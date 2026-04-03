Der Krieg gegen den Iran verändert die Weltwirtschaft: Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson erklärt, wie

Der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran verändert die geopolitische Ordnung und könnte eine Wirtschaftskrise auslösen. Der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson erörtert den Schock auf dem Ölmarkt und Teherans Herausforderung der US-Dominanz.

Der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran verändert die geopolitische Ordnung und könnte sogar eine globale Wirtschaftskrise auslösen. Der Konflikt hat den größten Ölpreisschock der Geschichte verursacht, die globalen Märkte erschüttert und die Preise für Kraftstoffe und Lebensmittel in die Höhe getrieben.

Um die Auswirkungen auf die Welt besser zu verstehen, interviewte Ben Norton, Herausgeber des Geopolitical Economy Report, den Ökonomen Michael Hudson, der darüber sprach, wie der Iran die Dominanz des US-Dollars herausfordert und Washingtons Kontrolle über den globalen Ölmarkt untergräbt, die eine wichtige Säule der US-Außenpolitik darstellt.

BEN NORTON : Der Krieg, den die Vereinigten Staaten und Israel gegen den Iran begonnen haben, hat massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft.

Alle Länder der Erde sind betroffen, denn dieser Krieg zwischen den USA und Israel hat den größten Ölpreisschock der Geschichte verursacht – größer als die Ölpreisschocks von 1973 und 1979.

Die Auswirkungen sind in Asien besonders deutlich zu spüren, da der Großteil der Ölimporte aus dem Persischen Golf stammt.

Die Philippinen haben den nationalen Notstand ausgerufen und rationieren nun die Energie, weil sie aufgrund dieses Krieges nicht über genügend Öl verfügen.

Japan importiert einen Großteil seines Öls aus dem Nahen Osten bzw. aus Westasien. Aus diesem Grund hat Tokio die größte Ölförderung seiner Geschichte durchgeführt .

Darüber hinaus haben die 32 Mitgliedsländer der Internationalen Energieagentur (IEA) einstimmig beschlossen, 400 Millionen Barrel Öl aus ihren Notfallreserven freizugeben.

Dies ist jedoch nur eine kurzfristige Notlösung. Es ist keine langfristige Lösung.

Deshalb sank der globale Ölpreis als Reaktion auf die Meldungen über die Freigabe von Öl aus den Reserven nur geringfügig. Seitdem ist er weiter gestiegen, denn solange der Krieg zwischen den USA und Israel gegen den Iran andauert, wird es zu massiven Störungen auf dem Energiemarkt kommen.

Angesichts der Tatsache, dass Öl der wichtigste Rohstoff der Erde ist – und in vielen anderen Produkten verwendet wird und in allen Bereichen der Gesellschaft zum Transport von Lebensmitteln und anderen Gütern dient – ​​warnen die Staats- und Regierungschefs der Welt nun davor, dass dies eine globale Rezession auslösen könnte .

Der Chef der Internationalen Energieagentur hat es ganz deutlich gesagt. Er warnte, dass der Krieg der USA und Israels gegen den Iran eine „enorme Bedrohung“ für die Weltwirtschaft darstelle .

Dieser Krieg treibt nicht nur die Benzinpreise in die Höhe, sondern auch die Lebensmittelpreise, da so viele Düngemittel und Chemikalien, die in Düngemitteln verwendet werden, aus der Region des Persischen Golfs stammen.

Es ist wahrscheinlich, dass dies auch zu höheren Zinsen führen wird, was wiederum höhere Hypothekenzinsen und andere Kreditzinsen für Privatpersonen zur Folge haben wird. Die ärmsten Menschen werden davon am stärksten betroffen sein.

Um zu verstehen, wie sich dieser Krieg auf die Weltwirtschaft auswirken wird, sprechen wir heute mit dem renommierten Ökonomen Michael Hudson, dem Autor zahlreicher Bücher, darunter „ Super Imperialism : The Economic Strategy of American Empire“ .

Michael Hudson schreibt Artikel und gibt Interviews, in denen er erklärt, wie dieser Krieg die Welt wirtschaftlich und geopolitisch verändern wird .

Insbesondere hat Michael argumentiert, dass dieser Krieg dazu geführt habe, dass „ multipolare Ölmärkte nun Realität sind “.

Dies liegt daran, dass der Iran die globale Dominanz des US-Dollars und insbesondere das Petrodollar-System direkt in Frage stellt – die Tatsache, dass jahrzehntelang der Großteil des Öls auf dem Weltmarkt in Dollar bepreist und verkauft wurde. Der Iran stellt nun dies in Frage.

Als Reaktion auf diesen Angriffskrieg zwischen den USA und Israel schloss Teheran die Straße von Hormus, den mit Abstand wichtigsten Engpass für den Öltransport weltweit.

Täglich passieren etwa 20 % des weltweit gehandelten Öls diese schmale Meerenge – oder zumindest passierten 20 % des weltweiten Öls diese Meerenge, bevor die USA und Israel diesen Krieg begannen.

