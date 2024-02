Von Declan Hayes

Van den Ende und Brand werden nicht berücksichtigt, da sie die wahren Nachrichten produzieren, für deren Diskreditierung die Legionen von BBC-Schreiberlingen bezahlt werden.

Weder die SCF-Kolumnistin Sonja van den Ende noch das erwachende Wunder Russell Brand sind Mitglieder der MI6-Initiative für vertrauenswürdige Nachrichten (Trusted News Initiative), die, wie uns die BBC mitteilt, vom britischen Geheimdienst ins Leben gerufen wurde, um die selbsterklärten Fake News zu bekämpfen, die van den Ende und Brand angeblich weltweit verkörpern. Die „Trusted News Initiative“ ist eine von der BBC gegründete Partnerschaft, der Organisationen aus der ganzen Welt angehören, darunter; AP, AFP, BBC, CBC/Radio-Canada, Europäische Rundfunkunion (EBU), Financial Times, Information Futures Lab, Google/YouTube, The Hindu, The Nation Media Group, Meta, Microsoft, Thomson Reuters, Reuters Institute for the Study of Journalism, Twitter, The Washington Post, Kompas – Indonesien, Dawn – Pakistan, Indian Express, NDTV – Indien, ABC – Australien, SBS – Australien, NHK – Japan“, dominiert den globalen Informationsraum, aber leider schaffen es van den Ende und Brand nicht in die Liste, da sie die echten Nachrichten produzieren, für deren Diskreditierung diese Legionen von BBC-Schreiberlingen bezahlt werden.

Wenn wir auf der Website des SCF nach van den Ende suchen, erhalten wir, zumindest meiner Meinung nach, eine kleine Anzahl von Artikeln mit einem viel besseren Verhältnis von Information zu Rauschen als bei vergleichbaren Suchen der BBC. Anders ausgedrückt: Ihre Artikel über das ukrainische Regime, das Frauen foltert, über Nazis in Kanada und Großbritannien und über ISIS enthalten mehr solide Informationen als alle vergleichbaren Artikel, die Mitglieder der Trusted News Initiative ausspucken.

Van den Ende ist nicht nur, zumindest meiner Meinung nach, lesenswert, sondern das ist eine Meinung, die ich mit dem niederländischen Inlandsgeheimdienst (BVD) und ähnlichen Gruppen teile, die den guten Kampf gegen die Wahrheit und die niederländischen Landwirte kämpfen, so wie sie in früheren Jahrzehnten die jüdischen Überlebenden der Todeslager der Nazis bekämpft haben. Nur für den Fall, dass Sie den letzten Teil verpasst haben: In früheren Zeiten bespitzelte der BVD niederländische Juden, die Auschwitz und andere Konzentrationslager überlebt hatten, weil er sie, wie van den Ende und ihre niederländischen Bauernkumpel, als potenzielle Bedrohung für seinen Status quo ansah.

In einem BVD-Vermerk über eine Gedenkfeier in Auschwitz im Jahr 1965 sind die Namen der jüdischen Teilnehmer aufgeführt, zusammen mit der Bemerkung „Viele Israeliten unter den Anwesenden“. Eine der Sünden dieser Israeliten bestand darin, dass sie die Absprachen zwischen den niederländischen und den Nazi-Behörden aufzeigten, die beide froh darüber zu sein schienen, dass niederländische „Israeliten“ mit Einwegtickets in die Todeslager der Nazis verfrachtet wurden.

Das soll zwar nicht heißen, dass van den Ende oder Alina Lipp, die wir bereits kennengelernt haben, in unmittelbarer Gefahr sind, in ein Nazi-Todeslager verschleppt zu werden, aber Big Brother behält sie im Auge, so wie sie früher die niederländischen Israeliten im Auge behielten.

Robert van der Noordaa und mehrere andere „Forscher“ rühmen sich damit, dass sie für Anne Applebaum, Peter Pomerantsev und ähnliche Aktiva van den Ende und andere niederländische Dissidenten überwachen, die sie verdächtigen, über „russische und pro-russische Organisationen in den Niederlanden (und im Ausland) Desinformationen zu verbreiten“.

Van den Ende ist von besonderem Interesse, da „sie eine Leserkolumne in der niederländischen Metro schreibt (15. Mai 2015). Der Artikel handelt von der Katastrophe in Odessa, wo 48 Menschen bei einem Brand ums Leben kamen“, und es scheint, dass van den Ende möglicherweise von „Putin-Apologeten“ subventioniert wurde, um dorthin zu reisen.

Noch beunruhigender ist, dass van den Ende mit dem in Deutschland lebenden Oleg Muzyca unter einer Decke zu stecken scheint, der „einer der aktiven Anti-Maidan-Teilnehmer an den Unruhen vom 2. Mai 2014 und einer der Hauptpropagandisten der Lügen über das ‚Massaker von Odessa‘ ist. Er wurde nach dem Brand vom Dach des Gewerkschaftshauses geholt und verhaftet. Auch wenn die gegen ihn erhobenen Vorwürfe natürlich bewiesen werden müssten, ist es doch erwähnenswert, dass Anti-Maidan-Aktivisten, die sich auf dem Dach befanden, auf pro-ukrainische Aktivisten schossen und Molotow-Cocktails warfen, darunter auch solche, die verzweifelt versuchten, die vom Feuer betroffenen Menschen zu retten. Er wurde freigelassen, nachdem Anti-Maidan-Aktivisten am 4. Mai die Polizeistation gestürmt hatten, in der er festgehalten wurde. Er floh nach Deutschland und hält sich seitdem dort auf, außer wenn er auf Reisen ist.

