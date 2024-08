Das postideologische Zeitalter

Jeffrey A. Tucker

Die allgemeine Meinung besagt, dass sich die USA und ein Großteil der westlichen Welt in rechts und links polarisiert haben. Diese Lager sind unerbittlich und hegen gegenseitigen Hass. Dieses Verständnismodell durchdringt alle populären Medien und konsumiert die Kultur, so dass jeder das Bedürfnis verspürt, sich zu entscheiden. Es ist einfach, erinnert an die Gegensätze des Kalten Krieges, erregt die Aufmerksamkeit der Medien und spaltet die Bevölkerung weiter auf eine Weise, die den Führern beider Seiten zugute kommt.

Die Realität unter der Oberfläche sieht anders aus. Die alten Ideologien sind zerbrochen und die meisten ernsthaften Menschen versuchen, etwas anderes als die alten Strukturen zusammenzusetzen. Die Wende verlief zunächst langsam, begann wahrscheinlich mit dem Ende des Kalten Krieges, kulminierte aber in der Reaktion auf die Covid-Krise. Trotz dieser Behauptung waren Links und Rechts noch nie so durcheinander. Die Neuordnung findet auch gerade statt, aber es sieht viel mehr nach dem Kampf der herrschenden Klasse gegen alle anderen aus.

Die Reaktion der Covid-Politik hat jede ideologische Sichtweise durcheinandergebracht. Für die Mitte-Links-Parteien, die immer auf die öffentliche Gesundheit vertraut hatten, war es ein Schock, zu sehen, wie die Prinzipien von 100 Jahren in einem Augenblick zerfetzt wurden. Für die Mitte-Rechts-Parteien war es wirklich schwer zu glauben, dass die Republikaner an der Macht sich der Idee fügten, „die Wirtschaft herunterzufahren“. Die Anliegen der traditionellen Bürgerrechtler, einschließlich der Meinungsfreiheit, wurden mit Füßen getreten. Diejenigen, die sich traditionell um die Rechte und Interessen großer und kleiner Unternehmen versammelt hatten, sahen mit Entsetzen zu, wie sich die Großunternehmen den Lockdown-Armeen anschlossen und kleine Unternehmen zermalmt wurden. Die Anhänger der Wissenschaft als Maßstab der Wahrheit, der sich über alles erheben kann, waren erstaunt, als sie sahen, wie jede Zeitschrift und jeder Verband durch staatliche Prioritäten kompromittiert wurde.

Was fast alle anging, die glaubten, dass wir immer noch in einer repräsentativen Demokratie lebten, in der gewählte Führer die Macht innehatten, so waren sie erstaunt zu sehen, wie Politiker gegenüber den vielen Schichten fest verwurzelter bürokratischer Experten in der Regierung, deren tiefste Schichten die Kontrolle über traditionelle zivile Behörden zu übernehmen scheinen, ängstlich und machtlos wurden. Die Leute, die immer davon ausgegangen waren, dass die Pharmaindustrie ständig von der FDA ausgebremst wird, sahen erstaunt zu, wie diese Impfstoff-Giganten das Sagen bei allen Zulassungsverfahren hatten.

Als die Dissidenten im Frühjahr 2020 begannen, die fast unmittelbar einsetzende Zensur zu durchbrechen, entdeckten wir eine faszinierende Sache. Unsere traditionellen Verbündeten waren nicht auf unserer Seite. Ich habe das von der Rechten, der Linken und von Libertären gehört. Ob in der Wissenschaft oder in den Medien, niemand äußerte sich so, wie wir es vielleicht erwartet hätten. Wie Naomi Wolf es in einem privaten Seminar mit Worten ausdrückte, die mich damals schockierten: „Alle unsere früheren Allianzen, Institutionen und Netzwerke sind zusammengebrochen.“

Die Entschuldigung für die Auferlegung einer plötzlichen Despotie hatte etwas an sich, das alle wichtigen Stimmen auf allen Seiten zu verwirren schien. Das war ein Hinweis darauf, dass etwas sehr falsch lief, und es war mehr als Verrat. Es war ein Zeichen dafür, dass wir die intellektuelle Lage des Landes zutiefst missverstanden hatten.

Man hätte annehmen können, dass Kirchenführer gegen die Schließung von Gotteshäusern protestieren würden. Das taten sie größtenteils nicht. Dasselbe galt für die traditionellen Bürgerrechtsorganisationen. Sie verstummten. Die Libertarian Party hatte nichts zu sagen und die meisten libertären Denkfabriken auch nicht; selbst jetzt war der Bannerträger der Partei voll und ganz hinter dem Lockdown-Programm, als es darauf ankam. Die Linke schloss sich an und die Rechte auch. Tatsächlich sprachen sich große „konservative“ Medien für Lockdowns und Impfvorschriften aus – genau wie die traditionellen „liberalen“ Medien.