Der Iran fordert nun von anderen Ländern, dass sie, wenn sie die Straße von Hormus passieren wollen, zustimmen müssen, ihr Öl nicht in US-Dollar, sondern in der chinesischen Währung Yuan zu verkaufen.

Aus diesem Grund behaupten einige Medien, wie beispielsweise die South China Morning Post, dass dieser „ Iran-Krieg Chinas Petro-Yuan stärken und die Dominanz des US-Dollars schwächen könnte“.

Angesichts der massiven geopolitischen und wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges hielt ich Michael Hudson für den perfekten Gast.

Ohne weitere Umschweife spielen wir nun einige Höhepunkte von Michaels Aussagen ab und gehen dann direkt zum Interview über.

MICHAEL HUDSON : Der Iran hat erklärt, dies sei ein Phasenwechsel: Wir werden nun für immer die Straße von Hormuz im Persischen Golf kontrollieren und wir werden den Ölhandel kontrollieren.

Das bedeutet, dass anstelle der Pläne der Vereinigten Staaten, Öl als Druckmittel gegen andere Länder einzusetzen, um deren Einhaltung der amerikanischen Außenpolitik zu erzwingen, nun der Iran die Kontrolle über dieses Druckmittel besitzt und Sanktionen gegen die USA und ihre Verbündeten, Sanktionen gegen Israel, Sanktionen gegen die Europäer oder andere Verbündete der Vereinigten Staaten verhängen kann.

Damit hat sich das Blatt für die gesamten US-amerikanischen Versuche, Öl als Kontrollinstrument einzusetzen, gewendet. Nun geht es darum, ob der Iran das erreichen kann, worauf die gesamte US-Außenpolitik basiert: die Kontrolle über die internationalen Einnahmen aus Ölexporten.

…

Die amerikanische Philosophie lautet: Erstens, wenn man Zivilisten bombardiert, verstößt man gegen alle Regeln des Völkerrechts, die dies verbieten. Man bombardiert Zivilisten, um sie zu demoralisieren.

Und wenn man sich darauf konzentriert, wie Trump es vor einigen Wochen zusammen mit Israel getan hat, dann bombardiert man die Schulen , bombardiert die Krankenhäuser . Das ist die amerikanische Politik im Ausland.

Am deutlichsten wird dies im Fall der israelischen Politik im Gazastreifen und nun auch im Westjordanland. Und es ist dieselbe Politik, die die Vereinigten Staaten im Iran verfolgt haben.

Die Idee war, dass dies die Bevölkerung demoralisieren würde, und die iranische Bevölkerung würde die Ayatollahs loswerden wollen und sagen: „Wir wollen nicht mehr bombardiert werden; wir wollen die Kinder retten; lasst uns einen Deal aushandeln und einen den Vereinigten Staaten genehmen Führer ernennen, damit sie aufhören, uns zu bombardieren.“

Das war von Anfang an Unsinn, aber es war der Leitgedanke der amerikanischen Außenpolitik: Bombardiert man ein Land, führt das zu einem Regimewechsel und schließlich zum Zusammenbruch.

…

Dieser Konflikt im Iran entscheidet darüber, wie die Weltwirtschaft künftig aussehen wird. Wird er die amerikanische Kontrolle über den Ölhandel wiederherstellen und den USA die angestrebte Schlüsselposition in der Weltwirtschaft sichern? Oder werden wir unabhängig von den Vereinigten Staaten sein?

Darum geht es in diesem Krieg.

BEN NORTON : Michael, es ist mir immer ein Vergnügen; vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.

Sie haben ja bereits über einige dieser Themen gesprochen, die die Welt jetzt aufgrund des Krieges im Iran diskutiert – insbesondere die Dollar-Dominanz und das Petrodollar-System – und darüber schreiben Sie schon seit Jahrzehnten, seit den 1970er Jahren.

Tatsächlich plant die US-Regierung schon seit Jahrzehnten einen möglichen Krieg gegen den Iran. Das ist nichts Neues.

Donald Trump ist nun der erste Präsident, der tatsächlich verrückt genug ist, es zu versuchen. Aber ich erinnere mich, dass es unter George W. Bush, nach dem Einmarsch der USA in den Irak, viele Diskussionen über eine mögliche Invasion des Iran gab.

Also, Michael, erkläre uns bitte deine Sicht auf diesen Krieg. Was ist das Gesamtbild, und wie wird sich das auf die Welt auswirken?

MICHAEL HUDSON : Nun, Sie erwähnten, dass es sich um die letzten Jahre oder Jahrzehnte handelt; tatsächlich reicht es aber schon ein halbes Jahrhundert zurück.

Bereits Mitte der 1970er Jahre, als ich für das Hudson Institute an Verträgen mit dem Finanzministerium, dem Weißen Haus und dem Verteidigungsministerium arbeitete, nahm ich an Besprechungen teil, in denen immer wieder diskutiert wurde, wie die Vereinigten Staaten letztendlich die Kontrolle über das gesamte Öl des Nahen Ostens übernehmen müssten, und das bedeute die Eroberung des Iran.

