Kinder sind sicher vor COVID-19 – Warum sollten Kinder gegen COVID geimpft werden, wenn sie ein geringes Risiko haben?

Eine aktuelle Studie, in der die Todesfälle bei Kindern in Großbritannien während der ersten 12 Monate der Pandemie untersucht wurden, ergab, dass 99,995 % der mit COVID-19 diagnostizierten Kinder überlebten

Zwischen März 2020 und Februar 2021 starben nur 25 Kinder unter 18 Jahren direkt an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion. Daraus ergibt sich eine absolute Sterblichkeitsrate für Kinder von 2 pro 1 Million.

In den USA sind 335 Kinder unter 18 Jahren mit einer COVID-19-Diagnose auf ihrem Totenschein gestorben. Die CDC schätzt die durch COVID-19 verursachte Sterblichkeitsrate bei Kindern im Alter von 0 bis 17 Jahren auf 20 pro 1 Million.

Die von der CDC angegebene Sterblichkeitsrate von 20 pro 1 Million in den USA ist wahrscheinlich eine grobe Überschätzung, da im Gegensatz zu Großbritannien PCR-Tests mit völlig ungeeigneten Zyklusschwellenwerten durchgeführt wurden und diejenigen, die tatsächlich eine Infektion hatten, auch bereits bestehende Komorbiditäten aufwiesen, die die eigentliche Todesursache waren, die jedoch fälschlicherweise COVID-19 zugeschrieben wurde.

Forscher am Johns Hopkins haben sich mit der gemeinnützigen FAIR Health zusammengetan, um die Krankenversicherungsdaten von etwa 48.000 Kindern unter 18 Jahren zu analysieren, bei denen zwischen April 2020 und August 2020 COVID-19 diagnostiziert wurde. Keines der Kinder, die starben, war frei von Vorerkrankungen wie Krebs

Seit Beginn der COVID-19-Pandemie wissen wir, dass das Risiko einer Krankenhauseinweisung und des Todes durch diese Infektion bei Kindern außergewöhnlich gering ist. Trotzdem sind massive Anstrengungen im Gange, um jedem Kind eine Nadel in den Arm zu stecken.

Derzeit sind COVID-19-Injektionen in den USA für die Notfallbehandlung von Kindern ab 12 Jahren zugelassen, und die Impfstoffhersteller arbeiten an Plänen, die Zulassung auch für Kinder ab 6 Monaten zu erhalten.

Glücklicherweise gibt es hier und da einen Hoffnungsschimmer. In Großbritannien haben Kinder nur dann Anspruch auf eine COVID-Impfung, wenn sie eine Grunderkrankung haben, die sie anfälliger für Infektionen macht, oder wenn sie mit einer Risikoperson zusammenleben. Wie The Guardian am 19. Juli 2021 berichtete:

„Die Stellungnahme des Gemeinsamen Ausschusses für Impfungen und Immunisierung (JCVI) erweitert die Anspruchsberechtigung für Kinder, nachdem zuvor entschieden worden war, dass gefährdete 16- und 17-Jährige geimpft werden können … [D]as Beratungsgremium sagte:

Der gesundheitliche Nutzen in dieser Bevölkerungsgruppe ist gering, und der Nutzen für die Gesamtbevölkerung ist höchst ungewiss. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das JCVI der Ansicht, dass der gesundheitliche Nutzen einer allgemeinen Impfung bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren die potenziellen Risiken nicht aufwiegt.

Zu den Schwachstellen, aufgrund derer Kinder über 12 Jahren für eine COVID-Injektion in Frage kämen, gehören schwere neurologische Behinderungen, das Down-Syndrom, Immunsuppression und mehrfache oder schwere Lernbehinderungen.

Wenn Sie mich fragen, ist dies eine ziemlich merkwürdige Liste, denn es ist unwahrscheinlich, dass neurologische Entwicklungsprobleme die Anfälligkeit für Virusinfektionen erhöhen. Wir wissen bereits, dass die Hochrisikofaktoren für COVID-19 Dinge wie Fettleibigkeit und mehrere chronische Krankheiten sind – und nicht neurologische Probleme und geistige Defizite.

