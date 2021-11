Kinder als Laborratten: Faucis Erbe der grausamen Experimente an Kindern

childrenshealthdefense.org: Jüngste Enthüllungen über Dr. Anthony Fauci werfen ein neues Licht auf die BBC-Dokumentation „Guinea Pig Kids“ von 2004. Der Film enthüllte die grausamen Experimente an armen Minderheitskindern im Rahmen von Faucis Suche nach einem Heilmittel für AIDS, die von Fauci gebilligt und vom amerikanischen Steuerzahler finanziert wurden.

Der jüngste BeagleGate-Skandal hat erreicht, was eine globale COVID-Pandemie, ein „gain-of-function“-Forschungsskandal, weltweite Impfstoffmandate und eine Karriere der Verschleuderung amerikanischer Steuergelder nicht vermochten: Es hat die Welt dazu gebracht, innezuhalten und die Integrität von Dr. Anthony Fauci zu hinterfragen.

In den letzten Wochen sind die Mainstream-Medien und die sozialen Medien mit Berichten über die grausamen Tierversuche explodiert, die das National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) mit amerikanischen Steuergeldern finanziert.

Das NIAID, eine Abteilung der National Institutes of Health, arbeitet unter der Leitung von Fauci.

In viral verbreiteten Beiträgen in den sozialen Medien wurde beschrieben, wie Beagles – nachdem sie ausgehungert und ihre Stimmbänder entfernt worden waren, damit sie nicht heulen oder bellen konnten – mit dem Kopf in Käfigen mit hungrigen Sandflöhen eingesperrt wurden, die ihre Wirte bei lebendigem Leib auffraßen.

Anderen Welpen wurden im Labor hergestellte „mutierte“ Varianten von durch Zecken übertragenen Bakterien injiziert, bevor sie Hunderten von Zecken ausgesetzt wurden, die dann bis zu einer Woche lang ihr Blut saugten. Acht Wochen lang wurde ihnen zweimal pro Woche Blut abgenommen, dann wurden sie geopfert.

In einem weiteren Experiment wurden Beagles mit Herzwurmlarven infiziert und später eingeschläfert, damit die Larven in anderen Experimenten verwendet werden konnten.

Die Untersuchung des White Coat Waste Project (WCW), die diese Geschichten ans Licht brachte, löste einen öffentlichen Aufschrei und eine parteiübergreifende Anstrengung aus, um Fauci für die unnötigen und missbräuchlichen Experimente zur Verantwortung zu ziehen, die er mit Millionen von Steuergeldern genehmigt hatte.

Die anschließenden Schlagzeilen der Mainstream-Medien über die WCW sind ein Beweis für die Auswirkungen von BeagleGate auf die öffentliche Wahrnehmung.

„Die Ironie ist, dass es diese kleinen Welpen sind, die die Empörung hervorrufen“, sagte Vera Sharav, Menschenrechtsaktivistin und Gründerin der Alliance for Human Research Protection (AHRP).

Es ist nicht so, dass Sharav die Welpen gleichgültig wären. Sie ist jedoch frustriert, dass sie nicht in der Lage war, denselben öffentlichen Aufschrei zu erzeugen, wenn es um ihre lebenslange Mission geht, grausame medizinische Experimente an Kindern zu beenden.

„Tiere haben mächtige Fürsprecher, wie die Organisation People for the Ethical Treatment of Animals, die dafür kämpfen, sie vor dieser Art von Missbrauch zu schützen“, sagte Sharav. „Aber diese Kinder sind entbehrlich. Es ist eine Travestie.“

Als kindliche Überlebende des Holocausts hat Sharav aus erster Hand erfahren, wie ein korruptes System im Namen der öffentlichen Gesundheit systematisch moralische Normen und menschliches Mitgefühl auslöschen kann.

Sie setzt sich seit Jahrzehnten dafür ein, unethische und missbräuchliche medizinische Praktiken zu unterbinden, auch solche, die von staatlichen Stellen und Big Pharma subventioniert und gefördert werden.

