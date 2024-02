Die Europäische Union (EU) musste die vom globalistischen Weltwirtschaftsforum (WEF) diktierten „Netto-Null-Ziele“ zurückweisen.

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben die umstrittenen Ziele der grünen Agenda nach massiven Protesten der Landwirte auf den Straßen Europas fallen gelassen.

Die Europäische Union hat sich von den „Netto-Null“-Zielen des WEF für die Landwirtschaft verabschiedet.

Diese Ziele zielen darauf ab, Landwirte durch drastische Kürzungen beim Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden aus dem Geschäft zu drängen.

Zu den „Netto-Null“-Zielen gehört auch die Empfehlung an die Bevölkerung, weniger Fleisch zu essen und stattdessen auf „Lebensmittel“ umzusteigen, die im Labor gezüchtet werden und auf Insekten basieren.

Dieser Vorstoß rief heftige Proteste der Landwirte hervor.

Die EU hat den wütenden Protesten der Landwirte nachgegeben und die Ziele für die Reduzierung der landwirtschaftlichen Emissionen im Rahmen der EU-Initiative „Netto-Null“ gesenkt, berichtet der Telegraph.

Die Forderung, Stickstoff, Methan und andere Emissionen aus der Landwirtschaft um fast ein Drittel zu reduzieren, wurde aus einem umfassenderen Brüsseler Plan gestrichen, der darauf abzielt, die sogenannten Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 Prozent zu senken.

Am Dienstag schlug die nicht gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ein ehemaliges Vorstandsmitglied des WEF, ebenfalls vor, den EU-Plan zur Halbierung des Pestizideinsatzes zurückzuziehen.

Sie bezeichnete ihn als „Symbol der Polarisierung“.

„Unsere Landwirte verdienen es, dass man ihnen zuhört“, sagte von der Leyen vor dem Europäischen Parlament.

„Ich weiß, dass sie sich Sorgen um die Zukunft der Landwirtschaft und um ihre Zukunft als Landwirte machen.

„Aber sie wissen auch, dass die Landwirtschaft zu einem nachhaltigeren Produktionsmodell übergehen muss, damit ihre Betriebe auch in den kommenden Jahren rentabel bleiben.“

Eine Empfehlung an die EU-Bürger, weniger Fleisch zu essen, wurde ebenfalls aus dem Plan gestrichen.

Die Zugeständnisse kamen zu einer Zeit, in der Landwirte in Belgien, Frankreich, Deutschland und Italien im Vorfeld der diesjährigen Europawahlen immer häufiger demonstrierten.

Blockaden vor den Verteilungszentren der Supermärkte führten zu leeren Regalen in Brüssel.

Laut The Telegraph nehmen die Landwirte die EU als Geisel und gewinnen.

Der Telegraph warnt die Globalisten jedoch davor, dass das Nachgeben der EU bei den „Netto-Null“-Regeln „den euroskeptischen Geist nicht zurück in die Flasche bringen wird“, so der Telegraph.

Umfragen sagen voraus, dass Anti-EU-Parteien die Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni in neun Mitgliedsstaaten gewinnen werden: Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Frankreich, Ungarn, Italien, Niederlande, Polen und Slowakei.

Nachdem sie in Großbritannien nach den schmerzhaften Brexit-Verhandlungen aus der Defensive herausgekommen sind, werden sie in weiteren neun EU-Ländern den zweiten oder dritten Platz belegen.

Die EU befürchtet, dass diese Ergebnisse durch die populistische Revolte der Landwirte noch verstärkt werden könnten.

Proteste von Traktoren gegen Klimaschutzauflagen verhalfen einer niederländischen Bauernpartei zu einem Erdrutschsieg bei den Regionalwahlen im vergangenen Jahr, nachdem die Abstimmung zu einem Referendum über die etablierte Politik geworden war.

Nachdem die Regierungskoalition zerbrochen war, wandten sich die Wähler bei den vorgezogenen Parlamentswahlen im November Geert Wilders zu, einem einwandererfeindlichen, Nexit-befürwortenden und bäuerlichen Brandstifter.

Ähnliche Traktorproteste haben seither in Frankreich, Italien, Deutschland, Belgien, Polen und Rumänien stattgefunden, werden demnächst in der Slowakei erwartet und sind am Dienstag in Spanien ausgebrochen.

Euroskeptische Parteien haben sich den Kampf der Landwirte zu eigen gemacht und den EU-freundlichen Kräften eine Wählerschaft entzogen, die sie dank der enormen Agrarsubventionen der EU lange als ihre eigene betrachtet hatten.

Ein wichtiges Schlachtfeld im bevorstehenden Wahlkampf ist der Widerstand gegen das EU-Ziel „Netto-Null“ für 2050, ein Kulturkampf, der durch die Krise der Lebenshaltungskosten zusätzlich angeheizt wird.

„Einer nach dem anderen bröckelt“, sagt der Journalist Ross Clark.

Die „Net Zero“-Ziele wurden ohne Rücksicht auf Kosten und Machbarkeit konzipiert.