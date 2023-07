Jetzt muss auch das US-Militär zugeben, dass es einen Anstieg der Myokarditis nach Einführung des COVID-Impfstoffs gibt

Nach der Einführung des COVID-19-Impfstoffs sind die Myokarditis-Fälle unter US-Soldaten im Jahr 2021 sprunghaft angestiegen, wie ein hochrangiger Pentagon-Beamter bestätigt hat.

Im Jahr 2021 gab es 275 Myokarditis-Fälle – ein Anstieg um 151 Prozent gegenüber dem Jahresdurchschnitt von 2016 bis 2020, so Gilbert Cisneros Jr., Unterstaatssekretär für Personal und Bereitschaft im Verteidigungsministerium, der Daten bestätigte, die Anfang des Jahres von einem Whistleblower veröffentlicht wurden.

Die COVID-19-Impfstoffe können eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) auslösen, eine Form der Herzentzündung, die zum Tod führen kann, auch zum plötzlichen Tod. Auch COVID-19 kann Myokarditis verursachen.

Die Diagnosedaten stammen aus der Defense Medical Epidemiology Database.

Herr Cisneros gab die Rate der Fälle pro 100.000 Personenjahre an, eine Methode zur Messung des Risikos über einen bestimmten Zeitraum. Im Jahr 2021 betrug die Rate 69,8 bei denjenigen mit einer früheren Infektion, verglichen mit 21,7 bei den geimpften Mitgliedern.

„Dies deutet darauf hin, dass eher eine Infektion [mit COVID-19] und nicht die COVID-19-Impfung die Ursache war“, sagte Cisneros.

Für geimpfte Mitglieder, die ebenfalls infiziert waren, wurden keine Zahlen genannt. Die Gesamtrate von 20,6 deutet auch darauf hin, dass einige Mitglieder nicht in die Untergruppenanalyse einbezogen wurden.

Senator Ron Johnson (R-Wis.), der die Probleme mit der Datenbank untersucht hat, stellte in Frage, wie das Militär auf die Zahlen gekommen ist.

„Es ist unklar, ob oder wie es Service-Mitglieder berücksichtigt hat, die eine frühere COVID-19-Infektion hatten und eine COVID-19-Impfung erhielten“, schrieb Johnson an Cisneros.

Beamte des Verteidigungsministeriums (DOD) reagierten nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme.

Herr Johnson bat um die Informationen bis zum 2. August.

Dr. Peter McCullough, ein Kardiologe und Präsident der McCullough Foundation, hat sich die neu veröffentlichten Daten angesehen.

„Der starke Anstieg der Myokarditis-Fälle in unserem Militär im Jahr 2021 war höchstwahrscheinlich auf eine unbedachte COVID-19-Impfung zurückzuführen“, erklärte er gegenüber The Epoch Times per E-Mail und verwies auf eine Studie aus Israel, die keinen Anstieg der Myokarditis bei COVID-19-Patienten festgestellt hatte.

In einigen anderen Arbeiten wurde festgestellt, dass COVID-19-Impfstoffe das Risiko einer Myokarditis erhöhen. COVID-19 wurde auch an anderer Stelle mit Myokarditis in Verbindung gebracht, obwohl die Impfstoffe die Infektion nie verhindert haben und zunehmend unwirksam dagegen geworden sind.

Das Militär hat die COVID-19-Impfung gefördert, nachdem die US-Behörden den Impfstoff Ende 2020 zur Verwendung freigegeben hatten. Militärbeamte gehörten zu den ersten weltweit, die Bedenken wegen Myokarditis nach der Impfung äußerten, und veröffentlichten eine frühe Fallserie von 22 zuvor gesunden Soldaten, die innerhalb von vier Tagen nach der COVID-19-Impfung eine Myokarditis erlitten. Die US-Behörden haben inzwischen erklärt, dass die Impfstoffe definitiv Myokarditis verursachen.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ordnete die Impfung für das Jahr 2021 an, eine Vorschrift, die so lange in Kraft blieb, bis der Kongress ihre Aufhebung erzwang.

