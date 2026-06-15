KI ersetzt Jobs, die Regierung rüstet auf: Leaks zeigen Pläne zur Überwachung und Unterdrückung von Protesten

Von Alan Macleod

Neue Dokumente von Regierungsbehörden wie dem FBI und dem Heimatschutzministerium zeigen, dass sich Washington auf weitreichende Anti-KI-Unruhen vorbereitet, da die Technologie landesweit Gemeinschaften und Industriezweige zerstört. Ironischerweise setzt die Trump-Regierung bereits invasive KI-Technologie ein, um sogenannte Anti-KI-„Extremisten“ zu identifizieren und zu unterdrücken, und zieht dabei die gesamte Nation in ihr riesiges Überwachungsnetz.

Mehr als 1.000 Seiten an durchgesickerten Dokumenten, die vom WIRED Magazine geprüft wurden, zeigen, dass Regierungsbehörden in den kommenden Jahren mit einer riesigen Welle innerstaatlicher Unruhen rechnen, da künstliche Intelligenz die amerikanische Gesellschaft auf den Kopf stellt. Automatisierungsbedingte Arbeitsplatzverluste könnten ganze Industriezweige zerstören, während der Bau gigantischer Rechenzentren Wasser und Strom aus der öffentlichen Versorgung entziehen und die Preise für das wenige, was übrig bleibt, in die Höhe treiben wird.

Wie ein Bericht des New York Intelligence and Counterterrorism Bureau feststellt:

„Die chaotische Atmosphäre, die in den nächsten fünf Jahren durch die aufkommende KI-Technologie entstehen könnte, könnte groß angelegte Proteste schüren, die in zivile Unruhen und gewalttätige extremistische Aktivitäten gegen Technologie münden, insbesondere in großen städtischen Gebieten wie New York City.“

Eine Umwelt- und Gesundheitskatastrophe

Im vergangenen Jahr gab die Tech-Branche insgesamt rund eine halbe Billion Dollar für den Bau neuer Rechenzentren aus. Diese Gebäude verbrauchen nahezu unersättliche Mengen an Energie und Wasser. Bis 2030 werden sie voraussichtlich rund 12 % des gesamten Stromverbrauchs in den USA ausmachen. Ein großes Rechenzentrum verbraucht bis zu fünf Millionen Gallonen Wasser pro Tag – so viel wie eine Kleinstadt. Es wurde berechnet, dass eine einzige 100-Wort-AI-Anfrage an einen Chatbot wie Claude oder ChatGPT über einen halben Liter Wasser verbraucht, was einer Flasche entspricht.

Wenn ein Rechenzentrum in eine Stadt zieht, schießen die Versorgungskosten in die Höhe. In dieser Situation steigt beispielsweise der Großhandelsstrompreis um bis zu 267 %. Normale US-Amerikaner können nicht mit Unternehmen wie Amazon oder Microsoft konkurrieren und werden sich selbst die grundlegendsten Lebensnotwendigkeiten nicht mehr leisten können, was zu weitverbreiteter Unzufriedenheit führt.

Das Leben in der Nähe eines Rechenzentrums kann zudem gesundheitsschädlich sein. Aufgrund der dort erzeugten Niederfrequenzgeräusche berichten Anwohner häufig von chronischen Symptomen wie Schlaflosigkeit, Schwindel und Übelkeit. Schlimmer noch: Um ihren enormen Energiebedarf zu decken, sind Rechenzentren oft auf Gas- oder Dieselgeneratoren angewiesen, die hohe Mengen an Stickoxiden, Feinstaub und sogenannten „ewigen Chemikalien“ in die Luft abgeben, was die Situation weiter verschärft.

Künstliche Intelligenz (KI) wird auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Beschäftigung haben. Goldman Sachs prognostiziert, dass in den nächsten zehn Jahren 300 Millionen Arbeitsplätze durch KI-basierte Automatisierung verloren gehen könnten. Sam Altman, CEO von OpenAI, der Muttergesellschaft von ChatGPT, hat angedeutet, dass ganze Branchen durch sein Produkt ersetzt werden könnten. „Ganze Berufsgruppen werden verschwinden und nicht zurückkommen“, erklärte er 2019 selbstbewusst. Angesichts wachsender öffentlicher Empörung ruderte er letzten Monat zurück und versicherte der Öffentlichkeit, dass es keine „Arbeitsplatzapokalypse“ geben werde.

