Der Grippeimpfstoff und nicht der COVID-Booster – verursacht Schlaganfälle bei älteren Menschen

Von den rund 5 Millionen Medicare-Empfängern, die den COVID-19-Auffrischimpfstoff von Pfizer oder Moderna erhielten, erlitten mindestens 11.001 innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt des Impfstoffs einen Schlaganfall. Eine von der FDA unterstützte Studie, die am Dienstag im Journal of the American Medical Association veröffentlicht wurde, deutet darauf hin, dass der Grippeimpfstoff, der zusammen mit der Auffrischungsimpfung verabreicht wurde, die Schlaganfälle verursachte.

Der Grippeimpfstoff – und nicht der bivalente COVID-19-Booster – erhöhte das Schlaganfallrisiko bei älteren Menschen, die beide Impfstoffe gleichzeitig einnahmen, so eine am Dienstag im Journal of the American Medical Association (JAMA) veröffentlichte Studie.

Forscher der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) leiteten die von der FDA finanzierte Studie, die initiiert wurde, nachdem die Behörde im Januar 2023 ein Sicherheitssignal bei älteren Menschen, die die Booster einnahmen, entdeckt und gemeldet hatte.

Die FDA-Forscher analysierten Daten von Medicare-Empfängern, um das Schlaganfallrisiko nach der Einnahme der Booster und bei gleichzeitiger Einnahme mit der Grippeimpfung zu bewerten.

Von den mehr als 5 Millionen Medicare-Empfängern, die den Auffrischungsimpfstoff von Pfizer oder Moderna erhalten hatten, erlitten mindestens 11.001 innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt des Impfstoffs einen Schlaganfall.

„11.001 Schlaganfälle innerhalb von 90 Tagen nach Erhalt eines Influenza/COVID-19-Impfstoffs ist eine astronomische Zahl vermeidbarer neurologischer Ereignisse bei unseren Medicare-Empfängern“, erklärte der Kardiologe Dr. Peter McCullough gegenüber The Defender.

„Diese Daten sollten dazu führen, dass die Verabreichung beider Impfstoffe gestoppt wird, bis großangelegte randomisierte Studien in ausgewählten Bevölkerungsgruppen mit einem Risiko für Krankenhausaufenthalte oder Tod durchgeführt werden können.

In der Studie wurden die Schlaganfallpatienten analysiert, wobei die Daten jedes Einzelnen als eigene „Kontrollgruppe“ verwendet wurden.

Das heißt, sie verglichen das Schlaganfallrisiko der einzelnen Personen zu verschiedenen Zeitpunkten nach der Impfung. Aus diesem Vergleich konnten sie ableiten, ob die Impfung den Schlaganfall verursacht haben könnte und wenn ja, ob die Auffrischungsimpfung, die Grippeimpfung oder die Kombination aus beiden den Schlaganfall verursacht hatte.

Schlaganfälle, die innerhalb von 42 Tagen nach der Impfung auftraten, wurden als impfungsbedingt angesehen, Schlaganfälle, die zwischen 43 und 90 Tagen nach der Impfung auftraten, nicht.

Eine ungeimpfte Kontrollgruppe schlossen die Forscher nicht ein. Sie schlossen auch Personen aus, die nach der Impfung einen Schlaganfall erlitten hatten, bei denen aber innerhalb von 30 Tagen vor dem Schlaganfall COVID-19 diagnostiziert worden war.

Die Forscher fanden ein erhöhtes Risiko für einen nicht-hämorrhagischen Schlaganfall oder eine transitorische ischämische Attacke in den ersten 42 Tagen bei Personen ab 85 Jahren, die den Pfizer-Booster erhielten, und bei Personen zwischen 65 und 74 Jahren, die den Moderna-Booster erhielten.

Bei der Analyse der Daten von Personen, die sowohl den bivalenten Booster als auch den Grippeimpfstoff erhalten hatten, stellten sie fest, dass das erhöhte Schlaganfallrisiko nur bei Personen bestehen blieb, die beide Impfstoffe gleichzeitig erhalten hatten.

Auch bei Personen, die nur die Grippeimpfung erhalten hatten, wurde ein erhöhtes Schlaganfallrisiko festgestellt.

In der Studie heißt es: „Bei Medicare-Empfängern im Alter von 65 Jahren oder älter, die einen Schlaganfall erlitten, nachdem sie eine der beiden Marken des bivalenten COVID-19-Impfstoffs erhalten hatten, gab es keinen Hinweis auf ein signifikant erhöhtes Schlaganfallrisiko in den Tagen unmittelbar nach der Impfung“.

„Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass der beobachtete Zusammenhang zwischen Impfung und Schlaganfall in der Untergruppe mit gleichzeitiger Impfung wahrscheinlich auf eine hoch dosierte oder adjuvantierte Grippeimpfung zurückzuführen ist“, so die Forscher.

Um den Zusammenhang zwischen hoch dosierten oder adjuvantierten Grippeimpfstoffen und Schlaganfällen besser zu verstehen, seien weitere Studien erforderlich.

Adjuvantierte Grippeimpfstoffe werden in der Regel allen Personen unter 65 Jahren angeboten. Hoch dosierte Grippeimpfstoffe werden Personen über 65 Jahren verabreicht, die ein erhöhtes Gripperisiko haben und bei denen die Standard-Grippeimpfung als weniger wirksam gilt.

