Doug Casey enthüllt die versteckte Agenda von Davos

Internationaler Mensch: Es ist die Zeit des Jahres, in der sich ein Haufen realitätsferner, selbst ernannter Eliten auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos versammelt.

Dort diskutieren sie die großen Fragen der Zeit. Die einflussreichsten Staats- und Regierungschefs der Welt nehmen daran ebenso teil wie die Vorstandsvorsitzenden der größten Unternehmen, die führenden Vertreter der Mainstream-Medien und die besten Akademiker. Auch Notenbanker und zahlreiche Prominente nehmen teil.

Was halten Sie von Davos und seinen Teilnehmern?

Doug Casey: Es ist zweifellos die weltweit größte Versammlung von Narzissten, Opportunisten und Narren – zumindest außerhalb der UNO. Aber die UNO ist eigentlich nur etwas für mittlere Bürokraten, die es für eine große Sache halten, auf Staatskosten auf großem Fuß zu leben und so zu tun, als wären sie große Tiere. Davos ist für Leute mit Privatflugzeugen.

30 Jahre lang habe ich eine Konferenz namens Eris Society gesponsert, die jedes Jahr für drei Tage in Aspen, Colorado, stattfand. Dort trafen sich Leute, die etwas Herausragendes geleistet hatten, aber einander nicht kannten. Es hätte ein libertäres Davos werden können, wenn nicht eine Firma als Sponsor aufgetreten wäre und mein Organisationstalent begrenzt gewesen wäre. Und Tatsache ist, dass damals absolut niemand libertäre Ideen ernst nahm. Wie auch immer, ich kann verstehen, wie das WEF von Schwabenklaus hätte entstehen können.

Wäre ich eingeladen – und die Gefahr ist gleich null – würde ich es wie eine afrikanische Safari behandeln, um die exotische Tierwelt zu sehen. Aber die Stammgäste sind nicht die Art von Menschen, mit denen ich zu tun haben möchte. Oder mit denen jeder anständige Mensch zu tun haben sollte. Aber um ehrlich zu sein, vor ein paar Jahren war ich tatsächlich auf einem WEF-ähnlichen Treffen. Vielleicht interessieren Sie sich ja für meine Beobachtungen aus erster Hand (Link).

Internationaler Mensch: Ein großes Thema in diesem Jahr war die Nutzung der sogenannten „Klimakrise“, um eine totalitäre Politik voranzutreiben, die die Menschen sonst vielleicht nicht tolerieren würden.

Es gab unter anderem einen Versuch, die Menschen dazu zu bringen, ein Sozialkreditsystem zu akzeptieren, das als System zur Erfassung von Kohlenstoffemissionen getarnt war, um den Planeten zu retten.

Was halten Sie davon?

Doug Casey: Ich habe keinen Zweifel daran, dass die meisten Länder eine Art Sozialkreditsystem einführen werden. Was wir heute haben, ist eine Art davon, mit der Allgegenwart von Kreditkarten und den Hürden, die man überwinden muss, um überhaupt ein Bankkonto zu eröffnen, geschweige denn einen Kredit oder eine Hypothek zu bekommen.

Die Welt hat ihre eigene Dynamik und ihr eigenes Leben. Es ist klar, dass dies ein Trend ist, der in Bewegung ist und an Dynamik gewinnt. Natürlich werden die Regierungen weiterhin ihre schmutzigen Finger in die Matrix stecken. Künstliche Intelligenz wird sie in die Lage versetzen, tonnenweise Daten zu korrelieren und zur Kontrolle ihrer Untertanen zu nutzen.

Offen gesagt glaube ich nicht, dass wir etwas dagegen machen können, außer aus dem System auszusteigen, was für die meisten Menschen nicht funktioniert. Aber das Problem der Davoser ist, dass sie sehr daran interessiert sind, andere zu kontrollieren. Das sind professionelle Wichtigtuer. Halten Sie sich von ihnen fern. Sie sind gefährlich.

Die meisten sind echte Kriminelle. Sie lieben es, andere zu kontrollieren, was ein Zeichen für Soziopathen ist. Es wird schwierig sein, die Dynamik, die sich in der Welt entwickelt hat, umzukehren.

Internationaler Mensch: Die Menschen in Davos waren auch sehr besorgt darüber, dass die Menschen „gefährlichen Fehlinformationen“ ausgesetzt sind. Es scheint, dass sie Angst haben, die Kontrolle über die Berichterstattung zu verlieren und nach Wegen suchen, unliebsame Äußerungen zu unterdrücken.

Was ist hier wirklich los?

Doug Casey: Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass niemand ein größerer Sklave ist als ein Sklave, der glaubt, er sei frei.

