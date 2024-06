KI ist digitale Kontrolle, ihr wurdet gewarnt – Catherine Austin Fitts

Catherine Austin Fitts (CAF), Herausgeberin des Solari Reports, Finanzexpertin und ehemalige stellvertretende Wohnungsbauministerin (Regierung Bush 41), schlägt Alarm in Bezug auf künstliche Intelligenz (KI) und wie sie sich sehr negativ auf unsere Welt auswirken wird.

In einem neuen Bericht mit dem Titel “The AI Revolution: The Final Coup d’Etat” (Die Revolution der künstlichen Intelligenz: Der finale Staatsstreich) erklärt CAF: “Dies ist ein sehr ernster Blick auf die künstliche Intelligenz und wie sie eingesetzt wird, um Kontrolle auszuüben. . . . Letzte Woche gab es eine große offene Vorstandssitzung bei OpenAI. Es gab Vorstandsmitglieder, die sicherstellen sollten, dass OpenAI und seine Produkte den besten Interessen der menschlichen Rasse entsprechen. Einige von ihnen wurden hinausgeworfen. Jetzt sehen wir, wie der ehemalige Chef der NSA (National Security Agency) in den Vorstand berufen wird. Ich habe es erst heute bemerkt, ich hatte es vorher nicht bemerkt. Edward Snowden hat gerade getwittert, dass man keines dieser Produkte, zu denen auch ChatGBT gehört, benutzen sollte. Snowden sagte auch: “Ihr müsst verstehen, wohin das führt. Ihr wurdet gewarnt”.

“Die KI-Revolution” warnt auch davor, dass KI “… die Aussichten auf eine freie Gesellschaft und sogar den freien Willen verändern wird. … und … der Versuch, die Idee einer rein menschlichen Entscheidungsfindung zu säen, wird eine Seltenheit werden und mit der Zeit aufhören zu existieren”.

Denken Sie nicht, dass hoch entwickelte KI eine Idee ist, die weit in der Zukunft liegt. KI gibt es bereits, und der CAF stellt fest: “Ich sehe nur, dass immer mehr Unternehmen diese Art von Technologie einsetzen, um Finanzbetrug zu begehen und mit Finanzbetrug bei der Preisgestaltung Geld zu verdienen. . . . Und es gibt Tausende Unternehmen, die Sie zu ihrem eigenen Vorteil verfolgen. . . . Sie versuchen, Daten von Ihnen zu extrahieren, um ihre Ziele zu erreichen. . . Es ist wie ein Schwarm unsichtbarer Heuschrecken, die alle versuchen, Sie zu überwachen und zu verfolgen, aber keiner von ihnen versucht, Ihr Leben zu optimieren und Ihnen ein freies und inspiriertes Leben zu ermöglichen. Sie versuchen nur, ihren Anteil zu bekommen.

KI wird auch dazu benutzt, alle Gesetze zu ignorieren und zu brechen. Schließlich ist sie ein Roboter und kann nicht zur Rechenschaft gezogen werden. CAF sagt: “Durch die Abschaffung moralischer Verpflichtungen und der Einhaltung von Gesetzen ist die Geschwindigkeit, mit der Böses getan werden kann, außergewöhnlich hoch. … . . Eine meiner Befürchtungen, die ich seit vielen Jahren habe, ist, dass diese Art von Technologie es der interdimensionalen Intelligenz ermöglicht, als materielle Realität zu agieren, sodass die dämonische Intelligenz buchstäblich viel mehr Einfluss und Auswirkungen in unserer Welt haben kann. Sie arbeitet mit so hoher Geschwindigkeit, und dann kombiniert man das mit den Zahlungssystemen im Finanzsystem. Eines der Hauptprobleme, das wir im vergangenen Jahr gesehen haben, ist, dass künstliche Intelligenz sich verselbständigt und auf eine Art und Weise funktioniert, die keinen Sinn ergibt. Sie erfindet Dinge und lügt. Es ist buchstäblich so, als wäre sie von einem Dämon besessen”.

CAF sagt, was auch immer geschieht, “KI kann Gott nicht besiegen”. Und anstatt Jehova und Jesus anzubeten (wie man es tun sollte), wollen die Schöpfer der KI, dass man dem vertraut, was diese Technologie einem sagt. CAF sagt: “Sie wollen eine religiöse KI-Revolution. Kaufen Sie diesen Mist nicht, denn KI ist eine Katastrophe für die Menschheit und Ihre Freiheit.

CAF glaubt, dass die Demokraten im November gezwungen sein werden, Joe Biden zu ersetzen und erklärt warum. CAF ist mehr denn je davon überzeugt, dass physisches Gold und Silber gute Investitionen sind. Sie ermutigt die Menschen, mehr Bargeld zu verwenden. CAF ist überzeugt, dass zwei der besten Waffen gegen diese Art von künstlicher Intelligenz, die zur Kontrolle und Tyrannei eingesetzt wird, darin bestehen, die US-Verfassung zu respektieren und vor allem den Glauben an Gott den Vater und Jesus Christus nicht zu verlieren.

Es gibt noch viel mehr in diesem 61-minütigen, spannenden und ausführlichen Interview.