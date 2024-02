Mehr als 60 Millionen haben die Ankündigung verfolgt. NATO-Medien schweigen: Tucker Carlson erklärt, warum er nach Russland gereist ist, um Wladimir Putin zu interviewen.

„Westliche Regierungen werden sicherlich ihr Bestes tun, um dieses Video auf anderen, weniger prinzipientreuen Plattformen zu zensieren, weil sie Angst vor Informationen haben, die sie nicht kontrollieren können. Angst vor Informationen haben, die sie nicht kontrollieren können“. Tucker hat mit seinem Teaser den Nagel auf den Kopf getroffen.

Die Neokonservativen in Washington und ihre Lakaien in den Konzernmedien sind außer sich, weil Tucker Carlson nach Russland gereist ist, um Präsident Wladimir Putin zu interviewen.

Ich dachte, das machen Journalisten: In fremde Länder reisen, um die Führer der Welt zu interviewen. Wir haben weiß Gott genug Interviews mit Herrn Zelenskyy gesehen, dem Präsidenten der Ukraine, der alle Oppositionsparteien geschlossen und alle Medien verboten hat, die er als unfreundlich für seine Sache ansieht, und der trotzdem als Vorbild für „Demokratie“ hochgehalten wird. Aber von Putin hören wir nichts. Unsere westlichen Medien schwärzen Putin an und unterstellen ihm gleichzeitig Motive, die vielleicht zutreffen, vielleicht aber auch nicht. Er wolle „das alte Sowjetimperium wiederherstellen“, sagte Mike Pence. Das ist ein Refrain, den wir immer wieder hören. Aber gibt es dafür Beweise?

Einige der weniger qualifizierten Leute in den konservativen Medien haben sich noch nie mit Beweisen beschäftigt. Sie stürzen sich einfach gerne darauf. Und sie stürzen sich alle auf Tucker. Der neokonservative Kriegstreiber William Kristol, der jahrzehntelang als Wasserträger des militärisch-industriellen Komplexes gedient hat, schlug sogar vor, die US-Regierung solle Tucker Carlson an der Rückkehr in die Vereinigten Staaten hindern.

Diese verrückten Politiker und falschen Journalisten wollen wirklich, dass die Amerikaner nur eine Seite der Russland-Ukraine-Geschichte hören. Sie haben Angst, dass der Geldwäschezug, der durch die Ukraine fährt, zum Stehen kommt, wenn die Menschen über die historischen Hintergründe der Ukraine, Russlands und der NATO informiert werden.

Große Zeitungen wie die New York Times, USA Today, die Daily Mail, der Telegraph und die Washington Post sowie Fernsehsender wie ABC, CBS, NBC, Fox, CNN und sogar Newsmax füttern uns mit westlicher Propaganda und wenig Fakten.

Aber ich habe einen fairen Artikel über Tuckers Besuch in Russland gefunden. Er wurde von Spencer Brown auf Townhall geschrieben und ich gebe ihn hier zusammen mit einem Video von Tucker Carlson wieder, in dem er selbst erklärt, warum er Putin interviewt.

Von Spencer Brown

Tucker Carlson bestätigte Berichte und Gerüchte, dass der ehemalige Moderator des Fox News Channel nach Russland gereist sei, um Präsident Wladimir Putin zu interviewen, und veröffentlichte am Dienstag eine Art Vorschau auf sein Interview mit dem russischen Präsidenten in Moskau.

„Es ist unser Job“, erklärte Carlson, warum er sich auf ein solches Interview einließ, räumte aber auch ein, dass ein solches Projekt mit Risiken verbunden sei. „Wir sind Journalisten, unsere Aufgabe ist es, die Menschen zu informieren“, bekräftigte er.

„Die meisten Amerikaner sind nicht im Bilde darüber, warum Putin in die Ukraine einmarschiert ist oder welche Ziele er jetzt verfolgt“, so Carlson weiter. „Sie haben nie seine Stimme gehört – und das ist falsch. Die Amerikaner haben das Recht, alles über einen Krieg zu erfahren, in den sie verwickelt sind, und wir haben das Recht, sie zu informieren, weil wir auch Amerikaner sind“, betonte Carlson in dem Video, das aus der russischen Hauptstadt gesendet wurde.