Ihr Kampf, das verschwörerische Schweigen zu durchbrechen und die Aufmerksamkeit der Medien und der Aufsichtsbehörden zu erlangen, war ein jahrzehntelanger, schwieriger Kampf.

Doch im Jahr 2004 gab es einen Hoffnungsschimmer. Die BBC nahm im Rahmen einer Untersuchung für den Dokumentarfilm „Guinea Pig Kids“ Kontakt zu Sharav auf.

Basierend auf den Erkenntnissen des Enthüllungsjournalisten Liam Scheff enthüllte der erschütternde Dokumentarfilm Faucis quälende, geheime medizinische Experimente an HIV-infizierten Kindern, die vom Incarnation Children’s Center (ICC) betreut wurden.

Sharav tat sich mit Scheff, der investigativen Reporterin Celia Farber und dem Regisseur des Films, Jamie Doran, zusammen. Für eine kurze Zeit glaubten die drei, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommen würde.

Doch wie sie alle herausfanden, ist die Aufdeckung nichts für schwache Nerven.

Wer waren die „Guinea Pig Kids“?

Das ICC, das sich selbst als „New York Citys einzige qualifizierte Pflegeeinrichtung, die spezialisierte Pflege für Kinder und Jugendliche mit HIV/AIDS anbietet“ bezeichnete, war der Schauplatz dieser Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Im Jahr 1992 stellte das NIAID Mittel zur Verfügung, um das ICC als „Ambulanz für HIV-positive Kinder“ wieder einzuführen, und die Klinik wurde Teil der Abteilung für klinische AIDS-Versuche der Columbia University.

Die New Yorker Kinderfürsorge, die Administration for Children’s Services, wurde ermächtigt, die gefährdeten und unterprivilegierten Kinder unter ihrer Obhut als Laborratten zur Verfügung zu stellen, um toxische AIDS-Medikamente wie AZT, Nevirapin und verschiedene Proteasehemmer sowie experimentelle AIDS-Impfstoffe zu testen.

Die meisten dieser Medikamente, die für Erwachsene mit AIDS zugelassen waren, trugen Black-Box-Warnungen und verursachten potenziell tödliche Nebenwirkungen wie Knochenmarkstod, Organversagen, Missbildungen und Gehirnschäden.

Die meisten dieser Kinder waren schwarz, hispanisch und arm und wurden oft von drogenabhängigen Müttern geboren.

Das NIAID, das aus der vorherrschenden AIDS-Orthodoxie Kapital schlug, rechtfertigte die unethischen Experimente, die an diesen Kindern durchgeführt wurden, als die einzige Chance, die sie zum Überleben hatten.

Jacklyn Hoerger, deren Aufgabe es war, den Kindern die Medikamente zu verabreichen, sagte:

Uns wurde gesagt, wenn sie erbrechen, wenn sie nicht mehr laufen können, wenn sie Durchfall haben, wenn sie sterben, dann ist das alles auf ihre HIV-Infektion zurückzuführen. Ich habe mich einfach daran gehalten, was mir die Ärzte gesagt haben.

Die Einhaltung der Vorschriften als ein unidirektionales Prinzip zog sich wie ein roter Faden durch Faucis Karriere. Laut der medizinischen Direktorin des ICC, Dr. Katherine Painter, ist das „größte Problem für Familien mit HIV-positiven Kindern die Therapietreue“.

Hoerger lernte diese Lektion auf die harte Tour, als sie begann, zwei Halbschwestern aus dem Programm zu adoptieren. Indem sie zu Hause eine viel mitfühlendere wissenschaftliche Methode anwandte, kam Hoerger zu dem Schluss, dass es die Medikamente waren, die die Beschwerden der Kinder verursachten. Also setzte sie die Kinder von den Medikamenten ab.

Sie beschrieb die Verbesserungen als „fast augenblicklich“ und stellte fest, dass die Mädchen zum ersten Mal in ihrem Leben richtig zu essen begannen. Da sie sich jedoch nicht an die Auflagen hielt, wurde sie als fahrlässiges Elternteil eingestuft und verlor das Sorgerecht für die Mädchen. Sie durfte sie nie wieder sehen.

