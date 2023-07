Machen die USA einen zweiten Versuch, die Welt zu verändern?

Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger kam zu einem privaten Besuch nach China, um die Denkweise der chinesischen Führung besser zu verstehen und seine Eindrücke mit den amerikanischen Behörden zu teilen, berichtet die South China Morning Post. Der Besuch wurde bereits vor mindestens zwei Monaten geplant.

Nach Angaben einer informierten Quelle hofft der amerikanische Besucher, während seiner Reise “intimere Gespräche” mit Vertretern der chinesischen Führung zu führen, was bei offiziellen Besuchen oft schwierig ist. “Kissinger reist natürlich als Privatmann und nicht im Auftrag der US-Regierung. Natürlich wird er eingeladen, sich mit hochrangigen Beamten zu treffen, wenn er ein fremdes Land, insbesondere China, besucht, und diese geben immer ihre Meinung ab und fragen nach seiner”, sagte eine zweite Quelle der Publikation.

Kissinger hat sich bereits mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping getroffen. Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums würdigte der chinesische Staatschef Kissingers Beitrag zum Prozess der Normalisierung der Beziehungen zwischen Peking und Washington, “der nicht nur den beiden Ländern zugute kam, sondern auch die Welt verändert hat”. Xi nannte den US-Politiker einen “alten Freund” Chinas. Derzeit befänden sich China und die USA jedoch “an einem Scheideweg” und müssten wieder eine Entscheidung treffen, bei der beide Länder in der Lage seien, gemeinsame Errungenschaften und gemeinsamen Wohlstand zu erreichen. Der chinesische Präsident äußerte die Hoffnung, dass Kissinger und “einsichtige Menschen in den USA” weiterhin eine “konstruktive Rolle” spielen werden, um die Beziehungen der beiden Länder wieder in die “richtige Richtung” zu lenken.

Seit wann verstehen die USA das chinesische Denken nicht mehr? Wozu ist Kissinger fähig? Was ist der Wert seiner politischen Erfahrung?

– Die Amerikaner haben das chinesische Denken nie verstanden”, ist der Politikwissenschaftler Wladimir Mozhegow überzeugt. – Der einzige Durchbruch in diesem Sinne wurde vom konservativen Nixon erzielt, dessen wichtigstes Verhandlungsinstrument Kissinger war. In diesem Sinne, ja, die Erfahrung ist von unschätzbarem Wert.

“SP: Ist der Besuch wirklich privat? Ist der Politiker auf eigene Faust gegangen, hat ihn niemand geschickt? Oder sucht Washington den Kontakt zu Peking?

– Opa ist eigentlich hundert Jahre alt, also ist er natürlich im Ruhestand. Aber Washington hat China in den letzten Monaten so viel wie möglich geleckt, also ja, es sucht nach Zugängen.

“SP: Ist es möglich, die Situation vor einem halben Jahrhundert mit der heutigen zu vergleichen? Kann Kissinger China ein zweites Mal für Amerika “öffnen”? Die Gewichtskategorien haben sich ja sehr verändert …

– Ja, es ist teilweise möglich, zu vergleichen. Nixon gelang es, mit China nach der “Kissinger-Formel” zu verhandeln – sodass sowohl China als auch die UdSSR den USA näher kamen als den anderen. Der Zusammenbruch der UdSSR war vorwiegend darauf zurückzuführen, dass China pro-amerikanisch eingestellt war und eine inakzeptable Bedrohung für die UdSSR darstellte. Wir könnten eine Konfrontation mit den USA und China nicht gleichzeitig aushalten. Aber die heutige Situation ist natürlich grundlegend anders. Das heutige China ist den USA wirtschaftlich ebenbürtig und befindet sich auf dem Vormarsch.

“SP: Xi zufolge haben der Vorsitzende Mao Zedong, der chinesische Staatsratsvorsitzende Zhou Enlai, Präsident Nixon und Kissinger durch ihre herausragende strategische Weitsicht die richtige Entscheidung für die chinesisch-amerikanische Zusammenarbeit getroffen, die beiden Ländern zugute kam und die Welt veränderte. Damals bedeutete dies im Wesentlichen, Moskau den Rücken zu kehren und sich den USA zuzuwenden. Ist Xi bereit, eine solche Wendung zu wiederholen? Welchen Platz hat Russland überhaupt in den Beziehungen zwischen China und den USA?

– Nein, ich glaube nicht, dass das jetzt möglich ist. China spürt seine Stärke. Und heute geht es um den Kampf um die Pazifikregion, der Stolperstein ist Taiwan. Amerika kann, grob gesagt, nicht zulassen, dass China sich Taiwan unter den Nagel reißt, denn das würde Chinas Hegemonie im Pazifikraum bedeuten. Und China kann Taiwan nicht an Amerika abtreten, denn das würde den Zusammenbruch aller seiner Ambitionen und die Rückkehr zu einem halbkolonialen Land bedeuten. In diesem Sinne ist Russland heute der natürliche eurasische Verbündete Chinas.

“SP: Bedeutet dieser Besuch, dass sich die derzeitige US-Regierung auf ein Abkommen mit China festgelegt hat? Was ist, wenn die Republikaner an die Macht kommen?

