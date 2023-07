Die WHO, die Souveränität und die Realität

Die Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) versichert uns, dass das „Pandemieabkommen“ (oder „Vertrag“) der WHO die Souveränität der WHO-Mitgliedstaaten nicht einschränken wird. Die WHO vertraut darauf, dass diese Worte von der Realität ablenken werden. Diejenigen, die die Agenda des immerwährenden Gesundheitsnotstands vorantreiben, planen, der WHO mehr Macht zu geben und den Staaten weniger. Dies wird immer dann der Fall sein, wenn die WHO einen „Public Health Emergency of International Concern“ (PHEIC) ausruft oder überzeugt ist, dass wir von einem solchen bedroht sein könnten.

Der von der WHO vorgeschlagene Vertrag zielt zusammen mit den „synergetischen“ Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) darauf ab, jahrhundertelange demokratische Reformen rückgängig zu machen, die die Souveränität des Einzelnen und damit auch des Staates begründen. Das Unbehagen, sich dieser Wahrheit und der damit verbundenen Komplexität zu stellen, bietet den nötigen Schutz, um diese Änderungen durchzusetzen. Auf diese Weise verkümmern und sterben Demokratie und Freiheit.

Warum es schwer ist, die Realität anzuerkennen.

Unsere westliche Gesellschaft ist auf Vertrauen und einem Gefühl der Überlegenheit aufgebaut – wir haben die Institutionen geschaffen, die die Welt regieren, und sie und wir sind gut. Wir betrachten uns als Humanisten, als Verfechter der öffentlichen Gesundheit, als Vereiniger und als antifaschistische Freiheitsliebende. Wir halten unser System für besser als die Alternativen – wir sind „fortschrittlich“.

Es ist ein ziemlicher Schritt für bequeme, linke Berufstätige mit mittlerem Einkommen zu glauben, dass die Institutionen und philanthropischen Organisationen, die wir unser ganzes Leben lang bewundert haben, uns nun ausplündern könnten. Unsere Gesellschaft ist darauf angewiesen, „vertrauenswürdige Quellen“ zu haben, zu denen auch die WHO gehört. Zu den anderen gehören unsere großen Medienorganisationen. Wenn unsere vertrauenswürdigen Quellen uns sagen würden, dass wir in die Irre geführt und ausgeplündert werden, würden wir das akzeptieren. Aber sie sagen uns, dass diese Behauptungen falsch sind und alles in Ordnung ist. Der Generaldirektor der WHO selbst versichert uns dies. Jeder, der glaubt, dass reiche Unternehmen und private Sponsoren der WHO und anderer Gesundheitsinstitutionen ein Eigeninteresse haben, dass sie andere zu ihrem eigenen Vorteil in die Irre führen und ausbeuten könnten, ist ein Verschwörungstheoretiker.

Wir sind alle in der Lage zu glauben, dass die Reichen und Mächtigen vergangener Zeiten die Massen ausbeuten würden, aber aus einem unbekannten Grund fällt es schwer, dies in der Gegenwart zu glauben. Als Beweis für ihr Wohlwollen verlassen wir uns auf das Wort ihrer eigenen Werbeabteilungen und der von ihnen unterstützten Medien. Mehr oder weniger ist Misswirtschaft im großen Stil immer ein Hirngespinst der Geschichte, und jetzt sind wir klüger und aufgeklärter.

In den vergangenen Jahrzehnten haben wir beobachtet, wie Einzelpersonen ein Vermögen angehäuft haben, das dem eines mittelgroßen Landes entspricht. Sie treffen sich mit unseren gewählten Führern hinter verschlossenen Türen in Davos. Wir applaudieren dann den Großzügigkeiten, die sie den weniger Glücklichen zuteil werden lassen, und tun so, als sei das alles in Ordnung. Wir sehen zu, wie Konzerne über nationale Grenzen hinweg expandieren und sich scheinbar über die Gesetze hinwegsetzen, die für normale Bürger gelten. Wir haben zugelassen, dass ihre „öffentlich-privaten Partnerschaften“ internationale Institutionen zu Lieferanten ihrer Waren gemacht haben. Wir haben diesen Abstieg ignoriert, weil ihre Werbeabteilungen uns dazu aufforderten, und sind zu Apologeten offensichtlicher Autoritäten geworden, weil wir glauben wollen, dass sie ein „höheres Gut“ tun.

