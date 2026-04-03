Kinderschutz und Kindersicherung! Wie Politiker und Silicon Valley gemeinsam den gläsernen Bürger bauen – und alle klatschen

Wie Big Tech und Politiker ein digitales Identitätssystem für alle entwickelten, während sie vorgaben, sich gegenseitig zu bekämpfen.

Collage aus politischen Führern und Mark Zuckerberg vor einem schmutzigen EU/US-Flaggenhintergrund mit Kapitol und Parlamentsgebäuden

Politiker auf beiden Seiten des Atlantiks wetteifern darum, im Kampf gegen das Silicon Valley hart aufzutreten. Sie halten Anhörungen ab, verfassen Gesetzesentwürfe und posieren für Fotos mit Eltern, die behaupten, das Leben ihrer Kinder sei von Social-Media-Algorithmen ruiniert worden, von denen sie sie irgendwie nicht wegbekommen konnten.

Der Anlass ist der Schutz von Kindern vor sozialen Medien, und angeblich kommt das bei Umfragen so gut an, dass es etwas erreicht hat, das in der modernen Politik fast unerhört ist: echten parteiübergreifenden Konsens. Republikaner und Demokraten in Washington. Labour und Konservative in Westminster. Das australische Parlament verabschiedete das gesamte Gesetzespaket mit kaum einem Hauch von Widerspruch.

Es gibt nur ein Problem mit dieser Erzählung. Die Tech-Giganten, von denen die Politiker behaupten, sie zu bekämpfen, geben Rekordsummen aus, um ihnen dabei zu helfen. Und das Instrument, auf das sie sich alle geeinigt haben, die Altersverifikation, dient in Wirklichkeit nicht der Überprüfung, ob jemand 15 oder 16 ist. Es ist die Architektur für ein verifiziertes Internet, in dem anonymer Zugang durch Identitätskontrollpunkte ersetzt wird und in dem man, um ein Social-Media-Konto zu nutzen, eine App herunterzuladen oder eine Website zu besuchen, zuerst seine Papiere vorzeigen muss.

Die Kampagne wird als Kinderschutz dargestellt. Die Infrastruktur, die aufgebaut wird, wird für alle gelten.

Die politische Inszenierung

Keir Starmer gab im Februar den Ton an, als er Pläne ankündigte, Altersbeschränkungen für soziale Medien weitaus schneller durchzusetzen, als die acht Jahre, die der Online Safety Act im Parlament brauchte. „Die Technologie entwickelt sich sehr schnell, und das Gesetz muss Schritt halten“, sagte der britische Premierminister. Er legte einen direkten Angriff auf die Plattformen nach: „Und wenn das einen Kampf mit den großen Social-Media-Unternehmen bedeutet, dann soll es so sein.“

Er ging diese Woche noch weiter und stellte die Sache als moralische Auseinandersetzung dar: „Einiges davon wird einen Kampf erfordern. Wenn wir mehr tun wollen, um Kinder zu schützen, müssen wir gegen einige der Plattformen kämpfen, die dieses Material dort verbreiten, weil sie diesen süchtig machenden Kram aus einem bestimmten Grund dort verbreiten. Sie wollen, dass mehr Kinder mehr Zeit online verbringen, und wir müssen gegen sie kämpfen und klar machen, auf wessen Seite wir hier stehen.“

Diese Rhetorik kommt bei einigen gut an. Starmer ist Vater von zwei Teenagern, eine Tatsache, die er regelmäßig erwähnt, und er hat sich als Ober-Elternteil positioniert, der versteht, womit Familien zu kämpfen haben.

Technologieministerin Liz Kendall hat davon gesprochen, bis zum Sommer ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige ankündigen zu wollen, und sie hat mit Geldstrafen oder sogar der vollständigen Blockierung von Plattformen gedroht, die in Großbritannien gegen das Gesetz verstoßen.

Die Haltung ist: Regierung gegen Big Tech, Eltern gegen Algorithmen, Demokratie gegen Unternehmensgier.

Behalten Sie dieses Framing im Hinterkopf, denn das Geld erzählt eine andere Geschichte.

Australien war zuerst dran. Der Social Media Minimum Age Act, der am 10. Dezember 2025 in Kraft trat, verbietet unter 16-Jährigen, Konten auf Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube und Reddit zu besitzen. Bis Mitte Januar 2026 waren mehr als 4,7 Millionen Konten deaktiviert, entfernt oder eingeschränkt worden. Plattformen, die keine „angemessenen Schritte“ unternehmen, um Minderjährige fernzuhalten, drohen Geldstrafen von bis zu 49,5 Millionen Australischen Dollar.

Die eSafety Commissioner, Julie Inman Grant, ist zum internationalen Gesicht dieser Bewegung geworden. Von Time Magazines Global Health 100 für 2026 ausgezeichnet, hat sie die Altersbeschränkungen als Teil eines „ganzheitlichen Ansatzes zum Schutz von Kindern im Internet“ bezeichnet.

