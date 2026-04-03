Vietnam zeigt genau, wann Luftkriege zu Bodenkriegen werden – solche Anzeichen zeichnen sich nun auch im Iran ab

Von Prof Robert Pape

Die nächsten 10 Tage werden entscheiden, ob die USA dieselbe Schwelle überschreiten wie im März 1965

In den nächsten zehn Tagen wird sich zeigen – noch bevor es in die Schlagzeilen kommt –, ob die Vereinigten Staaten in einen Bodenkrieg mit dem Iran eintreten.

Das entscheidende Indiz ist nicht die Truppenstärke.

Es kommt darauf an, ob die Vereinigten Staaten das Logistiksystem aufbauen, das erforderlich ist, um die Truppen unter Beschuss zu versorgen.

Dieser Prozess – und nicht irgendeine Ankündigung – wird entscheiden, wie es weitergeht.

Der Verlauf der schrittweisen Eskalation in Vietnam ist äußerst aufschlussreich

I. Das Muster beginnt vor dem ersten Bombenangriff

Kriege wie dieser beginnen nicht mit Luftangriffen. Sie beginnen früher – durch verdeckte Interventionen, die darauf abzielen, das interne Gleichgewicht des Zielstaates zu beeinflussen.

Vietnam, Anfang 1964:

Etwa 16.000 US-Berater waren bereits in die südvietnamesischen Streitkräfte eingebunden. Verdeckte Operationen im Rahmen von OPLAN-34A richteten sich gegen Nordvietnam. Das amerikanische Personal befand sich formal nicht im Krieg – aber operativ war es mitten im Konflikt.

Iran, 2025:

Öffentlichen Berichten zufolge waren israelische und US-amerikanische Geheimdienste bereits vor dem aktuellen Krieg im Iran aktiv. Der Mossad förderte Protestaktivitäten nach dem Konflikt im Juni 2025, wobei Berichte in der New York Times Bemühungen beschrieben, Unruhen zu „entfachen“. Die Central Intelligence Agency baute ihre Netzwerke zur Informationsbeschaffung und Rekrutierung aus.

Zu Beginn sowohl in Vietnam als auch im Irak führten die Vereinigten Staaten noch keinen Krieg.

Aber sie standen nicht mehr außerhalb des Konflikts.

II. Von der Luftmacht zur Enthüllung

Die Eskalation folgte rasch.

Vietnam:

• August 1964: Golf von Tonkin → Genehmigung zum Einsatz von Streitkräften

• 2. März 1965: Operation Rolling Thunder – Luftangriffe – beginnt

• Februar 1965: Bei einem Angriff der Vietcong in Pleiku kommen US-Soldaten ums Leben

Iran:

• Juni 2025: Israel und die USA bombardieren iranische Nuklearanlagen

• 28. Februar 2026: Luftangriffe der USA und Israels zur Ausschaltung der Führung

• Sofortige Vergeltungsschläge gegen Israel und US-Stützpunkte am Golf (US-Soldaten getötet)

• Anhaltender Raketen- und Drohnenbeschuss bis März

Luftmacht sollte die Kontrolle wiederherstellen.

Stattdessen schuf sie Gefährdung.

III. Der Eskalationsmechanismus

Der Mechanismus ist strukturell bedingt:

· Luftangriffe schaffen Vorposten.

· Vorposten werden zu Zielen.

· Ziele erfordern Schutz.

· Schutz erfordert Bodentruppen.

Dies ist keine politische Präferenz. Eskalation ist eine Notwendigkeit, die sich aus dem Kriegsgeschehen ergibt.

IV. Der Wandel in Vietnam: Wie die Signale tatsächlich aussahen

Der Übergang vom Luftkrieg zum Bodenkrieg in Vietnam erfolgte nicht durch eine einzelne Entscheidung.

Er vollzog sich über etwa sechs Wochen hinweg anhand beobachtbarer Indikatoren.