Mitte der 1970er Jahre erklärte Herman Khan beispielsweise auf einer Militärkonferenz, dass Belutschistan wohl die beste Gelegenheit biete, den Iran in ethnisch abhängige Gebiete aufzuteilen. Belutschistan, zwischen Pakistan und Iran gelegen, sei vermutlich der ideale Ort, um eine separatistische Bewegung zu starten. Es gab militärische Pläne.

Mitte der 1970er-Jahre arbeitete ich im Ölsektor und im Bereich der Zahlungsbilanz. Diese Position hatte ich viele Jahre bei der Chase Manhattan Bank inne. Ich war tatsächlich der Einzige – ich stand in der Hierarchie so weit unten, als Techniker Mitte 20 –, dass ich als Einziger Einblick in alle Betriebsdetails und Statistiken der großen US-Ölkonzerne hatte, um die Rolle des Öls in der Zahlungsbilanz und damit die Stützung des Dollars zu berechnen.

Dies geschah unmittelbar nachdem die Vereinigten Staaten 1971 aufgrund des Vietnamkriegs gezwungen waren, vom Goldstandard abzurücken.

Die Vereinigten Staaten haben also von Anfang an erkannt, dass das, was wir heute sehen, der Endkampf um die – wie sie hofften – Festigung der amerikanischen Kontrolle über das Öl im Nahen Osten sein würde; und sie wollten ihren Platz, weil der zentrale Punkt, der stärkste Hebel der amerikanischen Außenpolitik im letzten Jahrhundert, die Kontrolle über den weltweiten Ölhandel ist.

Weil es für die amerikanischen Ölkonzerne selbst so immens profitabel ist – es hat den Ölkonzernen eine große Kontrolle über die US-Politik verschafft – und auch die potenzielle Kontrolle der US-Wirtschaft über andere Länder, durch die Möglichkeit, die Öllieferungen an andere Länder abzuschalten und damit deren Stromproduktion, Chemieproduktion und Düngemittelproduktion mit Erdgas zu stoppen.

Die Ölindustrie schließt die Gasindustrie mit ein, da sie so eng miteinander verflochten sind. All das ist durchdacht. Und jedes Jahr aktualisiert das Militär die langfristigen Pläne für den Fall, dass wir tatsächlich Gewalt anwenden müssen, um unsere Kontrolle über den Nahen Osten, den Mittleren Osten, durchzusetzen; falls die OPEC-Ölstaaten aus irgendeinem Grund unabhängig von den Vereinigten Staaten werden und ihre Ölgewinne außerhalb der Vereinigten Staaten investieren wollen, anstatt sie vollständig in die Vereinigten Staaten zu überweisen, um sie in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, US-Bankeinlagen und Aktien zu investieren; falls auch nur einer von ihnen seine Souveränität ausüben und seinen eigenen Weg gehen will, werden wir die Kontrolle übernehmen müssen; und in jedem Fall werden wir den Iran übernehmen müssen, denn das ist der mächtigste, letzte Ankerpunkt der US-Kontrolle.

Und wie wir bereits besprochen haben, sagte General Wesley Clark im Jahr 2003 ganz offen: „Wir werden in fünf Jahren sieben Länder erobern , wobei der Iran der Höhepunkt sein wird.“

Das alles verlief also völlig transparent. Dies ist nicht einfach nur Donald Trumps Krieg. Es ist ein Krieg, den er zu diesem Zeitpunkt begonnen hat, weil Amerika infolge des Krieges – zuerst in der Ukraine und dann bei der Belieferung Israels – stetig an wirtschaftlicher und militärischer Stärke sowie an Waffenlieferungen, Raketen, Flugzeugen und Bomben verloren hat.

Es wird also nie einen günstigeren Zeitpunkt für einen Krieg geben als jetzt. Und natürlich ist es ein schlechter Zeitpunkt, aber er ist nicht so schlimm, wie er noch werden wird. Und das Militär, die Neokonservativen dahinter und hinter der CIA, werden nicht aufgeben.

Sie sagen: „Was haben wir schon zu verlieren? Wenn wir uns jetzt nicht das Öl des Nahen Ostens sichern, dann verlieren wir das, was zum wichtigsten Hebel der amerikanischen Außenpolitik geworden ist.“

Donald Trump glaubte, er könne den Iran innerhalb von zwei bis vier Wochen erobern. Er glaubte das tatsächlich.

Und seine Hoffnung war, dass er bis zu seiner geplanten Reise nach China China konfrontieren und sagen könnte: „Nun, wir haben gerade einen Regimewechsel im Iran herbeigeführt. Wir haben einen iranischen Klienteloligarchen, einen Klienteldiktator, eingesetzt, der die Macht übernimmt und sozusagen Irans Version von Boris Jelzin wird und das iranische Öl im Interesse der Vereinigten Staaten verwaltet.“

„Wir haben nun also die Macht, Sanktionen gegen Sie, China, zu verhängen. Wir könnten Ihre Öllieferungen unterbrechen. Aber wissen Sie, das wollen wir nicht. Wenn Sie anfangen, die Rohstoffe, das Gallium, das Wolfram und all die anderen Dinge zu exportieren, die wir für unser Militär benötigen und für die Sie Exportkontrollen verhängt haben, dann werden wir Ihnen das Öl geben.“

Trump hatte gehofft, China diesen Sieg präsentieren zu können. Nun, dieser Traum ist offensichtlich geplatzt. Das Militär hat sich verkalkuliert, weil ihm keine Alternative einfiel, die diesen Großplan hätte gefährden können.