Sie hat eine Reihe von Branchenkodizes registriert, die die Pflichten der Plattformen erweitern, und überwacht die Einführung von Alterssicherungstechnologien im ganzen Land. Sie hat auch die Aufmerksamkeit des US-Kongressabgeordneten Jim Jordan auf sich gezogen, der sie vor den Justizausschuss des Repräsentantenhauses vorlud, um sich zu Vorwürfen globaler Zensurforderungen zu äußern.

Inman Grant, die 17 Jahre bei Microsoft und später bei Twitter arbeitete, wehrte sich und nannte es „eine äußerst beispiellose Anfrage, dass eine andere gesetzgebende Körperschaft versucht, eine hochrangige Beamtin einer anderen Regierung dazu zu zwingen, die Arbeit zu tun, für die die Regierung sie eingesetzt hat.“

Frankreich folgte schnell. Im Januar 2026 stimmte die Nationalversammlung mit 130 zu 21 Stimmen für ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 15 Jahren, das zum Schuljahresbeginn im September 2026 in Kraft treten soll.

Präsident Emmanuel Macron brachte das Gesetz auf den Schnellweg und formulierte es in charakteristisch großen Tönen: „Weil das Gehirn unserer Kinder nicht zum Verkauf steht – weder an amerikanische Plattformen noch an chinesische Netzwerke. Weil ihre Träume nicht von Algorithmen diktiert werden dürfen.“

Frankreich hatte dies bereits einmal zuvor, im Jahr 2023, mit einem Gesetz versucht, das ein „digitales Einwilligungsalter“ von 15 Jahren festlegte. Diese Version trat nie in Kraft, da sie mit EU-Vorschriften kollidierte. Der neue Text ist so gestaltet, dass er mit dem Digital Services Act übereinstimmt, und Macron hat signalisiert, dass er einheitliche Regeln für die gesamte Union wünscht.

Diese Bestrebungen sind bereits im Gange. Im November 2025 stimmte das Europäische Parlament für die Empfehlung eines EU-weiten Mindestalters von 16 Jahren für den Zugang zu sozialen Medien. Die Europäische Kommission hat eine sogenannte Altersverifikations-„Mini-Wallet“ entwickelt, eine Prototyp-App, die mit den Europäischen Digitalen Identitäts-Wallets übereinstimmt, die jeder EU-Mitgliedstaat bis Ende 2026 einführen soll. Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien und Spanien pilotieren das System.

Im Juni 2025 unterzeichneten 21 Minister aus 13 Mitgliedstaaten eine gemeinsame Erklärung, in der sie den bestehenden Rahmen als „unzureichend“ bezeichneten und eine obligatorische Altersverifikation in allen sozialen Netzwerken forderten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gab auf einem Gipfel im September 2025 die Richtung vor und erklärte, dass „Eltern, nicht Algorithmen, Kinder erziehen sollten“.

Der Altersverifikations-Plan der EU basiert auf denselben technischen Spezifikationen wie ihre kommenden digitalen Identitäts-Wallets, was sicherstellt, dass das, was als Kinderschutztool beginnt, zu einem Teil einer dauerhaften Identitätsinfrastruktur auf dem gesamten Kontinent wird.

Von Canberra bis Brüssel ist das Muster identisch. Politiker stellen sich als Gegner mächtiger Technologieunternehmen dar. Sie nutzen die Sprache der Konfrontation, des Kampfes, der Frage, auf wessen Seite wir stehen. Was keiner von ihnen erwähnt, ist, dass das weltweit größte Social-Media-Unternehmen mehr Lobbyarbeit betreibt und mehr Geld ausgibt als jeder andere, um sicherzustellen, dass genau diese Gesetze verabschiedet werden.

Die amerikanische Version dieser Bestrebungen hat mehrere Fronten. Senator Ted Cruz, der republikanische Vorsitzende des Senate Commerce Committee, tat sich mit dem Demokraten Brian Schatz zusammen, um den Kids Off Social Media Act einzubringen, der ein Mindestalter von 13 Jahren für Social-Media-Konten vorsieht und Plattformen verbietet, algorithmisch gesteuerte Inhalte an Personen unter 17 Jahren auszuliefern.

„Kinder brauchen Zeit, um Kinder zu sein und die reale Welt zu erleben, anstatt sich in der virtuellen zu verlieren“, sagte Cruz bei einer Ausschusssitzung. Der Gesetzesentwurf passierte den Handelsausschuss mit überwältigender parteiübergreifender Unterstützung.

Es ist bei weitem nicht der einzige Vorschlag. Die Senatoren Marsha Blackburn und Richard Blumenthal brachten den Kids Online Safety Act (KOSA) mit Unterstützung des Mehrheitsführers im Senat, John Thune, und des Minderheitsführers Chuck Schumer erneut ein.

Der Gesetzesentwurf würde eine „Sorgfaltspflicht“ schaffen, die Plattformen dazu verpflichtet, proaktiv eine Reihe von Schäden zu verhindern, darunter Essstörungen, Depressionen, Angstzustände und „Muster zwanghafter Nutzung“.

