Die Technologie als Tyrann: Ein Blick in eine dystopische Welt der Technokratie

Technokratie und Transhumanismus teilen eine gemeinsame Überzeugung, einen verwandten Geist, wenn man so will. Dieser Glaube besagt, dass Wissenschaft und Technologie nicht nur Werkzeuge oder Annehmlichkeiten sind, sondern vielmehr die Grundpfeiler einer utopischen Zukunft, einer perfekten Gesellschaft.

Es ist eine verlockende Vision, ein ehrgeiziger Traum, in dem die Grenzen der Menschheit nicht nur verschoben, sondern durch die Kraft des wissenschaftlichen Managements und der technologischen Integration vollkommen neu gezogen werden. Lassen Sie uns mit den Wurzeln dieser Philosophie in der Technokratie beginnen.

Der Begriff „Technokratie“ selbst wurde 1919 geprägt, aber erst 1938 kristallisierte er sich zu einer besser definierten Ideologie heraus. Technokraten argumentieren, dass Politiker und traditionelle Regierungsformen nicht in der Lage sind, moderne Probleme zu lösen. Stattdessen plädieren sie für eine Gesellschaft, die von technischen Experten regiert wird – Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technologen, die wissen, wie komplexe Systeme funktionieren, sei es in den Bereichen Energie, Verkehr oder Wirtschaft.

Diesem Governance-Modell liegt ein tiefes Vertrauen in die wissenschaftliche Methodik zugrunde. Technokraten glauben, dass durch eine sorgfältige, rationale und wissenschaftliche Verwaltung der Ressourcen eine effizientere, gerechtere und wohlhabendere Gesellschaft erreicht werden kann. Die Anziehungskraft liegt auf der Hand: Entscheidungen werden nicht aufgrund politischer Launen getroffen, sondern auf der soliden Grundlage von Daten, Logik und Fachwissen.

Der Transhumanismus ist in seiner Technologiebegeisterung mit der Technokratie verwandt, hat aber einen persönlicheren Fokus. Während sich die Technokratie mit sozialen Systemen beschäftigt, konzentriert sich der Transhumanismus auf den Menschen selbst.

Es handelt sich um eine Philosophie oder Bewegung, die sich für die Verbesserung der menschlichen Erfahrung durch den Einsatz von Technologie einsetzt. Dabei geht es nicht nur darum, das Leben einfacher oder länger zu machen, sondern die menschlichen Fähigkeiten – kognitiv, physisch und emotional – grundlegend zu verbessern.

Stellen wir uns für einen Moment eine Welt vor, in der der Mensch so nahtlos mit der Technik verschmilzt, dass die Grenzen zwischen Biologie und Technik verschwimmen. Transhumanisten träumen von einer Zukunft, in der wir biologische Grenzen überwinden – in der Altern, Krankheit und vielleicht sogar der Tod nicht mehr unausweichlich sind.

Doch so inspirierend diese Vision auch sein mag, sie ist nicht frei von Kritik. Es gibt viele ethische Bedenken. Wer entscheidet in einer technokratischen Welt, was effizient oder gerecht ist? Wer wird in einer transhumanistischen Zukunft Zugang zu diesen lebensverändernden Technologien haben?

Es gibt Befürchtungen, dass eine solche Gesellschaft Ungleichheiten verschärfen oder, schlimmer noch, neue Formen der Trennung zwischen „Verbesserten“ und „Nicht-Verbesserten“ schaffen könnte. Und dann ist da noch die Frage nach der Menschheit selbst. Laufen wir Gefahr, durch die Erweiterung unserer körperlichen und geistigen Fähigkeiten etwas Wesentliches des Menschseins zu verlieren?

Es gibt ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Verbesserung und Verlust, zwischen dem Erwerb neuer Fähigkeiten und dem Verlust unseres Wesens. In ihren eigenen Worten sehen die Technokraten ihren Ansatz als „Wissenschaft der Sozialtechnik“. Diese Formulierung fasst sowohl das Versprechen als auch die Hybris der Technokratie und des Transhumanismus zusammen.

Sie suggeriert den Glauben an die Macht der Wissenschaft, die Welt nicht nur zu verstehen, sondern auch nach rationalen Prinzipien umzugestalten. Es ist aber auch eine Art Arroganz, die davon ausgeht, dass komplexe soziale und ethische Fragen genauso einfach gelöst werden können wie technische Probleme.

Während wir technologisch immer weiter voranschreiten, bieten uns diese Philosophien eine Linse, durch die wir unsere Zukunft betrachten können – eine Zukunft, die ebenso aufregend wie ungewiss ist. Die Herausforderung besteht darin, sich auf diesem Terrain umsichtig zu bewegen, das Potenzial der Technologie zu erkennen, die Gesellschaft zum Besseren zu verändern, und gleichzeitig die tiefgreifenden ethischen Fragen und sozialen Auswirkungen im Auge zu behalten, die solche Veränderungen mit sich bringen.