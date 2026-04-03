Israels Atombombe ist die Bedrohung, deren Name nicht ausgesprochen werden darf

Von Ronny P Sasmita

Solange Israel nicht gezwungen wird, Dimona für Inspektoren zu öffnen und dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten, wird der Nahe Osten weiterhin Geisel einer Doppelmoral in Nuklearfragen bleiben

Über Teheran und Natanz mag noch immer der Dunst der gemeinsamen US-israelischen Bombardements schweben. Doch die Welt, betrachtet durch die vorherrschende Brille der westlichen Medien, wird weiterhin mit einer einzigen Erzählung gefüttert: der latenten Gefahr der iranischen Urananreicherung, die stets als nur einen Schritt von einer Atombombe entfernt beschrieben wird.

Inmitten von Wirtschaftssanktionen, Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und präventiven Militärschlägen, die die zivile und militärische Infrastruktur des Iran verwüstet haben, herrscht ohrenbetäubendes Schweigen über das greifbarste Arsenal an Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten: Israels Atomwaffenarsenal.

In Wirklichkeit wird die Sicherheitsarchitektur der Region nicht durch eine nukleare Kapazität bedroht, die möglicherweise erst in Zukunft entstehen könnte, sondern durch eine, die bereits seit mehr als sechs Jahrzehnten besteht. In der israelischen Negev-Wüste steht der Dimona-Komplex – eine „Black Box“, die von den Inspektionen der Internationalen Atomenergie-Organisation unberührt bleibt, gegen Sanktionen immun ist und als eines der bestgehüteten offenen Geheimnisse der internationalen Gemeinschaft gewahrt wird.

Dieser Widerspruch stellt vielleicht die eklatanteste Manifestation globaler Doppelmoral dar, die Israels nukleares Privileg über das Völkerrecht stellt.

Die Geschichte zeigt, dass Israels nukleare Ambitionen nicht nur eine Reaktion auf externe Bedrohungen waren, sondern Teil eines umfassenderen geostrategischen Plans zur Sicherung der regionalen Vorherrschaft. Seit David Ben-Gurion die Doktrin „Nie wieder“ nach dem Holocaust formulierte, wurde die nukleare Kapazität als „Samson-Option“ dargestellt – eine Abschreckungsmaßnahme der letzten Instanz, die sicherstellt, dass Israel die Region verwüsten kann, falls seine Existenz bedroht ist.

Eine Täuschung mit explosiver Wirkung

Doch dieses Privileg entstand nicht auf natürliche Weise. Es wurde durch Täuschung, geheime Beschaffungsnetzwerke und anhaltenden diplomatischen Schutz durch Großmächte aufgebaut – dieselben Mächte, die sich heute als globale Hüter der nuklearen Nichtverbreitung präsentieren.

Israels Erfolg bei der Aufrechterhaltung seines Status als einzige Atommacht im Nahen Osten beruht auf seiner Politik des „Amimut“, also der nuklearen Undurchsichtigkeit. Durch diese Doktrin genießt Israel die strategischen Vorteile der nuklearen Abschreckung, ohne die politischen oder wirtschaftlichen Kosten tragen zu müssen.

Dies hat den regionalen Diskurs grundlegend verzerrt. Die Welt ist gezwungen, einen Staat, der sich formell an den Atomwaffensperrvertrag hält – wenn auch unter genauer Beobachtung –, mit Besorgnis zu betrachten, während sie einen anderen toleriert, der sich weigert, den Vertrag zu unterzeichnen, und von dem weithin angenommen wird, dass er Hunderte von Atomsprengköpfen besitzt.

Der Wendepunkt, der diese internationale Heuchelei legitimierte, kam 1969. Bei einem geheimen Treffen im Weißen Haus schmiedeten US-Präsident Richard Nixon und die israelische Premierministerin Golda Meir eine Vereinbarung, die die US-Außenpolitik für Jahrzehnte prägen sollte.