„Redefreiheit ist unser Geburtsrecht“, sagte Carlson und verglich die Freiheit der Amerikaner mit dem trostlosen Mangel an individuellen Freiheiten in Russland. „Wir wurden mit dem Recht geboren, zu sagen, was wir glauben, und dieses Recht kann uns nicht genommen werden, egal wer im Weißen Haus sitzt“, sagte er. „Aber sie versuchen es trotzdem.“

Man kann nur hoffen, dass diese Betonung des Journalismus und der Pressefreiheit bedeutet, dass Carlson Putin wegen der ungerechtfertigten Inhaftierung von Evan Gershkovich vom Wall Street Journal, der seit mehr als 314 Tagen im berüchtigten Lefortovo-Gefängnis festgehalten wird, unter Druck setzen wird.

„Vor fast drei Jahren hat die Biden-Administration illegal unsere Textnachrichten ausspioniert und dann deren Inhalt an ihre Diener in den Nachrichtenmedien weitergegeben“, erinnerte Carlson. „Sie taten dies, um ein Interview mit Putin zu verhindern, das wir geplant hatten. Vergangenen Monat sind wir ziemlich sicher, dass sie genau dasselbe noch einmal getan haben“, verriet er. „Aber dieses Mal sind wir trotzdem nach Moskau gekommen.

Zu den Auswirkungen von Putins Einmarsch in die Ukraine sagte Carlson, dass „die Wirtschaftsordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, das System, das mehr als 80 Jahre lang den Wohlstand des Westens garantiert hat, rasant zusammenbricht – und damit auch die Vorherrschaft des US-Dollars“.

Carlson bezeichnete diese Auswirkungen zusammen mit den in den Kämpfen geopferten Menschenleben als „geschichtsverändernde Entwicklungen“, die „das Leben unserer Enkel bestimmen werden“, und beklagte, dass viele Amerikaner nicht ausreichend über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine informiert seien und „denken, dass sich durch den Krieg nichts wirklich geändert hat“.

Tucker Carlson: „Warum ich Wladimir Putin interviewe.“

Direkt zum Video:

Carlson kritisierte die „korrupten“ Medien, die „ihre Leser und Zuschauer belügen… meistens durch Unterlassung“, weil die Amerikaner nicht sehen, wie sich die Dinge ändern, während der Krieg weitergeht. Er kritisierte auch die Art und Weise, wie die Medien in den USA „einen ausländischen Führer [den ukrainischen Präsidenten Zelensky] wie eine neue Verbrauchermarke anpreisen“, während „kein einziger westlicher Journalist sich die Mühe gemacht hat, den Präsidenten des anderen Landes zu interviewen, das in diesen Konflikt verwickelt ist: Wladimir Putin“.

Carlson wies darauf hin, dass er auch um ein Interview mit Zelensky gebeten habe, das der ukrainische Staatschef bisher abgelehnt habe, und bezeichnete die unkritische Berichterstattung über die Ukraine als „keinen Journalismus“, sondern als „Regierungspropaganda der hässlichsten Art“.

„Wir sind nicht hier, weil wir Wladimir Putin mögen“, betonte Carlson. „Wir sind hier, weil wir die Vereinigten Staaten lieben – und weil wir wollen, dass sie wohlhabend und frei bleiben. Wir haben diese Reise selbst bezahlt“, stellte er klar. „Wir haben kein Geld von einer Regierung oder Gruppe genommen, und wir werden auch keine Gebühren verlangen, um das Interview zu sehen“, sobald es veröffentlicht ist. Carlson sagte, sein Interview mit Putin werde „live auf Band aufgenommen“ und „unbearbeitet auf unserer Website veröffentlicht“.

Ferner lobte Carlson Elon Musk für sein Versprechen, das Interview nicht zu unterdrücken oder zu blockieren, sobald wir es auf seiner Plattform X veröffentlichen.

„Westliche Regierungen hingegen werden sicherlich ihr Bestes tun, um dieses Video auf anderen, weniger prinzipientreuen Plattformen zu zensieren, denn das ist es, was sie tun“, prophezeite Carlson. „Sie haben Angst vor Informationen, die sie nicht kontrollieren können. Aber es gibt keinen Grund, Angst zu haben.“

„Wir ermutigen Sie nicht, dem zuzustimmen, was Putin in diesem Interview sagt, aber wir bitten Sie, es sich anzusehen“, bekräftigte Carlson. „Sie sollten so viel wie möglich wissen. Dann können Sie wie ein freier Bürger und nicht wie ein Sklave entscheiden.