Während ein Schulkind durch diese Fassade hindurch die konfliktbeladene Gier dahinter erkennen kann, ist es für diejenigen, die schon jahrelang mit politischem Ballast, einem Netzwerk von Gleichgesinnten, einem guten Ruf und einer Karriere zu kämpfen haben, viel schwieriger, zuzugeben, dass sie betrogen wurden. Die Verhaltenspsychologen, die unsere Regierungen und Institutionen jetzt beschäftigen, wissen das. Ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir den von ihnen geförderten vertrauenswürdigen Quellen Glauben schenken. Unsere Aufgabe ist es, die Realität über das rechte Denken zu stellen.

Die Umgestaltung der WHO

Als die WHO 1946 gegründet wurde, um die Bewältigung großer Gesundheitsprobleme zu koordinieren, war die Welt gerade dabei, die letzte große Phase des Faschismus und des Kolonialismus hinter sich zu lassen. Beide Gesellschaftsmodelle wurden auf der Grundlage der Zentralisierung von Macht für ein größeres Wohl verkauft. Diejenigen, die sich für überlegen hielten, sollten die Welt für die weniger Würdigen regieren. Die WHO behauptete einst, eine andere Linie zu verfolgen.

Seit Anfang der 2000er Jahre werden die Aktivitäten der WHO zunehmend von der „spezifizierten Finanzierung“ diktiert. Ihre Geldgeber, zu denen in zunehmendem Maße auch private und unternehmerische Interessen gehören, sagen ihr, wie sie das von ihnen bereitgestellte Geld verwenden soll. Für private Organisationen, die für die Produkte ihrer Investoren werben, ist die private Lenkung in Ordnung, aber für eine Organisation, die Medikamente vorschreiben, Grenzen schließen und Menschen einsperren will, ist das natürlich ein Unding. Jeder mit einem Grundverständnis der Geschichte und der menschlichen Natur wird dies erkennen. Aber diese Befugnisse sind genau das, was die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und der neue Vertrag beabsichtigen.

Anstatt alternative Ansätze in Betracht zu ziehen, versucht die WHO, Meinungen zu zensieren, die nicht in ihr Narrativ passen, und verunglimpft und erniedrigt öffentlich diejenigen, die ihre Politik infrage stellen. Dies sind nicht die Handlungen einer Organisation, die „uns, das Volk“, vertritt oder darauf vertraut, dass sie ihre Handlungen rechtfertigen kann. Es sind die Merkmale, die wir immer mit intellektueller Schwäche und Faschismus in Verbindung gebracht haben.

Die Auswirkungen der WHO auf die Gesundheit der Bevölkerung

In ihren Empfehlungen zur Influenzapandemie 2019 erklärte die WHO, dass bei einer etablierten Pandemie „unter keinen Umständen“ eine Kontaktverfolgung, Grenzschließungen, Einreise- oder Ausreisekontrollen oder Quarantäne für exponierte Personen durchgeführt werden sollten. Sie begründete dies damit, dass solche Maßnahmen mehr schaden als nützen und vor allem ärmere Menschen unverhältnismäßig stark treffen würden. Im Jahr 2020 unterstützte sie zusammen mit privaten und nationalen Sponsoren die größte Wohlstandsverschiebung in der Geschichte von niedrigen zu hohen Einkommen, indem sie dieselben Maßnahmen förderte.