Erinnern Sie sich an alle amerikanischen Militärangriffe der letzten 50 Jahre, seit Vietnam – an alle Kriege der USA, von Vietnam über Irak, Afghanistan, Syrien bis Venezuela.

Es waren immer die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, die Koalition der Willigen, gegen einzelne Länder. Dies ist der erste Krieg, den Amerika seit dem Zweiten Weltkrieg führt, in dem die gegnerischen Länder untereinander verbündet sind.

Es geht nicht mehr nur um den Kampf gegen den Iran. Es geht um einen Kampf gegen den Iran, unterstützt von Russland und China, denn alle wissen, dass es sich um einen Kampf bis zum bitteren Ende handelt, um die Frage zu klären: Werden die Vereinigten Staaten ihre Kontrolle über die Weltwirtschaft mithilfe von Monopolen wiedererlangen können? Das Ölmonopol, das angestrebte Informationstechnologiemonopol, das Computerchipmonopol, das Technologiemonopol, aber auch ihre Fähigkeit, andere Länder mit Lebensmitteln zu versorgen, ihre Exporte und die Kontrolle über Getreide.

Dies ist die letzte Chance, die es hat. Und es herrscht eine gewisse Verzweiflung, die die US-Planer überhaupt erst dazu bewogen hat, auf dieses Projekt zu setzen.

Und ich glaube, dass es nicht funktionieren wird. Alle Generäle haben ihnen gesagt, dass es nicht funktionieren wird. Die pessimistischen Generäle wurden so gut wie aus dem Militär und dem Außenministerium gedrängt, denn: „Wenn du pessimistisch bist, warum bist du dann nicht dabei? Warum gehörst du nicht zum Team? Oder bist du Putins Marionette? Du musst einfach Vertrauen haben.“

Amerika glaubte, es könne keinen Krieg verlieren, weil seine Politik der Bombardierung anderer Länder immer zum Erfolg führen würde.

Die amerikanische Philosophie lautet erstens: Man bombardiert Zivilisten; man bricht damit alle Regeln des Völkerrechts, die dies verbieten. Man bombardiert Zivilisten, um sie zu demoralisieren.

Und wenn man sich darauf konzentriert, wie Trump es vor einigen Wochen zusammen mit Israel getan hat, dann bombardiert man die Schulen, man bombardiert die Krankenhäuser. Das ist die amerikanische Politik im Ausland.

Am deutlichsten wird dies im Fall der israelischen Politik im Gazastreifen und nun auch im Westjordanland. Und es ist dieselbe Politik, die die Vereinigten Staaten im Iran verfolgt haben.

Die Idee war, dass dies die Bevölkerung demoralisieren würde, und die iranische Bevölkerung würde die Ayatollahs loswerden wollen und sagen: „Wir wollen nicht mehr bombardiert werden; wir wollen die Kinder retten; lasst uns einen Deal aushandeln und einen den Vereinigten Staaten genehmen Führer ernennen, damit sie aufhören, uns zu bombardieren.“

Das war von Anfang an Unsinn, aber es war der Leitgedanke der amerikanischen Außenpolitik: Bombardiert man ein Land, führt das zu einem Regimewechsel und schließlich zum Zusammenbruch.

Das war es, was Amerika von Russland erwartete.

Doch im Grunde teilt der Iran denselben Geist wie Patrick Henry in der amerikanischen Revolution gegen Großbritannien im Jahr 1776. Er rief: „Gebt mir Freiheit oder gebt mir den Tod!“ Und genau das sagt der Iran.

Für sie ist dies von existenzieller Bedeutung, denn sie wissen, was die Pläne der USA sind, da die Vereinigten Staaten ihre Pläne so offen dargelegt haben.

Ja, sie wollen einen Regimewechsel; sie wollen den Iran zerschlagen; sie wollen die Kontrolle über das iranische Öl erlangen und die Ölexporterlöse nutzen, um den US-Dollar und damit im Grunde die US-Wirtschaft zu stützen. Sie wollen der amerikanischen Außenpolitik die Möglichkeit geben, anderen Ländern das Öl zu entziehen und zu sagen: „Wir können eure Industrie stilllegen, eure Chemieindustrie, all eure Industrien, die Strom, Öl und Gas benötigen; wir können all das tun, wenn ihr eine unabhängige Politik verfolgt und eurer eigenen Souveränität folgt. Und wir in den Vereinigten Staaten lehnen den Grundsatz der Vereinten Nationen ab, dass jede Nation ihre eigene Souveränität besitzt.“

Dies ist das Grundprinzip der westlichen Zivilisation des letzten halben Jahrhunderts, das Grundprinzip der Charta der Vereinten Nationen. All das wird von den Vereinigten Staaten abgelehnt.

Und was es bewirkt hat, ist, dass andere Länder erkannt haben, dass dies tatsächlich der letzte Konflikt ist.