Wiederholte Änderungen

Militärbeamte haben sich schwer getan, genaue Daten über die 2021 gestellten Diagnosen zu liefern.

Whistleblower deckten 2021 auf, dass die Herzmuskelentzündung in der Defense Medical Epidemiology Database (DMED) um 2.868 Prozent höher lag als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020. Sie luden die Daten im August 2021 herunter.

Die Zahl der Myokarditis-Diagnosen aus dem Jahr 2021 war jedoch von 1.239 auf 263 gesunken, als die Daten später heruntergeladen wurden, was zu Bedenken hinsichtlich einer Manipulation führte.

Militärbeamte erklärten, sie hätten die Daten überprüft und festgestellt, dass sie „fehlerhaft“ seien. Sie sagten, die Daten für die Jahre 2016 bis 2020 seien während eines „Datenbankwartungsprozesses“ „beschädigt“ worden, was dazu führte, dass nur 10 Prozent der tatsächlichen medizinischen Begegnungen für diesen Zeitraum angezeigt wurden.

Beamte teilten Herrn Johnson im Jahr 2022 mit, dass das Problem behoben worden sei. Die Korrektur veränderte die Aufzeichnungen erheblich. Statt eines 2.181-prozentigen Anstiegs bei Bluthochdruck im Jahr 2021 betrug der Anstieg beispielsweise nur 1,9 Prozent. Die weibliche Unfruchtbarkeit stieg nicht um 472 Prozent, sondern um 13,2 Prozent.

Die aktualisierten Prozentsätze wurden jedoch in Frage gestellt, als ein anderer Informant im Jahr 2023 einen Blick in die Datenbank warf und feststellte, dass sie anders lauteten.

Hodenkrebs, für den ursprünglich ein Anstieg von 369 Prozent angegeben worden war, wurde vom Militär mit 3 Prozent angegeben. Der tatsächliche Anstieg lag jedoch bei 16,3 Prozent, wie der Whistleblower feststellte. Lungenembolien gehörten zu den anderen Erkrankungen, die im Jahr 2021 häufiger auftraten als vom Militär angegeben.

Der Whistleblower alarmierte Herrn Johnson, den obersten Republikaner im Senatsunterausschuss für Untersuchungen, der Militärbeamte um Antworten bat.

Cisneros räumte ein, dass die dem Senator übermittelten Daten unvollständig waren. Er sagte, die Änderung rühre daher, dass die Zahlen für Dezember 2021 noch nicht vorlagen, als die korrigierten Daten angeboten wurden. Es gab eine Datenverzögerung von etwa drei Monaten“, d.h. die Daten waren im Februar 2022 noch nicht verfügbar, als die Beamten Herrn Johnson die korrigierten Daten zur Verfügung stellten, so Cisneros.

Pentagon-Beamte replizierten die Analysen des Whistleblowers und fanden heraus, dass die Daten den Daten, die der Whistleblower an Herrn Johnson geschickt hatte, ähnlich sind“, sagte Herr Cisneros.

Militärbeamte hatten zuvor in der Kommunikation mit Herrn Johnson oder der Öffentlichkeit keine Datenverzögerung erwähnt, und sie bezogen die verfügbaren Daten nicht mit ein, als sie ihm Mitte 2022 ein weiteres Schreiben schickten.

„Ich bezweifle, dass das Verteidigungsministerium ohne die Enthüllungen des Whistleblowers jemals zugegeben hätte, dass es meinem Büro im Februar 2022 und erneut im Juli 2022 unvollständige Informationen zur Verfügung gestellt hat“, sagte Mr. Johnson.

Er sagte, das Verteidigungsministerium habe „eine völlige Missachtung der Transparenz“ demonstriert und forderte die Beamten auf, klarzustellen, ob es untersucht hat, ob eine der medizinischen Bedingungen, für die die Diagnosen in die Höhe schnellten, mit den Impfstoffen in Verbindung stehen.