Washington würde den Druck auf Israel, den NVV zu unterzeichnen oder Inspektionen in Dimona zuzulassen, einstellen, sofern Israel sich zurückhielt und von offenen Atomtests absehen würde. Tatsächlich wurden die USA zu einem diplomatischen Schutzschild für Israels nicht deklariertes Atomwaffenprogramm – eine Ironie für ein Land, das wiederholt nukleare Bedenken geltend gemacht hat, um Interventionen in anderen Ländern zu rechtfertigen.

Dies stellte eine deutliche Abkehr von der Ära John F. Kennedys dar, dem einzigen US-Präsidenten, der bereit war, Israels nukleare Ambitionen direkt anzugehen. Für Kennedy war die Verbreitung von Atomwaffen ein persönlicher Albtraum, der die globale Stabilität bedrohte.

Er warnte Ben-Gurion, dass die Unterstützung der USA ernsthaft gefährdet sein könnte, wenn keine unabhängigen Inspektionen in Dimona zugelassen würden. Nach Kennedys Ermordung ließ dieser Druck unter den Regierungen Johnson und Nixon nach und wurde durch eine pragmatische Einigung ersetzt, die es ermöglichte, Israels „Bombe im Keller“ stillschweigend auszubauen.

Dieses Privileg hat es Israel ermöglicht, eine hochentwickelte nukleare Triade aufzubauen: Jericho-Raketen, modifizierte F-15I-Kampfflugzeuge und U-Boote der Dolphin-Klasse, die mit nuklear bestückten Marschflugkörpern bestückt werden können. Mit einer geschätzten Anzahl von 90 bis 400 Sprengköpfen verfügt Israel nicht nur über ein Abschreckungsmittel, sondern auch über ein wirkungsvolles Instrument diplomatischer Nötigung.

Während arabische Staaten unter der Führung Ägyptens konsequent eine Zone im Nahen Osten ohne Massenvernichtungswaffen gefordert haben, haben die USA und ihre Verbündeten solche Initiativen regelmäßig blockiert, um Israels Sonderstatus zu wahren.

Dieses nukleare Privileg hat zudem eine Situation geschaffen, die viele nicht-westliche Diplomaten als „Compliance-Falle“ bezeichnen. Staaten wie der Iran, die den Atomwaffensperrvertrag unterzeichnet haben, sehen sich bei Verfahrensabweichungen intensiver Kontrolle und wirtschaftlichen Sanktionen ausgesetzt.

Unterdessen genießt Israel – das sich außerhalb des Rahmens des Völkerrechts bewegt – Zugang zu den fortschrittlichsten Militärtechnologien des Westens. Diese systemische Ungleichheit schürt Instabilität und signalisiert, dass der wirksamste Weg, internationalem Druck zu entgehen, nicht die Einhaltung von Regeln, sondern Macht ist.

Architektur der Sabotage

Um sein nukleares Monopol aufrechtzuerhalten, verfolgt Israel eine aggressive geostrategische Doktrin, die regelmäßig die Souveränität anderer Staaten verletzt. Diese als „Begin-Doktrin“ bekannte und 1981 formalisierte Doktrin besagt, dass Israel keinem Land im Nahen Osten gestatten wird, Massenvernichtungswaffen zu erwerben.

Dies ist ein außergewöhnlicher Machtanspruch: Ein Staat mit nicht deklarierten Atomwaffen beansprucht das Recht, unter dem Deckmantel der Selbstverteidigung die nuklearen Fähigkeiten anderer zu zerstören, selbst wenn diese für friedliche Zwecke bestimmt sind.

Ihre erste Manifestation erfolgte mit der Operation Opera am 7. Juni 1981, als israelische Kampfflugzeuge den irakischen Osirak-Kernreaktor zerstörten. Trotz der Verurteilung durch die UNO war der Präzedenzfall geschaffen: Israel übernahm faktisch die Rolle des einseitigen nuklearen Vollstreckers in der Region.

Dieses Muster wiederholte sich 2007 mit der Operation „Outside the Box“, bei der die syrische Anlage Al-Kibar zerstört wurde. Diese Präventivschläge beruhten auf der klaren Einschätzung, dass die großen Weltmächte Israel weiterhin Straffreiheit gewähren würden, ungeachtet offensichtlicher Verstöße gegen das Völkerrecht.

