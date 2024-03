Die russischen Behörden untersuchen den Anschlag auf eine Konzerthalle im Moskauer Gebiet vom vergangenen Freitag und haben offiziell noch kein klares Bild von den Tätern.

Bei dem Anschlag kamen mehr als 140 Menschen ums Leben. Rund 100 Verletzte befinden sich noch im Krankenhaus. Zu dem Anschlag hat sich die Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) bekannt.

Frankreich habe Informationen, dass ein Ableger des IS hinter dem Anschlag stecke, sagte Präsident Macron.

Die aus Tadschikistan stammenden Attentäter flohen nach dem Anschlag in die Ukraine, wurden aber festgenommen. Sie werden mindestens bis zum 22. Mai in Haft bleiben.

Der pensionierte Oberst Douglas Macgregor schreibt in den sozialen Medien, dass die Täter in direkter Verbindung zu muslimischen Elementen stehen, die für die Ukraine kämpfen.

„Sind sie vom IS oder von woanders her? Ich habe keine Ahnung, aber der MI6 und die CIA waren zweifellos beteiligt“, so Macgregor.

Die Journalistin Maram Susli, besser bekannt als Syrian Girl, bezog sich auf Macgregors Aussagen in der Show von Alex Jones.

Sie fragt sich, warum wir plötzlich eine Zunahme der Aktivitäten der Terrorgruppe beobachten. „Warum greift ISIS immer die Länder an, gegen die die USA gerade kämpfen?“

„Zur gleichen Zeit, als ISIS uns, Syrien, bombardiert hat, haben die USA uns auch bombardiert“, sagt sie über den Krieg in Syrien. „Das war genauso praktisch.“

Und auch im Irak, wo der IS aus al-Qaida hervorgegangen ist, kämpfte die Terrorgruppe gegen die Menschen, gegen die die USA kämpften. „Ist das nicht seltsam? Ist es nicht seltsam, dass ISIS […] die Feinde der USA angreift?“

„Wie klar ist das? „IS ist CIA und Mossad“, betont Susli. Bei diesem Angriff seien die Masken gefallen.

Es sei auch höchst verdächtig, dass die USA Wochen vor dem Anschlag gewarnt hätten, dass Extremisten Konzerte ins Visier genommen hätten. „War das eine Warnung oder eine Drohung?“