Auf die Gefahr hin, wie ein Verschwörungstheoretiker zu klingen, ähnelt diese Liste auf unangenehme Weise derjenigen von Hitlers T4-Programm. Dabei handelte es sich um eine unfreiwillige Euthanasiekampagne, bei der unheilbar Kranke, körperlich und geistig Behinderte, psychisch Kranke und ältere Menschen vom medizinischen Establishment selektiv ermordet wurden.

COVID-19-Todesfälle bei Kindern extrem selten

Insgesamt ist das Risiko von COVID-19 für Kinder aller Altersgruppen so gering, dass es keine Rolle spielt, ob Lernbehinderungen und Chromosomenstörungen vorliegen oder nicht. Eine am 7. Juli 2021 veröffentlichte Studie, in der die Todesfälle bei Kindern im Vereinigten Königreich während der ersten 12 Monate der Pandemie untersucht wurden, ergab, dass 99,995 % der mit COVID-19 diagnostizierten Kinder überlebten.

Insgesamt starben zwischen März 2020 und Februar 2021 nur 25 Kinder unter 18 Jahren direkt an den Folgen einer SARS-CoV-2-Infektion. (Weitere 61 Kinder hatten positive Testergebnisse, als sie starben, aber ihr Tod wurde auf andere Ursachen zurückgeführt.) daraus ergibt sich eine absolute Sterblichkeitsrate für Kinder von 2 pro 1 Million. Wie die Autoren bemerken:

„SARS-CoV-2 ist bei CYP [Kindern und Jugendlichen] sehr selten tödlich, selbst bei denjenigen, die bereits mit anderen Erkrankungen zu kämpfen haben. Diese Ergebnisse sind wichtig, um Familien, Ärzten und politischen Entscheidungsträgern Anhaltspunkte für künftige Schutzmaßnahmen und Impfungen zu geben“.

Impfzwang für Kinder basiert auf fadenscheinigen Beweisen

In den Vereinigten Staaten sind insgesamt 335 Kinder unter 18 Jahren mit einer COVID-19-Diagnose auf dem Totenschein gestorben. Die CDC schätzt die Todesrate durch COVID-19 bei Kindern zwischen null und 17 Jahren auf 20 pro 1 Million. Dies ist jedoch wahrscheinlich eine erhebliche Überschätzung.

In der oben genannten britischen Studie wurde speziell zwischen denjenigen unterschieden, die tatsächlich an COVID-19 starben, d. h. es gab keine andere Grunderkrankung, die zu ihrem Tod beitrug, und denjenigen, die zum Zeitpunkt des Todes lediglich positiv getestet wurden, aber an anderen Ursachen starben.

Dies ist in den USA nicht geschehen, sodass wir nicht wissen, wie viele dieser 335 Kinder Grunderkrankungen hatten, die zu ihrem Tod beitrugen oder ihn direkt verursachten. Wie Marty Makary in einem Meinungsartikel des Wall Street Journal vom 19. Juli 2021 feststellte:

Ohne diese Daten entschied das CDC Advisory Committee on Immunization Practices [ACIP] im Mai, dass die Vorteile der Zweifachimpfung die Risiken für alle Kinder zwischen 12 und 15 Jahren überwiegen.

Ich habe Hunderte von medizinischen Studien mit Peer-Review verfasst, und mir fällt kein Herausgeber einer Zeitschrift ein, der die Behauptung akzeptieren würde, dass 335 Todesfälle auf ein Virus zurückzuführen sind, ohne dass Daten vorliegen, aus denen hervorgeht, ob das Virus zufällig oder kausal war, und ohne dass relevante Risikofaktoren wie Fettleibigkeit analysiert wurden.“

Um diesen Mangel zu beheben, haben sich Makary und Kollegen an der Johns Hopkins mit der gemeinnützigen Organisation FAIR Health zusammengetan, um die Krankenversicherungsdaten von etwa 48.000 Kindern unter 18 Jahren zu analysieren, bei denen zwischen April und August 2020 COVID-19 diagnostiziert wurde.

Wie sich herausstellte, war keines der Kinder, die starben, frei von Vorerkrankungen wie Krebs. „Wenn dieser Trend anhält, hat die erheblichen Auswirkungen auf gesunde Kinder und darauf, ob sie zwei Impfdosen benötigen“, sagt Makary.

Insgesamt scheinen Kinder von Natur aus immun gegen COVID-199 zu sein und sind auch keine bedeutenden Überträger. Es gibt also wirklich keinen Grund, aus Angst um ihre eigene Sicherheit oder die anderer Menschen drakonische COVID-Beschränkungen für Kinder einzuführen.