– Die Amerikaner versuchen nun sehr energisch, Indien und China auf ihre Seite zu ziehen. Genauer gesagt, um sie von Russland wegzuziehen. Ich bezweifle, dass sie hier etwas Eindeutiges erreichen werden. Zu fundamental sind die Widersprüche der USA zu China. Indien hingegen strebt traditionell nach Neutralität. Für es ist es günstiger, eine dritte Kraft zu sein. Aber die Demokraten könnten mit Indien und China auf dem innenpolitischen Feld gegen die Republikaner spielen. China fürchtet die Ankunft der Republikaner, da diese mit einem Wirtschaftskrieg gegen das Land drohen. Aber Verträge mit den Demokraten sind noch gefährlicher. In Indien gibt es ein Sprichwort: Wenn sich zwei Leute streiten, bedeutet das, dass gestern jemand einen Engländer zu Gast hatte. Genau das trifft auf solche Genossen wie Biden und Kissinger zu.

Laut dem Politikwissenschaftler Igor Shatrov, dem Vorsitzenden des Expertenrates des Strategischen Entwicklungsfonds, ist Kissinger so alt, dass er es sich leisten kann, niemanden zu fragen, wohin er gehen will, und niemandes Anweisungen zu erfüllen.

– Kissinger gehört zu jener Gruppe von Politikern der alten Schule, die noch im Dienste des Landes und des Volkes denken und im Westen kaum zu finden sind. Ich denke, er hat sich entschlossen, seinem Land zu helfen, die Beziehungen zu seinem wichtigsten Wirtschaftspartner zu ordnen, weil er den Schaden der Anti-China-Politik der derzeitigen Regierung und die Gefahr für Amerika selbst sieht.

“SP: Ist Kissinger in der Lage, das moderne chinesische Denken zu verstehen?

– Die Wiederherstellung der Beziehungen der USA zu China in den 1970er-Jahren zielte darauf ab, China von Russland zu lösen, was Kissinger und seinem Team auch gelang. Aber das heutige China ist übrigens ein anderes Land, das zum großen Teil mit amerikanischem Geld aufgebaut wurde. Und es lässt nicht nur keine Einmischung in seine inneren Angelegenheiten zu, sondern auch nicht, dass Drittländer die bilateralen Beziehungen Chinas zu irgendjemandem in einer Weise beeinflussen. Die Beziehungen Pekings zu Moskau sind auf einer besonderen, separaten Ebene angesiedelt und werden mit niemandem besprochen. Ich bin sicher, dass Kissinger in der Lage ist, dies zu beurteilen, und er versuchen wird, seine Sicht der Dinge ins Weiße Haus zu tragen.

“SP: Kann Kissinger China ein zweites Mal von Russland ab- und Amerika zuwenden?

– Ein entscheidender Wandel in den Beziehungen zwischen den USA und China vollzog sich erst acht Jahre nach Kissingers Besuch in Peking, im Jahr 1979, unter Präsident Jimmy Carter, der die Volksrepublik China anerkannte, die diplomatischen Beziehungen zu dem Land wiederherstellte und sich weigerte, Taiwan anzuerkennen. Kissinger bereitete den Boden, und die Ergebnisse wurden von anderen genutzt. Heute laufen die internationalen Prozesse schneller ab, doch wenn jemand von den Erkenntnissen profitieren kann, die der ehemalige Außenminister von seiner Reise mitbringt, dann der neue US-Präsident. Vielleicht wird er Kissingers Analyse sogar als Grundlage für ein neues Modell der Beziehungen zwischen den USA und China nehmen, wenn letzterer dem Weißen Haus nach seinem Besuch ein solches Dokument vorlegt.

“SP”: Wenn es nicht Kissinger, sondern jemand anderes wäre, würde China dann überhaupt nicht auf ihn hören?

– Peking meidet Kontakte mit Mitgliedern der Biden-Administration, die für das Land giftig sind. Kissinger wird weder mit Biden noch mit Trump in Verbindung gebracht. Für China ist er ein Bote aus der Vergangenheit, aus dem goldenen Zeitalter der sino-amerikanischen Beziehungen. Ich denke, man hat ihm die höchsten Ehren erwiesen und ihm die besten Beispiele für Gastfreundschaft gezeigt, und zwar eher aus Respekt vor seinen früheren Verdiensten als in der Erwartung, dass er in einem Gespräch mit dem Weißen Haus in irgendeiner Weise vermitteln würde.

“SP: Welches sind die grundlegenden Meinungsverschiedenheiten zwischen Peking und Washington heute und wie lösbar sind sie prinzipiell? Welche Rolle spielt Russland dabei?

– Das Eigentum an Taiwan ist für China eine prinzipielle Frage. Sie ist die Grundlage aller Meinungsverschiedenheiten. Ich möchte einen skandalösen Gedanken äußern: Wenn die USA die Beziehungen zu Taiwan vollständig abbrechen würden, wären viele der sino-amerikanischen Probleme gelöst. Ich fürchte, dass China bereit wäre, für ein solches Ergebnis sogar seine Beziehungen zu Russland zu opfern, wenn die USA eine solche Bedingung stellen würden. Aber Washington bietet nichts dergleichen an, weil es den Verlust der Kontrolle über die Region fürchtet, und so gibt es nichts, was man vorschlagen könnte.