„Big-Tech-Plattformen haben immer wieder gezeigt, dass sie ihr Endergebnis über die Sicherheit unserer Kinder stellen“, sagte Blackburn. Senator Chris Murphy fügte hinzu: „Als Elternteil habe ich aus erster Hand gesehen, wie diese Plattformen absichtlich süchtig machende Algorithmen einsetzen, um jungen Menschen schreckliche Inhalte zu servieren, die alles von Selbstmord bis hin zu Essstörungen verherrlichen.“

Die Liste der Mitunterstützer ist parteiübergreifend: Katie Britt, John Fetterman, Peter Welch, Ted Budd, Angus King und Mark Warner. Senator Schatz brachte die Stimmung auf den Punkt: „Wenn Ted Cruz und ich uns bei etwas einig sind, dann haben Sie so ziemlich das gesamte ideologische Spektrum des gesamten Kongresses abgedeckt.“

Alle sind sich einig, dass die Kinder geschützt werden müssen. Die Frage, die niemand zu beantworten scheint, ist, wie dieser Schutz tatsächlich aussieht, wer von der speziellen Form profitiert, die er annimmt, wenn der Staat eingreift, und warum die Unternehmen, die angeblich bestraft werden, Milliarden ausgeben, um ihn zu ermöglichen.

Was Altersverifikation tatsächlich bedeutet

Jeder dieser Vorschläge erfordert dasselbe: zu wissen, wie alt die Person hinter dem Bildschirm ist. Das klingt einfach genug. Aber der Mechanismus, um das Alter einer Person online zu kennen, ist der Mechanismus, um ihre Identität zu kennen. Und wenn man erst einmal das System zur Identitätsverifikation gebaut hat, hat man das System gebaut, das verfolgen, einschränken und kontrollieren kann, worauf Menschen zugreifen.

Altersverifikation ist Identitätsverifikation, neu verpackt mit einem Kinderschutz-Etikett. Die praktische Konsequenz eines jeden Vorschlags, der derzeit durch die Parlamente in Washington, Westminster, Canberra, Paris und Brüssel geht, ist dieselbe: das Ende des anonymen Zugangs zum Internet. Sie müssen nachweisen, wer Sie sind, bevor Sie etwas posten, bevor Sie surfen, bevor Sie eine App herunterladen.

Die Frage, ob ein 14-Jähriger Instagram nutzen darf, wird zu dem Mechanismus, durch den jeder Erwachsene gezwungen wird, einen amtlichen Ausweis vorzuzeigen, um sein eigenes Telefon zu nutzen.

Australiens eSafety Commissioner hat erklärt, dass Plattformen sich nicht mehr darauf verlassen können, dass Nutzer bei der Registrierung einfach ein Geburtsdatum eingeben. Von ihnen wird erwartet, dass sie verhindern, dass Menschen ihr Alter mit gefälschten Dokumenten, KI-Tools, Deepfakes und sogar VPNs vortäuschen.

Zu den in Betracht gezogenen Methoden gehören die Gesichtsaltersschätzung, bei der KI ein Selfie scannt, um zu schätzen, wie alt jemand aussieht, die Kreditkartenprüfung und die Überprüfung mit amtlichem Ausweis. Das Gesetz verbietet Plattformen technisch gesehen, einen amtlichen Ausweis als einzige Option zu verlangen, aber die Alternativen beinhalten alle irgendeine Form von biometrischen oder finanziellen Identitätsdaten.

Die im März 2026 unter dem Titel „Aufwachsen in der Online-Welt“ gestartete Konsultation in Großbritannien erwägt ein Verbot für unter 16-Jährige und Maßnahmen, um Kinder daran zu hindern, VPNs zu nutzen, um die Beschränkungen zu umgehen. Zu den Ländern, deren Regierungen derzeit die Nutzung von VPNs einschränken, gehören China, Russland, Iran, Nordkorea und die Türkei.

KOSA, der amerikanische Gesetzesentwurf, würde Bundesbehörden anweisen, eine Altersverifikation auf Geräte- oder Betriebssystemebene zu entwickeln. Das ist der Endpunkt, auf den jede Version dieser Gesetzgebung hindeutet: Ihr Telefon verifiziert Ihre Identität, bevor Sie es nutzen können.

Apple geht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus

Diese Woche hat Apple gezeigt, wie diese Zukunft aussieht.

Mit der Veröffentlichung von iOS 26.4 am 24. März 2026 wurden iPhone-Nutzer in Großbritannien mit einer obligatorischen Aufforderung konfrontiert: „Bestätigen Sie, dass Sie 18+ sind.“ Als Optionen werden das Scannen einer Kreditkarte oder eines amtlichen Ausweises angeboten. Debitkarten werden nicht akzeptiert. Berichten zufolge funktionieren Reisepässe bei vielen Nutzern nicht.

Diejenigen, die ihr Alter nicht verifizieren können oder wollen, werden in einer eingeschränkten Version ihres eigenen Geräts gesperrt, mit aktivierten Inhaltsfiltern in Safari und Drittanbieter-Browsern, aktivierten Kommunikationssicherheitsfunktionen in Nachrichten und FaceTime und blockiertem Zugriff auf altersbeschränkte Apps.

Hier ist das Detail, das zu beachten ist: Der Online Safety Act verpflichtet Apple nicht dazu. Das Gesetz gilt für Websites und Plattformen, nicht für Betriebssysteme oder App-Stores. Apple hat sich entschieden, über die gesetzlichen Vorgaben hinauszugehen. Ofcom, die britische Regulierungsbehörde, begrüßte den Schritt und nannte ihn „einen echten Gewinn für Kinder und Familien“. Apple habe eng mit der Regulierungsbehörde zusammengearbeitet, so Ofcom.