Die Todesstatistiken waren von Anfang an unrechtmäßig aufgebläht

Makary weist auch darauf hin, dass wir bereits festgestellt haben, dass die COVID-19-Sterblichkeitsstatistiken in den USA stark aufgebläht wurden. Anfang Juni 2021 senkte Alameda County in Kalifornien die gemeldete Zahl der COVID-19-Todesfälle um 25 %, nachdem staatliche Gesundheitsbehörden darauf bestanden hatten, dass Todesfälle nur dann COVID-19 zugeschrieben werden, wenn eine SARS-CoV-2-Infektion ein direkter oder mitwirkender Faktor war.

Wie in dem Bericht „CDC Violated Law to Inflate COVID Cases and Fatalities“ (CDC hat gegen das Gesetz verstoßen, um COVID-Fälle und Todesfälle aufzublähen) beschrieben, haben Untersuchungen ergeben, dass die CDC die Zahl der Todesfälle um bis zu 96 % aufgebläht hat. Sie taten dies, indem sie die Art und Weise, wie Todesfälle gemeldet werden, unrechtmäßig änderten. Wären die alten Richtlinien in Kraft geblieben, hätte die Zahl der COVID-19-Todesfälle in den USA am 23. August 2020 bei 9684 gelegen.

Wie Sie sich vielleicht erinnern, gab die CDC Ende August 2020 zu, dass nur bei 6 % aller Todesfälle COVID-19 als einzige Todesursache angegeben wurde. Bei den restlichen 94 % waren im Durchschnitt 2,6 Komorbiditäten oder bereits bestehende Gesundheitszustände für den Tod verantwortlich.13 Bis zum 23. August 2021 meldete die CDC 161.392 COVID-bedingte Todesfälle. Multipliziert mit 6 % ergibt sich eine tatsächliche Todesrate von 9684.

Es ist schwer zu glauben, dass jemand bereit ist, den Handel in einem ganzen Staat wegen einer solchen Zahl zu schließen. Es ist auch schwer zu glauben, dass die Menschen Schlange stehen würden, um eine unbewiesene und gefährliche experimentelle Genveränderungsspritze zu erhalten, die auf einem so geringen Sterberisiko beruht.

Leider hat man uns so lange belogen, dass viele Menschen durch die ständige Propaganda der Mainstream-Nachrichten und der Gesundheitsbehörden, die sich schon lange nicht mehr zu Integrität verpflichtet fühlen, einer Gehirnwäsche unterzogen werden.

Eltern drängen darauf, ihre Kinder in COVID-Studien einzuschreiben

Die Mainstream-Medien haben von Anfang an Daten ignoriert und verschwiegen, die zeigen, dass COVID-19 nicht so schlimm ist wie ursprünglich befürchtet. Und jetzt ignorieren und verschweigen sie Daten, die zeigen, dass die COVID-Impfungen schlimmer sind als vermutet. Das Wired Magazine zum Beispiel macht für die Bedenken der Eltern, ihren Kindern eine experimentelle Gentherapie zu verabreichen, eher die Politik der Rechten als die tatsächlichen Daten verantwortlich.

Wired berichtet auch, dass mehr Eltern ihre Kinder freiwillig für klinische COVID-19-Studien angemeldet haben, als Studienzentren zur Verfügung stehen, was für mich darauf hindeutet, dass viele immer noch ahnungslos sind, was die Risiken dieser Injektionen sowie das Risiko einer SARS-CoV-2-Infektion angeht.

Fauci für jüngste Masken-Empfehlung kritisiert

In diesem Zusammenhang hat Dr. Anthony Fauci vor kurzem Gegenwind bekommen, nachdem er gesagt hatte, dass Kinder ab 2 Jahren weiterhin Masken tragen sollten. In einem Interview mit Andrea Mitchell von MSNBC sagte Fauci:

„Ungeimpfte Kinder ab einem bestimmten Alter von 2 Jahren sollten Masken tragen. Daran besteht kein Zweifel. Das ist der Weg, um sie vor einer Ansteckung zu schützen, denn wenn sie es tun, können sie die Infektion auf jemand anderen übertragen.“

Es ist ermüdend, all diese unverschämten und gesundheitsschädlichen Lügen – daran besteht kein Zweifel. Unbestritten ist auch, dass Fauci seine Meinung über die Nützlichkeit von Masken öfter geändert hat, als einige von uns die Masken tatsächlich aufgesetzt haben.