Eine „Nichts-Burger“-Studie zur Verschleierung der Wahrheit

Ein Editorial in JAMA von Dr. Kathryn Edwards und Marie Griffin von der Vanderbilt University, die nicht an der Studie beteiligt waren, kam zu dem Schluss: „Die Studie von Lu et al. veranschaulicht den Wert einer rechtzeitigen, gut konzipierten Analyse und hat die COVID-19-Booster beruhigt“.

Die fortlaufende Überwachung von Grippeimpfstoffen, die für ältere Erwachsene vermarktet werden, wird zusätzliche Daten zum Schlaganfallrisiko liefern“, fügen sie hinzu.

Brian Hooker, Ph.D., wissenschaftlicher Direktor von Children’s Health Defense und Mitautor von „Vax-Unvax: Let the Science Speak“, sagte Defender, die Studie sei ein Versuch, die Gefahren des Impfstoffs zu verschleiern.

„Die einzige Schlussfolgerung, die man aus dieser Studie ziehen kann, ist, dass wir nicht wissen, ob die COVID-19-Impfung einen Schlaganfall verursacht, aber dass sie ihn nicht häufiger zwischen 1-42 Tagen im Vergleich zu 43-90 Tagen nach der Impfung verursacht“, sagte Hooker.

„Mit anderen Worten: Sie könnten einen Schlaganfall erleiden, aber keine Sorge, es muss nicht unbedingt in einem frühen Stadium sein“, fügte er hinzu.

fügte Hooker hinzu:

„Diese Art von Scheinstudie soll die offensichtlichen Probleme mit dem COVID-19-Impfstoff verschleiern, der thrombotisch wirkt und mit unzähligen Gerinnungs- und Herzproblemen in Verbindung gebracht wird.

„Indem sie sich auf diese Scheinstudie konzentriert, lenkt die FDA die Aufmerksamkeit von der offensichtlichen Unterlassung von Studien ab, die wirklich Antworten auf die Folgen der COVID-19-Impfung liefern.“

FDA empfiehlt weiterhin gleichzeitige Impfung nach Sicherheitssignal

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gaben am 13. Januar 2023 bekannt, dass sie ein vorläufiges Sicherheitssignal für bivalente Booster identifiziert haben. Das Signal, das im Rahmen der CDC-Analyse des Vaccine Safety Datalink identifiziert wurde, weist auf ein erhöhtes Risiko für ischämischen Schlaganfall bei Personen ab 65 Jahren hin, die den bivalenten Booster von Pfizer erhalten haben.

Auf einer Sitzung des Beratergremiums der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) am 26. Januar 2023 stellten Vertreter beider Behörden die Hypothese auf, dass das erhöhte Schlaganfallrisiko mit der gleichzeitigen Verabreichung des Grippeimpfstoffs zusammenhängt.

Trotz dieses Sicherheitssignals empfahl das Komitee Auffrischungsimpfungen für ältere Menschen. Auch die gleichzeitige Verabreichung beider Impfstoffe sei sicher. Aufgrund des Sicherheitssignals würden die Behörden weitere Untersuchungen zu diesem Thema durchführen.

„Es gibt nicht genügend Beweise, um auf einen Zusammenhang zu schließen“, sagte Dr. Tom Shimabukuro von den CDC auf der Sitzung. „Angesichts dessen halte ich es für verfrüht, über eine zeitliche Staffelung der Impfung zu sprechen, und möchte nur noch einmal betonen, dass sich die Empfehlung der CDC für die COVID-Impfung und die Grippeimpfung nicht geändert hat“.

Die Autoren des JAMA-Leitartikels wiesen darauf hin, dass Empfehlungen für das öffentliche Gesundheitswesen die gleichzeitige Verabreichung mehrerer Impfstoffe empfehlen, um die Durchimpfung im Allgemeinen zu erhöhen.

Sie fügen hinzu, dass bei bestimmten Bevölkerungsgruppen (z. B. gebrechlichen älteren Erwachsenen) und wenn Impfstoffe sehr reaktiv sein können, die Verträglichkeit und Sicherheit der gleichzeitigen Verabreichung bewertet werden sollte“, bevor solche Empfehlungen ausgesprochen werden.

Die JAMA-Studie ist nicht die Erste, die ein erhöhtes Schlaganfallrisiko im Zusammenhang mit der Grippeimpfung bei älteren Erwachsenen feststellt. Im Editorial selbst werden fünf verschiedene Studien zitiert, die ähnliche Bedenken äußern.

Edwards und Griffin schrieben jedoch: „Aus der Sicht der öffentlichen Gesundheit würde ein Risiko von 1 zu 100.000 Geimpften durch den Nutzen der meisten empfohlenen Impfstoffe mehr als aufgewogen“.

Die Schlussfolgerung, dass COVID-19-Booster nicht mit einem erhöhten Schlaganfallrisiko assoziiert sind, deckt sich auch mit den Ergebnissen von Forschern in Frankreich und Israel.

Nach dem Sicherheitssignal der FDA analysierten französische Forscher Daten des französischen nationalen Gesundheitssystems, um festzustellen, ob es ein Signal für Schlaganfälle 21 Tage nach der Impfung mit dem mono- und bivalenten Booster bei Personen im Alter von 50 Jahren und älter in Frankreich zwischen dem 6. Oktober und dem 9. November 2022 gibt.

Sie fanden kein Signal und berichteten über ihre Ergebnisse in einem Brief an das New England Journal of Medicine.

Israelische Forscher analysierten die Daten von Personen, die zwischen dem 30. Juli 2021 und dem 28. November 2022 die bivalente Auffrischimpfung erhielten, und fanden kein Sicherheitssignal für Schlaganfälle. Über ihre Ergebnisse berichteten sie in The Lancet Infectious Diseases.