Nutzer berichten sofort von Problemen. Menschen in ihren 50ern, 60ern, 70ern und 80ern mit jahrzehntealten Apple-Konten fanden sich in kindergesicherten Modi wieder, weil ihr Kreditkarten-Scan fehlschlug oder ihr Führerschein nicht erfasst wurde. Ein 57-jähriger Nutzer in den Apple-Supportforen schrieb, dass er keine Kreditkarte habe und der Scanner einen Führerschein nicht lesen könne. „Schätze, ich werde für immer unter 18 sein!“ Einige Nutzer beschreiben es als „regulatorische Erpressungssoftware“.

Apple sagt, dass der Prozess auf dem Gerät selbst abläuft und die gescannten Informationen nicht gespeichert werden, aber das Unternehmen hat nicht dokumentiert, welche genauen Signale den Verifikationsablauf auslösen. Es hat ein fünfstufiges Alterseinstufungssystem für den App Store (4+, 9+, 13+, 16+, 18+) entwickelt und eine Declared Age Range API erstellt, die es Entwicklern ermöglicht, die Altersgruppe eines Nutzers anzufragen, ohne ein Geburtsdatum zu erhalten.

Was Apple gebaut hat, ist ein Prototyp für das verifizierte Internet. Sobald das Gerät weiß, wer Sie sind, kann jede App und jede Website, die Sie über dieses Gerät aufrufen, entsprechend dieser Identität gefiltert werden. Die Infrastruktur dafür ist jetzt auf jedem iPhone installiert, das in Großbritannien auf iOS 26.4 aktualisiert wurde.

Proton, der Anbieter von verschlüsselten E-Mails und VPNs, veröffentlichte diese Woche eine Analyse, in der es darauf hinwies, dass ein System zur Altersbestimmung so angepasst werden kann, dass es jedes mit der Identität verbundene Merkmal bestätigt. „Wenn Identität Teil der Zugangsebene wird“, schrieb Proton, „können Beschränkungen konsistenter und mit geringerer Abhängigkeit von einzelnen Plattformen angewendet werden.“

Die Bedingungen werden mit dem System mitgeliefert.

Apple bietet sich also freiwillig an, eine Identitätsinfrastruktur aufzubauen, die das Gesetz nicht vorschreibt, und die Regulierungsbehörde jubelt. Das allein sollte die Geschichte, die Politiker über tapfere Regierungen erzählen, die sich gegen widerwillige Tech-Unternehmen stellen, komplizierter machen. Aber es kommt noch schlimmer.

Zuckerberg liefert den Bauplan

Meta-CEO Mark Zuckerberg verbrachte Anfang März mehr als fünf Stunden auf dem Zeugenstand im Superior Court von Los Angeles und sagte in einem Verfahren zur Kindersicherheit aus, bei dem eine Jury schließlich befand, dass Meta und YouTube bei der Gestaltung ihrer Plattformen fahrlässig gehandelt hatten, und 3 Millionen Dollar Schadensersatz zusprach.

Im Kreuzverhör zeigten die Staatsanwälte interne E-Mails, darunter eine Schätzung aus dem Jahr 2015, dass 4 Millionen Nutzer unter 13 Jahren auf Instagram waren, etwa 30 Prozent aller amerikanischen Kinder im Alter von 10 bis 12 Jahren. Eine alte E-Mail des ehemaligen Leiters der Öffentlichkeitsarbeit, Nick Clegg (und, wohlgemerkt, eines ehemaligen stellvertretenden britischen Premierministers), wurde im Protokoll verlesen: „Die Tatsache, dass wir sagen, wir erlauben keine unter 13-Jährigen auf unserer Plattform, aber keine Möglichkeit haben, dies durchzusetzen, ist einfach unhaltbar.“

Zuckerbergs Antwort, die er mehrfach vom Zeugenstand wiederholte, war der Aufruf zur Altersverifikation auf Betriebssystemebene, durchgeführt von Apple und Google und nicht von einzelnen Apps. Er sagte den Geschworenen, dass Betriebssystemanbieter „besser in der Lage wären, Werkzeuge zur Altersverifikation zu implementieren, da sie die Software steuern, die auf den meisten Smartphones läuft.“ Er fügte hinzu: „Es ist einfach viel sauberer, dies auf der Ebene des Telefons zu tun, als dass jede einzelne App dies separat tun müsste.“

Denken Sie darüber nach, was der CEO des weltweit größten Social-Media-Unternehmens unter Eid vorschlug. Nicht, dass Instagram das Alter seiner Nutzer verifizieren würde. Dass Apple und Google die Identität jedes Smartphone-Nutzers verifizieren sollten, für jede App, auf Betriebssystemebene. Jede auf dem Gerät installierte App, jede über den Browser des Telefons aufgerufene Website, jede über eine beliebige App auf dem Telefon gesendete Nachricht.