Als Reaktion auf Faucis Erklärung, dass Kinder gezwungen werden müssen, Masken zu tragen, um Erwachsene zu schützen, twitterte der Kolumnist der New York Post, Karol Markowicz: „Ich kann nicht glauben, dass es Juli 2021 ist und dieser Mann immer noch Unsinn im Fernsehen erzählt, ohne ernsthafte Folgefragen zu stellen. Was für eine Peinlichkeit.

Kinder sind nicht gefährdet

Um noch einmal auf die COVID-Impfung zurückzukommen: Alle verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass COVID-19 für Kinder kein großes Problem darstellt. Ihr Risiko, an COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben, ist sogar geringer als das Risiko, an einer Grippe ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder zu sterben.

Zum Vergleich: 2019 starben mehr als 2000 amerikanische Kinder und Jugendliche bei Autounfällen, und fast 1000 Kinder kommen jedes Jahr durch Ertrinken ums Leben. Sogar unbeabsichtigte Drogenüberdosierungen fordern in dieser Altersgruppe mehr Menschenleben als COVID-19. Im Jahr 2016 starben 761 Kinder durch unbeabsichtigte Drogenvergiftungen.

Warum gibt es keine landesweite Empörung über diese drogenbedingten Todesfälle, wenn man bedenkt, dass aus den Statistiken von 2016 hervorgeht, dass während der Pandemie höchstwahrscheinlich mehr als doppelt so viele Kinder an einer Überdosis gestorben sind als an COVID-19?

Es gibt auch keine stichhaltigen Beweise für die Annahme, dass Kinder ein Übertragungsrisiko für Erwachsene darstellen. Außerdem haben 90 % der amerikanischen Senioren inzwischen ihre COVID-Impfung erhalten, sodass nach der Logik der offiziellen Darstellung die am stärksten gefährdeten Erwachsenen jetzt über die beste verfügbare Herdenimmunität verfügen und individuell durch das Beste geschützt sind, was die moderne Medizin angeblich zu bieten hat.

Da das Risiko für Kinder so verschwindend gering ist, gibt es eigentlich keinen rechtlichen Rahmen für eine Notfallzulassung von COVID-Injektionen für Kinder. Dennoch treiben die Food and Drug Administration und die Impfstoffhersteller genau diesen Plan voran. Hoffentlich werden sie gestoppt.

Die FDA kann die Verwendung eines Arzneimittels in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe nur dann genehmigen, wenn der Nutzen das Risiko in dieser Bevölkerungsgruppe überwiegt. Das bedeutet, dass die COVID-Impfung, selbst wenn Erwachsene davon profitieren würden, nicht für Kinder zugelassen werden kann, es sei denn, die Kinder würden selbst davon profitieren.

Am 19. Juli 2021 reichte America’s Frontline Doctors einen Antrag ein, um die Notfallgenehmigung für COVID-Injektionen für Kinder unter 18 Jahren, Personen mit natürlicher Immunität und Personen, die keine ordnungsgemäße informierte Zustimmung erhalten haben, zu stoppen.

In ihrem Antrag weist die Gruppe darauf hin, dass der erforderliche gesundheitliche Notfall nicht mehr besteht, dass COVID-Impfungen eine SARS-CoV-2-Infektion nicht verhindern, dass es angemessene Behandlungsalternativen gibt und dass die bekannten Risiken der genverändernden COVID-Injektionen jeden potenziellen Nutzen für diese Gruppen überwiegen.

Sie enthalten auch eine eidesstattliche Erklärung eines CDC-Whistleblowers, eines Computerprogrammierers, der behauptet, dass das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Todesfälle um das Fünffache oder mehr unterberichtet. Der Whistleblower schätzt, dass die tatsächliche Zahl der Todesfälle zum 9. Juli 2021 rund 45.000 betragen haben könnte.