Dieser Konflikt im Iran entscheidet darüber, wie die Weltwirtschaft künftig aussehen wird. Wird er die amerikanische Kontrolle über den Ölhandel wiederherstellen und den USA die angestrebte Schlüsselposition in der Weltwirtschaft verschaffen? Oder werden wir unabhängig von den Vereinigten Staaten sein?

Darum geht es in diesem Krieg.

BEN NORTON : Gut gesagt, Michael. Du hast so viele wichtige Punkte angesprochen. Es ist schwer zu wissen, wo man anfangen soll.

Ich wollte nur kurz etwas zu der Idee sagen, dass die USA sich seit Jahrzehnten auf einen Krieg im Iran vorbereiten und, wie Sie sagten, auf den am wenigsten schlimmen Moment gewartet haben.

Ich denke, das ist absolut richtig, denn es gab in den letzten zwei Jahren auch zwei wichtige Entwicklungen, die zu diesem Krieg im Iran geführt haben.

Zum einen war da der Sturz der syrischen Regierung – der auf das Jahr 2011 zurückgeht, der Beginn des Regimewechselkrieges, der schließlich Ende 2024 erfolgreich war und einen wichtigen Schritt in Richtung Krieg im Iran darstellte.

Und dann tötete Israel auch noch die Führung des libanesischen Widerstands, was ihrer Meinung nach den Libanon aus der Gleichung eliminieren würde.

Indem man also Libanon und Syrien ausschaltete – zumindest glaubte man, Libanon ausgeschaltet zu haben –, konnten die USA und Israel den Iran angreifen, indem sie Teheran von seinen Verbündeten isolierten.

Wir haben gesehen, dass es im Libanon weiterhin Widerstand gibt. Obwohl Israel in den Libanon einmarschiert ist und versucht, den Süden zu kolonisieren.

Jedenfalls möchte ich noch einmal genauer auf das Dollar-System eingehen. Ich denke, das ist entscheidend für das Verständnis dieses Krieges.

Sie sprachen davon, wie die USA die Kontrolle über den globalen Ölmarkt nutzen wollen, um den Dollar zu stützen.

Wissen Sie, das Petrodollar-System geht eigentlich auf das Jahr 1974 zurück, als die Regierung von Richard Nixon, nachdem sie den Dollar vom Goldstandard entkoppelt hatte, ein Abkommen mit Saudi-Arabien schloss, das zu dieser Zeit der weltweit führende Ölproduzent war, um sicherzustellen, dass Öl ausschließlich in Dollar gehandelt wird, was die weltweite Nachfrage nach dem Dollar gewährleistet.

Es scheint, dass der Iran die Bedeutung dessen für die US-Hegemonie, die Bedeutung des Dollar-Systems und des Petrodollars ganz klar versteht, denn der Iran hat dies direkt ins Visier genommen.

Der Iran hat die Straße von Hormuz abgeriegelt und verlangt von den Ländern, die diese passieren, dass sie ihr Öl in chinesischen Yuan handeln.

Darüber hinaus gibt es Berichte, wonach das iranische Militär nicht nur US-Militärstützpunkte in der Region, sondern auch die Büros großer US-Konzerne, darunter US-Finanzinstitute und Big-Tech-Unternehmen, ins Visier nimmt, die große KI-Rechenzentren an Orten wie den VAE errichten.

Ich glaube also, dass dem Iran bewusst ist, wie entscheidend der wirtschaftliche Aspekt in diesem Krieg ist. Möchten Sie darüber näher sprechen?

MICHAEL HUDSON : Ja, die Pläne der Vereinigten Staaten zur militärischen Kontrolle des Nahen Ostens basierten nicht auf ihren eigenen Kampfeinsätzen, denn die Vereinigten Staaten waren vom Vietnamkrieg erschöpft – erinnern Sie sich, Mitte der 1970er Jahre.

Die USA hatten zwei Klientelarmeen, die im Nahen Osten kämpften.

Zunächst einmal ist Israel eine Klientelarmee. Bereits Anfang der 1970er-Jahre wurde ein Abkommen geschlossen – und Herman Kahn vom Hudson Institute spielte dabei eine wichtige Rolle. Mit Senator Henry „Scoop“ Jackson, einem der führenden militärfreundlichen Senatoren Amerikas, wurde vereinbart, dass er Israel als Stellvertreterarmee der USA einsetzen würde.

BEN NORTON : Das hat Joe Biden, als er noch Senator war, bekanntlich deutlich gemacht. In einer Rede sagte Biden: „Israel ist die beste Investition, die wir tätigen.“

JOE BIDEN : (1986) Gäbe es Israel nicht, müssten die Vereinigten Staaten von Amerika ein Israel erfinden, um ihre Interessen in der Region zu schützen. Die Vereinigten Staaten müssten also aktiv werden und ein Israel gründen.

(Im Jahr 2022) Ich habe oft gesagt, Herr Präsident, wenn dies kein Israel wäre, müssten wir eins erfinden.

(Im Jahr 2023) Ich habe schon lange gesagt: Wenn es Israel nicht gäbe, müssten wir es erfinden.

MICHAEL HUDSON : Ja, das war damals sehr offen.