Nur für den Fall, dass Sie das alles nicht mitbekommen haben: van der Noordaa behauptet, dass die Gewerkschafter in Odessa sich selbst verbrannt haben, dass die Nazis, die sich dabei gefilmt haben, wie sie die Gewerkschafter verbrannten, versucht haben, sie zu retten, und dass van den Ende und ihre Kumpane ein wesentlicher Bestandteil der Anschwärzung des guten Namens der ukrainischen Nazis sind, für die der Massenmord an Unschuldigen zum Tagesgeschäft gehört.

Bevor wir uns mit Brand befassen, sollten wir sagen, dass van den Ende, Lipp und ihre Kumpels, zumindest nach den vorliegenden Beweisen, buchstäblich auf der Seite der (zensierten) Engel zu stehen scheinen und dass van der Noordaa und ähnliche Widerlinge der Trusted News Initiative, die dafür bezahlt werden, sie im Auge zu behalten, für den Abschaum der westlichen Geheimdienste arbeiten.

Obwohl ich früher mit knirschenden Zähnen über Brand geschrieben habe, erwärme ich mich langsam und vorsichtig für ihn, weil seine übergreifenden Thesen über die Trusted News Initiative und vieles mehr, wie z. B. seine Stellungnahme zu den jüngsten Unruhen in Dublin, uns ausgezeichnete Vorlagen für die Bewertung dieser Angelegenheiten liefern, etwas, das über die Fähigkeiten der Trusted News Initiative und derjenigen, die mit ihr zusammenarbeiten, hinausgeht.

An der Spitze ihres Geheimdienstnetzes steht Jessica Cecil von der BBC, die direkt dem europäischen Kommandostab der Rand Corporation unterstellt ist, die seit jeher ein integraler Bestandteil des amerikanischen Militärgeheimdienstes ist.

In den Abwasserkanälen dieser Armee degenerierter Spinmeister haben wir den wahren Abschaum, BBC-Moderatoren wie Victoria Derbyshire, die ständig darauf besteht, dass Dr. Hanan Ashrawi, die renommierte altgediente christliche palästinensische Politikerin, alle ihre palästinensischen Mitbürger unmissverständlich verurteilt, bevor sie den Mund öffnet.

Hier ist eine typische BBC-Nicht-Story, in der behauptet wird, dass Zelenskys korrupte Freunde mit ihren unrechtmäßig erworbenen Gewinnen Villen in Madrid gekauft haben. Und hier ist ein weiterer BBC-Müll, der „russische Fehlinformationen“ entlarvt, wonach ein paar Zelensky-Kumpane ein paar Luxusjachten in den USA gekauft hätten, als Teil eines hinterhältigen russischen Plans, „die US-Debatte über die Ukraine-Hilfe zu beeinflussen“.

Die erste wirklich berichtenswerte Sache ist, dass die Lebensläufe von Olga Robinson, dem ehemaligen „Studentenbotschafter“ Shayan Sardarizadeh und Mike Wendling, den drei BBC-Hacks, die diesen Müll geschrieben haben, kaum schwächer oder, angesichts ihrer iranischen und amerikanischen Hintergründe, fragwürdiger sein könnten.

Als Nächstes ist anzumerken, dass die Behauptung, die Ukraine sei der Weltmeister im Hinblick auf Korruption, genauso wenig zutrifft wie die Behauptung, Wasser sei nass. Aber das ist auch schon alles, was die BBC zu bieten hat. Sicher, ihre Kricketkommentare sind erstklassig, aber wenn es um Politik geht, versammeln sich ihre Affen um die Fahne und plappern alles nach, was ihnen aufgetragen wird zu plappern. Sogar ihre Sportkommentatoren müssen die vorgegebenen politischen Botschaften wiedergeben, sonst enden sie wie Matt Le Tissier, der entlassen wurde, weil er es wagte, eine eigene Meinung zu haben.

Weil Sonja van den Ende eine eigene Meinung hat, wird sie nie einen Job bei der BBC oder einer anderen MI6-Filiale bekommen, wo verbissene Ergebenheit gegenüber König, Land und fadenscheinigen Trusted-News-Narrativen an der Tagesordnung ist. Doch wie Matt Le Tissier und Russell Brand wird sie überleben, und zwar mit einem viel leichteren und reineren Gewissen als die erbärmlichen Sturmtruppen der MI6-Initiative für vertrauenswürdige Nachrichten. Und am Ende des Tages bringt es wunderbare Belohnungen mit sich, an der Seite der Engel von Donbass, Syrien und Gaza zu stehen – Perlen, die die Schweine, die in den Schweineställen der Initiative für vertrauenswürdige Nachrichten leben, nicht einmal ansatzweise zu schätzen wissen, geschweige denn eine Chance haben, sie zu besitzen.