Kinder zu impfen, um Erwachsenen zu helfen, ist unethisch

Ein Meinungsbeitrag von Peter Doshi, Elia Abi-Jaoude und Claudina Michal-Teitelbaum in The BMJ24 macht ebenfalls deutlich, warum wir Kinder nicht zur COVID-Impfung zwingen dürfen, nur weil sie gefährdeten Erwachsenen helfen könnte. Sie schreiben:

„Obwohl allgemein anerkannt ist, dass das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung bei Kindern gering ist, glauben viele, dass eine Massenimpfung von Kindern … auch die Weitergabe der Krankheit verhindern und damit indirekt gefährdete Erwachsene schützen und zur Beendigung der Pandemie beitragen könnte. Bei der Beurteilung von Aufrufen zur Impfung von Kindern gegen Covid-19 müssen jedoch mehrere Annahmen geprüft werden Selbst wenn man von einem Schutz gegen schweres Covid-19 ausgeht, müsste angesichts der sehr geringen Häufigkeit bei Kindern eine extrem hohe Zahl von Kindern geimpft werden, um einen schweren Fall zu verhindern. In der Zwischenzeit würde eine große Zahl von Kindern mit einem sehr geringen Risiko für eine schwere Erkrankung den bekannten und unbekannten Risiken des Impfstoffs ausgesetzt sein.

Bisher wurde der mRNA-Impfstoff von Pfizer von der israelischen Regierung als wahrscheinlich mit symptomatischer Herzmuskelentzündung in Verbindung gebracht, mit einer geschätzten Inzidenz von 1 zu 3000 bis 1 zu 6000 bei Männern im Alter von 16 bis 24 Jahren. Darüber hinaus sind die langfristigen Auswirkungen von genbasierten Impfstoffen, bei denen es sich um neuartige Impfstoffplattformen handelt, im Wesentlichen unbekannt … Angesichts all dieser Überlegungen bleibt die Behauptung, dass die Impfung von Kindern gegen SARS-CoV-2 die Erwachsenen schützt, hypothetisch.

Selbst wenn wir davon ausgehen, dass es diesen Schutz gibt, wäre die Zahl der Kinder, die geimpft werden müssten, um auch nur einen Erwachsenen vor einer schweren Covid-19-Erkrankung zu schützen, außerordentlich hoch – wenn man die niedrigen Übertragungsraten, den hohen Anteil der bereits geimpften Kinder und die meisten geimpften oder geimpften Erwachsenen berücksichtigt. Außerdem stünde diese Zahl wahrscheinlich in einem ungünstigen Verhältnis zu der Zahl der Kinder, die geschädigt würden, auch bei seltenen schweren Ereignissen. Eine andere, aber entscheidende Frage ist die der Ethik. Sollte die Gesellschaft in Erwägung ziehen, Kinder zu impfen und sie einem Risiko auszusetzen, nicht um ihnen zu nützen, sondern um Erwachsene zu schützen? Wir sind der Meinung, dass es die Aufgabe der Erwachsenen ist, sich selbst zu schützen.

In seiner öffentlichen Stellungnahme an den Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte der FDA vom 10. Juni 2021 war Doshi noch unverblümter. Darin wies er darauf hin, dass die FDA die Verwendung eines medizinischen Produkts in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe nur dann genehmigen kann, wenn der Nutzen das Risiko in dieser Bevölkerungsgruppe überwiegt.

Das bedeutet, dass die COVID-Impfung, selbst wenn sie Erwachsenen zugute käme, nur dann für Kinder zugelassen werden kann, wenn die Kinder selbst davon profitieren würden. Seit wann werden in der Geschichte der öffentlichen Gesundheit Kinder geopfert, um kranke und ältere Menschen zu schützen? Die Gesundheitsbehörden haben die herkömmliche Risiko-Nutzen-Analyse völlig auf den Kopf gestellt.

Im Falle der COVID-19-Injektionen können Kinder nicht profitieren, da sie nur ein Todesrisiko von 0,005 % haben. In der Zwischenzeit sind gesunde Kinder kurz nach der Injektion gestorben, es wurden Dutzende von Fällen von Herzentzündungen gemeldet, und die Biodistributionsstudie von Pfizer wirft ernsthafte Fragen über das Potenzial der Spritze auf, Unfruchtbarkeit zu verursachen.

Da die nachgewiesenen Risiken die nachgewiesenen Vorteile bei Kindern bei weitem überwiegen, erfüllen die Impfstoffe auch nicht die Anforderungen für die Beantragung einer biologischen Zulassung, die für eine endgültige Marktzulassung erforderlich ist. Und da es keinen „ungedeckten Bedarf“ gibt, besteht auch keine Notwendigkeit, die Zulassung dieser Injektionen für Kinder zu beschleunigen.

