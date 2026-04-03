Wer bekommt einen Platz am multipolaren Tisch?

Ashes of Pompeii

Der unipolare Club ist geschlossen. Die Vereinigten Staaten halten nicht länger den einzigen Schlüssel. In der globalen Politik wird ein neuer Tisch gedeckt, und die Frage ist nicht, ob die Welt multipolar wird. Sie ist es bereits. Die Frage ist: Wer bekommt tatsächlich einen Platz? Nicht, wer eingeladen wird. Nicht, auf wen gehofft wird. Wer ihn sich verdient.

Über Jahrzehnte hinweg gab es keinen Tisch. Es gab nur einen Thron. Die Vereinigten Staaten saßen allein an der Spitze der globalen Ordnung. Alle anderen standen darunter – entweder als Vasallen, abgesichert durch amerikanischen Schutz, oder als Feinde, die von amerikanischer Macht ins Visier genommen wurden. Es gab keine Gleichrangigen, nur Untertanen und Gegner. Aber diese Hierarchie zerbricht. Schauen Sie auf die Philippinen. Jahrzehntelang ein Bündnispartner, ein strategischer Außenposten im amerikanischen Imperium. Jetzt, angesichts der Entwicklungen am Persischen Golf, führt Manila direkte Gespräche mit Peking, um Gasfelder im Südchinesischen Meer gemeinsam zu erschließen. Das ist kein Hedging. Es ist die Erkenntnis, dass der Thron, wenn nicht leer, so doch zumindest unsicher geworden ist. Wenn ein Vasall beginnt, mit dem Rivalen des Hegemons über umstrittenes Territorium zu verhandeln, dann nicht, weil der Schutz „unzureichend“ ist. Sondern weil der Hegemon die Hierarchie nicht länger vollständig durchsetzen kann.

Die Lehre wird gerade, während wir sprechen, im Golf mit Feuer geschrieben. Die Golfmonarchien, allesamt Gastgeber amerikanischer Streitkräfte, werden getroffen, nicht trotz der Basen, sondern wegen ihnen. Die US-Luftabwehr konnte nicht alles aufhalten. Die Botschaft war brutal: Die Ausrichtung auf Washington kauft nicht immer Sicherheit. Sie kann ein Ziel kaufen. Der Sicherheitsschirm hat Löcher. Die Garantie ist nicht länger gültig. Vorerst halten die Golfstaaten zu den USA, aber wie lange noch?

Also, wer sitzt an dem neuen Tisch? Die Vereinigten Staaten, China und Russland sitzen bereits. Sie haben die nuklearen Arsenale, die wirtschaftliche Masse, die globale Reichweite. Sie sind Pole standardmäßig, durch Geschichte, durch Fähigkeit. Aber Multipolarität verlangt mehr als drei. Sie verlangt regionale Gravitationszentren, die ihre Nachbarschaften gestalten können, ohne um Erlaubnis zu fragen.

Hier kommt Iran ins Spiel. Iran bittet nicht um einen Platz. Es nimmt sich einen. Durch aktiven Krieg beweist es die Kriterien. Ein Pol wird nicht allein durch BIP oder Bevölkerung definiert. Er wird auch durch Willen, Widerstandsfähigkeit und Reichweite definiert. Können Sie einen Schlag einstecken und zurückschlagen? Können Sie Macht über Ihre Grenzen hinaus projizieren, ohne einen Patron? Können Sie einer Supermacht Kosten auferlegen, die eine Eskalation politisch untragbar machen? Iran hat unter direktem Angriff alle drei Dinge getan. Es hat seine Raketenstreitkräfte einsatzbereit gehalten, Stellvertreternetzwerke in der gesamten Region aktiviert und durch die Schließung der Straße von Hormus den größten globalen Energieschock seit den 1970er Jahren ausgelöst. Das ist Hebelwirkung. Das ist Verhalten eines Pols. Iran scheint aus dem Chaos im Golf als regionale Supermacht hervorzugehen. Ein Vergleich lässt sich mit Preußen im 19. Jahrhundert ziehen – kleinere Bevölkerung und Wirtschaft, aber seine Schlagkraft machte es zu einem vollwertigen Akteur im Konzert der europäischen Nationen jener Zeit.

Und wenn wir schon von ihnen sprechen: Was ist mit Europa? Dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Italien – der EU als Ganzes? Europa ist ein wirtschaftlicher Titan, eine regulatorische Supermacht, ein kulturelles Leuchtfeuer. Aber ist es ein Pol? Frankreich hat Atomwaffen und expeditionäre Ambitionen, ist aber überdehnt und im Inland eingeschränkt. Deutschland hat industrielle Stärke, bleibt jedoch militärisch ein Leichtgewicht, abhängig von amerikanischer Sicherheit. Das Vereinigte Königreich spricht von „Global Britain“, verfügt aber nicht über die Mittel, die Rhetorik zu untermauern. Die EU kann Standards für Smartphones setzen, aber sie kann sich nicht auf eine einheitliche Reaktion auf einen Krieg vor ihrer Haustür einigen. Europa hat Reichtum, aber keine Einheit; Fähigkeiten, aber keinen Willen. Es bleibt innerhalb der amerikanischen Umlaufbahn, selbst wenn diese Umlaufbahn schwächer wird. Können wir sagen, es ist ein Stakeholder, aber nicht vollständig ein souveräner Akteur? Wenn ein neuer USB-Stecker gebraucht wird, bekommt Europa als Erstes den Anruf. Aber ein geopolitisches Problem lösen? Solange und sofern die derzeitige Führungsgeneration nicht ersetzt wird, könnte Europa zum Abendessen eingeladen werden, aber es darf das Gebäude nur durch den Dienstboteneingang betreten.

