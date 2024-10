Der russische Außenminister Sergej Lawrow erläuterte in einem Interview mit dem US-Magazin Newsweek am 7. Oktober den anhaltenden Ukraine-Konflikt, das fortgesetzte Engagement Russlands für eine politisch-diplomatische Lösung, die auf die Beseitigung der Ursachen der Krise abzielt, und den allgemeinen Wandel hin zu einer multipolaren Weltordnung.

Die Wiederherstellung des Friedens ist nicht Teil des Plans der Ukraine, während ihre westlichen Schirmherren weiterhin „mit dem Feuer spielen“, ohne sich der gefährlichen Konsequenzen bewusst zu sein, betonte Sergey Lavrov in dem Interview für Newsweek.

„Zelensky hat sein Dekret, das Verhandlungen mit Moskau verbietet, nicht widerrufen. Washington und seine NATO-Verbündeten unterstützen Kiew politisch, militärisch und finanziell, damit der Krieg weitergehen kann. Sie diskutieren darüber, die AFU zu ermächtigen, westliche Langstreckenraketen einzusetzen, um tief in russisches Territorium einzudringen“, erklärte Lawrow.

Der russische Spitzendiplomat betonte, dass das Abkommen vom Februar 2014 von der von den USA unterstützten Opposition gekippt wurde, dann wurden die Minsker Vereinbarungen sabotiert und anschließend von den ukrainischen Schirmherren als nie erfüllt entlarvt, und schließlich wurden die Istanbuler Vereinbarungen von 2022 „auf Drängen seiner westlichen Vorgesetzten, insbesondere des damaligen britischen Premierministers [Boris Johnson], von Zelenski nicht unterzeichnet.„

Lawrow wiederholte die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin genannten Voraussetzungen für eine Einigung:

vollständiger Rückzug der ukrainischen Streitkräfte aus der DVR, der LPR und den Regionen Saporoschje und Cherson

Anerkennung der territorialen Realitäten, wie sie in der russischen Verfassung verankert sind

neutraler, blockfreier, nicht-nuklearer Status für die Ukraine; ihre Entmilitarisierung und Entnazifizierung

Sicherung der Rechte, Freiheiten und Interessen der russischsprachigen Bürger

Aufhebung aller Sanktionen gegen Russland.

Da die westlichen Schirmherren der Ukraine versuchen, Russland eine „strategische Niederlage“ zuzufügen, „haben wir keine andere Wahl, als unsere spezielle Militäroperation fortzusetzen, bis die von der Ukraine ausgehenden Bedrohungen beseitigt sind„, betonte Lawrow und fügte hinzu, dass Russland „auf der Grundlage [seines] Verständnisses der vom Westen ausgehenden Bedrohungen angemessene Entscheidungen treffen wird.„

Während der Westen nach Vorherrschaft strebt, bleiben die Friedensideale der UN-Charta ein „toter Buchstabe“

Russland ist der Ansicht, dass alle Staaten, einschließlich der USA, „ihre Verpflichtungen auf gleicher Basis mit anderen erfüllen sollten, anstatt ihren rechtlichen Nihilismus mit Mantras ihrer Ausnahmestellung zu verschleiern„, betonte Außenminister Sergej Lawrow in seinem Interview.

„Solange der Westen weiterhin nach Vorherrschaft strebt, werden die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Friedensideale ein toter Buchstabe bleiben“, sagte er und fügte hinzu, dass die UNO „ein Forum für die Angleichung der Interessen aller Länder“ bleiben sollte.

„Hier werden wir von der Mehrheit der Länder unterstützt, die sehen, wie das Völkerrecht im Gazastreifen und im Libanon vollkommen ungestraft verletzt wird, so wie es zuvor im Kosovo, im Irak, in Libyen und an vielen anderen Orten verletzt worden war, sagte der russische FM.

In Bezug auf den laufenden Wandel hin zu einer multipolaren Weltordnung bezeichnete Lawrow diesen als „ein natürlicher Teil der Neugewichtung der Kräfte, die objektive Veränderungen in der Weltwirtschaft, der Finanzwelt und der Geopolitik widerspiegelt“ und stellte fest, dass auch der Westen „zu erkennen begonnen hat, dass dieser Prozess unumkehrbar ist.“

Neue Zentren der Entscheidungsfindung gewinnen im globalen Süden und Osten an Stärke, mit regionalen Vereinigungen wie BRICS, der SCO, der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), dem Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN), der Afrikanischen Union, der Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC) und anderen, die „eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit und den Respekt für die Interessen der anderen unterstützen„, betonte Lawrow.

Zum möglichen Ausgang der 2024 stattfindenden US-Präsidentschaftswahlen merkte Lawrow an, dass sowohl die Demokraten als auch die Republikaner „einen Konsens über die Bekämpfung Russlands erreicht haben. Der russische Außenminister riet jedem künftigen Bewohner des Weißen Hauses, „sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern, anstatt Zehntausende von Meilen von den amerikanischen Küsten entfernt nach Abenteuern zu suchen.„