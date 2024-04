John Kerrys Tochter treibt „Net Zero“-Agenda des WEF voran: öffentliche Compliance keine Option mehr

Die Tochter des ehemaligen „Klimazaren“ John Kerry, der demokratische US-Präsident Joe Biden, hat davor gewarnt, dass die Zeiten vorbei seien, in denen die Öffentlichkeit über die Einhaltung der „Net Zero“-Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) entscheiden könne.

Obwohl ihr jetsettender Vater letzten Monat als erster Sonderbeauftragter des US-Präsidenten für Klimafragen zurücktrat, arbeitet Vanessa Kerry weiterhin als Sonderbeauftragte für Klimawandel und Gesundheit bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Sowohl Vanessa als auch John Kerry gehören zu den wichtigsten „Agendasetter“ des nicht gewählten WEF.

Vanessa Kerry warnt nun davor, dass die Globalisten ihre Anstrengungen verstärken müssen, um die steuerzahlende Öffentlichkeit zu zwingen, „Net Zero“ zu akzeptieren.

Für die jüngere Kerry ist die Einhaltung der Ziele der grünen Agenda zur „Rettung des Planeten“ vor der „Klimakrise“ „keine Wahl mehr“.

Wie Slay News bereits berichtete, müssten alle Bürgerinnen und Bürger, um die „Net Zero“-Ziele des WEF zu erreichen, auf den Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten verzichten, auf Flugreisen und den Besitz von Privatfahrzeugen verzichten, in „bargeldlosen Gesellschaften“ leben, digitale Ausweise benutzen, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, nur noch im Labor gezüchtete oder auf Pflanzen und Insekten basierende „Lebensmittel“ konsumieren, den Kauf von Gegenständen wie Kleidung rationieren, enorme Steuern zahlen, eine Weltregierung akzeptieren und viele andere wichtige Einschränkungen der Freiheit hinnehmen.

In einer Erklärung zur Erreichung der Ziele des WEF sagte Vanessa Kerry

„Wir können und müssen andere Entscheidungen treffen“.

„Wir müssen akzeptieren, dass es keinen anderen Weg gibt, als aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen auszusteigen“.

„Erst vor wenigen Tagen wurde eine Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass jährlich mehr als acht Millionen Menschen an den Folgen der Luftverschmutzung sterben – mehr als während der gesamten Vogelgrippe-Pandemie“, sagte sie.

„Alle vier Sekunden stirbt ein Mensch“.

„Wenn ich diesen Satz beende, wird ein weiterer Mensch gestorben sein, und 61 Prozent dieser Todesfälle sind direkt auf fossile Brennstoffe zurückzuführen“.

Kerry blieb allerdings den Beweis für diese Behauptungen schuldig.

Vanessa Kerry sagte dazu:

„Einfaches Eindämmen und Reduzieren von Treibhausgasemissionen ist keine Option mehr“.

Vanessa Kerry—daughter of jet-setting climate con man, John Kerry—speaking at COP28 in December 2023: "The climate crisis is a health crisis, and it's killing us… We must accept that there is no other way forward than to phase out our reliance on fossil fuels."



