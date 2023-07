Technokrat: Eine digitale ‚World ID‘ wird bald für jeden verpflichtend sein, der an den alltäglichen Funktionen der Gesellschaft teilhaben möchte

Ich sage nun schon seit fast drei Jahren, dass das System der Bestie darauf beruht, dass die Weltbevölkerung zwei technologische Komponenten akzeptiert, die von den luziferischen globalistischen Eliten angeboten werden: Ein weltweit anerkannter digitaler Ausweis, der die Karten in Ihrer Brieftasche ersetzt, und ein weltweit anerkanntes digitales Geld, das das Bargeld in Ihrer Brieftasche ersetzt. Beides zusammen wird die Grundlage für das globale Bestrafungssystem bilden.

Aus einem Artikel in Slay News haben wir heute erfahren, dass der CEO einer Organisation namens Worldcoin davor gewarnt hat, dass ein globales digitales ID-System für Bürger auf der ganzen Welt eingeführt wird, ob sie es wollen oder nicht“.

Worldcoin hat ein System entwickelt, das es als „das größte öffentliche Identitäts- und Finanznetzwerk der Welt“ anpreist.

Das Unternehmen hat eine Datenbank geschaffen, die digitale Währungen der Zentralbanken in Form von digitalen Token (dem möglichen Ersatz für Bargeld) mit einem digitalen Identitätssystem verbindet.

Das Unternehmen hat seine eigene Form von digitalem Geld geschaffen, den Worldcoin-Token (WLD).

Mit den Worldcoin-Tokens ist ein weiteres Produkt von Worldcoin verbunden – World ID.

World ID ist ein digitales Identitätssystem, das biometrische Daten von Personen sammelt und in einer Datenbank speichert, die mit Worldcoin-Token-Transaktionen verknüpft ist.

Worldcoin-Tokens und World ID sind miteinander verbunden und werden über die World App des Unternehmens aufgerufen.

Wenn alles eingerichtet und nicht mehr „freiwillig“ ist, werden diese Technologien verwendet, um 15-Minuten-Städte zu schaffen und durchzusetzen, sagt Christine Anderson, ein Mitglied des EU-Parlaments aus Deutschland. Sehen Sie sich unten an, wie sie beschreibt, wie das funktionieren wird.