Betrachten wir nun, wer trotz Reichtum oder Bündnissen ebenfalls keinen Platz bekommt. Japan ist ein wirtschaftlicher Gigant, eine technologische Großmacht, ein wichtiger Verbündeter der USA. Aber es bleibt ein Protektorat, kein Pol. Sein Militär ist verfassungsrechtlich eingeschränkt; seine Außenpolitik hallt Washingtons wider. Es hat Einfluss, aber keine Autonomie. Die arabischen Staaten – Saudi-Arabien, die VAE, Ägypten – haben Petrodollars und Ambitionen. Sie vermitteln Abkommen, investieren global und inszenieren sich als regionale Führer. Aber als die Raketen flogen, versagten ihre von den USA gestützten Verteidigungen. Reichtum ohne Willen oder Waffen ohne Unabhängigkeit verschaffen keinen Platz. Sie sind Kunden, nicht Architekten.

Dann ist da noch die Türkei. Ankara will unbedingt hinein. Es spielt auf allen Seiten: NATO-Mitglied, Käufer russischer Systeme, Vermittler in der Ukraine, Machtmakler im Kaukasus. Aber niemand vertraut ihr vollständig. Ihre Ambitionen übersteigen ihre Verlässlichkeit. In einer Welt, in der Pole für ihre Verbündeten berechenbar und für ihre Gegner furchteinflößend sein müssen, hält die Unbeständigkeit der Türkei sie an der Peripherie. Sie ist ein Swing State, kein Gravitationszentrum.

Und Afrika? Aus Höflichkeit, aus Gründen der Optik der Inklusion, könnten Südafrika oder Nigeria zum multipolaren Abendessen eingeladen werden. Sie haben Bevölkerungen, Ressourcen und regionale Stimmen. Aber auf globaler Ebene bleiben sie Beobachter. Keines von beiden kann Macht über seine Subregion hinaus projizieren oder seine Nachbarschaft vor externer Intervention schützen. Sie sind wichtig, aber noch nicht unentbehrlich. Ihre Zeit könnte kommen. Aber der Tisch, der heute gedeckt wird, wartet nicht.

Damit kommen wir zu den anderen Anwärtern. Brasilien und Indonesien haben riesige Bevölkerungen, wachsende Volkswirtschaften und regionalen Einfluss. Sie sprechen laut bei den BRICS und der G20. Aber Einfluss ist nicht dasselbe wie Durchsetzung. Ein Pol kann die Regeln in seiner Nachbarschaft festlegen; eine Regionalmacht verhandelt sie oft. Kann Brasilien externe Mächte daran hindern, in Südamerika zu intervenieren, wenn diese es wollen? Kann Indonesien Zwang durch Großmächte in Südostasien abschrecken? Gegenwärtig bleiben sie Arenen, in denen die großen Drei konkurrieren, nicht unabhängige Gravitationszentren, die Bedingungen diktieren können. Sie warten auf eine Einladung. Aber an diesem Tisch werden keine Einladungen verschickt. Plätze werden eingenommen.

Dann ist da noch Indien. Die Wildcard. Es hat die Rohmaterialien: eine boomende Wirtschaft, ein großes Militär, eine strategische Lage. Es praktiziert Autonomie, kauft russisches Öl und arbeitet gleichzeitig mit den USA bei Technologie zusammen. Aber echter Pol-Status erfordert mehr als Balance. Er verlangt die Fähigkeit, regionale Stabilität ohne Hilfe von außen durchzusetzen. Indien bewegt sich in diese Richtung, bleibt aber vorsichtig und zögert, die Lasten der Führung vollständig zu schultern. Es beobachtet, kalkuliert. Aber in einer Welt, in der Macht in Echtzeit bewiesen wird, kann Zögern einen den Platz kosten. Im Moment sitzt Indien mit am Tisch, aber als jüngeres Mitglied, dessen größter Hebel der eines Swing State ist, nicht der eines Machtzentrums.

Also, was macht tatsächlich einen Pol aus? Das Beispiel Iran verdeutlicht den Test. Es geht weniger um rohe Summen als um drei Dinge: Widerstandsfähigkeit (können Sie einen Schlag einstecken und weiterkämpfen?), Reichweite (können Sie Einfluss über Ihre Grenzen hinaus projizieren?) und Willen (sind Sie bereit, den Preis für Autonomie zu zahlen?). Wirtschaft, Bevölkerung und militärische Stärke sind das Eintrittsgeld. Aber der Platz wird dadurch verdient, wie man sie unter Druck einsetzt.

Gemessen daran hat Iran sich seinen Platz verdient. Japan und die arabischen Staaten haben den Reichtum, aber nicht den Willen. Die Türkei hat den Ehrgeiz, aber nicht das Vertrauen. Afrika hat das Potenzial, aber nicht die Projektion. Brasilien und Indonesien bereiten ihre Bewerbungen noch vor. Indien ist dabei, aber noch kein wirklich vollständig konsolidiertes Mitglied. Europa nimmt an, dass es einen Ehrenplatz am Tisch haben wird, aber das setzt voraus, dass die anderen es respektieren, wenn auch widerwillig. Hat Europa derzeit diesen Respekt?

Die alten Regeln gelten nicht länger. In dieser neuen Ordnung ist Autonomie die ultimative Währung – und sie wird verdient, nicht gegeben. Die Frage ist nicht, wer einen Platz will. Sondern wer bereit ist, das zu tun, was nötig ist, um ihn zu beanspruchen. Der Tisch wird gedeckt. Die Stühle sind begrenzt. Und die Welt schaut zu, um zu sehen, wer stehen bleibt und wer sich schließlich setzt.