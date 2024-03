Die Hälfte der Amerikaner weiß nicht, ob Israelis oder Palästinenser mehr Todesopfer zu beklagen haben.

Caitlin Johnstone

Eine neue Umfrage des Pew Research Center hat ergeben, dass die Hälfte der Amerikaner keine Ahnung hat, ob im sogenannten „Israel-Hamas-Krieg“ mehr Israelis oder Palästinenser gestorben sind.

„Die meisten Amerikaner sagen, dass sie starke emotionale Reaktionen auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas haben“, schreibt das Pew Research Center. „Aber im Großen und Ganzen schenken die Amerikaner den Nachrichten über den Konflikt nicht viel Aufmerksamkeit. Ein Anzeichen für diese begrenzte Aufmerksamkeit ist, dass nur etwa die Hälfte der erwachsenen Amerikaner eine Frage richtig beantworten kann, die ihr Faktenwissen testet, indem sie fragt, ob die Zahl der Todesopfer im bisherigen Verlauf des Krieges auf palästinensischer oder israelischer Seite höher war“.

Die Antwort ist natürlich, dass seit dem 7. Oktober viel, viel mehr Palästinenser als Israelis gestorben sind. Berichten zufolge gab es am 7. Oktober 1.163 israelische Tote, die IDF behauptet, bei der anschließenden Bodenoffensive 246 Soldaten verloren zu haben, während das Gesundheitsministerium in Gaza behauptet, die Zahl der palästinensischen Toten in Gaza liege bei fast 32.000 (was wahrscheinlich eine massive Unterschätzung ist).

Das Pew Research Center irrt jedoch, wenn es die weitverbreitete Unkenntnis der Amerikaner über diese Zahlen allein auf mangelnde Aufmerksamkeit zurückführt. Der wahre Schuldige ist das journalistische Fehlverhalten der Massenmedien.

Die Tatsache, dass die Hälfte der Amerikaner nicht weiß, ob die Israelis oder die Palästinenser in Gaza mehr Todesopfer zu beklagen haben, ist das Ergebnis der schrecklichen Schlagzeilen im Stil von „palästinensisches Kind läuft in eine Kugel“, die die amerikanische Mainstream-Presse seit Beginn des Konflikts produziert.

Viele Amerikaner sind mit den Einzelheiten ausländischer Konflikte, in die ihr Land verwickelt ist, nicht vertraut, aber da die meisten von ihnen täglich mit Schlagzeilen und Nachrichten konfrontiert werden, sind sie sich der Tatsache bewusst, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist, dass der 11. September 2001 stattgefunden hat oder die USA in den Krieg gegen den Irak eingetreten sind, weil dort Massenvernichtungswaffen gefunden wurden.

Da jedoch der israelische Angriff auf den Gazastreifen vom westlichen Imperium unterstützt wird, sind die Schlagzeilen der westlichen Presse weit weniger klar darüber, was genau dort geschieht. In einem neuen Artikel für Declassified UK mit dem Titel „How the Western Media Helped Build the Case for Genocide in Gaza“ (Wie die westlichen Medien dabei halfen, den Fall des Völkermords in Gaza zu konstruieren) zeigt Jonathan Cook zahlreiche Fälle auf, in denen die Mainstream-Presse in ihren Schlagzeilen die Realität vor Ort in Gaza schamlos falsch dargestellt hat, wie z.B. Unter anderem die Formulierung „Todesfälle im Zusammenhang mit Nahrungsmittelhilfe“, um ein Massaker der IDF an palästinensischen Zivilisten zu beschreiben, die auf Nahrungsmittel warteten, oder die Beschreibung von Zivilisten, die absichtlich von Israel ausgehungert wurden, um den Eindruck zu erwecken, dass sie nur an einer natürlichen Hungersnot litten.

In einer Gesellschaft, in der nur 20 Prozent der Nachrichtenkonsumenten mehr als die Schlagzeilen lesen, wissen die Propagandisten der Massenmedien, dass sie mit einer enormen Manipulation des öffentlichen Bewusstseins davonkommen, wenn sie die Schlagzeilen einfach so formulieren, dass sie den Informationsinteressen des zentralisierten US-Imperiums dienen. Hätte die Mainstream-Presse die Öffentlichkeit korrekt darüber informiert, dass Israel Zehntausende palästinensische Zivilisten tötet und Hunderttausende absichtlich verhungern lässt, gäbe es in der amerikanischen Öffentlichkeit keine Verwirrung darüber, ob die Israelis oder die Palästinenser seit Oktober mehr Todesopfer zu beklagen haben.

Amerikanische Filme und Fernsehsendungen machen sich gerne über Länder wie Nordkorea lustig, weil sie Staatspropaganda betreiben, aber die Amerikaner sind bei Weitem das weltweit am stärksten propagierte Volk. Die Propaganda der Mainstream-Presse ist deshalb so effektiv, weil die Amerikaner nicht wissen, dass es sich um Propaganda handelt, und sie daher ohne Misstrauen oder Skepsis konsumieren.

Genau das ist notwendig, um Zustimmung für die Aktionen des globalen Imperiums um die Vereinigten Staaten zu erzeugen. Zu viel Macht hängt vom Verhalten der US-Regierung ab, als dass das amerikanische Volk ein wirkliches Mitspracherecht hätte. Deshalb werden seine Meinungen und sein Verständnis sein ganzes Leben lang von staatlichen Propagandadiensten manipuliert, die sich als Nachrichten tarnen.