Wenn man die Massen kontrollieren will, ist es wichtig, Geheimdienste, Polizei und andere Formen physischen Zwangs zu haben. Aber es ist viel einfacher und wirtschaftlicher, die Menschen psychologisch zu kontrollieren. Die Wissenschaft, die Unterhaltungsindustrie und die Medien im Gleichschritt marschieren zu lassen, ist genauso wichtig wie die Kontrolle über den Staatsapparat. Die Bösen – und damit meine ich diejenigen, die gegen persönliche Freiheit und für staatliche Kontrolle sind – kontrollieren jetzt alles.

Auf lange Sicht ist das ein gefährliches Spiel, denn wenn die Menschen merken, dass sie mit Lügen und Halbwahrheiten getäuscht wurden, wird das Ergebnis Wut sein. Aber das kann 50 oder 100 Jahre dauern, wenn man China und die UdSSR als Beispiel nimmt.

Es liegt im Interesse der Kontrolleure, der „Entscheider“, die Zahl der Provokateure zu begrenzen, die alternative Erklärungen anbieten. Wenn genügend Menschen anfangen, kritisch zu denken und Fragen zu stellen, könnte sich die Wut ausbreiten. Ich würde gerne glauben, dass die Leute mit Fackeln und Mistgabeln auf die Straße gehen, bereit, diese Leute an den Fersen aufzuhängen.

Aber das ist unwahrscheinlich. Der Durchschnittsamerikaner ist mit Psychopharmaka betäubt und/oder hält es für richtig, wach zu sein. Die Mächtigen kontrollieren die Erzählung und haben nicht vor, den Status quo zu ändern.

Internationaler Mensch: Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und andere Teilnehmer diskutierten über die Pandemie „Krankheit X“. Es war im Wesentlichen eine Gruppe von Globalisten, die ihre Strategie der Zentralisierung der Macht und der Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten während der nächsten Pandemie durchspielten.

Was halten Sie davon?

Doug Casey: Jeder macht sich Sorgen um seine persönliche Gesundheit, und in den vergangenen Jahren wurde jeder so programmiert, dass er sich auch um die Gesundheit des Planeten sorgt.

Es ist interessant, dass ein Unterthema des großartigen Films V for Vendetta ist, dass die Regierung eine Pandemie benutzt, um die Bevölkerung zu kontrollieren. Das ist ein großartiges Mittel, um Angst zu verbreiten. Angst hält die Menschen zusammen.

Die Angst, an etwas zu sterben, gegen das man nichts tun kann – eine Krankheit – ist ein großartiges Kontrollinstrument. Man muss sich auf die medizinischen Autoritäten verlassen. Das Problem ist, dass sie alle Befehle befolgen, zumindest wenn sie ihre Zulassung behalten wollen.

Der Öffentlichkeit, die von der Wissenschaft noch weniger versteht als von der Wirtschaft, wird erzählt, dass die Erde in schmelzenden Eisbergen ertrinken wird und sie daran schuld sind. Sie sollten besser tun, was man ihnen sagt. Mit Angst kann man sie gut bei der Stange halten.

Internationaler Mensch: Javier Milei, Argentiniens anarcho-kapitalistischer Präsident, reiste nach Davos und schien einige Federn zu rupfen.

Auf die Frage, warum er am WEF teilnehme, antwortete er: Um die Ideen der Freiheit in ein Forum zu pflanzen, das von der sozialistischen Agenda 2030 verseucht ist, die nur Elend über die Welt bringen wird.

Was halten Sie von Mileis Auftritt in Davos?

Doug Casey: „Viele Libertäre waren skeptisch gegenüber Milei, weil fast alle Politiker nur das sagen, was sie glauben, dass das Publikum hören will. Aber ich habe ihm geglaubt, seit er sich als AnCap zu erkennen gab, nicht nur als Konservativer oder jemand, der mit bestimmten Aspekten des Systems unzufrieden ist. Die Tatsache, dass er sich offen als Anarchokapitalist bezeichnete, sagte mir, dass er wirklich der Richtige sein könnte.

Die Tatsache, dass er sich in die Höhle des Löwen begab, kurz nachdem Schwabenklaus die Libertären als das Problem ausgemacht hatte (Link), und eine makellose Rede hielt, in der er diese Leute als das bezeichnete, was sie sind, erforderte echten moralischen Mut. Er hat nicht nur geredet, sondern auch gehandelt.

Ich empfehle jedem, seine Rede zu lesen und zu hören, um zu verstehen, wovon ich spreche. Es ist mit Abstand die wichtigste Rede, die in diesem Jahrhundert gehalten wurde. Und sie könnte bedeuten, dass Argentinien in den kommenden Jahren der weltweit beste Ort sein wird.