Gegen den Iran hat diese Sabotagestrategie ein beispielloses Maß an Raffinesse und Tödlichkeit erreicht. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat Israel einen Schattenkrieg geführt, der die Ermordung von Nuklearwissenschaftlern in Teheran – teilweise unter Einsatz ferngesteuerter Waffen – sowie Cyberangriffe wie Stuxnet umfasste, durch die Tausende von Zentrifugen in Natanz lahmgelegt wurden.

Diese Operationen wurden oft in enger Abstimmung mit dem US-Geheimdienst durchgeführt, was verdeutlicht, wie die westliche Nichtverbreitungspolitik häufig als Instrument zur Aufrechterhaltung der militärischen Vorherrschaft Israels fungiert hat.

Die Eskalation gipfelte 2025 in der „Rising Lion“-Kampagne und 2026 in der „Operation Epic Fury“. Mit Unterstützung der Trump-Regierung wurde die iranische Nuklearinfrastruktur durch groß angelegte Luftangriffe ins Visier genommen, bei denen die Risiken einer Strahlenbelastung für die Zivilbevölkerung weitgehend außer Acht gelassen wurden.

Israel rechtfertigte diese Maßnahmen mit der Behauptung, die Diplomatie sei gescheitert. Doch diese Darstellung lässt eine entscheidende Tatsache außer Acht: Israel hat diplomatische Bemühungen konsequent untergraben, unter anderem durch die Beschlagnahmung der iranischen Nukleararchive im Jahr 2018, um den Rückzug der USA aus dem JCPOA zu rechtfertigen. Das Ziel war nie lediglich die Verhinderung einer iranischen Atombombe, sondern die Aufrechterhaltung des Machtmonopols Israels.

Schattenbündnis

Die Darstellung Israels als kleiner, auf sich selbst gestützter Staat, der ständig belagert wird, ist ein sorgfältig konstruierter Mythos. Die Geschichte seines Atomprogramms ist geprägt von verdeckter internationaler Zusammenarbeit mit Ländern, die heute globale Anti-Atomkraft-Kampagnen anführen.

Ohne die technische Unterstützung Frankreichs, das von Norwegen über Großbritannien gelieferte Schwerwasser und das aus Argentinien stammende Uran wäre die Anlage in Dimona niemals entstanden.

Frankreich, das heute ein lautstarker Kritiker des Iran ist, spielte eine zentrale Rolle, indem es 1957 einen Reaktor und eine Plutoniumwiederaufbereitungsanlage lieferte, teilweise als Gegenleistung für Israels Unterstützung während der Suez-Krise. Noch auffälliger war Israels nukleare Zusammenarbeit mit dem Apartheid-Südafrika in den 1970er Jahren.

Als zwei international isolierte Regime knüpften sie enge militärische Beziehungen. Freigegebene Dokumente deuten darauf hin, dass Israels Shimon Peres einst angeboten hatte, Atomwaffensprengköpfe an Pretoria zu verkaufen.

Diese Partnerschaft gipfelte wahrscheinlich im Vela-Vorfall von 1979, als im Indischen Ozean ein mutmaßlicher Atomtest entdeckt wurde. Trotz eindeutiger Beweise, die auf einen gemeinsamen israelisch-südafrikanischen Test hindeuteten, entschied sich die Carter-Regierung, die Ergebnisse zu verschleiern, um ihren Verbündeten zu schützen.

Solche Kooperationen zeigen, dass für Israel internationale Normen gegenüber strategischen Erfordernissen zweitrangig sind. Während Israel die nuklearen Ambitionen eines rassistisch segregierten Regimes unterstützte, nutzte es gleichzeitig seinen diplomatischen Einfluss, um die Zusammenarbeit zwischen seinen Gegnern und anderen Staaten zu blockieren. Dieses Muster setzt sich bis heute fort in Form von Cyber- und Überwachungstechnologien, die im Austausch für diplomatische Unterstützung an autoritäre Regime exportiert werden.