Nun ja, später, nach dem 11. September und nachdem Präsident Carter die Mudschaheddin in Afghanistan als Alternative zur säkularen Herrschaft in Afghanistan unterstützt hatte, entstand Al-Qaida als wahhabitische Terroristenarmee.

Und die Wahhabiten sind die zweite Kraft, die Amerika eingesetzt hat.

Sie erwähnten Syrien. Und natürlich befindet sich in Syrien die Führung des IS, die Terroristen. Und sie sind damit beschäftigt, alle Nicht-Sunniten zu ermorden. Sie töten die Alawiten, sie töten die Christen. Sie sind im Grunde die Köpfeabschneider.

Dies sind also die beiden Stellvertreterarmeen der Vereinigten Staaten [Israel und die Wahhabiten].

Nun, warum ist das alles gerade jetzt so dringlich? Erstens arbeiten die Wahhabiten seit zehn Jahren eng mit Israel zusammen. Israel ist die einzige nicht-sunnitische Gruppe, die sie nicht angegriffen haben. Sie kooperieren seit Jahren Hand in Hand.

Nun, was das Militär in Israel zum Handeln gezwungen hat, ist Israels Angriff auf Gaza und der Widerstand aus dem Libanon, der Bürgerkrieg des Widerstands, der sich im gesamten Nahen Osten ausgebreitet hat; und die weltweite Kritik am Völkermord in Gaza, die Sie von den Vereinten Nationen und dem Internationalen Strafgerichtshof gesehen haben.

All dies hat die USA und Israel unter Druck gesetzt, sich zu fragen: „Werden wir eine Machtübernahme zulassen?“

Israel versucht nun, den Libanon zu übernehmen. Ich vermute, die Israelis werden einen Ausweg brauchen, falls es dem Iran gelingt, die wirtschaftlichen Grundlagen des israelischen Staates zu zerstören.

Dies ist der militärische Rahmen für all das, und dies ist der finanzielle Rahmen.

Ich möchte die von Ihnen erwähnte Kontrolle der Petrodollars noch einmal ansprechen.

Es ging nicht nur darum, Öl in Dollar zu bepreisen. Alle Länder bepreisten die Exporte von Kupfer, einfach alles, in Dollar, denn das war immer noch die Hauptwährung.

Fast nahtlos hielten die Länder ihre internationalen Reserven nicht mehr in Form von Gold und US-Dollar, die so gut wie Gold waren, sondern auch dann noch in Form von US-Dollar, als der Dollar nicht mehr so ​​gut wie Gold war. Sie handelten weiterhin mit US-Dollar.

Die Frage war also: Wo sollten diese Gelder investiert werden?

Gemäß Kissingers Vorgaben – und all dies wurde mir 1974 und 1975 vom Finanz- und Außenministerium erläutert – teilte das US-Militär Saudi-Arabien und anderen OPEC-Staaten mit: „Sie können für Öl verlangen, was Sie wollen, aber den Überschuss müssen Sie in den Vereinigten Staaten investieren. Wir werden nicht zulassen, dass Sie die Kontrolle über große amerikanische Unternehmen erwerben. Sie können keine amerikanischen Firmen kaufen; nur wir können die Kontrolle über ausländische Volkswirtschaften erlangen. Sie werden Anleihen kaufen. Sie können die amerikanische Industrie und amerikanische Unternehmen finanzieren. Sie können Aktien dieser Unternehmen kaufen. Sie können Geld verdienen, indem Sie Ihr Geld einfach auf Banken einzahlen.“

Das waren die Petrodollars. Die Petrodollars waren die Ersparnisse der OPEC-Länder, die in Banken angelegt wurden.

Nun, die Wiederverwendung der OPEC-Überschüsse ist heute nicht mehr so ​​wichtig wie in den 1970er Jahren. Damals flossen diese Petrodollars in US-Banken. Und was geschah damit? Sie verliehen sie an Länder des Globalen Südens, um deren Handels- und Zahlungsbilanzdefizite zu finanzieren.

Dies führte schließlich zum Zusammenbruch der lateinamerikanischen Dollar- und anderer Auslandsschulden. Später wiederum führte es zur Asienkrise von 1998, die meiner Meinung nach als Paradebeispiel für die weiteren Entwicklungen in diesem Jahr dienen wird.

Doch Saudi-Arabien und die anderen Länder haben in den letzten 10 oder 20 Jahren ihre Exporterlöse genutzt, um ihre eigene Wirtschaft auf geradezu verrückte Weise auszubauen, indem sie riesige Luxusimmobilien in der Wüste errichteten und riesige Entsalzungsanlagen errichteten, um das Wasser für all dies im Inland zu liefern.

Aber sie verfügen immer noch über enorme Ersparnisse in Form von Anleihen, Aktien und Finanzanlagen in den Vereinigten Staaten.