Sollten diese Vorhersagen jedoch auch nur annähernd zutreffen, wird dies massive wirtschaftliche Verwerfungen in ganz Amerika verursachen und Städte und ganze Gemeinden, die von bestimmten Arbeitsbereichen abhängig sind, in potenziell dauerhafte Krisen stürzen. Die jüngsten Nachrichten, dass Washington sich darauf vorbereitet, diese Unruhen wie Terrorismus zu behandeln, sollten allen Amerikanern große Sorge bereiten.

Die dunkle Seite der KI

Die Öffentlichkeit steht künstlicher Intelligenz insgesamt äußerst skeptisch gegenüber. Eine aktuelle Umfrage ergab, dass nur 5 % der Befragten der KI großes Vertrauen entgegenbringen, während 77 % der Meinung sind, dass sie eine grundlegende Bedrohung für die Menschheit darstellen könnte.

Der US-Sicherheitsapparat hat sich jedoch voll und ganz der KI verschrieben und nutzt sie zur massenhaften Überwachung der Bevölkerung sowie zur Identifizierung derjenigen, die die neue Technologie nicht ausreichend unterstützen. Im März bestätigte FBI-Direktor Kash Patel, dass das FBI persönliche Online-Nutzerdaten von Amerikanern von Datenhändlern kauft, um die Bevölkerung zu überwachen. Das Heimatschutzministerium hat Millionen ausgegeben, um KI-Software zu erwerben, die die Stimmung und Emotionen in Online-Beiträgen von Amerikanern erkennt, und nutzt diese, um Aktivisten und andere potenzielle „Bedrohungen“ zu identifizieren. Es hat zudem Vorladungen an Google, Facebook, Instagram, Reddit, Discord und andere große Social-Media-Plattformen verschickt und diese aufgefordert, die persönlichen Daten und Identitäten anonymer Nutzer offenzulegen, die die Maßnahmen der Trump-Regierung kritisiert haben. Regierungsbeamte bestätigten gegenüber der New York Times, dass die Plattformen ihren Aufforderungen oft nachgekommen sind.

Der KI-Riese Anthropic zog sich öffentlich aus einem Vertrag mit dem US-Kriegsministerium zur Entwicklung von KI-Systemen in „geheimen Umgebungen“ zurück und erklärte, man befürchte, die Technologie würde sofort zur Durchführung einer massiven Überwachung der eigenen Bevölkerung in den Vereinigten Staaten eingesetzt werden. „Wir können ihrer Aufforderung nicht guten Gewissens nachkommen“, erklärten sie ihre Entscheidung. Das Unternehmen wurde von der Trump-Regierung umgehend als „Risiko für die Lieferkette“ der nationalen Sicherheit eingestuft, und der Vertrag wurde von OpenAI erfüllt.

OpenAI-Mitbegründer Greg Brockman ist einer der großzügigsten Spender Trumps und hat 25 Millionen Dollar an den Super-PAC des Präsidenten, MAGA Inc., gespendet. Außerdem hat er 50 Millionen Dollar in „Leading the Future“ gesteckt, einen überparteilichen Super-PAC, der darauf abzielt, KI-freundliche Gesetzgebung in Washington, D.C., zu fördern und Gesetzgeber zu besiegen und zum Schweigen zu bringen, die den Einfluss und die Macht der neuen Industrie einschränken wollen.

Es bleibt abzuwarten, inwieweit KI tatsächlich zu einer revolutionären Technologie werden wird, doch klar ist, dass sich die US-Regierung auf erhebliche wirtschaftliche und soziale Umwälzungen in ihrem Gefolge vorbereitet. Anstatt jedoch wirtschaftliche Rettungspläne und Sozialprogramme zu entwickeln, um den Negativ Betroffenen zu helfen, bereitet sie eine autoritäre Reaktion vor, die darauf abzielt, abweichende Meinungen zu unterdrücken. Was diese Zukunft noch ironischer und dystopischer macht, ist, dass sie dazu genau jene KI einsetzt, die das Problem überhaupt erst ausgelöst hat.