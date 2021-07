Delta, American und United Airlines bieten afrikanischen Migranten Gratisflüge in die USA an.

thegatewaypundit.com: Während täglich Hunderte von illegalen Einwanderern über die südliche Grenze strömen, gelangen Migranten aus Afrika mit kostenlosen Flugtickets in die Vereinigten Staaten, die vom amerikanischen Steuerzahler finanziert werden.

Asylbewerber, die von Afrika aus in die Vereinigten Staaten einreisen wollen, begeben sich in der Regel per Schiff oder Flugzeug auf die Reise nach Südamerika und machen sich dann zu Fuß auf den gefährlichen Weg durch Kolumbien und Panama in die Vereinigten Staaten.

Jetzt können die Migranten und ihre Familien die Kontrollpunkte an der Südgrenze der USA vollständig umgehen.

Miles4Migrants, eine 501(c)(3) Wohltätigkeitsorganisation, die Flüchtlingen und ihren Familienmitgliedern Vielfliegermeilen spendet, bietet Tausenden von afrikanischen Flüchtlingen kostenlose Flüge ins Landesinnere der USA.

Miles4Migrants, das von der Shapiro Foundation und der Tripadvisor Foundation finanziert wird, arbeitet mit Delta Airlines, American Airlines, United Airlines, Uber und einem Netzwerk von mehr als 50 gemeinnützigen Partnern zusammen, darunter das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen.

Im Juni hat Uber einen Ride Credit Fund zur Unterstützung von Miles4Milate ins Leben gerufen, der es Migranten ermöglicht, mit gespendeten Vielfliegermeilen und Kreditkartenpunkten sicher an ihr Ziel zu gelangen.

Nach Angaben des Heimatschutzministeriums ist die Demokratische Republik Kongo das Hauptherkunftsland von Flüchtlingen, die nach dem Ebola-Ausbruch im Jahr 2019 in die Vereinigten Staaten einreisen wollen.

Illegale Einwanderer können auch kostenlose kommerzielle Flüge ins Innere der USA von Catholic Charities erhalten, einer gemeinnützigen Organisation, die von den US-Steuerzahlern finanziert wird.

Laut Daily Mail hat Catholic Charities mehr als 700 Grenzgängern geholfen, die Hotels in Südkalifornien zu passieren“, bevor sie mit kommerziellen Flügen ins Landesinnere der USA weiterreisen konnten.

Bei der Einreise in die Vereinigten Staaten können illegale Einwanderer die für alle amerikanischen Bürger geltenden Ausweisvorschriften umgehen. Sie können ohne Lichtbildausweis an Bord von Flügen gehen und müssen ihren Coronavirus- oder Impfstatus nicht nachweisen.

Die Migranten verlassen sich bei der Einreise in die USA auf das Netz der gemeinnützigen Organisationen.

Während die Trump-Administration verbilligte Tickets kaufte, um illegale Migranten in ihre Herkunftsländer abzuschieben, kommt Bidens „Catch and Release“-Mandat illegalen Ausländern im Wesentlichen mit einem Taxidienst entgegen.

Seit Bidens Amtsantritt im Januar hat sich die Zahl der [illegalen Einwanderer] Minderjährigen in Bundesgewahrsam auf über 7000 mehr als verdreifacht. Als Reaktion darauf hat die Regierung Biden zwischen dem 19. Februar und dem 22. April etwa 7200 Grenzgänger mit kommerziellen Inlandsflügen ins Landesinnere der USA geflogen und bietet illegalen Einwanderern weiterhin kostenlose Flüge an das Ziel ihrer Wahl an.

Berichten zufolge hat der Minister für Heimatschutz, Alejandro Mayorkas, das ICE angewiesen, den Transport der Migranten nach Norden zu unterstützen, damit sie bearbeitet und freigelassen werden können.

Biden-Beamte bringen Grenzgänger auch in kostenlosen Hotelzimmern zu 71 bis 90 Dollar pro Nacht unter, die manchmal weniger als 48 Stunden bleiben, bevor eine der unterstützenden gemeinnützigen Organisationen sie kostenlos auf kommerzielle Flüge ins Innere der USA setzt.

Während die Politik der offenen Grenzen der Regierung Biden Migranten aus der ganzen Welt mit offenen Armen empfängt, sind Kubaner, die vor der Verfolgung durch einen kommunistischen Diktator in Kuba fliehen, die Ausnahme.

Jeder Kubaner, der versucht, nach Florida oder in die USA zu segeln, „wird nicht nach Amerika kommen“, warnte Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas.

„Riskieren Sie nicht Ihr Leben bei dem Versuch, illegal in die Vereinigten Staaten einzureisen“, sagte Mayorkas in einem Briefing am 14. Juli. „Sie werden nicht in die Vereinigten Staaten kommen.“

Selbst Kubaner, die es in die USA schaffen und nachweisen können, dass ihnen Folter und buchstäbliche Gefahr drohen, werden in „Drittländer“ geschickt, um umgesiedelt zu werden.