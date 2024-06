Wie weit würden die Regime-Medien gehen, um ihre Nummer Eins, Joe Biden zu schützen?

Hier ein kleines Gedankenexperiment über unsere Regime-Medien, und ich muss Euch warnen: Es ist zwar wichtig, aber auch etwas geschmacklos. Aber ein sinnvolles Gedankenexperiment muss ein extremes Szenario bieten, das eine deutliche und aufrichtige Antwort erzwingt. Hier also mein Gedankenexperiment: Was werden die Regime-Medien tun, wenn sich Joe Biden vor Reportern und normalen Menschen in die Hosen macht?

Wie gesagt, das ist sehr hypothetisch, aber es liefert eine nützliche Analyse dafür, wie weit die Regime-Medien gehen würden, um diesen verstaubten Marionetten-Gaukler zu unterstützen. Eine Hypothese muss glaubwürdig sein, und wir haben alle diesen Typen gesehen. Er ist so um die 180 Jahre alt. Wir haben ihn in der Normandie beobachtet, wie er herumstakst und aussieht wie Mr. Magoo, aber ohne dessen Biss. Wenn er seien Blase so gut kontrolliert wie sein Mundwerk, dann könnte dieses Szenario durchaus passieren – vor allem da die erste Wahldebatte bevorsteht.

Hier ist also unser hypothetischer Test, wie weit die Regime-Medien in der Blase oder im Gedärm seines bevorzugten Kandidaten steckt. Würde deutlich und ehrlich berichtet werden, so würde so ein unappetitlicher Vorfall die Überreste seiner Kampagne zerstören. Offensichtlich ist Joe Bidens fortgeschrittenes Alter ein Hauptthema, und wenn er sich vor dem versammelten Amerika einnässen würde, so würde das sein Image als tatteriger, verkrusteter Greis verstärken. Die Demokraten müssten einen Weg finden, ihn beim oder vor dem Wahlkonvent auszutauschen, aber dann würde ein Kampf mit der echten Doktorin Jill und ihren Untergebenen anfangen, die seine Regierung infiziert haben und diesen niederträchtigen Scooter so lange reiten wollen wie es geht. Vermutlich gibt es für Biden nichts anderes, was er tun könnte – sogar Israel an die Terroristen zu verraten ist für seine Chancen für eine Wiederwahl nicht so tödlich wie wenn er sich öffentlich in die Hosen macht.

Ignoriert all die Berührungslinien, die mit dieser Hypothese kollidieren. Nummer Eins, Nummer Zwei, es spielt keine Rolle. Es gibt Vermutungen, dass er schon immer in der Öffentlichkeit mit Windeln rumläuft. Es gibt eine Menge Gerüchte, dass es bereits zuvor passiert ist, unter anderem vor dem Papst. Lassen wir das beiseite. Wir wollen herausfinden, wie weit die Regime-Medien gehen würden, um Joe Biden zu decken, sollte sich dieser alte, senile Degenerierte öffentlich in die Hose machen.

Das Szenario läuft so ab. Das Weiße Haus bringt regelmäßig Besuchergruppen, die mit dem Präsidenten posieren. Normalerweise lässt er ein paar unzusammenhängende Klischees in ihre Richtung ab, schüttelt Hände soweit er kann und schlurft dann durch die Tür davon. Die Besucher, in der Regel demokratische Wähler, sind begeistert, den angeblichen Oberbefehlshaber zu treffen und zu höflich, um sich über die offensichtliche Altersschwäche zu wundern. Was also, wen er dasteht und erzählt, wie er seinen Kampf mit Corn Pop gewann und damit Nelson Mandela vor den Kannibalen befreite, die ihn in Alcatraz festhielten, und plötzlich passiert es? Die Menge sieht es. Die Reporter sehen es. Die Kameras halten es fest. Seine unzähligen Betreuer schaffen ihn von der Bühne und außer Sichtweite, aber nicht schnell genug damit die Öffentlichkeit sehen kann, dass sich der Präsident der Vereinigten Staaten in die Hosen gemacht hat.

Was werden die Regime-Meiden tun?

Nun, wir wissen, was sie mit Hunter Bidens Laptop taten, dessen Geschichte ohne Zweifel wahr ist. Sie haben uns nicht nur belogen und erzählt, es wäre eine russische Desinformation, sie haben auch 51 ehemalige Geheimdienstmitarbeiter dazu gebracht zu lügen und uns zu erzählen, es sei russische Desinformation. Aber das reichte ihnen nicht. Sie gingen noch weiter. Sie haben aktiv dafür gesorgt, dass Firmen der Sozialen Medien die Wahrheit unterdrückt haben. Man wurde von Soziale Medien verbannt, wenn man die Tatsache verbreitete, dass Hunter Bidens Laptop, dieses Archiv an Perversionen und Lastern, wirklich ihm gehörte.