Angriffe auf US-Stellungen verschärften sich• 7. Februar 1965: Bei einem Angriff auf Pleiku werden 8 Amerikaner getötet, über 100 verwundet• Wiederholte Angriffe deckten die Verwundbarkeit der US-Luftwaffenstützpunkte auf Die Ausweitung der Mission vollzog sich stillschweigend• „Rolling Thunder“ begann als Signal• Schnell erfolgte der Übergang zu anhaltenden, unbefristeten Bombardements Defensive Truppenaufstellungen wurden eingeführt• 8. März 1965: 3.500 Marines landen in Da Nang• Offizieller Auftrag: Verteidigung des Luftwaffenstützpunkts Die Logistik wurde zuerst verlegt – und schnell ausgebaut. Bevor die Marines versorgt werden konnten, standen die Vereinigten Staaten vor einer grundlegenden Einschränkung: Es gab kein Logistiksystem für einen Bodenkrieg.

Die Häfen waren begrenzt. Die Lagerkapazitäten waren unzureichend. Kommandostrukturen für eine groß angelegte Versorgung existierten noch nicht.

Das begann sich in den Wochen rund um die Eskalation zu ändern.

Die Lufttransporte in das Einsatzgebiet nahmen zu. Start- und Landebahnen wurden verlängert, um höhere Verkehrsaufkommen bewältigen zu können. Die Vorräte an Treibstoff und Munition stiegen sprunghaft an. Pioniertruppen wurden entsandt, um die Kapazitäten der Stützpunkte zu erweitern und neue Logistikzentren jenseits des überlasteten Saigon-Korridors vorzubereiten.

Dies waren keine Nebentätigkeiten. Logistik und der Ausbau des Netzwerks waren das Signal.

Die Vereinigten Staaten entsandten nicht einfach nur Truppen. Sie bauten das System auf, das erforderlich war, um sie unter anhaltendem Beschuss am Leben und einsatzfähig zu halten.

Sobald dieses System Gestalt annahm, war der Übergang kaum noch rückgängig zu machen.

„Defensive“ Rollen verschwammen mit der Offensive• April 1965: Marineinfanteristen für Offensivoperationen autorisiert• Bis Juli: Genehmigung für erhebliche Truppenaufstockungen

Um es klar zu sagen: Präsident Johnson kündigte den Einsatz größerer US-Bodentruppen in Vietnam erst am 28. Juli 1965 an – Monate nach Beginn der Luftkampagne „Rolling Thunder“.

An diesem Tag verkündete Johnson in einer landesweit im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz im Weißen Haus, dass er eine sofortige Aufstockung der US-Streitkräfte von 75.000 auf 125.000 angeordnet habe, und bestätigte, dass weitere Truppen zur Unterstützung der intensivierten Kampfhandlungen entsandt würden

Bis Dezember 1965 belief sich die Zahl der US-Streitkräfte auf 184.000.

Der entscheidende Punkt:

Der Bodenkrieg begann nicht, als die Truppen landeten.

Er begann, als das System zu ihrer Versorgung aufgebaut wurde.

V. Wo wir jetzt im Iran-Krieg stehen

Es zeichnen sich dieselben Anzeichen ab.

Vorposten sind bedroht US-Stützpunkte am Golf wurden bereits wiederholt angegriffen, wobei im vergangenen Monat über 300 US-Soldaten verwundet und mindestens 13 getötet wurden. Die Luftstreitkräfte sind aktiv, aber nicht entscheidend Angriffe schwächen Ziele, verhindern aber keine Vergeltungsmaßnahmen. Truppen werden positioniert ~5.000 Marines sind derzeit im Einsatzgebiet. Teile der 82. Luftlandedivision werden verlegt, darunter schnelle Eingreiftruppen der Infanterie und Kommandostäbe. Die logistische Frage steht nun im Mittelpunkt Nicht, ob Truppen verlegt werden können – sondern ob sie bleiben können.

Das bringt uns hierher:

zwischen „Rolling Thunder“ (2. März) und Da Nang (8. März).

Der Wendepunkt. In Vietnam dauerte dieses Zeitfenster nur sechs Tage.

VI. Die wahre Schwelle: Stufe 3 der Eskalationsfalle

Eine kleine Bodentruppe ist nicht stabil. Sie schafft eine binäre Wahl:

Verstärken – oder verlieren.

Betrachten wir einen plausiblen Fall:

US-Streitkräfte erobern einen strategischen Knotenpunkt – eine Energieanlage, eine Insel, eine Engstelle.