Der Vorschlag löst Zuckerbergs unmittelbares rechtliches Problem. Wenn Apple und Google für die Altersdurchsetzung zuständig sind, ist Meta nicht mehr für Durchsetzungsfehler oder die Kosten der Implementierung verantwortlich.

Es löst auch etwas viel Größeres für ihn …

Der geschäftliche Grund für die Abschaffung der Anonymität

Um zu verstehen, warum Meta der Altersverifikation nicht widersteht, sondern sie aktiv vorantreibt, muss man verstehen, was die Identitätsverifikation für das Endergebnis eines Social-Media-Unternehmens bedeutet.

Social-Media-Plattformen haben ein Bot-Problem, und es wird schlimmer. Einem Bericht des Datensicherheitsunternehmens Imperva aus dem Jahr 2024 zufolge stammte über die Hälfte des gesamten Internetverkehrs von Nicht-Menschen, wobei 37 Prozent aus bösartigen Bots bestanden, ein Anstieg um fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Berichten zur Cybersicherheit zufolge sind 8 bis 12 Prozent aller Social-Media-Profile auf großen Plattformen gefälscht, automatisiert oder Imitationskonten. In Netzwerken mit Milliarden von Nutzern bedeutet das Hunderte Millionen fragwürdiger Profile, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiv sind.

KI hat die Situation drastisch verschlimmert: Bots können im Jahr 2026 Gespräche führen, realistische Antworten generieren und menschliches Verhalten so gut imitieren, dass sie die meisten Nutzer täuschen können. Die FTC hat dem Kongress über die Verwendung von Social-Media-Bots in der Online-Werbung berichtet und darauf hingewiesen, dass gefälschte Interaktionen eine betrügerische Praxis darstellen können.

Das ist ein Problem für Werbetreibende. Sie zahlen dafür, echte Menschen zu erreichen, und bekommen Bots. Werbetreibende haben bei den Plattformen darauf gedrängt, zu garantieren, dass ihre Anzeigen echte Menschen erreichen und nicht automatisierte Konten, die die Interaktionszahlen aufblähen.

Die Identitätsverifikation auf Geräte- oder Plattformebene würde dieses Problem über Nacht lösen. Wenn jeder Nutzer nachweisen muss, dass er ein echter Mensch mit einem echten Ausweis ist, verschwindet das Bot-Problem, und das Werbeinventar wird dramatisch wertvoller.

Jeder Eindruck ist plötzlich verifizierbar. Jeder Klick stammt von einer bestätigten Identität. Für ein Unternehmen, das im Jahr 2025 einen Umsatz von 201 Milliarden Dollar erzielte, fast ausschließlich durch Werbung, ist der kommerzielle Anreiz, die obligatorische Identitätsverifikation zu unterstützen, enorm.

Es gibt noch einen weiteren kommerziellen Vorteil, über den in diesen Legislaturanhörungen niemand spricht. Ein verifiziertes, identitätsgebundenes Internet ist ein Internet, in dem kontroverse Äußerungen leichter unterdrückt werden können.

Werbetreibende haben die Plattformen jahrelang unter Druck gesetzt, ihre Werbung von Inhalten fernzuhalten, die negative Assoziationen mit der Marke hervorrufen könnten. „Markensicherheit“ ist der Branchenbegriff dafür. Er bedeutet, dass eine Werbung für ein Familienauto nicht neben einer hitzigen politischen Debatte, einer Verschwörungstheorie oder einem journalistischen Beitrag erscheint, der ein mächtiges Unternehmen namentlich nennt.

Plattformen, die einen gesäuberten, identitätsverifizierten Nutzerstamm mit robusten Inhaltskontrollen vorweisen können, können Premiumpreise für Werbung verlangen. Ein weniger anonymes Internet ist ein kommerziell berechenbareres Internet, und das ist ein Vermögen wert.

Nichts davon ist neu für Meta. Facebook startete ursprünglich mit einer Echtnamen-Regelung und setzte sie jahrelang aggressiv durch. Die Regelung verlangte von den Nutzern, sich mit ihrer „authentischen Identität“ zu registrieren, und das Unternehmen sperrte Konten, die Pseudonyme, Künstlernamen oder alles andere verwendeten, was es nicht als echten Namen betrachtete.

In einem Frage-und-Antwort-Gespräch im Jahr 2015 verteidigte Zuckerberg die Regelung mit der Aussage, sie „helfe, die Menschen zu schützen“, weil sie „viel weniger wahrscheinlich versuchen würden, sich gegenüber anderen Mitgliedern der Gemeinschaft missbräuchlich zu verhalten, wenn sie hinter allem, was sie sagen, stehen müssten.“

Die EFF, die ACLU und andere Interessengruppen wehrten sich heftig und dokumentierten, wie die Regelung Überlebenden häuslicher Gewalt, politischen Dissidenten und Journalisten schadete, die aus Sicherheitsgründen unter Pseudonymen arbeiteten. Der Gegenwind zwang Facebook schließlich zu bescheidenen Zugeständnissen.

In der Zwischenzeit übernahm Meta 2012 Instagram, eine Plattform, die pseudonyme Benutzernamen erlaubte und keine Echtnamen-Regelung hatte, und übernahm so eine Nutzerbasis, die gerade deshalb gewachsen war, weil sie die Flexibilität bot, die Facebook nicht hatte.