Im ICC hatte die Kooperation der Versuchspersonen stets Vorrang vor ihrem Wohlergehen. Die Kinder mussten diese Medikamente ungeachtet ihrer negativen Auswirkungen einnehmen, und unerwünschte Wirkungen wurden ihrer vermuteten Krankheit zugeschrieben (die AHRP fand heraus, dass das NIAID seinen Pharmapartnern erlaubte, an Kindern ohne im Labor bestätigte HIV-Infektion zu experimentieren).

Wenn einige Eltern ihre Zustimmung zu den Versuchen verweigerten, wurden die Kinder von den Behörden umgehend weggenommen und bei Pflegefamilien oder in Kinderheimen untergebracht, wo die Teilnahme des Kindes dann genehmigt wurde.

Wenn Kinder sich wehrten oder ihre Medikamente verweigerten, wurden sie in das Columbia Presbyterian Krankenhaus gebracht, wo ihnen Plastikschläuche zur Verabreichung der Medikamente chirurgisch in den Magen eingeführt wurden.

Laut Sharav starben im Laufe dieser klinischen Versuche mindestens 80 Kinder.

„Fauci hat all diese toten Babys einfach unter den Teppich gekehrt“, sagte Sharav. „Sie waren ein Kollateralschaden für seine Karrierestreben. Sie waren Wegwerfkinder.“

Ein Besuch des ICC-Massengrabs auf dem Gate of Heaven-Friedhof in Hawthorne, New York, machte Celia Farber, einer investigativen Reporterin, die für den Film recherchiert hat, diesen Punkt deutlich.

„Ich konnte meinen Augen nicht trauen“, sagte Farber. „Es war eine sehr große Grube mit einem darüber geworfenen AstroTuft, den man tatsächlich hochheben konnte. Darunter konnte man Dutzende von einfachen Holzsärgen sehen, die wahllos gestapelt waren. Es waren vielleicht 100 Stück. Ich erfuhr, dass sich in jedem mehr als eine Kinderleiche befand.

Auch die Einhaltung des Nürnberger Kodex oder sogar der Bundesvorschriften für die Teilnahme an klinischen Studien war ein Problem.

Anstatt sich an die Vorschriften zum Schutz von Pflegekindern zu halten, schuf New York einen institutionellen Prüfungsausschuss, ein Ethikkomitee, das sich aus Vertretern derselben Krankenhäuser zusammensetzte, die die Forschung durchführten, um Genehmigungen zu erteilen.

Mit anderen Worten: Die Genehmigung wurde in die Hände der Betroffenen gelegt.

Im März 2004 reichte Sharavs Organisation eine Beschwerde sowohl bei der US Food and Drug Administration als auch bei der Bundesbehörde für den Schutz menschlicher Forschung ein.

Die Beschwerde konzentrierte sich auf die unrechtmäßige Teilnahme von Pflegekindern an diesen Versuchen und das systemweite Versagen der Institutionen, sie gemäß den Bundesvorschriften zu schützen, die einen unabhängigen Anwalt für jedes Kind vorschreiben.

Diese Kinder, von denen einige gerade einmal 3 Monate alt waren, hatten keine unabhängige Stimme. Die ACS, dieselbe Organisation, die sie im Wesentlichen auf ein Fließband für klinische Versuche setzte, war auch ihr gesetzlicher Vormund.

„Das ist eine völlige Missachtung des Grundsatzes ‚Erstens, nicht schaden‘ und der Würde des Menschen“, sagte Sharav. „Aus Sicht der medizinischen Forschung sind Labortiere teuer und diese Kinder sind billig. Die Regierung hat sie ausgeliefert wie eine Herde Tiere.“

Die Kampagne gegen ‚AIDS-Leugner‘

„Guinea Pig Kids“ wurde am 30. November 2004 erstmals auf BBC ausgestrahlt, dann aber abrupt abgesetzt.

Eine Beschwerde einflussreicher AIDS-Aktivisten veranlasste die BBC, den Dokumentarfilm zurückzuziehen und die Untersuchung zu streichen. Und hinter den Kulissen war es noch viel schlimmer.