Da den OPEC-Ländern nun Exporteinnahmen verwehrt bleiben, haben sie verkündet: „Wir haben unsere Wirtschaft tatsächlich mit Schulden belastet. So reich wir auch sind, unsere Immobilienprojekte und Investitionen sind fremdfinanziert, und wir müssen nun beginnen, unsere Bestände an US-Wertpapieren und Gold zu verkaufen, um unsere Staatshaushalte und die Zahlungsbilanz im Gleichgewicht zu halten.“

All das führt nun zu einem Dollar-Ausverkauf. Dadurch hat sich der gesamte Petrodollar-Effekt, der gesamte Zufluss von OPEC-Geldern in die Währung, also der Ölpreis in Dollar, umgekehrt. Nun wird der Dollar dadurch stark belastet.

Das ist also eine weitere Bedrohung.

Der Iran erklärte: „Dies ist ein Phasenwechsel. Wir werden die Straße von Hormus im Persischen Golf nun für immer kontrollieren. Deshalb heißt sie Persischer Golf, denn sie gehört uns. Und wir werden den Ölhandel kontrollieren.“

Das bedeutet, dass nicht mehr die Vereinigten Staaten Öl als Druckmittel gegen andere Länder einsetzen, um deren Einhaltung der amerikanischen Außenpolitik zu erzwingen, sondern dass nun der Iran die Kontrolle über diesen Druckpunkt hat und Sanktionen gegen die USA und ihre Verbündeten, Sanktionen gegen Israel, Sanktionen gegen die Europäer oder andere Verbündete der Vereinigten Staaten verhängen kann.

Damit hat sich der Spieß umgedreht für den gesamten US-amerikanischen Versuch, Öl als Mittel der Kontrolle einzusetzen.

Nun geht es darum, ob der Iran das erreichen kann, worauf die gesamte Außenpolitik der Vereinigten Staaten basiert: die Kontrolle über die internationalen Einnahmen aus Ölexporten.

Und die Festlegung, wer dieses Öl, Erdgas und Helium – diese drei Dinge – kaufen kann, und auch die Kontrolle über die Straße von Hormuz, die Kontrolle über den Import von Lebensmitteln und anderen Gütern in die OPEC-Länder, sodass sie einen Engpass sowohl für die OPEC-Länder als auch für ausländische Ölverbraucher darstellt.

BEN NORTON : Ja, Michael, ich möchte hier genauer auf den Energieaspekt eingehen.

Die Internationale Energieagentur bezeichnete die gegenwärtige Energiekrise als den größten Ölversorgungsschock in der Geschichte der Welt.

Sie ist größer als die Ölkrise, die durch das OPEC-Embargo von 1973 verursacht wurde und die ebenfalls mit einem israelischen Angriffskrieg zusammenhing.

Und dann, 1979, mit der iranischen Revolution, kam es zu einer weiteren Ölkrise.

Doch heute erleben wir die größte Ölkrise der Geschichte.

Der Rohölpreis ist in die Höhe geschnellt, und das wird die Inflation auf der ganzen Welt anheizen, denn Öl ist natürlich ein entscheidender Rohstoff für viele andere Produkte und wird für den Transport der meisten Güter, insbesondere von Lebensmitteln, benötigt.

Zudem stammen viele Düngemittel und Chemikalien, die in Düngemitteln verwendet werden, aus dem Persischen Golf. Dies könnte daher eine Nahrungsmittelkrise auslösen, die insbesondere den globalen Süden hart treffen wird.

Ölexportländer könnten natürlich von höheren Einnahmen profitieren – allerdings wurde im Golfraum ein Großteil der Öl- und Gasinfrastruktur durch den Krieg beschädigt. Daher werden einige dieser Golfstaaten möglicherweise nicht von den gestiegenen Exporterlösen profitieren.

Die meisten Länder des globalen Südens importieren jedoch Öl, Energie und andere Rohstoffe. Und mit steigenden Rohstoffpreisen wird sich dies auch erheblich auf ihre Wirtschaft auswirken.

Das wird voraussichtlich zu Leistungsbilanzdefiziten führen. Und das bedeutet, dass in Ländern des globalen Südens viele ihrer Währungen gegenüber dem Dollar an Wert verlieren werden, was wahrscheinlich zu Kapitalabflüssen führen wird – Sie wissen schon, das sogenannte „heiße Geld“, da ausländische Investoren einfach all ihre Bestände in Schwellenländern verkaufen.

Wir könnten also Währungskrisen, Wirtschaftskrisen, Energiekrisen und Nahrungsmittelkrisen erleben.

Dieser Krieg der Wahl, dieser Angriffskrieg, den Trump und Netanjahu begonnen haben, könnte eine massive Wirtschaftskrise auslösen, die vor allem den globalen Süden hart treffen wird.

Sehen Sie das genauso?

MICHAEL HUDSON : Ja, und all das war vorhersehbar.

Wenn Sie ein Paradigma, ein Modell dafür sehen wollen, was passieren wird, schauen Sie sich zunächst an, was mit der deutschen Industrie geschah, nachdem die Vereinigten Staaten und Europa Sanktionen gegen den Kauf von russischem Gas und Öl verhängt hatten.

Die deutsche Industrie ist zusammengebrochen, und Europa und Deutschland leiden nun unter einer Depression. Ihnen steht eine schwere Depression bevor.

Was in Deutschland geschah, zerstörte dessen Wirtschaft und führte zur Schließung der chemischen Industrie.