Die Echtnamen-Regelung blieb auf Facebook selbst ein Reibungspunkt, und Meta lockerte ihre Durchsetzung allmählich, als die politischen Kosten für die Aufrechterhaltung stiegen.

Was die Altersverifikationsgesetzgebung Meta bietet, ist etwas, das das Unternehmen allein nicht erreichen konnte: die Echtnamen-Regelung, die es immer wollte, gesetzlich verordnet, universell angewendet und mit den Compliance-Kosten, die auf andere verlagert wurden.

Meta muss nicht der Bösewicht sein, der nach Ihrem Ausweis fragt. Die Regierung tut es. Apple und Google tun es. Meta empfängt nur das verifizierte Signal und erntet die kommerziellen Vorteile. Zuckerberg versuchte, eine Plattform mit verifizierter Identität durch Unternehmensrichtlinien aufzubauen und sah sich einem öffentlichen Aufstand gegenüber. Jetzt bauen Regierungen sie für ihn und nennen es Kinderschutz.

Folgen Sie dem Geld

Erinnern Sie sich an die Geschichte: Politiker kämpfen gegen Big Tech. Starmer sagt: „Nur zu.“ Cruz und Schatz sagen, sie machen die Unternehmen zur Rechenschaft. Macron sagt, das Gehirn von Kindern sei nicht zum Verkauf. Dieses Framing beruht auf der Vorstellung, dass diese Gesetze widerstrebenden Unternehmen auferlegt werden.

Eine im März von der TBOTE Project veröffentlichte Open-Source-Untersuchung verfolgte das Geld hinter der Lobbyarbeit zur Altersverifikation und fand das Gegenteil. Meta kämpft nicht gegen diese Gesetze. Meta ist die größte Unternehmensmacht, die sie vorantreibt.

Die Untersuchung, die IRS-Dokumente, Offenlegungen der Lobbyarbeit im Senat, Lobbyregister der Bundesstaaten und Kampagnenfinanzierungsdatenbanken nutzte, dokumentierte, dass Meta im Jahr 2025 einen Rekordbetrag von 26,3 Millionen Dollar für Lobbyarbeit auf Bundesebene ausgab, mehr als Lockheed Martin oder Boeing.

Das Unternehmen setzte 86 Lobbyisten in 45 Bundesstaaten ein. 85 Prozent dieser Lobbyisten hatten zuvor im öffentlichen Dienst gearbeitet.

Flussdiagramm, das Metas Lobbying-Ausgaben von 26,3 Mio. USD und das Dark-Money-Netzwerk zeigt, das Meta, Lobbyisten, die Dark-Money-Gruppe DCA, Super-PACs und verabschiedete Landesgesetze verbindet.

Quelle: tboteproject.com

Der Mittelpunkt von Metas Lobbyarbeit ist der App Store Accountability Act, der Apple und Google verpflichten würde, das Alter der Nutzer zu überprüfen, bevor irgendjemand Apps aus ihren Stores herunterladen kann. Metas eigene Einreichungen im Senat führen das Gesetz als Lobbying-Priorität auf.

Die Einreichung umfasst narrative Themen wie „Kinderschutz, Mobbing-Prävention und Online-Sicherheit; Jugendsicherheit und Zustimmung der Eltern auf Bundesebene; Altersbeschränkungen für Jugendliche in sozialen Medien.“

Der Haken: Der App Store Accountability Act verpflichtet App-Stores und Betriebssysteme. Er verhängt keine neuen Auflagen für Social-Media-Plattformen. Wenn er Gesetz wird, tragen Apple und Google die Compliance-Kosten, die Infrastrukturlast und die regulatorische Haftung. Metas Apps sehen sich mit keinen neuen Verpflichtungen konfrontiert.

Die Untersuchung deckte auch auf, dass Meta heimlich eine Gruppe namens Digital Childhood Alliance (DCA) finanzierte, um für die Gesetzgebung zu werben. Bloomberg deckte die Finanzierungsbeziehung im Juli 2025 auf. Die Geschäftsführerin der DCA, Casey Stefanski, räumte unter Eid vor einem Ausschuss des Senats von Louisiana ein, dass sie Gelder von Technologieunternehmen erhält, weigerte sich jedoch, die Spender zu nennen.

Die DCA ist als 501(c)(4) in Delaware registriert und reichte beim IRS eine minimale Offenlegung ein, die für ihr erstes Steuerjahr Bruttoeinnahmen von unter 25.000 Dollar ausweist, obwohl sie gesetzgeberische Kampagnen in mehr als 20 Bundesstaaten koordiniert. Ihre Domain wurde am 18. Dezember 2024 registriert. Die Website war am nächsten Tag live und voll funktionsfähig, 77 Tage bevor Utahs SB-142 (das erste App Store Accountability Act, das Gesetz wurde) unterzeichnet wurde.

Kopfzeile mit dem Titel „Analyse von Googles vorgeschlagenem Mobile Ecosystem Responsibility Act (MERA)“ mit einem kurzen Absatz, der besagt, dass Kinderschutzbefürworter MERA für fehlerhaft hielten, plus eine Abschnittsüberschrift darüber, dass MERA das Vertragsrecht ignoriert, und eine Abbildung eines Telefons mit einem aufgeschlagenen Buch und einem „ZUSTIMMEN“-Button.