Die Unterstützung des Westens erstreckte sich auch auf hochrangige Geheimdienstoperationen zur Sicherung von Nuklearmaterial. Im Rahmen der sogenannten „Plumbat-Affäre“ von 1968 soll der israelische Geheimdienst Berichten zufolge 200 Tonnen Uran-Yellowcake über eine Scheinfirma unter Einbeziehung eines Frachtschiffs in Antwerpen beschafft haben.

Anstatt Sanktionen oder rechtliche Konsequenzen nach sich zu ziehen, wurde die Operation weithin als bemerkenswerter Erfolg des Geheimdienstes angesehen. Im Laufe der Zeit hat die internationale Gemeinschaft solches Fehlverhalten auf staatlicher Ebene normalisiert und damit einen verzerrten moralischen Rahmen geschaffen, in dem die Sicherheit einer Nation als wichtiger angesehen wird als die Integrität des Völkerrechts.

Ein tiefgreifender Doppelstandard

Wenn die internationale Gemeinschaft heute von nuklearen Bedrohungen im Nahen Osten spricht, dreht sich das Thema ausnahmslos um den Iran. Doch die unmittelbarste und größte Bedrohung – Israels Atomwaffenarsenal – bleibt unantastbar.

Dieser Doppelstandard hat sich zu einer Art Doktrin in der globalen Diplomatie entwickelt, in der die Loyalität gegenüber Israels Sicherheit die Aussetzung von Logik und Gerechtigkeit erfordert. Wie kann ein Staat mit Hunderten von unkontrollierten Atomsprengköpfen als stabilisierende Kraft dargestellt werden, während ein anderer, der unter strenger IAEO-Aufsicht steht, als existenzielle Bedrohung dargestellt wird?

Diese Heuchelei zeigt sich besonders deutlich in der Anwendung des Atomwaffensperrvertrags (NPT). Als universelles Instrument gedacht, hat er im Nahen Osten stattdessen als Mechanismus fungiert, um arabische Staaten und den Iran einzuschränken, während Israel seine nuklearen Fähigkeiten ungehindert ausbauen konnte.

Die USA haben im UN-Sicherheitsrat konsequent von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht, um Resolutionen gegen Israels Atomprogramm zu blockieren. Eine solche Politik untergräbt nicht nur Washingtons Glaubwürdigkeit, sondern höhlt auch die Grundlagen des Völkerrechts aus. Wenn Gesetze nur für die Schwachen gelten, werden sie zu Instrumenten der Herrschaft statt der Gerechtigkeit.

Sicherheit im Nahen Osten wird nicht durch die Bombardierung von Natanz oder die Ermordung von Wissenschaftlern in Teheran erreicht. Solange es Israel gestattet ist, sein Nuklearmonopol unter dem Schutz westlicher Doppelmoral aufrechtzuerhalten, wird die Region in einem Kreislauf von Proliferationsdruck gefangen bleiben.

Saudi-Arabien, die Türkei und andere Länder werden unweigerlich eigene nukleare Fähigkeiten anstreben, um ein Gegengewicht zur israelischen Dominanz zu schaffen. Israels Strategie des „Grasmähens“ mag Konflikte hinauszögern, kann sie aber nicht lösen.

Es ist an der Zeit, dass die Welt aufhört, ihre Unwissenheit über Dimona vorzutäuschen. Jede ernsthafte Diskussion über Frieden im Nahen Osten muss damit beginnen, Israels nukleares Privileg abzubauen und universelle Transparenz zu fordern.

Ohne gleichwertigen Druck auf Israel, dem Atomwaffensperrvertrag beizutreten und seine Anlagen unter IAEO-Sicherungsmaßnahmen zu stellen, ist die Rhetorik der Nichtverbreitung kaum mehr als diplomatisches Theater. Regionale Sicherheit kann nur auf einer Grundlage der Gleichberechtigung aufgebaut werden, nicht im Schatten eines nuklearen Monopols, das durch globale Heuchelei aufrechterhalten wird.