroristische Gruppen und ihre Verbündeten einzustellen, die „unter verschiedenen Namen in verschiedenen Teilen Syriens operieren“ und versuchen, vor Ort neue Realitäten zu schaffen, einschließlich illegitimer Selbstverwaltungsinitiativen unter dem Vorwand des „Kampfes gegen den Terrorismus“. Er forderte ein Ende der illegalen Beschlagnahme und des Transfers von Ölressourcen durch die USA, „die Syrien gehören sollten“, sowie ein Ende der unilateralen US-Sanktionen etc.

Gleichzeitig betonte der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, bei einem Treffen mit dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates Irans, Ali-Akbar Ahmadian, am Mittwoch in Moskau, dass die Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland im Kampf gegen den Terrorismus, insbesondere in Syrien, fortgesetzt werden müsse. Es wird erwartet, dass der russische Präsident Wladimir Putin einen trilateralen Gipfel mit seinem türkischen und iranischen Amtskollegen abhalten wird, um ein koordiniertes Vorgehen festzulegen.

Achse des Widerstands: Abschreckung schafft Stabilität

Die Geduld des Iran ist angesichts der amerikanischen Militärpräsenz in Syrien und im Irak nach dem Wiedererstarken von ISIS mit amerikanischer Unterstützung am Ende. Interessanterweise hält sich Israel in Syrien nicht mehr an den „Entflechtungsmechanismus“ mit Russland. Offensichtlich gibt es in Syrien und im Irak eine enge amerikanisch-israelische Zusammenarbeit auf nachrichtendienstlicher und operativer Ebene, die russischen und iranischen Interessen zuwiderläuft. Natürlich ist hier auch der Hintergrund der bevorstehenden Aufwertung der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und Iran zu berücksichtigen.

Diese Entwicklungen sind ein Paradebeispiel defensiver Abschreckung. Die Achse des Widerstands erweist sich als das wichtigste Friedensinstrument für die Sicherheitsprobleme, in die die USA und der Iran verwickelt sind. Natürlich gibt es keine Methode und keine begründete Hoffnung auf eine Annäherung in diesem Prozess, aber glücklicherweise trügt der Anschein des Chaos in Westasien.

Jenseits der Ablenkungen durch parteipolitische Auseinandersetzungen und diplomatische Rituale zeichnen sich die Konturen einer praktischen Lösung für die festgefahrene Situation in Syrien ab, die den inhärenten Sicherheitsinteressen der USA und des Iran Rechnung trägt, eingebettet in einen äußeren Ring der Einigkeit zwischen den USA und China über die Lage in Westasien.

Russland mag im Moment wie ein Außenseiter erscheinen, aber es gibt für alle etwas zu gewinnen, denn der Abzug der US-Truppen macht den Weg frei für eine Lösung in Syrien, die für Moskau und für Putin persönlich nach wie vor höchste Priorität hat.