Kräftige Infografik, die Apples Kinderschutz-Update als wirkungslos kritisiert, mit Telefon-Grafik und Schlagzeile „Zu wenig, zu spät.“

Fast jeder Beitrag auf der DCA-Website zielt auf Apple und Google ab. Meta wird nie kritisiert.

Meta ist nicht das einzige Social-Media-Unternehmen, das diesen Ansatz unterstützt. Snap, X und Pinterest haben ebenfalls ihre Unterstützung für die Gesetzesentwürfe des App Store Accountability Act bestätigt. Jeder bestätigte Unterstützer ist eine Social-Media-Plattform, die davon profitiert, die Altersverifikation auf die App-Store-Ebene zu verlagern. Jeder bestätigte Gegner betreibt einen App-Store, der die Compliance-Last tragen müsste.

In Louisiana brachte ein Meta-Lobbyist den Gesetzestext für HB-570 direkt zum Sponsor des Gesetzesentwurfs, der dies öffentlich bestätigte. Der Gesetzesentwurf wurde mit 99:0 Stimmen verabschiedet. In Kalifornien gab Meta allein in den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 mehr als 1 Million Dollar für direkte Lobbyarbeit aus. Das Unternehmen verpflichtete sich, über 70 Millionen Dollar an vier Super-PACs auf Landesebene zu zahlen, darunter eines in Texas, dessen angegebene politische Priorität eine Sprache verwendet, die genau dem App Store Accountability Act entspricht.

Die Heritage Foundation, die drei der sechs genannten Koalitionsorganisationen der DCA finanziert, versorgt die Personalbrücke vom Kapitol zu den Landesparlamenten und hat ihre Führung auf Vorstandsebene mit einem anderen Koalitionsmitglied, Moms for Liberty, zusammengelegt. Ein ehemaliger Mitarbeiter des Senats aus dem Büro von Senator Mike Lee (der die Bundesversion des Gesetzes einbrachte) wechselte zur Heritage Foundation und unterstützte dann die DCA an ihrem Starttag. Meta stellte im Mai 2024 einen Heritage Fellow ein.

Die TBOTE-Untersuchung ergab, dass sich die Lobbyarbeit auch international erstreckt. Meta gibt jährlich 10 Millionen Euro für Lobbyarbeit in der EU aus, die höchsten Ausgaben eines einzelnen Unternehmens, und unterhält 18 oder mehr Beratungsfirmen in verschiedenen Rechtsgebieten, von denen mindestens drei sowohl in Brüssel als auch in Washington tätig sind.

Die wahre Allianz

Das ist also das Bild, wenn man die Inszenierung weglässt.

Keir Starmer sagt, er werde gegen die großen Social-Media-Unternehmen kämpfen. Meta gab 2025 einen Rekordbetrag von 26,3 Millionen Dollar für Lobbyarbeit aus, um genau die Art von Gesetzgebung zu verabschieden, die Starmer befürwortet, und finanzierte heimlich eine Interessenvertretung, um die Basisarbeit zu leisten.

Ted Cruz sagt, er werde Big Tech zur Rechenschaft ziehen. Metas Lobbyisten sind in 45 Bundesstaaten unterwegs und drängen auf Gesetze, die Social-Media-Plattformen von den Altersverifikationspflichten ausnehmen, die sie allen anderen auferlegen.

Macron sagt, das Gehirn von Kindern sei nicht zum Verkauf. Meta gibt 10 Millionen Euro pro Jahr für Lobbyarbeit in der EU aus, die höchsten Ausgaben eines einzelnen Unternehmens auf dem Kontinent, und arbeitet auf denselben gesetzgeberischen Kanälen, die Macrons Regierung nutzt.

Die Politiker erhalten eine Sache, die angeblich bei über 90 Prozent Zustimmung liegt. Die Technologieunternehmen können die Kosten und die Haftung der Altersverifikation auf ihre Konkurrenten abwälzen und gleichzeitig ihre eigenen Plattformen ausnehmen.

Jeder kann sagen, er schütze Kinder. Das Einzige, was irgendjemand tatsächlich aufgeben muss, ist die Möglichkeit, das Internet ohne Ausweispflicht zu nutzen.

Es ist das politische Äquivalent eines Boxkampfes, bei dem beide Kämpfer die Gage teilen, nur dass der Preis eine nationale Identitätsdatenbank ist, die als Kinderschutz verkauft wird.

Betrachten Sie, was diese Gesetze gemeinsam schaffen. Australiens Gesetz ist bereits in Kraft, eSafety überwacht die Einhaltung durch zehn Plattformen und drängt auf Branchenkodizes, die sich auf Internetdienstanbieter, Hosting-Dienste und Suchmaschinen erstrecken.

