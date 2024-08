TRUMP UND KENNEDY: Kamala Harris ist die Partei des Krieges, sie ist eine Kriegstreiberin, eine Kriegstreiberin in der Ukraine, eine Kriegstreiberin in China. Sie ist ein Produkt der Konzernkontrolle unserer Demokratie. Trotz eines Urteils des Obersten Gerichtshofs hält sie 5.000 Gefangene illegal gefangen, um sie als moderne Sklaven zu missbrauchen.

TRUMP AND KENNEDY: Kamala Harris is the party of war, she is a war hawk, a war hawk on Ukraine, a war hawk on China. She is a product of the Corporate control of our Democracy. Despite a Supreme Court order she kept 5,000 prisoners illegally in jail to act as modern day slaves.… pic.twitter.com/JBaoIKVJBi