Ein anfänglicher Erfolg ist wahrscheinlich. Die Aufrechterhaltung ist es nicht.

· Die Aufrechterhaltung erfordert kontinuierlich:

· Treibstoff

· Munition

· Luftabwehr

· medizinische und technische Unterstützung

Der Iran wird jede Versorgungsroute angreifen – iranische Raketen- und Drohnenangriffe haben wiederholt US-Einrichtungen in Saudi-Arabien und im gesamten Golf getroffen, darunter Angriffe auf die Prince Sultan Air Base in der vergangenen Woche.

Seewege sind Raketen, Minen und Schwarmangriffen ausgesetzt. Luftwege sind auf große Transportflugzeuge angewiesen, die von exponierten Stützpunkten aus operieren. Sobald diese Versorgungsströme bedroht sind, ändert sich die Logik sofort:

Um die Streitkräfte aufrechtzuerhalten, müssen die Vereinigten Staaten das System ausbauen.

· Mehr Verteidigungsanlagen.

· Mehr Begleitschiffe.

· Mehr Stützpunkte.

Jeder Schritt ist defensiv. Jeder Schritt weitet den Krieg aus.

Das Pentagon gab Ende letzter Woche bekannt, dass sich 10.000 weitere US-Soldaten auf den Einsatz am Golf vorbereiten

VII. Die Uhr

Kampftruppen bewegen sich in Tagen. Logistik bewegt sich in Wochen.

Um die Schwelle zu überschreiten, müssen die Vereinigten Staaten Folgendes aufbauen:

— vorpositionierte Treibstoff- und Munitionsvorräte

— nachhaltige Lufttransportzyklen (C-17/5/130)

— Einsatzgebietskommandosysteme (82. Luftlandedivision gerade stationiert)

Diese sind beobachtbar. Und sie beginnen sich abzuzeichnen.

Wie das Wall Street Journal bestätigt: US-Beamte bereiten derzeit aktiv Notfallpläne für anhaltende Bodenoperationen vor, einschließlich potenzieller Einsätze konventioneller Infanterie über die derzeitigen Marine- und Luftlandetruppen hinaus.

Das bedeutet, dass der Zeitplan nicht mehr nur theoretisch ist.

Die nächsten 10 Tage werden zeigen, ob dieses System in großem Maßstab aufgebaut wird.

VIII. Die Illusion der Kontrolle

In dieser Phase ist die gefährlichste Annahme, dass eine Eskalation weiterhin optional bleibt. Dass ein weiterer Schritt die Lage stabilisieren kann.

Vietnam legt etwas anderes nahe.

Sobald Bodentruppen eingesetzt sind, wird der Druck, sie zu verstärken, strukturell.

Keine Regierung lässt eine exponierte Streitmacht scheitern.

· Das Engagement wächst.

· Schrittweise.

· Unumkehrbar.

IX. Das Entscheidungsfenster für Phase 3

Die Vereinigten Staaten sind noch nicht in einen Bodenkrieg eingetreten. Aber sie nähern sich dem Punkt, an dem diese Option realisierbar wird.

Und sobald sie realisierbar ist, wird sie wahrscheinlicher. Denn die Einschränkung verschiebt sich:

· von der Frage, ob es machbar ist

· hin zur Frage, ob das, was aufgebaut wurde, auch genutzt wird

Das ist der Moment, auf den man achten muss.

Nicht, wenn Truppen entsandt werden.

Sondern wenn das System hinter ihnen bereit ist.

X. Live-Briefing zur strategischen Eskalation: 4. April um 16 Uhr CT, 17 Uhr ET

Für diejenigen, die dies in Echtzeit verfolgen möchten – bevor es offensichtlich wird –, werde ich die genauen Indikatoren, Zeitpläne und Schwellenwerte im Live-Briefing zur strategischen Eskalation an diesem Samstag aufzeigen: 4. April um 16 Uhr CT, 17 Uhr ET.

Wenn Sie nicht nur verstehen wollen, was gerade geschieht, sondern auch, was bald geschehen wird, ist dies der Moment, in dem Sie aufmerksam sein sollten.