Großbritannien startet Studien mit 300 Jugendlichen und führt eine Konsultation durch, die im Mai endet, mit einer Gesetzgebung, die voraussichtlich bald folgen wird. Apple hat präventiv die Identitätsverifikation auf Geräteebene auf jedem britischen iPhone installiert. Starmer will Befugnisse, um die VPN-Nutzung durch Kinder einzuschränken. Kaliforniens Digital Age Assurance Act wird Nutzer ab 2027 dazu verpflichten, bei der Einrichtung eines neuen Telefons oder Computers ihr Geburtsdatum einzugeben. Colorado treibt einen Gesetzesentwurf voran, der Betriebssysteme verpflichten würde, das Alter der Nutzer bei der Geräteeinrichtung zu erfassen und zu speichern und diese Daten über eine API an Drittanbieter-Apps weiterzugeben.

Der Kids Online Safety Act enthält weite Definitionen von Inhalten, die für Minderjährige „schädlich“ sind – eine Kategorie, die die Regierung definieren darf und die der Gesetzesentwurf dem Einfluss der Regierung unterwirft. Er weist die Behörden auch an, eine Verifikation auf Geräte- oder Betriebssystemebene zu entwickeln. New Yorks SAFE for Kids Act erlaubt die Gesichtsanalyse als Alternative zur Vorlage eines amtlichen Ausweises, was bedeutet, dass biometrische Daten gesammelt werden, um einen Social-Media-Feed durchzusehen.

Diese Identitätsdatenbanken werden angegriffen werden. Ein Datenleck im Zusammenhang mit Discord legte letztes Jahr etwa 70.000 amtliche Ausweise offen, die über ein Drittsystem eingereicht wurden. Jede Identitätsprüfung schafft eine zukünftige Sicherheitslücke, die nur darauf wartet, passiert zu werden.

Über 400 Informatiker unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie argumentierten, dass diese Gesetze eine Überwachungsarchitektur aufbauen, ohne Kinder wirksam zu schützen. Die ACLU, das Center for Democracy and Technology, Fight for the Future und die EFF schrieben gemeinsam an den Kongress, dass die Gesetzgebung „die Sicherheit von Kindern aktiv untergraben, marginalisierte Jugendliche schädigen, die Privatsphäre aushöhlen und verfassungswidrige Beschränkungen für die Fähigkeit junger Menschen auferlegen würde, sich online zu engagieren.“

GrapheneOS, der auf Datenschutz ausgerichtete Android-Ableger, kündigte an, die Erfassung von Altersdaten vollständig zu verweigern. „GrapheneOS wird weltweit von jedem genutzt werden können, ohne persönliche Informationen, Identifikation oder ein Konto zu benötigen“, erklärte das Projekt. „Wenn GrapheneOS-Geräte aufgrund von Vorschriften nicht in einer Region verkauft werden können, dann ist das eben so.“

Das ist der Preis, den man für die Verweigerung zahlt.

Wer verliert

Anonyme und pseudonyme Äußerungen im Internet schützen echte Menschen. Whistleblower. Überlebende von Missbrauch. Politische Dissidenten. Menschen, die medizinische Fragen oder Ideen erkunden, zu denen sie nicht bereit sind, ihren bürgerlichen Namen zu nennen. Journalisten, die Quellen schützen.

Das erklärte Ziel eines jeden Altersverifikationsgesetzes ist es, 9-Jährige vor Instagram zu schützen. Der Mechanismus ist ein nationales digitales Identitätssystem, das in die Betriebssysteme eingebaut wird, die die überwältigende Mehrheit der weltweiten Smartphones betreiben.

Der Abschreckungseffekt ist bereits sichtbar. In Großbritannien sperrte die Bildhosting-Seite Imgur letztes Jahr nach strengeren Altersverifikationsregeln den Zugang für alle Nutzer im Vereinigten Königreich und zeigte stattdessen leere Bilder an.

Einige Websites sperrten Nutzer in Großbritannien ganz, anstatt ihr Alter zu überprüfen. Die Wahl für kleinere Plattformen, unabhängige Entwickler und Open-Source-Projekte ist noch drastischer: Sie müssen Verifikationssysteme aufbauen, die sie sich nicht leisten können, ganze Länder geografisch blockieren oder sich ganz vom Markt zurückziehen, wodurch ihre Big-Tech-Konkurrenten noch mehr Macht erhalten.

In Louisiana arbeiteten 12 Meta-Lobbyisten an einem einzigen Gesetzesentwurf, der mit 99:0 Stimmen verabschiedet wurde. In Großbritannien baute Apple eine Verifikationsinfrastruktur auf, die das Gesetz gar nicht vorschreibt, und die Regulierungsbehörde applaudierte. In Los Angeles sagte der CEO des Unternehmens, dessen Plattform 4 Millionen minderjährige Nutzer hatte, vor einer Jury, dass die Lösung darin bestehe, die Identitätskontrolle zwei privaten Unternehmen zu überlassen, die bereits wegen kartellrechtlicher Verstöße unter Beobachtung stehen.

Die Politiker sagen, sie kämpfen gegen Big Tech. Die Lobby-Offenlegungen sagen, dass Big Tech für den Kampf bezahlt. Die Gesetze sagen, dass jeder seinen Ausweis vorzeigen muss. Und der Altersverifikationsinfrastruktur ist es egal, ob man neun oder neunzig ist. Sie muss nur wissen, wer man ist.