Celia Farber sagte, sie und andere seien als so genannte „AIDS-Leugner“ „auf allen Ebenen unerbittlich brutal behandelt“ worden.

„Sie verfolgten uns beruflich, wirtschaftlich, spirituell und sozial“, erinnerte sich Farber. „Niemand wollte ein AIDS-Leugner sein. Der Begriff rief sofort Hass hervor. Dieser Begriff warf einen wirklich tiefen Bann, und die Leute konnten ihn nicht überwinden. Er hat die Leute sofort abgeschreckt.“

Ein Unterausschuss des US-Gesundheitsministeriums (HHS) kam 2005 zu dem Schluss, dass die geschützten Rechte von Pflegekindern bei einigen AIDS-Medikamentenversuchen verletzt worden waren – doch bei der ICC änderte sich nichts, und die Kinder starben weiter.

Das VERA Institute of Justice, das mit der Untersuchung des Todes der in diesen Experimenten eingesetzten Kinder beauftragt war, durfte keine medizinischen Unterlagen einsehen und weigerte sich, Daten aus Scheffs eigener Untersuchung zu akzeptieren.

Die Bemühungen von Scheff, Sharav und Farber wurden in die Dunkelheit zurückgedrängt. Bis jetzt.

„Fauci leitet diese Behörde (NIAID) seit 1984 und hat nie ein Medikament oder einen Impfstoff hervorgebracht“, sagte Sharav. „Es hat keine Heilung gegeben. Es ist ihm nur gelungen, die Menschen zu terrorisieren.“

Sharav ist bereit, Faucis Schreckensherrschaft zu beenden.

Aber vielleicht können wir am meisten über Fauci und seine Kumpane lernen, wenn wir uns nicht seine Misserfolge ansehen, sondern unsere Aufmerksamkeit auf seine Erfolge lenken. Er und seine Kollegen an den NIH und den Centers for Disease Control and Prevention haben ein Pandemie-Paradigma perfektioniert, indem sie wechselnde diagnostische Paradigmen und klinische Definitionen mit fehlerhaften Testmethoden verwendeten.

Mit dieser Methode wurden einige der erfolgreichsten Angstkampagnen der Weltgeschichte gestartet. Diese Angst wurde genutzt, um ein Modell der medizinischen Kriegsführung zu entwickeln, das zur Rechtfertigung tausender grausamer, unnötiger und teurer Experimente diente.

Und obwohl diese Experimente keine wirksamen Behandlungen oder Heilmittel hervorbrachten, wurden Forscher und medizinisches Personal erfolgreich desensibilisiert und darauf trainiert, ohne Rücksicht auf die gesundheitlichen Folgen „nur Befehle zu befolgen“.

All dies geschah zu enormen Kosten für die amerikanischen Steuerzahler – und die daraus resultierende Orthodoxie hat Millionen von Menschen ihre Gesundheit gekostet.

Behandlungen kommen und gehen, aber die medizinische Befolgung und die Schaffung einer „Wie kannst du es wagen“-Kultur, um abweichende Stimmen zu beschämen und zum Schweigen zu bringen, ist wahrscheinlich das erfolgreichste und profitabelste wissenschaftliche Experiment der Weltgeschichte geblieben.

Aber es gibt zwei Variablen, die Fauci nicht richtig berücksichtigt hat: die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes und die Kraft der Liebe der Eltern.

Für Farber ist es surreal, mitzuerleben, wie die Geschichte aufgedröselt wird.

„Ich fühle immer noch diese Wut und diesen Ekel, dass es dieser terroristischen Matrix von AIDS-Aktivisten gelungen ist, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie wegschauen und sich nicht um diese Kinder kümmern soll“, so Farber.

Aber trotz allem, was sie durchgemacht hat, gibt es einen Funken Optimismus.

„Der Funke des Lichts besteht darin, dass so viele Menschen sich jetzt darauf einlassen, dass sie bereit sind, sich damit zu beschäftigen, wenn man denn bereit sein kann“, sagte Farber.