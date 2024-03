Kennen Sie jemanden, der darüber nachdenkt, sich gegen COVID impfen zu lassen? Bitten Sie ihn, sich zuerst dieses kurze Video über Impfschäden anzusehen!

Steve Kirsch

Wenn Sie jemanden kennen, der darüber nachdenkt, sich häufiger impfen zu lassen, bitten Sie ihn, sich dieses kurze Video anzusehen. Es wurde vor fast einem Jahr erstellt und mehr als eine Million Mal angeklickt. Das Ende ist tragisch.

Das Video endet mit dem überzeugenden Zeugnis von Stephanie de Garay, die die Teilnahme ihrer Tochter Maddie an der Pfizer-Studie für 12- bis 15-Jährige beschreibt.

Maddie de Garay, die zum Zeitpunkt der Studie 12 Jahre alt war, wurde weniger als 24 Stunden nach ihrer zweiten Pfizer-Spritze im Rahmen der klinischen Studie, an der 1.131 Kinder (im Alter von 12 bis 15 Jahren) teilnahmen, dauerhaft behindert. Bei 1 von 1.000 Kindern, die durch die Spritze dauerhaft behindert wurden, hätte die Studie abgebrochen werden müssen. Doch Pfizer vertuschte dies und meldete die tatsächliche Schädigung nie, sondern stellte sie bewusst als Bauchschmerzen dar, auch in der Arbeit, die im NEJM veröffentlicht wurde. Aus der Ärzteschaft kamen keine Beschwerden über wissenschaftlichen Betrug.

Die gefälschte Studie ist immer noch im NEJM veröffentlicht. Dort heißt es: „Es gab keine impfstoffbedingten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse und insgesamt nur wenige schwerwiegende unerwünschte Ereignisse“. Das ist eine glatte Lüge.

Aber das NEJM wird diese Arbeit trotz eindeutiger Beweise für wissenschaftlichen Betrug nicht zurückziehen. Und die Ärzte werden das glauben, was in der Literatur steht, und nicht das, was offensichtlich ist. Denn so funktioniert Wissenschaft.

Die Kommissarin der FDA, Janet Woodcock, versprach mir, dass die FDA eine Untersuchung durchführen würde, aber es gab nie eine Untersuchung, weder von der FDA, noch von der CDC, noch von Pfizer, noch von sonst jemandem.

Amerika sollte wissen, warum es nie eine Untersuchung gab, aber die Mainstream-Medien werden diese Frage nie stellen.

Wie viele Menschen wurden durch den COVID-Impfstoff schwer verletzt?

Anhand der V-Safe-Daten können wir schätzen, dass etwa 8 Prozent der Geimpften durch den COVID-Impfstoff schwer verletzt wurden. Da mehr als 270 Millionen Amerikaner geimpft wurden, bedeutet dies, dass mehr als 20 Millionen Amerikaner schwer verletzt wurden.

Schauen Sie sich diese Diagramme zum Thema Behinderung an, die von der St. Louis Fed zusammengestellt wurden:

Hier ist das 3. Diagramm im Detail:

Ein derartiger Anstieg ist nicht zufällig, sondern wird durch etwas verursacht, das über 1 Million Amerikaner behindert.

Dennoch stellt niemand die Frage, warum die Invaliditätsraten unmittelbar nach der Einführung der COVID-Impfstoffe einen neuen Höchststand erreicht haben.

Wenn es nicht der COVID-Impfstoff war, was war es dann?

Und warum spricht niemand darüber?

Meinen Sie nicht, dass eine weitere COVID-Spritze verfrüht wäre, bis diese Frage geklärt ist?

Zusammenfassung

Sehen Sie sich das Video an und bedenken Sie, dass dies nur eine kleine Auswahl der Millionen von Menschen ist, die durch die COVID-Impfstoffe geschädigt wurden.

Wenn Sie jemanden kennen, der über eine weitere Impfung nachdenkt, zeigen Sie ihm das Video oder leiten Sie diesen Artikel weiter.