Indem sie ihre Grundsätze aufgab, überließ die WHO Millionen von Mädchen der nächtlichen Vergewaltigung durch Kinderheirat, erhöhte die Zahl der Teenagerschwangerschaften und die Kindersterblichkeit, verringerte die Bildung von Kindern und vergrößerte Armut und Unterernährung. Obwohl die meisten dieser Menschen zu jung sind, um vom Covid betroffen zu sein, und bereits über eine Immunität verfügen, hat sie Milliarden von Dollar für Massenimpfungen ausgegeben, während traditionelle Prioritäten wie Malaria, Tuberkulose und HIV/AIDS immer weiter zurückgehen. Die westlichen Medien begegneten dem mit Schweigen oder leerer Rhetorik. Mit der Rettung von Leben lässt sich kein Gewinn erzielen, wohl aber mit dem Verkauf von Rohstoffen. Die Sponsoren der WHO tun, was sie für ihre Investoren benötigen, während die WHO tut, was sie braucht, damit ihr Geld weiter fließt.

Die neuen Befugnisse der WHO

Die IHR-Änderungen werden die Souveränität jedes WHO-Mitgliedstaates einschränken, der sie nicht aktiv ablehnt. Es ist unbestreitbar, dass eine einzige Person (der Generaldirektor) direkten Einfluss auf die Gesundheitspolitik und die Freiheit der Bürger nehmen kann. So steht es auch in dem Dokument. Die Länder werden sich „verpflichten“, den Empfehlungen zu folgen, die nicht mehr nur Vorschläge oder Ratschläge sind. Die WHO hat zwar keine Polizeikräfte, aber die Weltbank und der IWF sind mit an Bord und kontrollieren einen Großteil der Geldmenge. Der US-Kongress hat im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet, in dem anerkannt wird, dass die US-Regierung gegen Länder vorgehen sollte, die sich nicht an die IHR halten. Es handelt sich also nicht um zahnlose Drohungen, sondern die meisten Länder und ihre Bevölkerung werden kaum eine Wahl haben.

Die wirkliche Macht der WHO-Vorschläge liegt in ihrer Anwendung auf alle gesundheitsbezogenen Angelegenheiten, die sie als Bedrohung deklariert. In den vorgeschlagenen Änderungen wird dies ausdrücklich erwähnt, während der „Vertrag“ den Geltungsbereich auf „One-Health“ ausweitet, ein missbräuchlich verwendetes Konzept der öffentlichen Gesundheit, das alles bedeuten kann, was das körperliche, geistige oder soziale Wohlbefinden der Menschen beeinträchtigt. Schlechtes Wetter, Missernten oder die Verbreitung von Ideen, die den Menschen Stress bereiten – alltägliche Dinge, mit denen die Menschen schon immer zurechtkamen – werden nun zu Gründen, die Menschen einzuschränken und ihnen Lösungen aufzuzwingen, die von anderen diktiert werden.

Im Grunde fabrizieren diejenigen, die die WHO sponsern, Krisen nach ihren eigenen Vorstellungen und wollen sich am Elend anderer bereichern, wie sie es während des Covid getan haben. Dies geschieht unter dem Deckmantel, „für unsere Sicherheit zu sorgen“. Wie die WHO unplausibel behauptet, ist „niemand sicher, solange nicht alle sicher sind“, also muss die Abschaffung der Menschenrechte weitreichend und langanhaltend sein. Die Verhaltenspsychologie ist dazu da, dass wir uns fügen.

Der Zukunft ins Auge sehen

Wir bauen eine Zukunft auf, in der die Befolgung autoritärer Diktate die gestohlenen Freiheiten zurückbringen wird, während die Zensur abweichende Meinungen unterdrücken wird. Menschen, die Beweise sehen wollen, die sich an die Geschichte erinnern oder auf einer informierten Zustimmung bestehen, werden im Sprachgebrauch der WHO als rechtsextreme Massenmörder bezeichnet. Wir haben diese Welt bereits betreten. Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die etwas anderes behaupten, haben vermutlich nicht aufgepasst oder haben andere Beweggründe.

Wir können diese neue, von Krankheiten besessene Welt sanftmütig akzeptieren, manche mögen sogar die Gehälter und Karrieren begrüßen, die sie uns beschert. Oder wir können uns denen anschließen, die für das einfache Recht des Einzelnen kämpfen, seine Zukunft selbst zu bestimmen, frei von den falschen öffentlichen Gütern des Kolonialismus und Faschismus. Zumindest aber können wir die Realität um uns herum anerkennen.