Öl dient nicht nur der Energiegewinnung. Wie Sie bereits erwähnt haben, wird Öl auch in der Chemie eingesetzt. Es ist Bestandteil der Glasindustrie und der Düngemittelherstellung.

Dünger ist gerade jetzt besonders wichtig, weil er aus Erdgas hergestellt wird. Und als der Iran Katar bombardierte, war Katar der wichtigste Exporteur von Flüssigerdgas.

Dieses Erdgas wurde in anderen Ländern, insbesondere in den Verbündeten Amerikas – Japan, Korea und den Philippinen – zur Herstellung von Düngemitteln verwendet. Sie alle befinden sich in einer Krise.

Und Helium, zusammen mit Erdgas – die Tatsache, dass Helium beispielsweise Taiwan und seiner Halbleiterindustrie sowie der Stromerzeugung nicht zur Verfügung steht. Auch Erdöl ist für Taiwan nicht verfügbar.

Wie soll Taiwan die Halbleiter herstellen, die der Schlüssel zur amerikanischen Kontrolle über die Informationstechnologie, zu all den Computerchips und Monopolen sein sollen, die Amerika anzustreben hoffte? Das ist also eine weitreichende Frage.

Außerdem steht uns auf der Nordhalbkugel bald die Pflanzzeit bevor. Und zur Pflanzzeit wird Dünger benötigt.

Nun, die Preise für Düngemittel, die größtenteils aus Erdgas hergestellt werden, steigen in den Vereinigten Staaten bereits. Das setzt die Landwirtschaft unter Druck. Und die amerikanischen Landwirte klagen – wie sicherlich auch Landwirte in ganz Europa und den Ländern des globalen Südens –: „Wir können mit dem Verkauf unserer Ernte zu den heutigen Preisen keinen Gewinn erzielen, wenn wir so viel für Düngemittel und landwirtschaftliche Geräte bezahlen müssen, auf die Trump Zölle erhoben hat, dass wir mit der Produktion von Feldfrüchten Verluste machen.“

Was werden sie also tun?

Dies führt zu einer Agrarkrise. Und die Länder, die am stärksten darunter leiden werden, sind natürlich diejenigen, die sich die höheren Preise für Düngemittel, Benzin und Öl am wenigsten leisten können. Das sind die Länder des Globalen Südens.

Denn neben den Kosten für Öl und Gas sowie deren Nebenprodukte müssen sie auch ihre fälligen Auslandsschulden in Dollar begleichen. Irgendetwas muss sich ändern.

Es wird zu Zahlungsausfällen kommen. Andere Länder werden sich fragen: „Was sollen wir tun? Wollen wir es Europa gleichtun und sagen: ‚Wir haben eine Haushaltskrise, die Ölpreise steigen. Wir müssen Hausbesitzer subventionieren, damit sie ihre Wohnungen mit Gas oder Öl heizen können. Unsere Arbeitnehmer leben bereits am Existenzminimum und häufen immer mehr Schulden an. Wir werden die Wahlen in Europa verlieren, genau wie in Amerika, wenn die Verbraucher im Falle eines Zahlungsausfalls so viel mehr Geld für Öl, Gas, Heizung und Strom ausgeben müssen. Also werden wir alle anderen Sozialausgaben kürzen und gleichzeitig unsere Militärausgaben erhöhen müssen.‘“

Dies wird also zu einer politischen Krise führen, zu einer Auseinandersetzung zwischen Kriegsbefürwortern und Kriegsgegnern, zwischen Befürwortern und Gegnern der USA, und zwar von Europa bis zu den Ländern des Globalen Südens und den asiatischen Ländern, die Amerikas Verbündete sind.

Wie können Korea und Japan die 350 Milliarden Dollar aufbringen, die das koreanische Parlament nach eigenen Angaben gerade beschlossen hat, mit der Begründung: „Wir werden Donald Trump 350 Milliarden Dollar zahlen, die er nach eigenem Ermessen verwenden kann, damit wir den US-Exportmarkt für unsere Produkte nicht verlieren“?

Und Japan hat 650 Milliarden Dollar zugesagt. Wie sollen sie das schaffen, wenn sie nicht über das nötige Gas und Öl verfügen, um in die Vereinigten Staaten zu exportieren?

Irgendjemand dort muss sich denken: „Wenn wir kein Öl und Gas haben, werden wir auch keine Exporte in die Vereinigten Staaten tätigen. Also müssen wir den Vereinigten Staaten nicht die 350 Milliarden Dollar aus Korea und die 650 Milliarden Dollar aus Japan geben.“

Alle diese von Trump abgeschlossenen Verträge werden rückgängig gemacht werden.

BEN NORTON : Nun, Michael, ich denke, das ist ein perfekter Schlusspunkt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.

Leider sieht es so aus, als würde dieser Krieg weitergehen, aber ich bin sicher, dass ich Sie bald wieder einladen werde, um ausführlicher über die globalen Auswirkungen dieses Konflikts zu sprechen. Vielen Dank.

MICHAEL HUDSON : Ich freue mich darauf. Danke für die Einladung.