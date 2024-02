Vielleicht haben mehr Leute widersprochen, als wir wussten

Von Jeffrey A. Tucker

Vier Jahre lang sind wir von der Annahme ausgegangen, dass die meisten Menschen aus Angst vor dem Virus mitgemacht haben, als die Abriegelungen kamen. Vielleicht waren die Leute auch nur von der Propaganda eingeschüchtert, die überwältigend war. Dann setzte die „Massenbildung“ (der Wahnsinn von Menschenmassen) ein, und die Menschen verloren ihren Verstand und folgten dem Mythos in absurdem Ausmaß.

Das ist die gängige Version der Ereignisse.

Und doch hören wir immer wieder von frühen Stimmen des Dissenses, die kein Gehör fanden.

Das Problem, herauszufinden, ob und inwieweit die Menschen die Tyrannei hingenommen haben, ist ein wichtiges. Es wird dadurch erschwert, dass sich die Beweise häufen, dass die Regierung mit der Technik und den Medien und damit mit der wichtigsten Art und Weise, wie die Menschen ihre Nachrichten erhalten, zusammengearbeitet hat, um gegenteilige Stimmen aktiv zu unterdrücken, auch wenn sie von anerkannten Experten mit großer Glaubwürdigkeit kamen.

Haben Sie den Film The Big Short gesehen? Er basiert auf einem Buch von Michael Lewis. Beide feiern den Leerverkäufer Michael Burry von Scion Capital. Im Jahr 2006 begann er, seltsame Merkmale der Immobilienblase zu erkennen. Bei diesen Finanzprodukten, den sogenannten Mortgage Backed Securities (MBS), wurden hoch bewertete Hypothekenanleihen mit miserabel bewerteten Anleihen gemischt. Je genauer er hinschaute, desto mehr war er davon überzeugt, dass eine massive Immobilienblase im Anmarsch war.

Er leerverkaufte den Markt und drängte sogar verschiedene Finanzunternehmen dazu, Fonds aufzulegen, die genau das taten, obwohl es sie noch gar nicht gab. Nur wenige glaubten an eine Immobilienblase, weil alle Experten, einschließlich des Leiters der Zentralbank, etwas anderes behaupteten. Das ganze System stützte einen falschen Markt.

Burry, der ausgebildeter Mediziner ist, glaubte, dass es scheitern würde. Er hatte sich die Details angeschaut, anstatt den Experten zu vertrauen. Und es stellte sich heraus, dass er recht hatte, vielleicht zu früh, aber letztlich richtig. Im Film und im Buch wird er als Held dargestellt, weil er bereit war, sich sowohl gegen die Masse als auch gegen die Experten zu stellen.

Die Lektion: Wir sollten alle mehr wie Burry sein. Schon seit der Erzählung dieser Geschichte wird er als ein Mensch mit großer Weisheit geschätzt. Traue niemals den Experten, dem System, der konventionellen Weisheit, dem Wahnsinn der Massen. Recherchieren Sie selbst, wie Burry es tat!

Als die Sperrungen im März 2020 begannen, stellte sich heraus, dass Dr. Burry Twitter nur deshalb beitrat, um die Vorgänge anzuprangern. Er schickte auch E-Mails an Bloomberg. Burry schrieb sie sofort:

Eine Politik des Stillsitzens muss nicht universell sein. COVID-19 ist eine Krankheit, die für fettleibige, sehr alte und bereits kranke Menschen tödlich sein kann. Öffentliche Maßnahmen haben keine Nuancen, weil sie die Angst maximieren wollen, um die Einhaltung zu erzwingen. Aber eine universelle Politik des Stubenhockens zerstört kleine und mittlere Unternehmen und verprügelt indirekt Frauen und Kinder, tötet und schafft Drogenabhängige, führt zu Selbstmorden und verursacht ganz allgemein enormes Elend und psychische Qualen. Diese sekundären und tertiären Auswirkungen werden in den vorherrschenden Berichten nicht erwähnt.

Zu seinen Aussagen auf Twitter:

Die Amerikaner dürfen sich nicht daran halten. Staatliche Beschränkungen fügen dem Leben der Amerikaner um Größenordnungen mehr Schaden zu, als COVID es jemals aus eigener Kraft hätte tun können. Jedes Jahr sterben in den USA etwa 2,8 Millionen Menschen. Die schlimmsten Schätzungen für COVID würden weniger als 10 % zu dieser Zahl beitragen. Bedenken Sie dies, wenn die Medien suggerieren, dass die Amerikaner in einem Vielfachen der normalen Sterberate sterben. Mitgefühl ist nicht unvereinbar mit Fakten. Unverzeihlich. Lassen Sie uns die heutigen erschreckenden Arbeitslosenzahlen ins rechte Licht rücken. Das ist nicht das Virus. Dies ist die Reaktion auf das Virus, das die US- und die Weltwirtschaft tötet, mit allen damit verbundenen menschlichen Tragödien. Ich zeige Ihnen Amerikas Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung im Laufe der Jahrzehnte. 15 Millionen Hypothekenausfälle? Eine Arbeitslosenquote von über 10 %? Soziale Unruhen sind zu erwarten, wenn die Quote 20% überschreitet. Undenkbar in Amerika. Noch vor zwei Monaten ging es der Wirtschaft hervorragend. Dann taucht ein Virus auf, das weniger als 0,2 % der Menschen tötet, und die Regierung tut DAS? COVID wird wie alle Coronaviren nicht ohne Weiteres eine dauerhafte Herdenimmunität erzeugen, und Impfstoffe werden sich als schwer zu finden erweisen. Wir müssen lernen, damit zu leben – was bedeutet, dass es eine allgemeine Behandlung mit verfügbaren Medikamenten und keine Hysterie gibt, d. h. KEIN LOCKDOWN!