Und was hatten die Dissidenten gemeinsam? Sie waren an Beweisen, Wissenschaft, Ruhe und traditionellem Recht und Freiheit interessiert. Entscheidend war, dass sie aufgrund ihrer Karriere in der Lage waren, etwas zu dem Problem zu sagen. Das heißt, die meisten Dissidenten waren nicht von den großen Macht- und Einflusssystemen abhängig, sei es in der Non-Profit-Welt, der Wissenschaft, den großen Medien und der Technologie oder anderswo. Sie haben sich geäußert, weil es ihnen wichtig war und weil sie in der Lage waren, dies zu tun.

Im Laufe der Monate und Jahre haben wir uns allmählich gefunden. Und was haben wir herausgefunden? Wir haben entdeckt, dass Menschen, die scheinbar nur aufgrund der Brandmarkung der Vergangenheit auf verschiedenen Seiten standen, viel mehr gemeinsam hatten, als wir dachten.

Und infolgedessen – und teilweise, weil wir nun in der Lage waren, einander mehr zu vertrauen, als wir es sonst getan hätten – begannen wir, einander zuzuhören. Und was noch wichtiger ist: Wir haben begonnen, voneinander zu lernen und all die Arten zu entdecken, in denen unsere früheren Stammesverbindungen uns für Realitäten blind gemacht hatten, die wir die ganze Zeit direkt vor uns hatten, aber einfach nicht sehen konnten.

So waren beispielsweise viele Linke, die lange Zeit den Aufstieg der Regierungsmacht als Gegenmaßnahme für die Verwüstungen der Privatwirtschaft verteidigt hatten, erstaunt, als sie sahen, wie sich genau diese Macht gegen die Bevölkerungsschichten wandte, deren Interessen sie lange Zeit verteidigt hatten, nämlich die Armen und die Arbeiterklasse. Die Reaktion auf die Pandemie war zumindest ein Paradebeispiel für die Klassenausbeutung der Bevölkerung im Namen der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Eliten.

Umgekehrt waren diejenigen von uns, die sich lange Zeit für die Rechte der Wirtschaft eingesetzt hatten, gezwungen, der Realität ins Auge zu blicken, dass die größten Konzerne, die nach Jahrzehnten lockerer Kreditvergabe stark konsolidiert waren, so eng mit der Regierung zusammenarbeiteten, als gäbe es wirklich keinen Unterschied zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor. Tatsächlich war es schwer, den Unterschied zu erkennen.

Diejenigen, die sich lange Zeit für die Rechte der Medien gegen die Angriffe der Elite eingesetzt hatten, entdeckten, dass es wirklich kaum einen Unterschied zwischen den Mainstream-Unternehmensmedien und den PR-Abteilungen der Regierung gab, die wiederum den mächtigsten Konzernen Wasser reichten, die mit dem ganzen Geschäft Billionen verdienen konnten.

All dies in Echtzeit zu beobachten, war eine erstaunliche Erfahrung. Vor allem war es intellektuell desorientierend. Und so mussten diejenigen von uns, denen ein genaues Verständnis der Welt wichtig ist, sich neu formieren, auf das zurückgreifen, was wir als wahr erkannt hatten und was sich bestätigte, aber Postulate und Dogmen überdenken, von denen wir annahmen, dass sie wahr seien, die sich aber im Notfall als falsch herausstellten.

Ja, diese Tage sind vorbei, zumindest für den Moment, aber sie hinterlassen ein riesiges Blutbad alter ideologischer Systeme auf dem Müllhaufen der Geschichte. Ein Teil der Aufgabe des Brownstone Institute und vielleicht sogar unsere Hauptaufgabe besteht darin, die Vorgänge in der Welt auf realistische Weise zu verstehen, gestützt durch Beweise und die beste Theorie, um unseren Weg zurück zu den Grundprinzipien zu finden, auf denen die Zivilisation im Laufe der Jahrhunderte aufgebaut wurde. Dieses Ziel ist untrennbar mit der Idee von Rechten und öffentlichen Institutionen verbunden, die auf die Menschen eingehen.

Was wir gelernt haben, ist, dass unser ideologisches System uns nicht nur nicht geschützt hat; es konnte nicht einmal die seltsamen Realitäten erklären, die sich entfalteten.

Jeder in der Dissidentengemeinschaft stimmt dem Hauptthema des Herrn der Ringe voll und ganz zu: Macht ist der große Killer des menschlichen Geistes. Unsere Aufgabe ist es, herauszufinden, wer diese Macht hat, wie man sie zerschlägt und wie man verhindert, dass so etwas jemals wieder passiert. Und mit „so etwas“ meinen wir alles: die Ausbeutung, die Einschränkungen friedlichen Verhaltens, die Machtergreifung und die Aggression der Konzerne, die Zensur und den Verrat an den Versprechen des Informationszeitalters, die Zerstörung von Eigentumsrechten und Unternehmen und die Verletzung der körperlichen Autonomie.

In unseren ruhigeren Momenten fragen wir uns alle, wie wir über die ideologischen Aufspaltungen der Vergangenheit so verwirrt sein konnten. Warum waren wir so in ihnen verwurzelt? Und inwieweit haben diese Ideologien eine künstliche Fassade über die wachsenden Probleme unter der binären Oberfläche geschaffen? Dies war sicherlich der Fall und es hielt jahrzehntelang an.

