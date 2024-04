Auch wenn die Russen sagen, sie hätten keine „Eile“ und der Krieg werde bis 2026 dauern.

In Erwartung der russischen Offensive, die sich in den kommenden Monaten entwickeln wird, baut Kiew seine Stellungen zügig aus.

An der gesamten ukrainischen Verteidigungslinie wird fieberhaft gearbeitet, um sich auf die russische Großoffensive im Sommer vorzubereiten.

Wie der Kommandeur der ukrainischen Landstreitkräfte, Alexander Pawljuk, berichtet, werden rund um Kiew hunderte Kilometer Befestigungsanlagen und mehrere Verteidigungsringe errichtet.

Nur die Befestigungen müssen durchbrochen werden…

Hundreds of kilometers of fortifications and several defense rings were built around Kyiv



"In a year this is about 1000 km of fortifications, three rings of defense of Kyiv. The Chernobyl direction has been greatly strengthened. Long-term concrete fortifications are already…