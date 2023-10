Kissingers Ein-Kind-Politik in China – Teil I

Kirsten Juel

Alle Wege nach Rom

Westen im Osten

«England» ist nicht immer gleich England, «Russland», «Schweiz», «Amerika», «Deutschland», ja auch «China» nicht immer gleich China. Im Untergrund der Länder findet ein Ringen statt – zwischen dem Land und etwas Fremdem in ihm. Wenn innerhalb eines geografischen Gebietes etwas vorgeht, stellt sich daher die Frage: Ist es das Land, oder ist es das Fremde?

Natürlich ist es mühselig, dieser Frage nachzugehen und viel bequemer, vorgefertigten Pressemeldungen oder Meinungen anzuhängen, aber wie bei sich selbst, Freunden und Bekannten, Personen des öffentlichen Lebens und gar bei den von allen vielleicht am schwersten an ihrem Widersacher erkrankten, ungewählten, selbsternannten «Eliten», die heute eine gewisse äußere Macht genießen – wie in all diesen Fällen so kann ich auch ein Land nur dann verstehen, wenn ich in der Lage bin, es von seinem «Doppelgänger» zu unterscheiden, unter dem das Land selber leidet.