Und so könnte es wieder kommen, wenn sich der Präsident einnässt. Die Regime-Medien sind voll in der Hand der Demokratischen Partei. Ihr Zweck ist es nicht, uns die Wahrheit zu vermitteln. Ihr Zweck ist es, Demokraten zu unterstützen und sie wiederzuwählen. Glaubt Ihr als auch nur eine Minute, dass die Regime-Medien zögern würden, nicht die Wahrheit zu erzählen, dass sich der Präsident öffentlich eingepisst hat oder abzustreiten, dass sich der Präsident öffentlich eingepisst hat? Denkt Ihr, sie würden die Fotos oder die Videos zeigen? Denkt Ihr, sie würden dabei zögern, die Verbreitung dieser Bilder zu verhindern und die Berichterstattung in Nicht-Regime-Medien zu untersagen?

Aber die Regime-Medien haben nicht mehr die Fähigkeit, als Wächter der Wahrheit zu fungieren und sie könnten diese Realität nicht für immer eindämmen. Elon Musk hat das Monopol der linken Medien durchbrochen, über das, was gesagt gesagt werden kann. Konservative Medien wären scharf darauf, die heikle Wahrheit aufzudecken. Darum würden die Regime-Medien wieder ihre mittlerweile bekannten Vier Stufen der Regime-Medien Berichterstattung anwenden, um über unangenehme Tatsachen zu berichten.

Die erste Stufe ist Leugnung: „Nein, der Präsident hat sich nicht eingenässt!“ Wie könnt Ihr es wagen zu sagen, dass sich der Präsident eingenässt hat. Er hat Limonade verschüttet. Nur ein Über-Rassist würde etwas anderes sagen. Das ist verrücktes Geschwätz, verrückt. Ihr seid verrückte Lügner. Eine weitere rechte Verschwörungstheorie und eine weitere rechtsextreme Lüge! Die Experten sind sich einig – es war kein Urin.

Die zweite Stufe beginnt, wenn die Leugnungs-Lüge unter dem Gewicht von unzähligen Tweets zusammenbricht. „Ja, er mag sich eingenässt haben, aber das ist keine große Sache.“ So etwas passiert. Er steht sehr unter Stress. Man kann ihn nicht dafür verantwortlich machen, dass sein Schließmuskel versagt hat. Jedem kann das passieren. Selbst ich mach mir gerade in die Hose.

Wenn das nicht mehr funktioniert, dann gehen die Regime-Medien zur dritten Stufe über, die lautet: „Ja, es ist passiert, aber das wahre Problem ist, dass Ihr rechtsextremen Medien-Ghouls darauf hinweist.“ Wie könnt Ihr es wagen darauf hinzuweisen, dass sich der Präsident der USA beschmutzt hat? Das ist grausam und gemein. Wie könnt Ihr nur? Ihr seid die schlimmsten Menschen auf Erden. Ihr Republikaner reitet darauf herum, dieses Mal, weil er es nicht mehr halten konnte.

Die vierte und letzte Stufe wird sein: „Ja, er hat sich öffentlich eingemacht, und gut, dass er es getan hat.“ Das macht ihn menschlich. Ältere Menschen haben mit Inkontinenz zu kämpfen. Und Joe Biden hat den Mut, sich öffentlich einzunässen und bekämpft das Stigma aller unsere älteren Mitbürger. Wir sollten alle mehr dazu bereit sein, uns einzunässen. Danke, Joe Biden, dass du den Weg gegen die Stigmatisierung des Einnässens bereitest.

Was wir nicht sehen werden, ist, dass das Regime erklärt, wie schlechte Menschen auf der ganzen Welt auf einen Präsidenten blicken, der sich in der Öffentlichkeit in die Hosen macht und entscheidet, dass Amerika schwach und führungslos ist und uns weiter ausnutzt. Und die Regime-Medien werden auch nicht das Offensichtliche erwähnen, dass Joe Biden ganz eindeutig zu alt ist, um Präsident zu sein. Ihr könnt darauf wetten, dass die Regime-Medien hinter ihm stehen werden, wenn auch nicht zu stark.

Nun, wenn der Vizepräsident nicht Kamala Harris wäre, dann wäre es etwas anderes, und es könnte die Botschaft verbreitet werden, dass es für Joe Biden Zeit wird, zu seinem Schaukelstuhl in Delaware zurückzukehren, der nicht weit vom Badezimmer entfernt ist. Aber wir haben Kamala Harris, und es ist eine Tatsache, dass die Amerikaner lieber einen Präsidenten Joe Biden haben, der sich in die Hosen macht, als eine Präsidentin Kamala Harris, die das nicht tut.