Wir denken jetzt an populistische Bewegungen der Vergangenheit zurück und sehen, wie viele von ihnen, ob angeblich von rechts oder links, letztlich aus derselben Quelle kamen, nämlich aus der Wahrnehmung, dass das System von etwas oder jemandem anderen gesteuert wurde, als angepriesen wird. Die Occupy-Wall-Street-Bewegung entsprang letztlich denselben Instinkten wie der Trucker-Aufstand in Kanada, der etwa zwölf Jahre später stattfand, und dennoch wird die eine als links und die andere als rechts bezeichnet.

Es ist unmöglich, die BLM-Proteste und manchmal auch die Unruhen von der Reaktion auf die zweimonatige Ausgangssperre wegen eines Virus zu trennen, von dem bekannt war, dass er vor allem für Alte und Gebrechliche eine Bedrohung darstellte. Das entfesselte vorhersehbare Wut, die oft zutiefst destruktiv war. Und der Schock und die Empörung über die Impf- und Maskenpflicht entsprangen demselben Grundimpuls: dem menschlichen Wunsch, nicht in Käfigen zu leben, die jemand anderes geschaffen hat, sondern die Kontrolle über unseren eigenen Körper und unser eigenes Leben zu haben.

Dasselbe gilt für die heutigen Antizensurbewegungen und die wachsenden nationalistischen Bewegungen auf der ganzen Welt, die sich fragen, ob Nationalstaaten überhaupt noch die Autorität haben, die massiven und hegemonialen globalen Kräfte zu kontrollieren, die hinter den Kulissen die Fäden zu ziehen scheinen.

All diese Verschiebungen in den Bereichen Meinung und Politik haben denselben Ursprung: den Wunsch, die Kontrolle über unser Leben zurückzugewinnen.

Dies bedeutet vieles. Dazu gehören Themen, die viele Rechte vernachlässigt haben: Lebensmittelfreiheit, medizinische Freiheit, Unternehmenskonsolidierung, der Aufstieg des Unternehmensstaats, Zensur im privaten Sektor durch Ausgliederung von Behörden, der Militarisierung ziviler Behörden und der Macht des tiefen Staates. Und dasselbe gilt für die ehrliche Linke, die sich der Korruption der Regierung, der Rechte auf Religionsfreiheit und freies Unternehmertum, des Übels der Zentralbanken und der Finanzüberwachung und vielem mehr seit kurzem bewusst ist.

Rückblickend ergibt noch viel mehr Sinn. Denken Sie an die innenpolitische Unzufriedenheit in den USA, die 2016 in der unglaubwürdigen Wahl von Donald Trump gipfelte, ein Ereignis, das die Eliten in Medien, Regierung, Technologie und Pharmaindustrie verwirrte. Trump stand in symbolischer Opposition zu all dem und unternahm einige kleinere Schritte, um das Imperium im In- und Ausland zurückzudrängen. Er wurde in diesem Bemühen von politischen Trends in Großbritannien (mit dem Brexit) und Brasilien (mit dem Aufstieg Bolsonaros) unterstützt. Eine neue Form des Populismus schien auf dem Vormarsch zu sein.

Es gab viele Versuche, diesen hier und im Ausland zu zerschlagen, die schon lange zurücklagen, sich aber nach 2016 intensivierten. Der Höhepunkt war das Covid-Regime, das global angelegt war und einen „gesamtgesellschaftlichen“ Ansatz beinhaltete, als wolle man sagen: wir und nicht ihr haben das Sagen. Seht, was wir erreichen können! Seht, wie wenig ihr im Gesamtbild wirklich zählt! Ihr habt gedacht, das System würde für euch funktionieren, aber es wird von uns entworfen und betrieben!

Ist das nachhaltig? Das ist höchst zweifelhaft, zumindest nicht auf lange Sicht. Was jetzt dringend benötigt wird, ist ein Paradigma des Verständnisses, das die Lagerbildungen der Vergangenheit übersteigt. Es ist wirklich die herrschende Elite gegen alle anderen, eine Sichtweise, die ideologische Spaltungen der Vergangenheit sprengt und nach einem neuen Verständnis des gegenwärtigen Augenblicks schreit, ganz zu schweigen von neuen Aktionsplänen. Und das gilt unabhängig vom Ausgang der Wahl im November.

Um es mit Thomas Kuhn auszudrücken: Unsere Zeit hat den entscheidenden Zusammenbruch alter Paradigmen erlebt. Sie sind unter der Last zu vieler Anomalien zusammengebrochen. Wir sind bereits in die vorparadigmatische Phase eingetreten, in der wir nach einer neuen und stärker auf Beweisen basierenden Orthodoxie des Verstehens suchen. Der einzige Weg dorthin besteht darin, uns in einem Geist der Freiheit und des Lernens auf den Zusammenprall der Ideen einzulassen und ihn zu genießen. Wenn nichts anderes, sind dies aufregende Zeiten, um lebendig und aktiv zu sein, eine Gelegenheit für uns alle, einen Unterschied für die Zukunft zu machen.

