Kim warnt die internationale Gemeinschaft: „Missverstehen Sie unsere Warnungen nicht als Bluff“

KIM JONG UN: Um ehrlich zu sein, beabsichtigen wir nicht, die Republik Korea anzugreifen. Allein der Gedanke daran ist abscheulich, und wir hassen es, mit den Menschen dort zu tun zu haben.

Früher haben wir oft über die Befreiung des Südens und die Wiedervereinigung mit Waffengewalt gesprochen, aber jetzt sind wir nicht mehr daran interessiert. Und seit unserer Erklärung über zwei getrennte Staaten sind wir noch weniger bereit, den Staat des Südens zur Kenntnis zu nehmen.

Tatsache ist, dass der Süden uns von Zeit zu Zeit provoziert. Wir müssen die jüngsten Entwicklungen in unserem Land aufmerksam verfolgen. Die US-Imperialisten und ihre Marionetten sind so von ihren absurden Plänen zur Eindämmung“ der nicht vorhandenen Bedrohung gegen sie eingenommen, dass sie die Allianz zwischen Südkorea und den USA in eine nukleare Allianz verwandelt haben und immer hektischer aufrüsten. Ihr verzweifeltes Kriegsgeschrei und ihre Provokationen drohen jederzeit das Kräfteverhältnis auf der koreanischen Halbinsel zu stören. Ihre Aufrüstung und Militäraktionen sind gerechtfertigt und dienen der Selbstverteidigung, während unsere Reaktionen Drohungen und Provokationen sind – so denken die US-Imperialisten und ihre Handlanger, eine unlogische und perverse Herangehensweise, die dem Ruf eines Diebes „Haltet den Dieb!“ gleichkommt. Mit anderen Worten, es ist die Logik eines Diebes, dass das Problem nicht darin besteht, was getan wird, sondern wer es tut.

Wir erkennen das nicht, und eine solche an den Haaren herbeigezogene Spitzfindigkeit des Feindes kann unsere Stärke niemals am Wachsen hindern. Das gestörte Gleichgewicht der strategischen Kräfte auf der Koreanischen Halbinsel bedeutet eben den Ausbruch eines Krieges. Deshalb ist die Logik des Aufbaus der selbstständigen Verteidigung, die Logik, dass wir über eine physische Kraft verfügen müssen, mit der wir den Feind jederzeit eindämmen und die Lage unter Kontrolle halten können, absolut offen und ehrlich. Unsere Entwicklung zu einer militärischen Supermacht, einer Atommacht, wird sich beschleunigen. Jetzt, da die Militärallianz zwischen Südkorea und den USA rundum zu einer Atomallianz geworden ist, wie die Marionetten selbst verkünden, muss die Bereitschaft unseres Staates zu nuklearen Gegenmaßnahmen auf höchstem Niveau weiter vervollkommnet werden, um die Grenzen zu überwinden.

Im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, dass ein Sprecher des UN-Generalsekretärs uns am 4. Oktober aufgefordert hat, unsere Rhetorik zu mäßigen. Ich weiß nicht, ob eine solche Aufforderung auch nach Seoul übermittelt wurde, aber ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um noch einmal zu betonen, dass die internationale Gemeinschaft meine Äußerungen richtig verstehen sollte. Ich habe immer klar und konsequent das Wort „falls“ als Vorbedingung formuliert, wenn ich unseren Standpunkt zur Anwendung militärischer Gewalt klargestellt habe. Unter der Vorbedingung „wenn“ wird unsere Verfassung unseren Streitkräften einen strikten Befehl erteilen. Wenn der Feind versucht, gegen unseren Staat zu den Waffen zu greifen, werden die Streitkräfte unserer Republik ohne zu zögern, alle Kampfmittel einsetzen.

Sie werden auch den Einsatz von Atomwaffen nicht ausschließen. Ich betone noch einmal, dass es sinnlos ist, in einer solchen Situation auf das Überleben zu hoffen, und kein Reichtum und keine angebliche Vormundschaft Gottes die Republik Korea schützen können. Das ist keine Frage der Rhetorik, wie die UNO gesagt hat, sondern eine Warnung, die zum Handeln auffordert. Wir stehen der weltweit größten Atommacht und ihrer bösartigsten Marionette gegenüber, die versucht, uns mit ihren Atomwaffen zu täuschen. Unter solchen Umständen können unsere Vision, unsere Optionen und unsere Entschlossenheit niemals geändert werden. Der Feind darf nicht voreilig handeln. Er sollte unsere Warnung niemals auf die leichte Schulter nehmen, denn wenn er sie als seinen abgenutzten, halb garen Bluff missversteht, wird er einen hohen Preis dafür zahlen. Unsere absolute Stärke liegt heute in der verantwortungsvollen Erfüllung der Aufgabe, den Krieg zu verhindern und den Frieden zu verteidigen. Keine Macht wird es wagen, gegen die Demokratische Volksrepublik Korea militärische Gewalt anzuwenden und einen militärischen Konflikt zu riskieren. Aber je verzweifelter der Feind versucht, durch die „Nuklearabkommen“ die Vorherrschaft zu erlangen und die strategische Lage umzukehren, desto entschlossener müssen wir in der Verteidigungswissenschaft und -industrie einen Sprung nach vorn machen und unsere Kriegsabschreckung zur Selbstverteidigung festigen.

Unsere Partei und Regierung werden niemals zulassen, dass das Kräfteverhältnis auf der Koreanischen Halbinsel gestört wird. Wir müssen die abenteuerlichen militärischen Aggressionen der Imperialisten mit der absoluten Überlegenheit der Kraft der Verteidigungswissenschaft und -technik auf der Grundlage unseres Systems neutralisieren. Wir sollten auf der Grundlage dieser Stärke eine neue Welt schaffen, in der Krieg, Hegemonie und Ungerechtigkeit nicht mehr geduldet werden.

Auszug aus der Rede von Kim Jong-un, Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender des Ausschusses für Staatsangelegenheiten der DVRK, anlässlich des Gratulationsbesuchs an der Kim Jong Un-Universität für Nationale Verteidigung, 8. Oktober 2024. Quelle: Rodong Sinmun