Später nahm er die Tweets zurück und löschte seine Konten, vielleicht weil er verzweifelt war, etwas zu bewirken. Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, wie viele „Retweets“ oder „Likes“ er erhielt oder wie die Kommentare lauteten, weil sie einfach nicht mehr vorhanden sind. (Wenn jemand herausfinden kann, wie man das herausfindet, lassen Sie es mich bitte wissen; ich habe alle Quellen überprüft.)

In Anbetracht von Burrys Status als echter Experte inmitten einer grotesken, beispiellosen Politik hätte man denken können, dass die Medien sich auf ihn stürzen würden. Er wäre in allen Talkshows zu sehen. Experten würden sich mit seinen Behauptungen auseinandersetzen, sie widerlegen oder unterstützen.

Stattdessen geschah: nichts.

In jenen Tagen suchte ich verzweifelt nach Stimmen, die mir widersprachen. Ich konnte wirklich keine finden. Ich fühlte mich sehr allein. Wie sich herausstellte, ging es vielen anderen auch so. Es gab viele von uns, wie sich herausstellte. Wir konnten einander nur nicht finden. Oder vielleicht gab es bestimmte Algorithmen, die uns daran hinderten, einander zu finden.

Zu dieser Zeit schien es einen seltsamen Trend zu geben. Die anerkannten Experten der Vergangenheit wurden alle weggefegt. Viele hatten ihre Konten gelöscht. Sie wurden durch neue Experten ersetzt, über die wir so gut wie nichts wussten oder deren Ruf stark angekratzt war, wie Anthony Fauci.

Ein Beispiel dafür ist Devi Sridhar, die die schottische Regierung beriet. Mehr als jeder andere erhielt sie erstaunlich viel Sendezeit im gesamten Vereinigten Königreich. Sie war eine Befürworterin der Idee des „Zero Covid“ durch Abriegelungen und später durch Impfungen. Heute räumt sie ein, dass dies ein Irrtum war, dass wir tatsächlich mit dem Virus leben müssen. Aber ihr Buch aus dieser Zeit bewirbt sie immer noch auf allen ihren Social-Media-Konten.

Hatten sie eine Erfolgsbilanz, die wir überprüfen konnten? Woher wissen wir, dass diese Leute echte Experten sind? Diese Fragen hat kaum jemand gestellt.

Wie kommt es, dass Sridhar die Expertin schlechthin war, während andere Experten abgewürgt, blockiert, denunziert, gekündigt und gelöscht wurden? Vielleicht, weil sie für die Gates-Stiftung arbeitete? Es ist unmöglich, bei der Betrachtung dieser Situation nicht zu einem gewissen Grad zum Verschwörungstheoretiker zu werden.

Es gibt keinen Grund, mit den Experten, die die Erklärung von Great Barrington verfasst haben, bis in den Oktober zu gehen. Sie waren extremen Angriffen ausgesetzt. Aber die Versuche, die öffentliche Meinung zu beeinflussen und einen Konsens herbeizuführen, begannen, sobald die Abriegelungen in Kraft traten.

Dieselbe Behörde, die sich so stark in die Informationsbeschaffung einmischte, war auch diejenige, die die Belegschaft in wichtige und unwichtige Mitarbeiter aufteilte und später die Risiken von Briefwahlen abtat, obwohl ihre internen Vermerke ein hohes Maß an Bewusstsein erkennen lassen. Es handelt sich um die Agentur für Cybersicherheit und Infrastruktursicherheit (CISA). Diese kleine Behörde, die 2018 gegründet wurde und für die meisten Amerikaner praktisch unsichtbar ist, übte eine enorme Macht über das aus, was wir wussten und was wir hörten.

In der Zwischenzeit haben wir von vielen Dissidenten gehört, die schon früh versucht haben, ihre Meinung zu äußern und kein Gehör gefunden haben, von denen viele jetzt für Brownstone schreiben.

Stellen Sie sich vor, wie anders das Jahr 2008 verlaufen wäre, wenn das gleiche Maß an Sprachkontrolle geherrscht hätte. Die Märkte hätten sich nicht so schnell der Realität angepasst. Es ist eine Sache, wenn eine Wahrheit unpopulär oder unkonventionell ist; es ist etwas anderes, wenn sie aktiv unterdrückt wird.

Wenn man zurückblickt, fragt man sich wirklich, wie die Realität in jenen ersten Tagen nach der Abriegelung aussah. Keine Frage, dass die Massenbildung eine große Rolle spielte. Keine Frage, dass die Menschen nachgaben und sich weit mehr fügten, als sie hätten tun sollen. Aber was wäre gewesen, wenn die Regierung nicht mit der Technik und den Medien zusammengearbeitet und einfach den freien Informationsfluss zugelassen hätte? Hätten die Abriegelungen vielleicht schon viel früher ein Ende gefunden, einfach weil die Menschen eine andere Sichtweise hätten hören können?

Wir werden es nie erfahren. Dies ist eine Warnung vor einer pauschalen Verurteilung der Welt, weil sie es versäumt hat, sich gegen die Tyrannei zu wehren. Vielleicht sind viele Menschen aufgestanden, auf welche begrenzte Weise auch immer, aber sie sahen sich einfach mit einem System konfrontiert, das sie daran hinderte, sich Gehör zu verschaffen.