CDC beabsichtigt, die Zahl der Todesfälle durch COVID-Injektionen zu senken

Während die genaue Zahl der Todesfälle durch diese COVID-Spritzen ungewiss bleibt – meldet VAERS bis zum 13. Juli 2021 mehr als 12.313 Todesfälle, und der CDC-Whistleblower schätzt die Zahl der Todesfälle auf 45.000 oder mehr – können wir eindeutig feststellen, dass die Zahl rekordverdächtig hoch ist. In der modernen Medizingeschichte gibt es keinen Impfstoff, der auch nur annähernd so hoch ist. Das Risiko ist außergewöhnlich hoch, und genau deshalb müssen wir unsere Kinder davor schützen.

Apropos CDC: Ich habe gerade entdeckt, dass sie die Zahl der an VAERS gemeldeten Todesfälle von 12.313 (Stand: 13. Juli 2021) auf 6.079 gesenkt hat. In einem scheinbar absichtlichen Täuschungsversuch hat die CDC ihren Bericht über unerwünschte Ereignisse vom 19. Juli 2021 auf die Statistiken der Vorwoche zurückgesetzt“. Ich werde das erklären. Achten Sie auf die genauen Daten und die Gesamtzahl der Todesfälle in jedem der folgenden Auszüge. Der Bericht vom 13. Juli lautet wie folgt:

„Berichte über Todesfälle nach der COVID-19-Impfung sind selten. Vom 14. Dezember 2020 bis zum 12. Juli 2021 wurden in den Vereinigten Staaten mehr als 334 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 verabreicht. In diesem Zeitraum erhielt VAERS 6079 Berichte über Todesfälle (0,0018 %) bei Personen, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten hatten.“

Der ursprüngliche Bericht vom 19. Juli (gespeichert auf Wayback) lautete ursprünglich wie folgt:

„Berichte über Todesfälle nach einer COVID-19-Impfung sind selten. Vom 14. Dezember 2020 bis zum 19. Juli 2021 wurden in den Vereinigten Staaten mehr als 338 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 verabreicht. In diesem Zeitraum erhielt VAERS 12.313 Berichte über Todesfälle (0,0036 %) bei Personen, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten hatten.“

Bitte beachten Sie, dass sich die Zahl der Todesfälle innerhalb einer einzigen Woche mehr als verdoppelt hat. Der ursprüngliche Bericht vom 19. Juli wurde dann in diesen Bericht geändert. Das Datum auf dem Bericht ist immer noch der 19. Juli:

„Berichte über Todesfälle nach der COVID-19-Impfung sind selten. Vom 14. Dezember 2020 bis zum 13. Juli 2021 wurden in den Vereinigten Staaten mehr als 334 Millionen Dosen des Impfstoffs COVID-19 verabreicht. In diesem Zeitraum erhielt VAERS 6.079 Berichte über Todesfälle (0,0018 %) bei Personen, die einen COVID-19-Impfstoff erhalten hatten.“

In einer Zeit, in der Genauigkeit und Transparenz von so großer Bedeutung für eine informierte Zustimmung sind, ist es mehr als schockierend, dass die CDC sich auf diese Art von Täuschung einlässt. Eltern auf der ganzen Welt müssen erkennen, dass die CDC und andere Behörden und ihre Mitarbeiter die enormen Gefahren, denen ihre Kinder ausgesetzt sind, wenn sie diese Injektion erhalten, absichtlich herunterspielen und verschweigen.

Ich flehe Sie an. Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um alle Beweise zu prüfen, bevor Sie Ihrem Kind erlauben, an diesem abscheulichen Experiment teilzunehmen. Ich verstehe, dass die Neigung, unseren „Goldstandard“-Gesundheitsbehörden zu vertrauen, groß ist, aber Vertrauen muss man sich kontinuierlich verdienen. Es ist keine einmalige Angelegenheit.

An diesem Punkt ist es von größter Bedeutung, skeptisch zu sein und jede Behauptung doppelt zu überprüfen. Die Gesundheit und das Leben Ihres Kindes können davon abhängen, dass Sie nicht leichtgläubig sind.

